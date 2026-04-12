Тръмп и Рубио гледаха на живо ММА двубой, докато Ванс обясняваше за провала на преговорите с Иран

12 Април, 2026 06:00, обновена 12 Април, 2026 06:09 934 13

Двамата посетили спортния комплекс Kaseya Center, където се е провеждал мачът между Иржи Прохазка и Карлос Улберг

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и държавният секретар Марко Рубио присъствали на ММА мач от UFC, когато вицепрезидентът Джей Ди Ванс обяви за липсата на споразумение с Иран, съобщава CNN.

Според британския вестник The Independent, американският лидер е пристигнал в спортния комплекс Kaseya Center, където се е провеждал мачът между Иржи Прохазка и Карлос Улберг, след 21:00 часа (4:00 ч. българскоо време).

Тръмп е бил придружен от членове на семейството си и президента на UFC Дейна Уайт.

На арената републиканецът седеше до Рубио и посланика на САЩ в Индия Серхио Гор.

Според журналисти Тръмп и Рубио са се усмихваха и са се наслаждавали на битката.

UFC (Ultimate Fighting Championship) е най-голямата и престижна организация за смесени бойни изкуства (MMA) в света.

Базирана в САЩ, тя организира събития в целия свят, в които бойци се състезават в различни теглови категории, използвайки комбинация от техники от бокс, борба, джудо, бразилско джиу-джицу, муай тай и други дисциплини.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Коста

    18 1 Отговор
    Изпотрепа хиляди невинни хора и гледал бой... Ужасно!

    Коментиран от #2, #10, #12

    06:19 12.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Няма такива

    10 3 Отговор
    Овчари! Предполагах, че са отишли ва опера, ама съм сбъркал...

    06:22 12.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Комата

    2 9 Отговор
    От съображения за сигурност е твърде секретно да се съобщава какво е гледала Спящата красавица на Персия, Моджтаба, по същото време.

    06:24 12.04.2026

  • 6 Хи хи

    5 4 Отговор
    Сега Тръмпи ще научи много хватки, които ще приложи на наште eурогейчeта !! !!

    06:25 12.04.2026

  • 7 оня с коня

    1 7 Отговор
    Преди време имаше строги Упреци към Борисов как така в НС се гласува изключително важни Неща,а той решил да рита топка на Стадиона.В последствие нещата се случиха точно както ти искаше ББ,което значи че той ПРЕДВАРИТЕЛНО е подготвил нещата и успешният им край е гарантиран.Е същото е и в случая- Тръмп знае резултата още в последните минути на Преговорите който му е предаден подробно по Телефона и ВЕЧЕ е взел съответните решения,но глуповатата Преса търси "сензации" щото иначе...Кой ще я чете?:)

    06:28 12.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Коста

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Прo3т беше и такъв ще умреш

    06:34 12.04.2026

  • 10 Ами

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Коста":

    Понякога се случва на хора, които са причинили геноцид. Дженкинс Кан не спря да изнасилва жени, Кемал не спря да се забавлява с момчета и т.н.

    Коментиран от #13

    06:35 12.04.2026

  • 11 Дзак

    0 4 Отговор

    До коментар #2 от "ало коста":

    Тръмп прави велики неща!

    06:38 12.04.2026

  • 12 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 4 Отговор

    До коментар #1 от "Коста":

    Путин изби милиони, ама айде.

    06:43 12.04.2026

  • 13 Така де

    0 3 Отговор

    До коментар #10 от "Ами":

    Руснака Чакатило не спря да яде....хора

    06:46 12.04.2026