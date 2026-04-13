Foreign Affairs: Примирието между САЩ и Иран е признание за равенство във войната

Споразумението за двуседмично примирие между Вашингтон и Техеран на практика е признание за равенство във войната – и двете страни се страхуват от „още по-големи загуби“, ако конфликтът се проточи, пише Foreign Affairs.
Списанието коментира, че войната с Иран е преминала през три фази: начална, средна и крайна. Администрацията на Тръмп се е надявала на бърз конфликт, но тези очаквания не са били изпълнени. Вместо в „шахматна игра“, войната се е превърнала в „доларов търг“ – капан, в който и двете страни продължават да повишават залозите, понасяйки все по-големи загуби, за да избегнат пълно поражение, пише FA.
До края на март, отбелязва списанието, стана ясно, че нито една от страните няма да се предаде лесно и войната е станала неизгодна за всички. Ултиматумът на Тръмп за „унищожаването на цяла цивилизация“ най-вероятно е бил „блъф“ – изпълнението му би било твърде скъпо за Съединените щати. Иранците обаче не можеха да бъдат сигурни в това. В крайна сметка и двете страни се оттеглиха от „ръба на всеобхватна война“ и започна последният етап.
Съгласявайки се на прекратяване на огъня, САЩ и Иран признаха, че няма да могат да постигнат всичко, което искат, пише изданието. Въпреки това, разликата в позициите им в преговорите с Пакистан беше огромна и връщането към война би означавало повторение на същата „адска динамика“.
Ръководителите на три големи американски петролни компании предупредиха администрацията на Тръмп за тежките последици от продължителната блокада на Ормузкия проток от страна на Иран и потенциала за влошаване на енергийната криза, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на източници, запознати със ситуацията.
Предупрежденията им бяха изпратени до министъра на енергетиката на САЩ Крис Райт и министъра на вътрешните работи Дъг Бургум. Неназованите петролни компании заявиха, че продължителното затваряне на Ормузкия проток, през който ежедневно преминават 20% от световния петрол и втечнен природен газ, може сериозно да наруши световните вериги за доставки на горива.
Според източници на вестника, министърът на финансите Скот Бесент е обсъдил с Тръмп реакцията на пазара и икономическите перспективи на САЩ в зависимост от продължителността на войната. Те са разгледали възможните мерки на Министерството на финансите, ако конфликтът се проточи 8-12 седмици, както и уязвимостта на САЩ към покачващите се цени на бензина. Бесент е казал на президента, че Азия и Европа ще бъдат най-чувствителни към покачващите се цени на енергията.
Известно е, че президентът редовно следи фондовия пазар и икономиката, докато обмисля политически решения, подчертава изданието.
След началото на американско-израелската операция, Иран обяви спиране на търговията през Ормузкия проток, през който преминават 15-20% от световния петрол, кондензат и петролни продукти, както и над 30% от доставките на втечнен природен газ (LNG).
Блокадата на Ормузкия проток доведе до покачване на световните цени на петрола. Те обаче паднаха след споразумението между САЩ и Иран за двуседмично прекратяване на огъня, постигнато на 8 април.
Това се случи само часове преди изтичането на ултиматума на Тръмп, в който той заплаши да унищожи „иранската цивилизация“. След обявяването на прекратяването на огъня обаче и двете страни регистрираха нарушения на споразумението: Тръмп обвини Иран, че иска да събира такси от корабите, а Техеран посочи, че в Ливан въобще не се е стигало до прекратяване на огъня.
Въпреки това страните се събраха за преговори в Исламабад на 11 април. Те обаче не успяха да постигнат сделка. Вицепрезидентът и ръководител на американската делегация Дж. Д. Ванс заяви, че двете страни не са постигнали общо споразумение. Тръмп написа, че срещата „е преминала добре“ и че повечето въпроси са били договорени, като само ядрената програма е останала нерешена.
CNN съобщи, позовавайки се на източници, че иранската делегация е дала ясно да се разбере, че Техеран няма да вдигне блокадата на Ормузкия проток, докато страните не постигнат окончателно споразумение. Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че Техеран е изправен пред американския „максимализъм“ в преговорите.
След провала на преговорите, президентът на САЩ обяви военноморска блокада на Ормузкия проток, този път от Съединените щати. „Отсега нататък, ВМС на Съединените щати, най-добрите в света, ще започнат процеса на БЛОКАДА на всеки кораб, който се опитва да влезе или да напусне Ормузкия проток“, написа той.
08:06 13.04.2026
2 Абе братчет
08:11 13.04.2026
3 Хи хи хи хи
08:12 13.04.2026
4 А тия от Foreign Affairs,
Ако са наясно няма, да дрънкат глупости за "равенство във войната". Везните са наклоненени на една страна.
Коментиран от #13
08:13 13.04.2026
5 Владимир Путин, президент
И Купянска, таваришчи ?
Коментиран от #7, #8
08:13 13.04.2026
6 Рижия памперс
08:16 13.04.2026
7 Зеля белото носле
До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":Шмрък и сме в Москва. Пия си кафето в Крим и Курск го освободихме и е наш…шмрък
Коментиран от #24
08:20 13.04.2026
8 Укра без глава
До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":Утре влизам в Москва!
08:21 13.04.2026
9 Пич
08:21 13.04.2026
10 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ
08:24 13.04.2026
11 ЕДИН УМЕН КАЗВАШЕ
Коментиран от #22
08:25 13.04.2026
12 наравно ще е мача на левски и цска....
08:27 13.04.2026
13 Глупците обичат
До коментар #4 от "А тия от Foreign Affairs,":да се кичат с помпозни титли, за да могат да впечатлят с тях глупците
Но "Базирания във Вашингтон Институт За Изследване На Войната" обира точките.
08:28 13.04.2026
14 ТРЪМП СЪС ПОРОЧНИТЕ
08:32 13.04.2026
15 И кво постигна
Затворен проток и 100 кинта за барел.
Преди без неговата “победа” протокът беше отворен и петролът беше 60 кинта.
На това му казвам аз победа.🤠
Коментиран от #17, #38
08:34 13.04.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 То е ясно
До коментар #15 от "И кво постигна":2 Милиона монголяци Фира и ...13 год...3 дневен БЛИЦКРИГ на Узкоглазия Петушок в ДОНБАС
Хахахахаха
Коментиран от #21
08:36 13.04.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 13 г..дви жуха у Дон бас е ли е...
Хихихихихи
Коментиран от #23
08:38 13.04.2026
20 Пачката
До коментар #18 от "Мухахаха":500 €...да?
)))
Коментиран от #27
08:39 13.04.2026
21 9ти септември
До коментар #17 от "То е ясно":ПУТИН е шефа свиквай
Коментиран от #25, #33
08:39 13.04.2026
22 И то за....3 ДНЯ
До коментар #11 от "ЕДИН УМЕН КАЗВАШЕ":Хихихихихи
08:40 13.04.2026
23 Мухахаха
До коментар #19 от "13 г..дви жуха у Дон бас е ли е...":ПУТИН е шефа свиквайте
08:41 13.04.2026
24 Владимир Путин, президент
До коментар #7 от "Зеля белото носле":Време е най-сетне Русия да започне 💪
Започне се изтегля !!! И от Крим тоже 😁
Коментиран от #28
08:41 13.04.2026
25 Туй нЯщо преди..
До коментар #21 от "9ти септември":Или след... бягството по трусики от ЛОШИО ГОТВАЧ?
Ееееедехееее
Коментиран от #29
08:42 13.04.2026
26 какво равенство
Коментиран от #30
08:42 13.04.2026
27 Тцк ......тцк
До коментар #20 от "Пачката":Идваме за теб стягай мешката
08:43 13.04.2026
28 Жеко
До коментар #24 от "Владимир Путин, президент":Надай се к ре на пияна булка .
08:43 13.04.2026
29 Шматка
До коментар #25 от "Туй нЯщо преди..":Сам си задаваш въпроси и отговаряш пак си лъскал бастуна цяла вечер
Коментиран от #31
08:44 13.04.2026
30 Така е
До коментар #26 от "какво равенство":Изравниха САЩ със земята! Даже ПИЧ кин влезе у Купянск
Хахахахаха
08:45 13.04.2026
31 Цъ.......
До коментар #29 от "Шматка":Сестра ти га.. лъскаше
Хихихихихи
08:46 13.04.2026
32 Само пита
Коментиран от #34
08:47 13.04.2026
33 Владимир Путин, президент
До коментар #21 от "9ти септември":"...ПУТИН е шефа свиквай.. "
Не съм...
Една стара болна, изкуфяла @утка съм.
Но катастрофалната ситуация има и положителна страна. Руснаците поняли на кой етап от еволюцията се намират и като приежают в Болгария говорят на английски, а в заведенията сядат на най-близката до вратата маса, таваришчи, !!! ☝😁
08:48 13.04.2026
34 Каза че Купянск е наш
До коментар #32 от "Само пита":След Киев тръгваме за Виена Берлин и Лисабон
Ееееедехееее
08:49 13.04.2026
35 Дон Донети
08:51 13.04.2026
36 какво да кажа
08:51 13.04.2026
37 краварите на колене пред Иран
08:52 13.04.2026
38 Владимир Путин, президент
До коментар #15 от "И кво постигна":"... И кво постигна рижавия?..."
Същото каквото и плешивия...
Но поне не разори до копейка страната си и не прати милион мъже на заколение. Русия загуби вайната, все !!!☝
08:53 13.04.2026