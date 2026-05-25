Вучич: Отхвърлянето на санкции срещу Русия забави преговорите на Сърбия за присъединяване към ЕС

25 Май, 2026 20:55 910 5

За 5 години западната ни съседка не е отворила нито една глава по преговорите

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че Белград не е отворил нито една глава от преговорите за присъединяване към ЕС през последните пет години поради отказа си да наложи санкции срещу Русия.

„И нека ви напомня още веднъж: Сърбия не е отворила нито една глава от преговорите за присъединяване към ЕС през пет години заради външнополитическата си позиция спрямо Руската федерация. И не позволявайте на никого да ви разказва приказки за това, че това се случва по някаква друга причина“, каза политикът пред репортери в Пекин.

След началото на специалната военна операция в Украйна, Вучич, в обръщение към нацията след заседание на Съвета за сигурност на Сърбия, заяви, че Белград подкрепя териториалната цялост на Украйна, но няма да налага санкции срещу Русия. Той отбеляза, че Сърбия смята Русия и Украйна за братски държави и съжалява за случващото се в Източна Европа. Сръбският президент изрази и готовността си да предостави хуманитарна помощ на Киев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Майор Деянов, на всеки километър

    5 8 Отговор
    Руски мишок ☝️

    20:58 25.05.2026

  • 2 оня с коня

    1 5 Отговор
    Сърбия - това е Вучич.Неотваряне на Глави за присъединяване на сърбия към ЕС е неотваряне на същите от Вучич.Да,обаче той не отваря и Глави за присъединяване на Сърбите към БРИКС?И тук въпросът е ДОКОГА Сръбският народ ще търпи налагането на такъв несретник на най-висшият Пост в Държавата от ЧУЖДА ДЪРЖАВА,наречена Русия?

    21:15 25.05.2026

  • 3 Миленоооооо!!!!

    2 1 Отговор
    Заглавието не кореспондира със статията.
    Става ясно съвсем друго.

    22:21 25.05.2026

  • 4 Като чуя

    1 1 Отговор
    Израза “братски държави” ми се при..ра 🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮

    22:34 25.05.2026

  • 5 Жожи

    1 1 Отговор
    И защо ви е да се набутвате в ЕС? За да вземате заеми и да давате парите на зеления, за да си купува златни бидета и тоалетни, а оная фльорца жена му да купува като подивяла от западните бутици.или Урсула да ви задължи да купувате ваксини за милиарди от фирмата на мъжа й?

    22:45 25.05.2026

