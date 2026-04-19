Тръмп се опасявал от много американски жертви при десант на остров Харк, крещял часове след свалянето на F-15E

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се е противопостави на завземането на иранския остров Харг, опасявайки се, че сухопътна операция ще доведе до големи загуби на американски военни, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници.

Според тях американският лидер е бил уверен в успеха на десанта, обаче е преценил, че американските военни ще бъдат лесна мишена и ще понесат „неприемливо големи загуби“, отбелязва изданието.

На остров Харг се намират основните петролни терминали на Ислямската република. Американският президент преди това многократно заплашваше Техеран с превземането на острова.

Президентът на САЩ е крещял на помощниците си с часове, след като в началото на април е научил, че американски изтребител е свален над Иран, пише още вестникът.

Според негови източници, лидерът на Белия дом се е опасявал от повторение на кризата със заложниците от 1979 г. - когато ирански студенти щурмуват американското посолство в Техеран и вземат за заложници 66 американски дипломати и служители - и е поискал незабавна операция по издирване и спасяване, за да се спасят и двамата членове на екипажа на сваления F-15E.

Военните обаче се нуждаели от време, за да разработят план за действие. Помощниците на Тръмп са получавали оперативна информация минута по минута, но, опасявайки се, че нетърпението на президента може да подкопае операцията, са го информирали само за ключови моменти и са го изключили от участие в дискусиите.

Двуместният американски изтребител F-15E бе свален над иранска територия на 3 април. Според Axios, двамата членове на екипажа - пилотът и навигаторът - са се свързали успешно помежду си след катапултирането. Източници на портала посочиха, че пилотът е бил спасен няколко часа след катастрофата на самолета. По-късно американците съобщиха за спасяването на втория член на екипажа.

На 5 април списание Military Watch съобщи, че спасителната операция е довела до безпрецедентни загуби на американски самолети.

Според изданието, Съединените щати и Израел са загубили общо 11 самолета.

Съветници на Тръмп препоръчват той да дава по-малко спонтанни интервюта за медиите, тъй като подобни разговори само допълнително разкриват противоречивия характер на неговите изявления, пише още вестникът.

Според негови източници близки до американския лидер многократно са го съветвали да намали взаимодействията си с пресата. Той се съгласил с това за известно време, но след това се върнал към предишната си практика. Понякога Тръмп дори се шегувал с прессекретаря на Белия дом Каролайн Ливит, казвайки ѝ, че е говорил с определен журналист и му е съобщил важна новина, добавяйки, че Ливит ще трябва да изчака и да я научи от публикацията.

Тръмп също така редовно „импровизира“, когато пуска публикации в Truth Social, пише вестникът. Например, публикацията от 7 април, заплашваща с гибел Иран като цивилизация, е била импровизирана, а не част от план за национална сигурност, каза неназован американски служител пред вестника.