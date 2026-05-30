Министърът на финансите на САЩ: Не сменихме режима в Техеран, но го променихме

САЩ конфискуваха крипто активи за над 1 млрд. долара като част от кампанията си за икономически натиск срещу Иран, заяви Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент, цитиран от WION.
Той подчерта, че това е станало по време на операция "Икономическа ярост". По думите му усилията на Вашингтон са тласнали Техеран към финансова криза.
Мисля, че между пет и половина-шест седмици невероятно успешна военна кампания и след това операция "Икономическа ярост", наистина отрязахме Иран. Сега те са на края на финансовите си възможности, посочи Бесент.
Цифрата представлява общата конфискувана сума. Тя включва замразяването на Tether за 344 милиона долара в блокчейна Tron в края на април 2026 г., последвано от общо близо 500 милиона долара, докладвани по-късно същия месец. "Конфискувахме около милиард долара от тяхната криптовалута. Просто грабнахме портфейлите", отбеляза Скот Бесент.
Финансовият министър уточни, че финансовите пътища на Техеран са парализирани. Той уточни, че са конфискувани ирански активи и банкови сметки. По думите му се оказва и натиск на чужди правителства да прекъснат връзките си с Иран.
"Не сменихме режима, но променихме режима", смята Бесент. Според него в момента Иран се е изолирал, като насочва атаките си към държавите от Съвета за сътрудничество в Персийския залив.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
4 хехе
Коментиран от #8, #11
14:10 30.05.2026
8 Смешник
До коментар #4 от "хехе":Още по недолюбващ краварите
14:21 30.05.2026
10 Аха
До коментар #5 от "Хмм":Точно така трябва да се разбира, кравите изнудват, крадат и пиратстват и дори вече не го крият зад празните приказки за демокрация, свобода, човешки права и т.н. Хубавото е, че все повече държави ги опердашват и не им цепят басма, а наближава и моментът в който ще отнесат много здрав бой, отделно гражданската война която просто ще бъде неизбежна за тях. Почти целият свят ще си отдъхне и ще се изкефи когато тия кърлежи най-накрая бъдат размазани.
14:24 30.05.2026
11 Мдаа
До коментар #4 от "хехе":Промяната не се получи както се надяваха евреите и кравите, стана по-зле за тях отколкото беше преди. За съжаление целия свят страда заради тия алчни и нагли отпадъци.
14:28 30.05.2026
13 джо деменцията
До коментар #6 от "Путин многоходовия 0 или гфрен":Тролчик, повтаря бавно след мен: три дня до Kийф е нищо работа сравнение с 20 годы бой и вaн в Aфгaниcтaн!
14:31 30.05.2026
18 Ама то и да стане техната пак крадат
До коментар #5 от "Хмм":Щото техната е само грабежи и рекет.....да се надяваме че друга силна държава ще им ритне стола
14:45 30.05.2026
