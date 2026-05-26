Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Русия »
Кремъл: Приятелите ни в Ереван знаят, че привлекателната цена на руския газ ще е друга, поемат ли към ЕС

Кремъл: Приятелите ни в Ереван знаят, че привлекателната цена на руския газ ще е друга, поемат ли към ЕС

26 Май, 2026 03:31, обновена 26 Май, 2026 03:38 589 3

  • дмитрий песков-
  • армения-
  • газ-
  • русия

В крайна сметка това ще реши арменският народ на референдум, заяви Дмитрий Песков

Кремъл: Приятелите ни в Ереван знаят, че привлекателната цена на руския газ ще е друга, поемат ли към ЕС - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия е надежден доставчик на енергия, особено за своите партньори, но преференциалната цена на газа, която е привлекателна за Армения, може да започне да се формира на пазарна основа, ако Ереван реши да напусне Евразийския икономически съюз.

Това заяви на брифинг прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков.

Той конкретно посочи изявленията на арменското ръководство, че Русия предлага „много привлекателна“, повече от преференциална, цена за газ.

„Това наистина е вярно – Русия остава надежден и отговорен доставчик на енергия за всички страни и особено за най-близките си съюзници и партньори“, подчерта Песков, добавяйки, че такъв „режим е невъзможен за участниците в други интеграции“.

Прессекретарят на руския президент уточни, че това „е Европейският съюз, разбира се“.

„Там ценовата категория е съвсем различна – тя е пазарна. Нашите приятели в Ереван знаят това много добре.“ Кремъл нарече „въпроса за избор на пътя на по-нататъшна икономическа интеграция отворен“, но припомни, че по време на посещението си в Москва Пашинян „каза, че Армения остава пълноправен член на ЕАЕС, но едновременно с това развива отношенията си в други области на външната си политика, особено с Европа“.

„И както Пашинян обясни тогава, в един момент ще трябва да се вземе окончателно решение – и това ще стане чрез референдум. Тоест, арменският народ ще се изкаже.“

Русия и Армения, като членове на ЕАЕС, остават приятели и водят диалог: „Продължаваме диалога си. Оставаме в диалог с нашите арменски приятели – и ще продължим да го правим. Наскоро чухме изявления както от Пашинян, така и от министъра на външните работи, че Армения няма да се занимава с антируска реторика. Чухме тези изявления. Знаем, че в Армения има политически сили, които напълно подкрепят руския вектор на развитие и фокуса върху по-нататъшно, по-дълбоко участие в интеграционните процеси с участието на Руската федерация. Разбира се, ние сме впечатлени от този подход; не го крием.“

Москва очаква Ереван да участва по един или друг начин в предстоящите събития на ЕАЕС в Астана: „Ако не се лъжа, министър-председателят Пашинян няма да присъства поради причини, свързани с предизборната кампания. Очакваме обаче и арменската страна въпреки това да участва в тази много важна среща, продължавайки членството си в ЕАЕС.“


Русия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    1 2 Отговор
    Армения е малка чурка и няма какво да прави при европейските измамници..!

    03:52 26.05.2026

  • 2 Приятели

    3 0 Отговор
    в Ереван вече нямате, откакто ги изоставихте в Нагорни Карабах. Всъщност вие приятели никъде нямате, освен Сев. Корея. Дори Иран, Сирия, Венецуела бяха предадени от вас и вече не ви броят

    04:13 26.05.2026

  • 3 Драгой

    1 0 Отговор
    Арменците не им вярват нещо и със сигурност не ги искат. Мина времето да ги лъжат с евтина газ.

    04:52 26.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания