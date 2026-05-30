Новини
Свят »
САЩ »
Министърът на финансите на САЩ: Не сменихме режима в Техеран, но го променихме

Министърът на финансите на САЩ: Не сменихме режима в Техеран, но го променихме

30 Май, 2026 14:01 686 22

  • иран-
  • сащ-
  • скот бесент-
  • доналд тръмп-
  • ормузки проток-
  • петрол-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

По думите на Скот Бесент усилията на Вашингтон са тласнали Техеран към финансова криза

Министърът на финансите на САЩ: Не сменихме режима в Техеран, но го променихме - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
WION WION

САЩ конфискуваха крипто активи за над 1 млрд. долара като част от кампанията си за икономически натиск срещу Иран, заяви Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент, цитиран от WION.

Той подчерта, че това е станало по време на операция "Икономическа ярост". По думите му усилията на Вашингтон са тласнали Техеран към финансова криза.

Мисля, че между пет и половина-шест седмици невероятно успешна военна кампания и след това операция "Икономическа ярост", наистина отрязахме Иран. Сега те са на края на финансовите си възможности, посочи Бесент.

Цифрата представлява общата конфискувана сума. Тя включва замразяването на Tether за 344 милиона долара в блокчейна Tron в края на април 2026 г., последвано от общо близо 500 милиона долара, докладвани по-късно същия месец. "Конфискувахме около милиард долара от тяхната криптовалута. Просто грабнахме портфейлите", отбеляза Скот Бесент.

Финансовият министър уточни, че финансовите пътища на Техеран са парализирани. Той уточни, че са конфискувани ирански активи и банкови сметки. По думите му се оказва и натиск на чужди правителства да прекъснат връзките си с Иран.

"Не сменихме режима, но променихме режима", смята Бесент. Според него в момента Иран се е изолирал, като насочва атаките си към държавите от Съвета за сътрудничество в Персийския залив.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    23 2 Отговор
    Тръмп загуби още една война а ние ще плащаме 80 години репарации на Иран за децата които убихме от летище София.

    14:05 30.05.2026

  • 2 Тома

    18 1 Отговор
    К.му янко променихте

    14:05 30.05.2026

  • 3 име

    14 1 Отговор
    Пак локуми. Нали дмисъла от криптото е да не може държавата да ти го крадне. Освен ако краварите не са правили хакерски атаки, че да тършуват за кодовете от разни портфейли, не виждам как ще им краднат нещо.

    14:09 30.05.2026

  • 4 хехе

    18 1 Отговор
    да променихте го на мястото на Хаменей старши застана Хаменей младши.

    Коментиран от #8, #11

    14:10 30.05.2026

  • 5 Хмм

    22 1 Отговор
    Да разбирам ли че САЩ чисто и просто крадат пари ако не стане на тяхната.

    Коментиран от #10, #18

    14:13 30.05.2026

  • 6 Путин многоходовия 0 или гфрен

    1 15 Отговор
    Ние пак се свихме като купейки.

    Коментиран от #13

    14:13 30.05.2026

  • 7 Езоп

    12 1 Отговор
    ЛИСИЦАТА КАТО ВИДЯЛА, ЧЕ ГРОЗДЕТО Е НА ВИСОКА КАЗАЛА, ЧЕ Е КИСЕЛО!

    14:20 30.05.2026

  • 8 Смешник

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "хехе":

    Още по недолюбващ краварите

    14:21 30.05.2026

  • 9 Без име

    7 1 Отговор
    Подкрпата за Мерц е паднала на смешните 13%, но това не коментирате.

    14:23 30.05.2026

  • 10 Аха

    13 1 Отговор

    До коментар #5 от "Хмм":

    Точно така трябва да се разбира, кравите изнудват, крадат и пиратстват и дори вече не го крият зад празните приказки за демокрация, свобода, човешки права и т.н. Хубавото е, че все повече държави ги опердашват и не им цепят басма, а наближава и моментът в който ще отнесат много здрав бой, отделно гражданската война която просто ще бъде неизбежна за тях. Почти целият свят ще си отдъхне и ще се изкефи когато тия кърлежи най-накрая бъдат размазани.

    14:24 30.05.2026

  • 11 Мдаа

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "хехе":

    Промяната не се получи както се надяваха евреите и кравите, стана по-зле за тях отколкото беше преди. За съжаление целия свят страда заради тия алчни и нагли отпадъци.

    14:28 30.05.2026

  • 12 Е това за хвалене ли е??

    7 1 Отговор
    Че сте прецакали финансово цял един народ! Колко болен мозък трябва да си да се гордееш с тва??? Ама ние си ги знаем... 96-97 ни "сложиха шапката", а ние скачаме на площада под песните на Чалгаря от Учиндол. Колко сме били слепи само!

    14:31 30.05.2026

  • 13 джо деменцията

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "Путин многоходовия 0 или гфрен":

    Тролчик, повтаря бавно след мен: три дня до Kийф е нищо работа сравнение с 20 годы бой и вaн в Aфгaниcтaн!

    14:31 30.05.2026

  • 14 Обективен

    7 1 Отговор
    Тия хвалби може и да минават пред американската публика,но не минават пред мислещите хора по света.Вие ги държите в икономическа и всякаква друга блокада от 50 години,а Иран продължава да съществува и да се развива.Вярно променихте нещо,направихте така,че Иран се превърна в още по-твърд и решителен противник.

    14:32 30.05.2026

  • 15 Новини

    3 1 Отговор
    Ционизъм висша форма.

    14:34 30.05.2026

  • 16 Операция епичен грабеж доведе то това че

    4 0 Отговор
    Иран вече иска да има атом повече от всякога и рано или късно ше ви го даде доброволно доставен с ракети🤣🤣🤣е тва постигна лудия

    14:42 30.05.2026

  • 17 СССС

    3 0 Отговор
    Световни крадци и рекитьори са САЩ !!!

    14:45 30.05.2026

  • 18 Ама то и да стане техната пак крадат

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хмм":

    Щото техната е само грабежи и рекет.....да се надяваме че друга силна държава ще им ритне стола

    14:45 30.05.2026

  • 19 Хи хи хи

    1 0 Отговор
    ианките смениха "режима" на аетоласите с "режим" на аетоласи, ама демократични .......

    14:50 30.05.2026

  • 20 НИКОЙ

    2 0 Отговор
    НИКОЙ НЕ ОБИЧА КРАВАРИТЕ !!!

    14:52 30.05.2026

  • 21 НИКОЙ

    2 0 Отговор
    НИКОЙ НЕ ОБИЧА КРАВАРИТЕ !!!

    14:53 30.05.2026

  • 22 Наблюдател

    1 0 Отговор
    Понеже нали... Ами то и без това гроздето е кисело.... Ама ний нарочно не ги победихме от стратегическа гледна точка... или май ги победихме.... е вече съвсем се обърках....

    14:55 30.05.2026