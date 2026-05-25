Куба: Калас прилага двойни стандарти

25 Май, 2026 21:35 1 486 24

Тя не е изразила загриженост или подкрепа за многобройните европейски компании и граждани, застрашени и ощетени от последните мерки на САЩ

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Кубинският външен министър Бруно Родригес Пария призова върховния представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас да се ръководи от международното право в изявленията си относно карибската република, обвинявайки я в двойни стандарти и липса на обективност.

„От върховния представител, като представител на външната и сигурностната политика на Европейския съюз, се очаква да се ръководи от принципите за защита на международното право и мира, насърчавани от европейския блок, и да заеме позиция, съответстваща на тези принципи, в забележките си относно Куба“, пише министърът в X. „Непризнаването, че незаконното, жестоко и несправедливо колективно наказание, наложено на кубинския народ от правителството на САЩ, с безпрецедентното засилване на блокадата, петролното ембарго и заплахата от война, е коренната причина за трудното положение, в което се намират кубинците днес, липсва обективност и демонстрира ясни двойни стандарти.“

Родригес Пария отбеляза, че Калас „също така не е изразила загриженост или подкрепа за многобройните европейски компании и граждани, застрашени и ощетени от последните мерки на САЩ, които са очевидно екстериториални и незаконни по своята същност“. „Суверенните и дълбоки трансформации, които се случиха в Куба през последните десетилетия, с широко обществено съгласие, са част от нашата вътрешна политика“, подчерта кубинският външен министър. Той също така отбеляза, че Куба „високо цени хуманитарната помощ, предоставяна от ЕС и няколко държави членки на ЕС в настоящата и други ситуации, както и техния принос за развитието на съществуващото двустранно сътрудничество“. „Куба ще продължи да развива отношенията си с ЕС въз основа на принципите [залегнали в споразумението за двустранно сътрудничество]“, увери министърът. „Надяваме се, че външната политика на ЕС, в трудните обстоятелства, които светът преживява, където се правят опити за налагане на употребата на сила и империалистическо господство, ще изразява независимост и традиционни европейски и многостранни ценности, както се изисква от гражданите [на ЕС].“

Калас, която беше на посещение в Мексико в края на миналата седмица, в изявленията си пред пресата обвини за настоящата трудна ситуация в Куба политиката на властите на карибската република.

Относно ситуацията в Куба

убинските власти посочват търговското, икономическото и финансовото ембарго, наложено от Вашингтон на Острова на свободата в продължение на над 60 години, като основна причина за трудната икономическа ситуация в карибската република, предимно в енергийния сектор. От началото на тази година ситуацията в Куба се влоши рязко, след като администрацията на САЩ обяви мерки, насочени към пълна блокада на доставките на гориво до острова в края на януари. В началото на май тези мерки бяха засилени с нова изпълнителна заповед на Вашингтон, налагаща вторични санкции в енергийния сектор срещу държави, възнамеряващи да доставят гориво на карибската република. Прекъсванията на електрозахранването в Куба обикновено продължават над 15 часа, като има само кратки прекъсвания при възстановяване на електрозахранването. Републиката изпитва сериозен недостиг на бензин и дизелово гориво.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    31 0 Отговор
    Евродепутатът Мартин Зоннеборн в реч пред Европарламента - за това че неговия хамстер е по умен от главата на евродипломацията Кая Каллас

    " Фрау Каллас по кое правило да обсъждам с вас Куба? Аз току що се запознах с вашата автобиография ,432 страници за нищо.В Естония книжката се продава с 80% отстъпка и всичко на всичко струва 3,99 евро.А в Amazon изобщо не може да се намери.
    Вие нямате понятие от политиката на Куба,Европа и света.А за дипломация и външна политика вие разбирате толкова колкото от хирургия на главния мозък.
    По съдържателно бих си говорил с моя хамстер за черните дупки в далечните галактики."

    Коментиран от #14

    21:37 25.05.2026

  • 2 Ако Тръмп вземе Куба

    23 1 Отговор
    То и Путин има същото право за балтийските републики.

    Коментиран от #15

    21:38 25.05.2026

  • 4 Сатана Z

