Куба: Калас прилага двойни стандарти

Кубинският външен министър Бруно Родригес Пария призова върховния представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас да се ръководи от международното право в изявленията си относно карибската република, обвинявайки я в двойни стандарти и липса на обективност.
„От върховния представител, като представител на външната и сигурностната политика на Европейския съюз, се очаква да се ръководи от принципите за защита на международното право и мира, насърчавани от европейския блок, и да заеме позиция, съответстваща на тези принципи, в забележките си относно Куба“, пише министърът в X. „Непризнаването, че незаконното, жестоко и несправедливо колективно наказание, наложено на кубинския народ от правителството на САЩ, с безпрецедентното засилване на блокадата, петролното ембарго и заплахата от война, е коренната причина за трудното положение, в което се намират кубинците днес, липсва обективност и демонстрира ясни двойни стандарти.“
Родригес Пария отбеляза, че Калас „също така не е изразила загриженост или подкрепа за многобройните европейски компании и граждани, застрашени и ощетени от последните мерки на САЩ, които са очевидно екстериториални и незаконни по своята същност“. „Суверенните и дълбоки трансформации, които се случиха в Куба през последните десетилетия, с широко обществено съгласие, са част от нашата вътрешна политика“, подчерта кубинският външен министър. Той също така отбеляза, че Куба „високо цени хуманитарната помощ, предоставяна от ЕС и няколко държави членки на ЕС в настоящата и други ситуации, както и техния принос за развитието на съществуващото двустранно сътрудничество“. „Куба ще продължи да развива отношенията си с ЕС въз основа на принципите [залегнали в споразумението за двустранно сътрудничество]“, увери министърът. „Надяваме се, че външната политика на ЕС, в трудните обстоятелства, които светът преживява, където се правят опити за налагане на употребата на сила и империалистическо господство, ще изразява независимост и традиционни европейски и многостранни ценности, както се изисква от гражданите [на ЕС].“
Калас, която беше на посещение в Мексико в края на миналата седмица, в изявленията си пред пресата обвини за настоящата трудна ситуация в Куба политиката на властите на карибската република.
Относно ситуацията в Куба
убинските власти посочват търговското, икономическото и финансовото ембарго, наложено от Вашингтон на Острова на свободата в продължение на над 60 години, като основна причина за трудната икономическа ситуация в карибската република, предимно в енергийния сектор. От началото на тази година ситуацията в Куба се влоши рязко, след като администрацията на САЩ обяви мерки, насочени към пълна блокада на доставките на гориво до острова в края на януари. В началото на май тези мерки бяха засилени с нова изпълнителна заповед на Вашингтон, налагаща вторични санкции в енергийния сектор срещу държави, възнамеряващи да доставят гориво на карибската република. Прекъсванията на електрозахранването в Куба обикновено продължават над 15 часа, като има само кратки прекъсвания при възстановяване на електрозахранването. Републиката изпитва сериозен недостиг на бензин и дизелово гориво.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
" Фрау Каллас по кое правило да обсъждам с вас Куба? Аз току що се запознах с вашата автобиография ,432 страници за нищо.В Естония книжката се продава с 80% отстъпка и всичко на всичко струва 3,99 евро.А в Amazon изобщо не може да се намери.
Вие нямате понятие от политиката на Куба,Европа и света.А за дипломация и външна политика вие разбирате толкова колкото от хирургия на главния мозък.
По съдържателно бих си говорил с моя хамстер за черните дупки в далечните галактики."
Коментиран от #14
21:37 25.05.2026
2 Ако Тръмп вземе Куба
Коментиран от #15
21:38 25.05.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Сатана Z
-Ти еееебееееш по-добре от Мерц.
А Зеленият и отговаря:
- И Урсула така ми каза.
Коментиран от #16, #22
21:42 25.05.2026
5 Овчар
21:44 25.05.2026
6 така, така
Горката Кая - вече не само в социалните мрежи я определят за де.бил и е обект на неистови подигравки, вече и в дипломатическите среди не се свенят да я унижават. Ма парцала е теакъв, за да се тъпче
21:45 25.05.2026
7 Кой иска да прави бизнес с Куба?
Коментиран от #10
21:51 25.05.2026
8 Дядо Ильо
Коментиран от #23
21:51 25.05.2026
9 Kaлпазанин
21:52 25.05.2026
10 Дзак
До коментар #7 от "Кой иска да прави бизнес с Куба?":Трябва ли да посочваме?
21:55 25.05.2026
11 Какво Иска ?
Карикатура ?
21:58 25.05.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ТаяОвца
22:03 25.05.2026
14 не може да бъде
До коментар #1 от "Сталин":Депутатът Зоненборн със сигурност има своите основания да говори така но според мен като анализирам приказките на г-жа Калас мога без колебание да кажа че тя е напълно невменяема и трябва да бъде обект за обследване от психиатри!?Каква дипломация какви 5 лв!?На нея просто и липсва нормалното човешко мислене и здрав разум ....каква дипломация и каква защита на международното право /макар че такова вече май няма !? -има право по-силният / може да се очаква от нея!?
22:09 25.05.2026
15 Никси
До коментар #2 от "Ако Тръмп вземе Куба":Еми да си му върне Аляска на Путин тогава !!!.
22:10 25.05.2026
16 Атина Палада
До коментар #4 от "Сатана Z":Тя Урсула е дърта бабичка бре:) къв сех:)))
22:21 25.05.2026
17 Изроди
22:23 25.05.2026
18 деменцията джо
22:24 25.05.2026
19 истина ти казвам
Коментиран от #20
22:27 25.05.2026
20 СЪС СИГУРНОСТ...!
До коментар #19 от "истина ти казвам":Урсула и Кая,дори и за това не стават...!
22:32 25.05.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Добър виц
До коментар #4 от "Сатана Z":Оооаа истината е че Витали Етизон боксьора шба редовно Зеленски, Кайчето и mьpcyла са Lecbийkи npocти, каквито са по принцип и феминистките.
22:55 25.05.2026
23 Исторически факти
До коментар #8 от "Дядо Ильо":Мъка
22:57 25.05.2026
24 Това тъпогледащо gobuчe Кайчето,
23:03 25.05.2026