Ангел Георгиев от "Възраждане" пред ТАСС: Урсула фор дер Лайен знаеше, че Борисов е корумпиран, но го използваше. Пълен позор за Европа!

26 Май, 2026 03:06, обновена 26 Май, 2026 04:18 1 152 17

Външният министър на България е откровен русофоб, нищо не се е променило, смята депутатът

Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен "въобще не се е интересувала, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е корумпиран, а го използва", заяви в интервю пред ТАСС депутатът от "Възраждане" Ангел Георгиев.

„Урсула фон дер Лайен водеше кампания с Борисов. Всички българи знаят, че е корумпиран. И въпреки това тя го използва, защото получи много гласове благодарение на него. Не я интересува, че е корумпиран. Абсолютно не я интересува“, каза Георгиев.

„Това е истинското лице на Европа. Това е позор. Защото това абсолютно не е това, което Европа трябва да бъде“, заключи източникът на агенцията.

В българския парламент се обсъждат предложения за отмяна на всички санкции срещу Русия и потенциално подобряване на отношенията с Москва, продължи депутатът.

В българския парламент има предложения да се отменят всички санкции срещу Русия. Имаме самолети МиГ-29 и двигателите им трябва да бъдат сменени. Руските компании трябва да направят това. Ние предложихме следното: отмяна на санкциите върху руското гориво, енергийните санкции и санкциите върху обслужването на тези самолети. Ако правителството наистина искаше да направи това, вече щеше да го е направило“, каза той в отговор на въпрос дали новото правителство може да подобри отношенията с Русия.

Георгиев отбеляза, че първите срещи на новия министър-председател Румен Радев са били насочени към „засилване на сътрудничеството с евроатлантическите партньори и правителства“, по-специално с Германия.

„Единствената разлика е, че новото правителство няма никаква открита антируска реторика, но това не е достатъчно. Техният външен министър е бивш заместник-министър на външните работи от предишното правителство. Външният министър е жена с открито русофобски възгледи. Тя заяви, че санкциите срещу Русия имат смисъл само ако са способни да ѝ навредят. Затова правителството трябва да преговаря със САЩ за съвместно налагане на санкции, за да окаже максимален натиск върху Русия“, обясни той.

„Така че е абсолютно същото като при предишните правителства. Това е шоу. Виждаме, че каквото и да казва новият министър-председател, действията му не се различават от тези на неговите предшественици. Нищо не се е променило. И това е болен момент в българската политика: много партии казват едно, но щом дойдат на власт, правят обратното“, подчерта депутатът.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен беше бясна от забраната за ЛГБТ пропагандата в българските училища и детски градини, допълни Георгиев.

„Това са фалшиви ценности. Нашата партия предложи закон, забраняващ ЛГБТ пропагандата в училищата и детските градини, и той беше приет. Това е нашето постижение. Урсула фон дер Лайен беше бясна, но всички бяха против тази пропаганда“, каза депутатът.

Георгиев обясни, че поради тази причина други партии, въпреки евроатлантическата си ориентация, „бяха принудени да гласуват за този закон, защото обществото беше „за“.


  • 1 Горд Българин

    8 7 Отговор
    Напълно прав е. ПБ е като ППДБ ама без ПД. А външната им политика съвпада 1:1 с тази на ГЕРБ И ДПС. Все едно един и същи ги е правил.

    03:22 26.05.2026

  • 2 ТУЛУП ШИШО,,,,,СЯ ПЪК МУНЧО

    6 1 Отговор
    СЕ ГОТИНИ ХОРА СА НА ЧЕЛОТО.......КАТО ОЯДЕНИ ВЪШКИ.....

    03:40 26.05.2026

  • 3 Интриганти

    7 10 Отговор
    Абре копейки продажни Вие на какво се надявате Да загърбим НАТО и ЕС и да трътнем да гоним дивото ли

    03:56 26.05.2026

  • 4 ВG-то Ще се оправи само и единствено!.Ка

    7 2 Отговор
    ангеле...

    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГЕH

    Коментиран от #15

    04:23 26.05.2026

  • 5 оня с коня

    6 2 Отговор
    ангеле...

    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГЕH

    04:23 26.05.2026

  • 6 Бончо М

    4 0 Отговор
    Гарван гарвану око не вади.

    04:27 26.05.2026

  • 7 гумата

    4 7 Отговор
    Ако ББ беше корумпиран още ППДБ, когато взеха властта щяха да му повдигнат обвинение, за каквото намерят , но не откриха.нищо. Как може Алексиев да говори без доказателства пред чужда държава и това да ни се поднася като новина? ББ биха го удавили в чаена чаша с вода, но нямат никакво доказателство срещу него.

    Коментиран от #9

    04:29 26.05.2026

  • 8 Пламен

    4 3 Отговор
    Копейкин с какви пари вдига палатите ?

    Коментиран от #10

    04:51 26.05.2026

  • 9 Стенли

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "гумата":

    Леле мале свети Бойко безсребърни да свети името му 😁🤑🤮🎃

    04:53 26.05.2026

  • 10 Стенли

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Пламен":

    С каквито с каквито тиквоний велики построи една скромна къщичка за пет милиона еврака в Барселона 🎃😁

    Коментиран от #13

    04:56 26.05.2026

  • 11 нннн

    2 0 Отговор
    Пременил се Илия...
    А що надежди и фанфари бяха за новото правителство...

    04:59 26.05.2026

  • 12 оня с коня

    1 1 Отговор
    АНГЕЛЕЕЕ, Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    05:02 26.05.2026

  • 13 Пламен

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Стенли":

    Докато си мислим , че нашите крадци са по-читави от вашите крадци, ще сме на туй дередже.
    Помниш ли ,,къщите за тъщи" ? Ако това се беше случило в Гърция щеше да стане революция там.
    Ние сме си виновни.

    05:03 26.05.2026

  • 14 Буха ха

    2 0 Отговор
    Урсула харесваше мечешката му прегръдка и примитивните му, недодялани обноски.

    05:04 26.05.2026

  • 15 гробар

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "ВG-то Ще се оправи само и единствено!.Ка":

    Ша са упрай като та гръмна за последно в aycпyxa бедна мишка нищожна😂🤣😅

    05:05 26.05.2026

  • 16 пешо

    1 2 Отговор
    и путин използваше корумпирания борисов

    05:06 26.05.2026

  • 17 Въпрос

    1 0 Отговор
    Знае ли някой по продажно племе от нашето и защо?

    05:07 26.05.2026

