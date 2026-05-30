"Нямаме": заради войната аптеките в Иран се опразниха

В Иран аптеките съхраняват по-скъпите лекарства в сейф, а "обикновени" не се намират. Войната накара хората да спрат да изпълняват получените рецепти.

Санкциите, колебанията във валутния курс и продължителният натиск спрямо застрахователните компании от години затрудняват достъпа до медицинска помощ в Иран. А войната, започната от САЩ и Израел, изглежда допълнително е задълбочила проблема: прекъснати са регионалните пътища са снабдяване, нанесени са щети на части от здравната инфраструктура, което поставя в още по-тежко положение фармацевтичния пазар в страната, и без друго достатъчно нестабилен.

Всичко това слага отпечатък върху ежедневието на иранците: пациенти обикалят множество аптеки в търсене на лекарства, други пък направо отказват рецептите, защото не могат да си ги позволят.

Вериги за доставки и санкции

За страна като Иран, която разчита на вносни суровини и лекарства, закъсненията и по-високите транспортни разходи бързо водят до недостиг на пазара и скок на цените.

Транспортът обаче е само част от проблема. Макар лекарствата технически да са изключени от санкциите, ограниченията при плащанията забавят, усложняват и оскъпяват доставките. Това финансово затруднение засяга фармацевтичния сектор в Иран от години, а в условията на война действа още по-разрушително. Покачващите се цени, прекъснатите вериги за доставки, повредената инфраструктура и намаляващата покупателна способност образуват тревожна комбинация.

Иранските власти се опитват да успокояват: те твърдят, че стратегическите резерви и местното производство са предотвратили тоталния колапс. Но картината, която описват пациенти, лекари и производители, е много обезппокоителна.

Хади Ахмади, говорител на Асоциацията на фармацевтите в Иран, предупреди, че войната може да доведе до нов недостиг на материалите, необходими за фармацевтичното производство, включително алуминий и нефтохимически суровини. Ако суровини и опаковъчни материали липсват, това може да застраши производството, разяснява той.

Пациенти спират да купуват лекарства

Последиците вече се забелязват в клиниките и аптеките. Общопрактикуващ лекар от Иран сподели пред ДВ, че някои лекарства на практика са изчезнали от началото на войната, докато други се появяват само спорадично или на значително по-високи цени.

Кардиолог от Иран заявява, че цените са се повишили толкова много, че някои пациенти просто спират да купуват необходимите им лекарства. Негов пациент пък споделя, че аптеката държи по-скъпите лекарства в сейф. Медикаментите, които преди са били дефицитни, сега са толкова поскъпнали, че много хора вече не могат да си ги позволят, добавя той.

Това може да са отделни случаи, но те отразяват една по-широка тенденция: кризата вече не се ограничава до редките или високоспециализираните медикаменти, а започва да засяга и основни лекарства.

Хората остават без достъп до лечение

Роднина на възрастен пациент с диабет от град Рашт споделя пред ДВ, че инсулинът се разпределя на дажби и вече се продава на шест пъти по-висока цена, отколкото преди седмица.

Друг пациент, който се нуждае от ежедневно лечение за хронично заболяване, казва пред ДВ, че има лекарства само за 18 дни: "От шест седмици обикалям аптеките, надявайки се да намеря лекарството си, и всеки път чувам един и същ отговор - нямаме го. Лично аз вземам само едно лекарство, но и това е достатъчен стрес. Не мога да си представя през какво преминават хората, които се нуждаят от няколко лекарства или ако живеят с тежко или нелечимо заболяване".

Някои пациенти вече използват социалните медии и специализирани групи, за да се информират взаимно - например ако определена аптека все още разполага с дадено лекарство на склад.

Преди войната някои семейства разчитаха на роднини в чужбина да им изпращат лекарства от съседните държави или от Европа - чрез неформални мрежи. Сега, при по-строгите ограничения и по-слабите канали за комуникация, дори тези резервни варианти изглежда отпадат.