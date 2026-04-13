Foreign Affairs: Примирието между САЩ и Иран е признание за равенство във войната

13 Април, 2026 07:48, обновена 13 Април, 2026 08:04

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Споразумението за двуседмично примирие между Вашингтон и Техеран на практика е признание за равенство във войната – и двете страни се страхуват от „още по-големи загуби“, ако конфликтът се проточи, пише Foreign Affairs.

Списанието коментира, че войната с Иран е преминала през три фази: начална, средна и крайна. Администрацията на Тръмп се е надявала на бърз конфликт, но тези очаквания не са били изпълнени. Вместо в „шахматна игра“, войната се е превърнала в „доларов търг“ – капан, в който и двете страни продължават да повишават залозите, понасяйки все по-големи загуби, за да избегнат пълно поражение, пише FA.

До края на март, отбелязва списанието, стана ясно, че нито една от страните няма да се предаде лесно и войната е станала неизгодна за всички. Ултиматумът на Тръмп за „унищожаването на цяла цивилизация“ най-вероятно е бил „блъф“ – изпълнението му би било твърде скъпо за Съединените щати. Иранците обаче не можеха да бъдат сигурни в това. В крайна сметка и двете страни се оттеглиха от „ръба на всеобхватна война“ и започна последният етап.

Съгласявайки се на прекратяване на огъня, САЩ и Иран признаха, че няма да могат да постигнат всичко, което искат, пише изданието. Въпреки това, разликата в позициите им в преговорите с Пакистан беше огромна и връщането към война би означавало повторение на същата „адска динамика“.

Ръководителите на три големи американски петролни компании предупредиха администрацията на Тръмп за тежките последици от продължителната блокада на Ормузкия проток от страна на Иран и потенциала за влошаване на енергийната криза, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на източници, запознати със ситуацията.

Предупрежденията им бяха изпратени до министъра на енергетиката на САЩ Крис Райт и министъра на вътрешните работи Дъг Бургум. Неназованите петролни компании заявиха, че продължителното затваряне на Ормузкия проток, през който ежедневно преминават 20% от световния петрол и втечнен природен газ, може сериозно да наруши световните вериги за доставки на горива.

Според източници на вестника, министърът на финансите Скот Бесент е обсъдил с Тръмп реакцията на пазара и икономическите перспективи на САЩ в зависимост от продължителността на войната. Те са разгледали възможните мерки на Министерството на финансите, ако конфликтът се проточи 8-12 седмици, както и уязвимостта на САЩ към покачващите се цени на бензина. Бесент е казал на президента, че Азия и Европа ще бъдат най-чувствителни към покачващите се цени на енергията.

Известно е, че президентът редовно следи фондовия пазар и икономиката, докато обмисля политически решения, подчертава изданието.

След началото на американско-израелската операция, Иран обяви спиране на търговията през Ормузкия проток, през който преминават 15-20% от световния петрол, кондензат и петролни продукти, както и над 30% от доставките на втечнен природен газ (LNG).

Блокадата на Ормузкия проток доведе до покачване на световните цени на петрола. Те обаче паднаха след споразумението между САЩ и Иран за двуседмично прекратяване на огъня, постигнато на 8 април.

Това се случи само часове преди изтичането на ултиматума на Тръмп, в който той заплаши да унищожи „иранската цивилизация“. След обявяването на прекратяването на огъня обаче и двете страни регистрираха нарушения на споразумението: Тръмп обвини Иран, че иска да събира такси от корабите, а Техеран посочи, че в Ливан въобще не се е стигало до прекратяване на огъня.

Въпреки това страните се събраха за преговори в Исламабад на 11 април. Те обаче не успяха да постигнат сделка. Вицепрезидентът и ръководител на американската делегация Дж. Д. Ванс заяви, че двете страни не са постигнали общо споразумение. Тръмп написа, че срещата „е преминала добре“ и че повечето въпроси са били договорени, като само ядрената програма е останала нерешена.

CNN съобщи, позовавайки се на източници, че иранската делегация е дала ясно да се разбере, че Техеран няма да вдигне блокадата на Ормузкия проток, докато страните не постигнат окончателно споразумение. Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че Техеран е изправен пред американския „максимализъм“ в преговорите.

След провала на преговорите, президентът на САЩ обяви военноморска блокада на Ормузкия проток, този път от Съединените щати. „Отсега нататък, ВМС на Съединените щати, най-добрите в света, ще започнат процеса на БЛОКАДА на всеки кораб, който се опитва да влезе или да напусне Ормузкия проток“, написа той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

    17 2 Отговор
    А преди украйна и Иран паветните тука твърдяха, че сащ имат най-силната армия в света.

    08:06 13.04.2026

  • 2 Абе братчет

    10 2 Отговор
    Нали днес стареца щеше да превзема протока? Какво примирие като няма такова?

    08:11 13.04.2026

  • 3 Хи хи хи хи

    4 0 Отговор
    Пак ли примирие? Откога бе? От предната седмица? Явно си я проспал ха ха

    08:12 13.04.2026

  • 4 А тия от Foreign Affairs,

    6 0 Отговор
    наясно ли са кой предложи примирието??!

    Ако са наясно няма, да дрънкат глупости за "равенство във войната". Везните са наклоненени на една страна.

    Коментиран от #13

    08:13 13.04.2026

  • 5 Владимир Путин, президент

    5 9 Отговор
    Колко ли деревни превзе Русия сегодня ?
    И Купянска, таваришчи ?

    Коментиран от #7, #8

    08:13 13.04.2026

  • 6 Рижия памперс

    13 1 Отговор
    Ние сме номер едно ама ще ви се разсърдя ако не ни помогнете демократично да превземем Иран. За мен петрола, за вас благодарност от мен. Ако нещете, ще ви нападна и вас. Ние сме номер едно….

    08:16 13.04.2026

  • 7 Зеля белото носле

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":

    Шмрък и сме в Москва. Пия си кафето в Крим и Курск го освободихме и е наш…шмрък

    Коментиран от #24

    08:20 13.04.2026

  • 8 Укра без глава

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":

    Утре влизам в Москва!

    08:21 13.04.2026

  • 9 Пич

    7 0 Отговор
    Нелепо внушение !!! Примирието е поискано от САЩ, и показва тяхната слабост!!! Какво следва - нищо различно!!! Отново ще погърмят, и пак преговори!!! Но за народите по света - нищо хубаво!!!

    08:21 13.04.2026

  • 10 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ

    6 1 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    08:24 13.04.2026

  • 11 ЕДИН УМЕН КАЗВАШЕ

    6 0 Отговор
    Ще има многополюсен свят.

    Коментиран от #22

    08:25 13.04.2026

  • 12 наравно ще е мача на левски и цска....

    2 2 Отговор
    Това са смешни приказки.......И дете ще ви каже ,че ако единия участник е унищожен от бомби ,а другия има загинали 13войника и 5 самолета няма как да е наравно....

    08:27 13.04.2026

  • 13 Глупците обичат

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "А тия от Foreign Affairs,":

    да се кичат с помпозни титли, за да могат да впечатлят с тях глупците

    Но "Базирания във Вашингтон Институт За Изследване На Войната" обира точките.

    08:28 13.04.2026

  • 14 ТРЪМП СЪС ПОРОЧНИТЕ

    3 0 Отговор
    ДЕЛА И глупави приказки накара света бизнеси обикновенните хора най много да страдат. КОЛКОТО И ДА МРЪНКА ПЕРЧИ РЪКОМАХА ТОЙ Е БИТА КАРТА. ЗАЕДНО СЪС НАТАНЯХО СЪС ФИЗИОНОМИЯ НА ШИМпАНЗЕ.

    08:32 13.04.2026

  • 15 И кво постигна

    2 1 Отговор
    рижавия?
    Затворен проток и 100 кинта за барел.
    Преди без неговата “победа” протокът беше отворен и петролът беше 60 кинта.
    На това му казвам аз победа.🤠

    Коментиран от #17, #38

    08:34 13.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 То е ясно

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "И кво постигна":

    2 Милиона монголяци Фира и ...13 год...3 дневен БЛИЦКРИГ на Узкоглазия Петушок в ДОНБАС
    Хахахахаха

    Коментиран от #21

    08:36 13.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 13 г..дви жуха у Дон бас е ли е...

    1 1 Отговор
    Победа?
    Хихихихихи

    Коментиран от #23

    08:38 13.04.2026

  • 20 Пачката

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Мухахаха":

    500 €...да?
    )))

    Коментиран от #27

    08:39 13.04.2026

  • 21 9ти септември

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "То е ясно":

    ПУТИН е шефа свиквай

    Коментиран от #25, #33

    08:39 13.04.2026

  • 22 И то за....3 ДНЯ

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "ЕДИН УМЕН КАЗВАШЕ":

    Хихихихихи

    08:40 13.04.2026

  • 23 Мухахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "13 г..дви жуха у Дон бас е ли е...":

    ПУТИН е шефа свиквайте

    08:41 13.04.2026

  • 24 Владимир Путин, президент

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Зеля белото носле":

    Време е най-сетне Русия да започне 💪
    Започне се изтегля !!! И от Крим тоже 😁

    Коментиран от #28

    08:41 13.04.2026

  • 25 Туй нЯщо преди..

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "9ти септември":

    Или след... бягството по трусики от ЛОШИО ГОТВАЧ?
    Ееееедехееее

    Коментиран от #29

    08:42 13.04.2026

  • 26 какво равенство

    3 1 Отговор
    Иранците ошамариха кравари и евреи вкупом.

    Коментиран от #30

    08:42 13.04.2026

  • 27 Тцк ......тцк

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Пачката":

    Идваме за теб стягай мешката

    08:43 13.04.2026

  • 28 Жеко

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Владимир Путин, президент":

    Надай се к ре на пияна булка .

    08:43 13.04.2026

  • 29 Шматка

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "Туй нЯщо преди..":

    Сам си задаваш въпроси и отговаряш пак си лъскал бастуна цяла вечер

    Коментиран от #31

    08:44 13.04.2026

  • 30 Така е

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "какво равенство":

    Изравниха САЩ със земята! Даже ПИЧ кин влезе у Купянск
    Хахахахаха

    08:45 13.04.2026

  • 31 Цъ.......

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Шматка":

    Сестра ти га.. лъскаше
    Хихихихихи

    08:46 13.04.2026

  • 32 Само пита

    2 1 Отговор
    Чичо днес не е ли обявявал ПОБЕДА ?! за 18 път ..

    Коментиран от #34

    08:47 13.04.2026

  • 33 Владимир Путин, президент

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "9ти септември":

    "...ПУТИН е шефа свиквай.. "

    Не съм...
    Една стара болна, изкуфяла @утка съм.
    Но катастрофалната ситуация има и положителна страна. Руснаците поняли на кой етап от еволюцията се намират и като приежают в Болгария говорят на английски, а в заведенията сядат на най-близката до вратата маса, таваришчи, !!! ☝😁

    08:48 13.04.2026

  • 34 Каза че Купянск е наш

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Само пита":

    След Киев тръгваме за Виена Берлин и Лисабон
    Ееееедехееее

    08:49 13.04.2026

  • 35 Дон Донети

    1 1 Отговор
    А бе Иранците , айде предайте се бееее.... Бе подпишете споразумението беее....

    08:51 13.04.2026

  • 36 какво да кажа

    2 1 Отговор
    Перчема да отиде сега да ошамари ушатия , дето го набута в тая война .

    08:51 13.04.2026

  • 37 краварите на колене пред Иран

    1 1 Отговор
    Колкото и да ритат и да плашат , няма какво да направят !

    08:52 13.04.2026

  • 38 Владимир Путин, президент

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "И кво постигна":

    "... И кво постигна рижавия?..."

    Същото каквото и плешивия...
    Но поне не разори до копейка страната си и не прати милион мъже на заколение. Русия загуби вайната, все !!!☝

    08:53 13.04.2026