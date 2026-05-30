Министърът на финансите на САЩ: Не сменихме режима в Техеран, но го променихме

САЩ конфискуваха крипто активи за над 1 млрд. долара като част от кампанията си за икономически натиск срещу Иран, заяви Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент, цитиран от WION.

Той подчерта, че това е станало по време на операция "Икономическа ярост". По думите му усилията на Вашингтон са тласнали Техеран към финансова криза.

Мисля, че между пет и половина-шест седмици невероятно успешна военна кампания и след това операция "Икономическа ярост", наистина отрязахме Иран. Сега те са на края на финансовите си възможности, посочи Бесент.

Цифрата представлява общата конфискувана сума. Тя включва замразяването на Tether за 344 милиона долара в блокчейна Tron в края на април 2026 г., последвано от общо близо 500 милиона долара, докладвани по-късно същия месец. "Конфискувахме около милиард долара от тяхната криптовалута. Просто грабнахме портфейлите", отбеляза Скот Бесент.

Финансовият министър уточни, че финансовите пътища на Техеран са парализирани. Той уточни, че са конфискувани ирански активи и банкови сметки. По думите му се оказва и натиск на чужди правителства да прекъснат връзките си с Иран.

"Не сменихме режима, но променихме режима", смята Бесент. Според него в момента Иран се е изолирал, като насочва атаките си към държавите от Съвета за сътрудничество в Персийския залив.