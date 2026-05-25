Украйна и САЩ може да научат седмица по-рано за масираните руски удари

Русия продължава редовно да нанася масирани удари срещу Украйна, използвайки дронове и ракети. Според Le Monde, украинското и американското разузнаване понякога научава датите на тези удари седмица предварително.

Отбелязва се, че планирането и изпълнението на масирани руски удари изисква сложна логистика. Украинското и американското разузнаване следят отблизо това.

Изданието подчертава, че по време на масирани удари Русия разполага стотици оператори на дронове, стратегическа авиация, Черноморския флот и Каспийската флотилия, ракетни и артилерийски подразделения на сухопътните войски и стратегически ракетни войски при изстрелване на балистични ракети със среден обсег, като например „Орешник“.

Юрий Игнат, началник на отдела за комуникации на украинските ВВС, заяви пред репортери, че руснаците са разположили десетки хиляди руски войници за масираните удари миналия уикенд. Според него първите признаци на атака често идват от стратегическата авиация.

„Те (руснаците) трябва да подготвят ударни средства преди началото на битката: да доставят крилати ракети, да въоръжат самолети и да ги прехвърлят от постоянни бази на пет или шест активни писти. Тези операции, естествено, отнемат часове, ако не и дни“, каза Игнат.

Украински специалист по противовъздушна отбрана на име Руслан заяви пред репортери, че Украйна е знаела за масираната атака на 14 май и вероятния ѝ мащаб шест дни предварително.

„Картината ставаше по-ясна с наближаването на датата, с разполагането на кораби, подводници и самолети. Три часа преди това имахме ясна представа за броя и видовете снаряди“, подчерта Руслан.

Изданието добавя, че руските индустриални усилия са се засилили значително за потискане на украинската противовъздушна отбрана. Например, фабриките „Далра“ в Елабуга и Ижевск произвеждат приблизително 130 дрона дневно, както и същия брой дронове-примамки. Като се имат предвид ежедневните изстрелвания на 150 до 200 дрона, натрупването на 500 дрона, необходими за масиран удар, би отнело поне седмица.

Според изданието, руските заводи произвеждат средно по една ракета 3М14 „Калибър“, две до три ракети Х-101 и две до три балистични ракети 9М723 „Искандер“ дневно.

По време на последната масирана атака Русия може да е изстреляла две ракети „Орешник“.

По-рано Telegram каналът „eRadar“ съобщи, че по време на масираната атака срещу Украйна в нощта на 24 май руснаците вероятно са изстреляли две балистични ракети със среден обсег „Орешник“. Първата ракета може да е ударила временно контролирана от Русия територия близо до Авдеевка или Ясиновата в Донецка област.

Според OSINT анализатори е възможно руснаците случайно да са атакували собствените си войски.