В Севлиево и околните села вече има питейна вода

26 Май, 2026 04:45, обновена 26 Май, 2026 03:47 458 3

  • севлиево-
  • питейна вода-
  • бедствие

Работата по водопровода приключи в 20:00 часа в понеделник

Снимка: МРРБ
БНР БНР

Водоснабдяването на Севлиево и другите населени места, които останаха без питейна вода поради скъсване на основния довеждащ водопровод за града, е възстановено.

Работата по водопровода приключи в 20:00 часа в понеделник. Трасето е около 16 км и след 3 часа водата вече течеше от чешмите на хората.

На място дойде регионалният министър Иван Шишков, който заедно с министрите на труда и социалната политика Наталия Ефремова и на земеделието и храните Пламен Абровски, провери напредъка във възстановяването на съоръжението.

Поради повишеното ниво на река Видима вследствие на валежите на 22 май от него бе откъснат участък с дължина 87 метра.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    0 0 Отговор
    тя тая вода от тая ръждава тръба няма да е за пиене ама за миене ще може да става

    важното е цената на водата да се повиши драстично на кубик вода

    04:11 26.05.2026

  • 2 скачал с 2 пръста на площада ха ха ха

    0 0 Отговор
    дори във африка е по-добър живота отколкото тук

    ама тук ядем бананите вече 36 години щото ревахме срещи ТОШО /да се свети името му/

    сега глеайте какво се случва и яжте бананите

    04:13 26.05.2026

  • 3 След месец нема да има вода пак

    1 0 Отговор
    Щото ше бъде източена през вецовете

    04:17 26.05.2026

