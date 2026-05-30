"Исторически ден за Унгария": ЕС отблокира милиарди

ЕС отблокира над 16 млрд. евро от замразените средства за Унгария. Според председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен страната бележи "значителен напредък". Мадяр говори за "исторически ден за Унгария".
ЕС обяви, че ще размрази блокирани средства за Унгария в размер на над 16 милиарда евро. Парите се отблокират, тъй като страната е постигнала за кратко време "значителен напредък" - както в областта на инвестициите, така и при регионалното финансиране и борбата с корупцията, заяви в Брюксел председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Тя обаче призова и за по-нататъшни стъпки.
На съвместна конференция новият унгарски министър-председател Петер Мадяр подчерта, че това е "исторически ден за Унгария". Екипът му се е "борил за всеки един евроцент".
Промяна на курса в Унгария след Орбан
Конкретно става въпрос за 10 милиарда евро от Фонда за възстановяване след пандемията под формата на безвъзмездни средства и кредити при изгодни условия. Освен това брюкселските власти отпускат 4,2 милиарда евро от Кохезионния фонд, създаден за намаляване на икономическите и социални неравенства. На Унгария ще бъдат предоставени и други 2,2 милиарда евро, веднага щом правителството предприеме по-нататъшни стъпки.
Новото унгарско правителство положи клетва преди около три седмици. Мадяр даде сигнал на ЕС, че в Унгария вече ще се действа по различен начин. Заради политиката на предшественика му Виктор Орбан Брюксел беше замразил средства от ЕС за Унгария в размер на общо около 18 милиарда евро. Причините бяха подкопаването на върховенството на закона, ограничаването на правата на сексуалните малцинства, както и корупцията.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 хмммм
15:06 30.05.2026
3 12343211
15:08 30.05.2026
4 ЧУДО
Отпуснали им парите, които им се полагат!
15:10 30.05.2026
5 И Киев е Руски
15:10 30.05.2026
6 Хаген Дас
15:11 30.05.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Мощен удар
15:13 30.05.2026
11 Орбан
15:14 30.05.2026
12 Феникс
15:14 30.05.2026
13 Плитък гроб за всички комунисти
15:14 30.05.2026
14 Тома
15:15 30.05.2026
15 факт
Ние мрънкаме и нощо...
15:17 30.05.2026
16 И Киев е Руски
15:18 30.05.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Аз не разбрах защо ЕС не ни прие в
Курса 1,95583 е бил след инфлацията 1996
2026 не трябваше да намалят заплатите и пенсиите а трябваше да ги запазят каквито си бяха
С
15:22 30.05.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 ЕС ни завърна в бъдещето
Това дойде като поръчка на комунистите и АБПФК активните борци против фашизма и капитализъма
Коментиран от #26
15:29 30.05.2026
22 Факти
15:29 30.05.2026
23 Питам
Коментиран от #27
15:29 30.05.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Уточнение
До коментар #21 от "ЕС ни завърна в бъдещето":Цените: 1 лев = 1€ =1 левро
Доходи: 1 € = 1,95583 лева
15:32 30.05.2026
27 Вижда се
До коментар #23 от "Питам":баща ти !
15:34 30.05.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 оня с коня
15:54 30.05.2026
31 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #28 от "оня с коня":Сложното е, че ЕсеС няма доходи❗
Отблокира 17 млрд събрани от нашите вноски,
а ще дари 90 млрд които ги НЯМА, а ще ги изплащаме ние и нашите деца❗
Коментиран от #36
15:55 30.05.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Ха!
16:11 30.05.2026
34 Тошко
16:13 30.05.2026
35 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
Коментиран от #38
16:15 30.05.2026
36 оня с коня
До коментар #31 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Първо ще те поправя- Отблокираните пари които получава Ункария не са от нашите Вноски, а И от нашите вноски успоресно с вноските и на останалите държави в ЕС.Сега пък и ще те допълня:За 19 год членство в ЕС БГ е внесла 10,9 МЛР Евро а е получила 27,7 млр. Евро като субсидии,или срещу 1 внесено евро получаваме насреща 2,54 Евра.колкото до твърдението ти че Европа няма 90 млр евро за Украйна - СТОЙ ТА ГЛЕДАЙ как ще ги получат украинците,като вече Първият транш пътува към тях!И ще ти дообясня една подробност- тези пари не са "Дарение" за Украйна,а ЗАЕМ,отделен въпрос е че той...ще бъде опростен:)
16:16 30.05.2026
37 Чао ОРБАНЕ
16:17 30.05.2026
38 А така
До коментар #35 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":Що ли още държави са натискат за ЕС ?????
16:18 30.05.2026
39 Пешо
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Кой не скача е червен... кимунизма е виновен даже и слвд 35 години.. видяхте ли що е то демокрация и равенство. Т.е. правите каквото искаме и ние плащаме.... нещо като прос..утки.
16:36 30.05.2026