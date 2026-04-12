Тръмп и Рубио гледаха на живо ММА двубой, докато Ванс обясняваше за провала на преговорите с Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и държавният секретар Марко Рубио присъствали на ММА мач от UFC, когато вицепрезидентът Джей Ди Ванс обяви за липсата на споразумение с Иран, съобщава CNN.

Според британския вестник The Independent, американският лидер е пристигнал в спортния комплекс Kaseya Center, където се е провеждал мачът между Иржи Прохазка и Карлос Улберг, след 21:00 часа (4:00 ч. българскоо време).

Тръмп е бил придружен от членове на семейството си и президента на UFC Дейна Уайт.

На арената републиканецът седеше до Рубио и посланика на САЩ в Индия Серхио Гор.

Според журналисти Тръмп и Рубио са се усмихваха и са се наслаждавали на битката.

UFC (Ultimate Fighting Championship) е най-голямата и престижна организация за смесени бойни изкуства (MMA) в света.

Базирана в САЩ, тя организира събития в целия свят, в които бойци се състезават в различни теглови категории, използвайки комбинация от техники от бокс, борба, джудо, бразилско джиу-джицу, муай тай и други дисциплини.