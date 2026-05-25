Украйна и САЩ може да научат седмица по-рано за масираните руски удари
25 Май, 2026 21:05 2 342 36

Украинското и американското разузнаване следят отблизо подготовката на Русия за масирани удари

Милена Богданова

Русия продължава редовно да нанася масирани удари срещу Украйна, използвайки дронове и ракети. Според Le Monde, украинското и американското разузнаване понякога научава датите на тези удари седмица предварително.

Отбелязва се, че планирането и изпълнението на масирани руски удари изисква сложна логистика. Украинското и американското разузнаване следят отблизо това.

Изданието подчертава, че по време на масирани удари Русия разполага стотици оператори на дронове, стратегическа авиация, Черноморския флот и Каспийската флотилия, ракетни и артилерийски подразделения на сухопътните войски и стратегически ракетни войски при изстрелване на балистични ракети със среден обсег, като например „Орешник“.

Юрий Игнат, началник на отдела за комуникации на украинските ВВС, заяви пред репортери, че руснаците са разположили десетки хиляди руски войници за масираните удари миналия уикенд. Според него първите признаци на атака често идват от стратегическата авиация.

„Те (руснаците) трябва да подготвят ударни средства преди началото на битката: да доставят крилати ракети, да въоръжат самолети и да ги прехвърлят от постоянни бази на пет или шест активни писти. Тези операции, естествено, отнемат часове, ако не и дни“, каза Игнат.

Украински специалист по противовъздушна отбрана на име Руслан заяви пред репортери, че Украйна е знаела за масираната атака на 14 май и вероятния ѝ мащаб шест дни предварително.

„Картината ставаше по-ясна с наближаването на датата, с разполагането на кораби, подводници и самолети. Три часа преди това имахме ясна представа за броя и видовете снаряди“, подчерта Руслан.

Изданието добавя, че руските индустриални усилия са се засилили значително за потискане на украинската противовъздушна отбрана. Например, фабриките „Далра“ в Елабуга и Ижевск произвеждат приблизително 130 дрона дневно, както и същия брой дронове-примамки. Като се имат предвид ежедневните изстрелвания на 150 до 200 дрона, натрупването на 500 дрона, необходими за масиран удар, би отнело поне седмица.

Според изданието, руските заводи произвеждат средно по една ракета 3М14 „Калибър“, две до три ракети Х-101 и две до три балистични ракети 9М723 „Искандер“ дневно.

По време на последната масирана атака Русия може да е изстреляла две ракети „Орешник“.

По-рано Telegram каналът „eRadar“ съобщи, че по време на масираната атака срещу Украйна в нощта на 24 май руснаците вероятно са изстреляли две балистични ракети със среден обсег „Орешник“. Първата ракета може да е ударила временно контролирана от Русия територия близо до Авдеевка или Ясиновата в Донецка област.

Според OSINT анализатори е възможно руснаците случайно да са атакували собствените си войски.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много ги е страх от Орешника

    48 1 Отговор
    Самолетите линейки тръгнаха с труповете.

    Коментиран от #7

    21:08 25.05.2026

  • 2 Е па хубу де, ама

    41 3 Отговор
    това ще спаси ли киевляните?

    Коментиран от #25

    21:09 25.05.2026

  • 3 хъхъ

    42 3 Отговор
    Видяхме достатъчно снимки и видеа на горящи сгради и пушеци над Киев, но пропагандата вече взе да обяснява, че ударите били нищо работа и украйната пак щяла да победи. А генерал миСирски, уж главнокомандващ ВСУ, никакъв го няма.

    Коментиран от #6

    21:09 25.05.2026

  • 4 Сатана Z

    38 5 Отговор
    Слава на Русия в борбата и против световното зло !

    21:10 25.05.2026

  • 5 Хе хе...

    36 2 Отговор
    Ами като са знаели предварително да бяха свалили някоя ракета.
    Или като почне веселбата и пво то на 4о4 е прекалено заето да пуца сватбарската по високите сгради наоколо?

    21:11 25.05.2026

  • 6 Генерал Сирски го

    28 2 Отговор

    До коментар #3 от "хъхъ":

    няма щото е в тоалетната по голяма нужда и има няколкодневен запек... скоро няма да излезне...

    21:11 25.05.2026

  • 7 1945

    33 1 Отговор

    До коментар #1 от "Много ги е страх от Орешника":

    30 бандерски и 17 натовски висши офицери бяха превърнати на прах умесен с бетон надали някой е уцелял под земята Петте натовски самолета линейки кацнали в Жешов само ковчези транспортира .

    21:13 25.05.2026

  • 8 Ами

    26 2 Отговор
    Така и не разбрахме от къде черпи
    информация окраинското разузнаване.

    Коментиран от #9

    21:16 25.05.2026

  • 9 Баце,

    11 1 Отговор

    До коментар #8 от "Ами":

    От пiHд0сcTaHck0To бе, откъде другаде?
    Е, и малкобританското прави каквото може...

    21:19 25.05.2026

  • 10 Съвет

    17 2 Отговор
    Наркомана нека пак да стреля по студентски общежития !

    21:20 25.05.2026

  • 11 БОЛШЕВИК

    20 1 Отговор
    Безсмислена война е това, която облагодетелства англосаксонците, олигархията и капиталистическите престъпници. Защо трябваше да се разрушава СССР и соц. блока? Та сега да вилнее капиталистическата чума и да унищожава народ след народ!

    Коментиран от #17, #21, #27

    21:20 25.05.2026

  • 12 Бомбаджията

    0 17 Отговор
    Рашките са взривил своите в Авдеевка с единят орешник.💥💥💥

    Коментиран от #20

    21:21 25.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Някой

    12 0 Отговор
    "Украйна и САЩ може да научат седмица по-рано за масираните руски удари". Е, и?

    21:24 25.05.2026

  • 15 Путин им каза

    19 0 Отговор
    "Бягайте от Киев! Започваме бангаранга всяка нощ." Какво разузнаване? Путин им каза да напуснат зоната на бойни действия.

    21:25 25.05.2026

  • 16 Макробиолог

    13 0 Отговор
    И?Преместиха ли сградата на военното министерство от Киев дълбоко в провинцията?Пистите и хангарите в старокостантиновка къде ги скриха?

    21:26 25.05.2026

  • 17 Зеленоида от панелката

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "БОЛШЕВИК":

    Искам да съм капиталист, а вие да сте роби на труда!

    21:27 25.05.2026

  • 18 Мдаа

    20 1 Отговор
    След всеки удар на ракетата Орешник има 2-3 дена пълно мълчание на НАТО от стъписването и шока от пораженията.
    36 волфрамови блока летящи с 3,5 километра в секунда и развиващи 4000 градуса температура правят на мармалад всеки команден пункт скрит под земята до 100 метра дори и без боен заряд.
    Точно това се случи във военното градче в гората край Бяла църква южно от Киев!
    Натовците още не могат да се опомнят от жертвите и щетите.

    Мдаа....

    21:28 25.05.2026

  • 19 Владимир Путин, президент

    1 13 Отговор
    "...е възможно руснаците случайно да са атакували собствените си войски...."

    Невъзможното е възможно само в Русия и в дълбините на тъмната руска душа ☝️

    21:28 25.05.2026

  • 20 идеално

    17 1 Отговор

    До коментар #12 от "Бомбаджията":

    радост по улиците на Киев..нито една ракета или дрон не достигнаха укройна.....вярваме на всичко което пише западна преса..защто сме идиоти..

    21:28 25.05.2026

  • 21 Владимир Путин, президент

    1 11 Отговор

    До коментар #11 от "БОЛШЕВИК":

    "..защо трябваше да се разрушава СССР и соц. блока? .."

    Щото ние руснаците сме хитрожопи като красножопа мaймyнa ☝️

    Коментиран от #34

    21:31 25.05.2026

  • 22 Фактите говорят

    3 13 Отговор
    14 230 ракети изстреляни по Украйна и... НИТО ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ и ОБЛАСТЕН ГРАД?!?
    12 720 танка Фира и...пи... ЗДА!
    42 монголски корабли и 2 подводници Фира -- и... Одеса -- никогдА!
    432 монголски самальота и 374 вертушки Фира.
    2 Милиона човекоподобни монголья Фира и... Нема оше... 3 ДНЯ?!?
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #24, #26

    21:33 25.05.2026

  • 23 Зеленоида от панелката

    13 1 Отговор
    За снощи разбрахме от разузнаването на Украйна, че руснаците не са уцелили. За тая нощ какво каза украинското разузнаване? Ще има ли затрупани натюфци?

    21:33 25.05.2026

  • 24 Последния софиянец

    3 2 Отговор

    До коментар #22 от "Фактите говорят":

    Добре де, тия монголяци с КОЙ воюв ат?
    👍😂👍

    21:34 25.05.2026

  • 25 памперс

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Е па хубу де, ама":

    ще спаси..от задръстване..Русия удари с дронове пречиствателна станция в Киев...това по-зле от Орешник..фантазия ви бедна как смърди навсякъде..тези нечистотии в апартамента не искат да плуват ..няма къде..УЖАС..и без да стреляш с ракета може да победиш врага..

    21:35 25.05.2026

  • 26 Допълвам фактите

    13 2 Отговор

    До коментар #22 от "Фактите говорят":

    Украйна наследи от СССР три военно въздушни АРМИИ и 240 съвременни ПВО системи. От бившите страни от Варшавския договор получи всички самолети съветско производство. От Запада получи
    F16, жавелини, пантери, ибрахими, ракетни системи ПВО, ПАРИ ЗА ЗАПЛАТИ, ПЕНСИИ И НАЕМНИЦИ.
    Но руснаците ги бият с лопати, бойлери и чипове от чушкопек.
    Свалиха им всички самолети и подпалиха всичката им бронетехника.
    Пет милиона урки са убити, изчезнали от фронта и осакатени.
    Никой не смее да излезе на улицата, защото 60000 мутри бият и могилизират.

    Коментиран от #29

    21:43 25.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Рублевка

    9 1 Отговор

    До коментар #27 от "Защото както казваше":

    Как са напуснали? Не са напуснали, а са окупирали руски земи, за които Русия воюва, за да си ги възвърне.

    Коментиран от #30

    21:49 25.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 2222

    9 0 Отговор
    Аве, те руснаците направо ви казват от днеска за утре да се омитате от кiyfв, ама великото кравешко разузнаване било знаело.

    22:03 25.05.2026

  • 32 Я глей ти

    8 0 Отговор
    И като сте знаели, защо не направихте нищо?
    Защо поне не евакуирахме хората, да няма жертви.
    Нищо не знаете. Научавате в последствие.

    22:12 25.05.2026

  • 33 Я глей ти

    5 0 Отговор

    До коментар #30 от "Виж ся Пен Дел...НЕ грамотен":

    Първо се ограмоти самият ти.
    После тръгни да ограмотяваш другите.
    Засега, само кълвеш дезинформацията на Чефо и Тагарко.

    22:15 25.05.2026

  • 34 1111

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Владимир Путин, президент":

    Ааах, ты, красавчик, засунул руку в свою красную жопу по локоть, потом понюхал её и упал с ветки! Похоже, сильно ударился!

    22:17 25.05.2026

  • 35 Я глей ти

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Защото както казваше":

    В България никога не е имало социализъм, нито комунизъм.
    Бяхме си тоталитарна република.

    22:17 25.05.2026

  • 36 зИленски

    0 1 Отговор
    СМЕШНИЦИ СТЕ
    Според OSINT анализатори е възможно руснаците случайно да са атакували собствените си войски

    22:46 25.05.2026

