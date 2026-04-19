Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп се опасявал от много американски жертви при десант на остров Харк, крещял часове след свалянето на F-15E

19 Април, 2026 06:13, обновена 19 Април, 2026 06:34 8 857 44

  • сащ-
  • тръмп-
  • иран-
  • война-
  • харк-
  • самолет-
  • медии

Съветници на президента му препоръчват да дава по-малко спонтанни интервюта за медиите, пише The Wall Street Journal

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се е противопостави на завземането на иранския остров Харг, опасявайки се, че сухопътна операция ще доведе до големи загуби на американски военни, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници.

Според тях американският лидер е бил уверен в успеха на десанта, обаче е преценил, че американските военни ще бъдат лесна мишена и ще понесат „неприемливо големи загуби“, отбелязва изданието.

На остров Харг се намират основните петролни терминали на Ислямската република. Американският президент преди това многократно заплашваше Техеран с превземането на острова.

Президентът на САЩ е крещял на помощниците си с часове, след като в началото на април е научил, че американски изтребител е свален над Иран, пише още вестникът.

Според негови източници, лидерът на Белия дом се е опасявал от повторение на кризата със заложниците от 1979 г. - когато ирански студенти щурмуват американското посолство в Техеран и вземат за заложници 66 американски дипломати и служители - и е поискал незабавна операция по издирване и спасяване, за да се спасят и двамата членове на екипажа на сваления F-15E.

Военните обаче се нуждаели от време, за да разработят план за действие. Помощниците на Тръмп са получавали оперативна информация минута по минута, но, опасявайки се, че нетърпението на президента може да подкопае операцията, са го информирали само за ключови моменти и са го изключили от участие в дискусиите.

Двуместният американски изтребител F-15E бе свален над иранска територия на 3 април. Според Axios, двамата членове на екипажа - пилотът и навигаторът - са се свързали успешно помежду си след катапултирането. Източници на портала посочиха, че пилотът е бил спасен няколко часа след катастрофата на самолета. По-късно американците съобщиха за спасяването на втория член на екипажа.

На 5 април списание Military Watch съобщи, че спасителната операция е довела до безпрецедентни загуби на американски самолети.

Според изданието, Съединените щати и Израел са загубили общо 11 самолета.

Съветници на Тръмп препоръчват той да дава по-малко спонтанни интервюта за медиите, тъй като подобни разговори само допълнително разкриват противоречивия характер на неговите изявления, пише още вестникът.

Според негови източници близки до американския лидер многократно са го съветвали да намали взаимодействията си с пресата. Той се съгласил с това за известно време, но след това се върнал към предишната си практика. Понякога Тръмп дори се шегувал с прессекретаря на Белия дом Каролайн Ливит, казвайки ѝ, че е говорил с определен журналист и му е съобщил важна новина, добавяйки, че Ливит ще трябва да изчака и да я научи от публикацията.

Тръмп също така редовно „импровизира“, когато пуска публикации в Truth Social, пише вестникът. Например, публикацията от 7 април, заплашваща с гибел Иран като цивилизация, е била импровизирана, а не част от план за национална сигурност, каза неназован американски служител пред вестника.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 35 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 стоян георгиев

    54 2 Отговор
    Ся последно рижата бай Перукан агент Краснов ли е .че и аз вече съвсем се обърках ...хахах.

    Коментиран от #10, #19, #33

    06:37 19.04.2026

  • 2 гумата

    44 4 Отговор
    Не му е добре и завлича надолу партньорите си.

    06:38 19.04.2026

  • 3 Шопо

    42 9 Отговор
    Ф15 е стар модел, ние имаме Ф16

    Коментиран от #18, #31

    06:40 19.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 дядото

    48 0 Отговор
    дайте му да прочете за "победата" на марк крас над партите и жалкия му край от разтопено злато в гърлото

    06:42 19.04.2026

  • 6 Владимир Путин, президент

    12 55 Отговор
    Ако Доналд разреши продажбата на руска нефт до края на годината, Русия може прати руски десантчици да превземат острова. Русия има голям опит в такива операции и съпътващите загуби в Купянск и Змийския остров ☝️

    Коментиран от #15, #16, #43

    06:43 19.04.2026

  • 7 Патока

    24 0 Отговор
    Доналд

    06:48 19.04.2026

  • 8 Гост

    53 3 Отговор
    Деменцията и психическите разтройства не прощават! Той и германския му чичо с мустачките в последната си година постоянно крещял и сменял генералите си в изблик на безсилие.

    06:52 19.04.2026

  • 9 Карлуково

    38 1 Отговор
    Споко, при първи удобен случай ще го приберем обратно

    07:03 19.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Отдавна

    43 0 Отговор
    съжалява , че започна тази грозна позорна война , водейки се по акъла на най - големия си приятел Бени , както сам го нарича , но вече е пленник на самия себе си !

    07:14 19.04.2026

  • 12 Тръмп взе да се усеща,

    52 2 Отговор
    че икономиките на САЩ и Израел също страдат от световната криза и че не са доволни от съществуващия блокаж на Ормуз?!
    САЩ и Израел не са на Марс, че земните кризи също ги засягат?
    Тръмп трупа пачки от борсовата криза, прдизвикана от самия него, но съсипва САЩ. Светът вижда бакалските му сметки и селски номера и скоро Тръмп ще е най- мразеният човек на планртата Земя!

    Боже, прибери си вересиите!

    Туй, дето го казва Техеран, ние го пишем тук от два месеца- Тръмп се издъни с Ормуз- главното оръжие на Иран!
    Издъни се, понеже е пишман политик, а и тези около него са същите!

    Иранците са го хванали за топките и ако кризата продължи, познайте кого ще намрази целият свят- Иран или Тръмп?

    07:20 19.04.2026

  • 13 Поредния побъркан сенилен uguoт,

    10 21 Отговор
    наред с Путлер, Си, Силва...

    07:30 19.04.2026

  • 14 хихи

    25 2 Отговор
    Чичо Дончо е бизнесмен. Пробва, ако мине номера напред, ако не мине друг..Каже нещо акциите паднат, каже нещо друго след 6 часа нагоре.....
    Кой разбрал, разбрал..

    Коментиран от #22

    07:33 19.04.2026

  • 15 хихи

    13 4 Отговор

    До коментар #6 от "Владимир Путин, президент":

    По-скоро ще превземта Одеса.

    07:34 19.04.2026

  • 16 Трольо Тролев

    5 15 Отговор

    До коментар #6 от "Владимир Путин, президент":

    Стига там да няма двама-трима украинеца, че десантът утече у канало.

    Коментиран от #40

    07:34 19.04.2026

  • 17 "Търсенето на пилота" бе постановка

    44 0 Отговор
    за да оправдаят ниските полети в търсенето на урана за да го откраднат,
    Трагичен провал обаче!
    Двата приземени самолета при бягството си, ги избомбиха защото в тях бяха такъмите и екипировката за прибирането му.

    А за медиите са подхвърлили "героични, победни" небивалици

    07:35 19.04.2026

  • 18 Гост

    11 1 Отговор

    До коментар #3 от "Шопо":

    Ф16 е разработен за работа в тандем с ф15.
    Ние имаме половин тандем.

    Коментиран от #32

    07:36 19.04.2026

  • 19 И двамата

    29 0 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    Внезапния Дони и автоматичния Джо са част от представлението. Отзад дърпат конците.

    07:36 19.04.2026

  • 20 Има ли още неразбрали, че

    53 1 Отговор
    Тръмп спечели битката, но не е спечелил войната!
    Тръмп може да затвори Ормуз, но не може да го отвори.
    Тръмп е слаб стратег, трябваше предварително да измисли решение на този проблем.
    Сега Иран го гаври!
    Скоро цял свят ще мрази САЩ, понеже цените на горивата удрят всички.

    Коментиран от #37

    07:37 19.04.2026

  • 21 Тръмплин

    28 0 Отговор
    - Американците вярват на всичко, казано от екрана. Много лесно ги управлявам.

    07:37 19.04.2026

  • 22 Тоа ли е твоята представа

    22 0 Отговор

    До коментар #14 от "хихи":

    за " бизнесмен "?!

    По- скоро спекулант.

    Да ти имам критериите!

    07:39 19.04.2026

  • 23 Георги

    24 2 Отговор
    трябва да си много наивен за да повярваш, че тромб е разубеждавал военните - особено, след като всички американски агенции са го убеждавали, че Иран не е заплаха и нападението е ненужно. Добре, че съветниците му са налели акъл в рижата кратуна поне за това.

    07:43 19.04.2026

  • 24 Ний ша Ва упрайм

    15 2 Отговор
    тоя скоро ша са гътне или ша го гътнат

    07:44 19.04.2026

  • 25 Мишел

    33 0 Отговор
    Като бизнесмен Тръмп е обявявал 6 пъти фалит. Като президент на САЩ ще причини един фалит.

    07:49 19.04.2026

  • 26 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    34 0 Отговор
    "Съединените щати и Израел са загубили общо 11 самолета."
    Следва ОГЛУШАВАЩА ТИШИНА, СРАМ И ПОЗОР...

    07:50 19.04.2026

  • 27 Трябва да го посъветват и

    11 0 Отговор
    да се гръмне и да отърве света от себе си.

    07:58 19.04.2026

  • 28 Ха ха ха...

    18 0 Отговор
    Как са ги изгубили тея самолети бе...
    Да не са топлийки...
    Неуязвими стелт- мелт и ала бала...
    Просто не са ги сваляли щоно не са влизали в реален бой...
    Иначе са си цели като всички останали за ПВО...

    08:16 19.04.2026

  • 29 Това беше само малко бой

    19 0 Отговор
    по алчните ръчички на рижавия бабуин.
    Истинският срам тепърва предстои когато няма да могат да направят нищо повече и ще избягат бити, а Иран пак ще си е там.

    08:21 19.04.2026

  • 30 Решението

    4 33 Отговор
    "завземането на иранския остров Харг"
    Няма нужда, хвърлете бомбата, унищожете напълно инфраструктурата за износ на петрол, върнете тези ужасни теократи 1000 години назад, във века, на който принадлежат.

    08:28 19.04.2026

  • 31 Tи наред ли си?

    24 2 Отговор

    До коментар #3 от "Шопо":

    Даже сам си си натракал толкова плюсове на собствените ти пpоcтотии.
    - F-15 e много по-добър от F-16 защото като начало има два двигателя и много по-голям обхват на действие.
    - F-15 има по-висока скорост.
    - F-15 носи повече въоръжение.
    - F-16 единствено има по-голяма маневреност
    Вие тук нищо не разбирате нито от военна тактика,
    нито от военна техника, но бързате да си давате мнението.
    Затова тук чета за големит "успехи" на Украйна на бойното поле.

    Коментиран от #44

    08:43 19.04.2026

  • 32 Дали

    4 2 Отговор

    До коментар #18 от "Гост":

    Доколкото знам F15 и F18 са платформи предимно за самолетоносачи, докато F16 е наземен прехващач. Така, че нямат нужда от такива тандеми.

    Коментиран от #34, #36

    08:53 19.04.2026

  • 33 Моряка

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    А бе ти като си объркан от сутринта как ще гласуваш?(родна карнобатска ракия,украинска водка Хлебний дар или класическата Руский стандарт?Не ми се вярва да започваш с шотладска ракия или изискания арменски Арарат,те са за по късно,след изборната победа,нали?Все пак внимавай,да не объркаш мъжественния 150 сантиметров ДБ Атанасов с някой изтънчен ПП Петроханец.

    09:00 19.04.2026

  • 34 Моряка

    22 0 Отговор

    До коментар #32 от "Дали":

    Интересно,от кога започнахте да наричате самолетите платформи?По изтънчено,по професионално или по парвенюшко?Ами тези американски цистерни,които кацат в София платформи ли са или цилиндри?Или кръстоска от паралелопипед с пресечен конус?

    09:10 19.04.2026

  • 35 Дзак

    9 0 Отговор
    Няколко генерални щаба и техните ВВС командири следят ценните напътствия в спамовете на факти.бг.

    09:21 19.04.2026

  • 36 Гккг

    5 1 Отговор

    До коментар #32 от "Дали":

    Ф-15, не е разработен за самолетоносач. Няма такава версия. Ф-18 заменя Ф-14 във флота.

    10:00 19.04.2026

  • 37 Аз си ги мразя

    5 1 Отговор

    До коментар #20 от "Има ли още неразбрали, че":

    американците от мноооого години.
    Не мисля скоро да ги намразвам...

    10:09 19.04.2026

  • 38 емил

    2 5 Отговор
    Докато Тръмп заплашва и Европа и Иран и много страни кремълският .. лоша дума не казва за своите колеги и партньори .които предоставят всякакво оръжие на Украйна вече 5 та година когато същите от 2014 до 2022 година в продължение на 8 години финансираха и въоръжиха Украйна . Путин не да направи нещо за тези години даже и лоша дума не казал въпреки ,че Русия е ядрена стран но е слаба , безпомощна , с нерешителен , страхлив ръководител Президент който освен да се оплаква и да се усмихва и да гледа и да не прави нищо не ,че се страхуват или изпитват уважение не я считат за нищо и не се съобразяват с нея даже cлед 91 година след распада на СССР не била толкова безпомощна и безсилна както сега .

    10:50 19.04.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Българин

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Трольо Тролев":

    Спокойно,те у канали вече са изтекли бандеровците в Луганска и Донецка област,идва ред и на Донбаска

    17:29 19.04.2026

  • 41 Хаха

    2 0 Отговор
    За това ли толкоз почернел.

    18:44 19.04.2026

  • 42 Ами

    2 0 Отговор
    Те едни баха пратени май там, после самолет ги върна обратно във цинк.

    18:45 19.04.2026

  • 43 Някой

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Владимир Путин, президент":

    ИДИ ПИТАЙ ТОЯ ДЕТО ИЗТРЕПА 6 ДУШИ ТА ВЪВ МАГАЗИНА. ТОЙ Е БИЛ В КУПЯНСК. СИГУРНО Е БИЛ МНОГО ДОБРЕ ЗА ДА ПРЕВЪРТИ.

    18:50 19.04.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.