В Севлиево и околните села вече има питейна вода

Водоснабдяването на Севлиево и другите населени места, които останаха без питейна вода поради скъсване на основния довеждащ водопровод за града, е възстановено.
Работата по водопровода приключи в 20:00 часа в понеделник. Трасето е около 16 км и след 3 часа водата вече течеше от чешмите на хората.
На място дойде регионалният министър Иван Шишков, който заедно с министрите на труда и социалната политика Наталия Ефремова и на земеделието и храните Пламен Абровски, провери напредъка във възстановяването на съоръжението.
Поради повишеното ниво на река Видима вследствие на валежите на 22 май от него бе откъснат участък с дължина 87 метра.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
важното е цената на водата да се повиши драстично на кубик вода
04:11 26.05.2026
2 скачал с 2 пръста на площада ха ха ха
ама тук ядем бананите вече 36 години щото ревахме срещи ТОШО /да се свети името му/
сега глеайте какво се случва и яжте бананите
04:13 26.05.2026
3 След месец нема да има вода пак
04:17 26.05.2026