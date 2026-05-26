В Севлиево и околните села вече има питейна вода

Водоснабдяването на Севлиево и другите населени места, които останаха без питейна вода поради скъсване на основния довеждащ водопровод за града, е възстановено.

Работата по водопровода приключи в 20:00 часа в понеделник. Трасето е около 16 км и след 3 часа водата вече течеше от чешмите на хората.

На място дойде регионалният министър Иван Шишков, който заедно с министрите на труда и социалната политика Наталия Ефремова и на земеделието и храните Пламен Абровски, провери напредъка във възстановяването на съоръжението.

Поради повишеното ниво на река Видима вследствие на валежите на 22 май от него бе откъснат участък с дължина 87 метра.