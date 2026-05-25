Вучич: Отхвърлянето на санкции срещу Русия забави преговорите на Сърбия за присъединяване към ЕС

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че Белград не е отворил нито една глава от преговорите за присъединяване към ЕС през последните пет години поради отказа си да наложи санкции срещу Русия.

„И нека ви напомня още веднъж: Сърбия не е отворила нито една глава от преговорите за присъединяване към ЕС през пет години заради външнополитическата си позиция спрямо Руската федерация. И не позволявайте на никого да ви разказва приказки за това, че това се случва по някаква друга причина“, каза политикът пред репортери в Пекин.

След началото на специалната военна операция в Украйна, Вучич, в обръщение към нацията след заседание на Съвета за сигурност на Сърбия, заяви, че Белград подкрепя териториалната цялост на Украйна, но няма да налага санкции срещу Русия. Той отбеляза, че Сърбия смята Русия и Украйна за братски държави и съжалява за случващото се в Източна Европа. Сръбският президент изрази и готовността си да предостави хуманитарна помощ на Киев.