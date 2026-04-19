Тръмп се опасявал от много американски жертви при десант на остров Харк, крещял часове след свалянето на F-15E

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се е противопостави на завземането на иранския остров Харг, опасявайки се, че сухопътна операция ще доведе до големи загуби на американски военни, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници.
Според тях американският лидер е бил уверен в успеха на десанта, обаче е преценил, че американските военни ще бъдат лесна мишена и ще понесат „неприемливо големи загуби“, отбелязва изданието.
На остров Харг се намират основните петролни терминали на Ислямската република. Американският президент преди това многократно заплашваше Техеран с превземането на острова.
Президентът на САЩ е крещял на помощниците си с часове, след като в началото на април е научил, че американски изтребител е свален над Иран, пише още вестникът.
Според негови източници, лидерът на Белия дом се е опасявал от повторение на кризата със заложниците от 1979 г. - когато ирански студенти щурмуват американското посолство в Техеран и вземат за заложници 66 американски дипломати и служители - и е поискал незабавна операция по издирване и спасяване, за да се спасят и двамата членове на екипажа на сваления F-15E.
Военните обаче се нуждаели от време, за да разработят план за действие. Помощниците на Тръмп са получавали оперативна информация минута по минута, но, опасявайки се, че нетърпението на президента може да подкопае операцията, са го информирали само за ключови моменти и са го изключили от участие в дискусиите.
Двуместният американски изтребител F-15E бе свален над иранска територия на 3 април. Според Axios, двамата членове на екипажа - пилотът и навигаторът - са се свързали успешно помежду си след катапултирането. Източници на портала посочиха, че пилотът е бил спасен няколко часа след катастрофата на самолета. По-късно американците съобщиха за спасяването на втория член на екипажа.
На 5 април списание Military Watch съобщи, че спасителната операция е довела до безпрецедентни загуби на американски самолети.
Според изданието, Съединените щати и Израел са загубили общо 11 самолета.
Съветници на Тръмп препоръчват той да дава по-малко спонтанни интервюта за медиите, тъй като подобни разговори само допълнително разкриват противоречивия характер на неговите изявления, пише още вестникът.
Според негови източници близки до американския лидер многократно са го съветвали да намали взаимодействията си с пресата. Той се съгласил с това за известно време, но след това се върнал към предишната си практика. Понякога Тръмп дори се шегувал с прессекретаря на Белия дом Каролайн Ливит, казвайки ѝ, че е говорил с определен журналист и му е съобщил важна новина, добавяйки, че Ливит ще трябва да изчака и да я научи от публикацията.
Тръмп също така редовно „импровизира“, когато пуска публикации в Truth Social, пише вестникът. Например, публикацията от 7 април, заплашваща с гибел Иран като цивилизация, е била импровизирана, а не част от план за национална сигурност, каза неназован американски служител пред вестника.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
САЩ и Израел не са на Марс, че земните кризи също ги засягат?
Тръмп трупа пачки от борсовата криза, прдизвикана от самия него, но съсипва САЩ. Светът вижда бакалските му сметки и селски номера и скоро Тръмп ще е най- мразеният човек на планртата Земя!
Боже, прибери си вересиите!
Туй, дето го казва Техеран, ние го пишем тук от два месеца- Тръмп се издъни с Ормуз- главното оръжие на Иран!
Издъни се, понеже е пишман политик, а и тези около него са същите!
Иранците са го хванали за топките и ако кризата продължи, познайте кого ще намрази целият свят- Иран или Тръмп?
07:20 19.04.2026
Кой разбрал, разбрал..
До коментар #6 от "Владимир Путин, президент":По-скоро ще превземта Одеса.
До коментар #6 от "Владимир Путин, президент":Стига там да няма двама-трима украинеца, че десантът утече у канало.
17 "Търсенето на пилота" бе постановка
Трагичен провал обаче!
Двата приземени самолета при бягството си, ги избомбиха защото в тях бяха такъмите и екипировката за прибирането му.
А за медиите са подхвърлили "героични, победни" небивалици
07:35 19.04.2026
До коментар #3 от "Шопо":Ф16 е разработен за работа в тандем с ф15.
Ние имаме половин тандем.
19 И двамата
До коментар #1 от "стоян георгиев":Внезапния Дони и автоматичния Джо са част от представлението. Отзад дърпат конците.
07:36 19.04.2026
20 Има ли още неразбрали, че
Тръмп може да затвори Ормуз, но не може да го отвори.
Тръмп е слаб стратег, трябваше предварително да измисли решение на този проблем.
Сега Иран го гаври!
Скоро цял свят ще мрази САЩ, понеже цените на горивата удрят всички.
22 Тоа ли е твоята представа
До коментар #14 от "хихи":за " бизнесмен "?!
По- скоро спекулант.
Да ти имам критериите!
07:39 19.04.2026
28 Ха ха ха...
Да не са топлийки...
Неуязвими стелт- мелт и ала бала...
Просто не са ги сваляли щоно не са влизали в реален бой...
Иначе са си цели като всички останали за ПВО...
08:16 19.04.2026
29 Това беше само малко бой
Истинският срам тепърва предстои когато няма да могат да направят нищо повече и ще избягат бити, а Иран пак ще си е там.
08:21 19.04.2026
30 Решението
Няма нужда, хвърлете бомбата, унищожете напълно инфраструктурата за износ на петрол, върнете тези ужасни теократи 1000 години назад, във века, на който принадлежат.
08:28 19.04.2026
31 Tи наред ли си?
До коментар #3 от "Шопо":Даже сам си си натракал толкова плюсове на собствените ти пpоcтотии.
- F-15 e много по-добър от F-16 защото като начало има два двигателя и много по-голям обхват на действие.
- F-15 има по-висока скорост.
- F-15 носи повече въоръжение.
- F-16 единствено има по-голяма маневреност
Вие тук нищо не разбирате нито от военна тактика,
нито от военна техника, но бързате да си давате мнението.
Затова тук чета за големит "успехи" на Украйна на бойното поле.
Коментиран от #44
08:43 19.04.2026
32 Дали
До коментар #18 от "Гост":Доколкото знам F15 и F18 са платформи предимно за самолетоносачи, докато F16 е наземен прехващач. Така, че нямат нужда от такива тандеми.
Коментиран от #34, #36
08:53 19.04.2026
33 Моряка
До коментар #1 от "стоян георгиев":А бе ти като си объркан от сутринта как ще гласуваш?(родна карнобатска ракия,украинска водка Хлебний дар или класическата Руский стандарт?Не ми се вярва да започваш с шотладска ракия или изискания арменски Арарат,те са за по късно,след изборната победа,нали?Все пак внимавай,да не объркаш мъжественния 150 сантиметров ДБ Атанасов с някой изтънчен ПП Петроханец.
09:00 19.04.2026
34 Моряка
До коментар #32 от "Дали":Интересно,от кога започнахте да наричате самолетите платформи?По изтънчено,по професионално или по парвенюшко?Ами тези американски цистерни,които кацат в София платформи ли са или цилиндри?Или кръстоска от паралелопипед с пресечен конус?
09:10 19.04.2026
36 Гккг
До коментар #32 от "Дали":Ф-15, не е разработен за самолетоносач. Няма такава версия. Ф-18 заменя Ф-14 във флота.
10:00 19.04.2026
37 Аз си ги мразя
До коментар #20 от "Има ли още неразбрали, че":американците от мноооого години.
Не мисля скоро да ги намразвам...
10:09 19.04.2026
40 Българин
До коментар #16 от "Трольо Тролев":Спокойно,те у канали вече са изтекли бандеровците в Луганска и Донецка област,идва ред и на Донбаска
17:29 19.04.2026
43 Някой
До коментар #6 от "Владимир Путин, президент":ИДИ ПИТАЙ ТОЯ ДЕТО ИЗТРЕПА 6 ДУШИ ТА ВЪВ МАГАЗИНА. ТОЙ Е БИЛ В КУПЯНСК. СИГУРНО Е БИЛ МНОГО ДОБРЕ ЗА ДА ПРЕВЪРТИ.
18:50 19.04.2026
