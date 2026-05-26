След 29 години: Волфсбург изпадна от Бундеслигата

26 Май, 2026 04:05, обновена 26 Май, 2026 04:11 441 0

"Вълците" загубиха реванша от плейофа с Падерборн

Волфсбург загуби с 2:1 след продължения от Падерборн в реванша от плейофите си за място в Бундеслигата и за първи път отпадна от елита на Германия след 29 години неизменно присъствие сред най-добрите.

Филип Билбия (38-ата минута) и Лорин Курда (100) отбелязаха за победителите. Дженан Пейчинович (3) отбеляза единствения гол за загубилите. Волфсбург остана с десет души от 14-ата минута след изгонването на Йоахим Меле. Първият мач между отборите се проведе на 21 май на стадион „Волфсбург“ и завърши с 0:0.

В края на сезона Волфсбург завърши на 16-то място в Бундеслигата, докато Падерборн завърши трети във втората най-висока дивизия. Шалке и Елферсберг бяха промотирани директно в Бундеслигата, докато Хайденхайм и Санкт Паули изпаднаха.

Волфсбург претърпя първото си изпадане от Бундеслигата. Отборът влезе в нея през сезон 1996/97 и остана там в продължение на 29 години.

Падерборн игра за последно в Бундеслигата през сезон 2019/20, завършвайки на 18-то място.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

