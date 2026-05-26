Русия е надежден доставчик на енергия, особено за своите партньори, но преференциалната цена на газа, която е привлекателна за Армения, може да започне да се формира на пазарна основа, ако Ереван реши да напусне Евразийския икономически съюз.

Това заяви на брифинг прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков.

Той конкретно посочи изявленията на арменското ръководство, че Русия предлага „много привлекателна“, повече от преференциална, цена за газ.

„Това наистина е вярно – Русия остава надежден и отговорен доставчик на енергия за всички страни и особено за най-близките си съюзници и партньори“, подчерта Песков, добавяйки, че такъв „режим е невъзможен за участниците в други интеграции“.

Прессекретарят на руския президент уточни, че това „е Европейският съюз, разбира се“.

„Там ценовата категория е съвсем различна – тя е пазарна. Нашите приятели в Ереван знаят това много добре.“ Кремъл нарече „въпроса за избор на пътя на по-нататъшна икономическа интеграция отворен“, но припомни, че по време на посещението си в Москва Пашинян „каза, че Армения остава пълноправен член на ЕАЕС, но едновременно с това развива отношенията си в други области на външната си политика, особено с Европа“.

„И както Пашинян обясни тогава, в един момент ще трябва да се вземе окончателно решение – и това ще стане чрез референдум. Тоест, арменският народ ще се изкаже.“

Русия и Армения, като членове на ЕАЕС, остават приятели и водят диалог: „Продължаваме диалога си. Оставаме в диалог с нашите арменски приятели – и ще продължим да го правим. Наскоро чухме изявления както от Пашинян, така и от министъра на външните работи, че Армения няма да се занимава с антируска реторика. Чухме тези изявления. Знаем, че в Армения има политически сили, които напълно подкрепят руския вектор на развитие и фокуса върху по-нататъшно, по-дълбоко участие в интеграционните процеси с участието на Руската федерация. Разбира се, ние сме впечатлени от този подход; не го крием.“

Москва очаква Ереван да участва по един или друг начин в предстоящите събития на ЕАЕС в Астана: „Ако не се лъжа, министър-председателят Пашинян няма да присъства поради причини, свързани с предизборната кампания. Очакваме обаче и арменската страна въпреки това да участва в тази много важна среща, продължавайки членството си в ЕАЕС.“