"Исторически ден за Унгария": ЕС отблокира милиарди

ЕС обяви, че ще размрази блокирани средства за Унгария в размер на над 16 милиарда евро. Парите се отблокират, тъй като страната е постигнала за кратко време "значителен напредък" - както в областта на инвестициите, така и при регионалното финансиране и борбата с корупцията, заяви в Брюксел председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Тя обаче призова и за по-нататъшни стъпки.

На съвместна конференция новият унгарски министър-председател Петер Мадяр подчерта, че това е "исторически ден за Унгария". Екипът му се е "борил за всеки един евроцент".

Промяна на курса в Унгария след Орбан

Конкретно става въпрос за 10 милиарда евро от Фонда за възстановяване след пандемията под формата на безвъзмездни средства и кредити при изгодни условия. Освен това брюкселските власти отпускат 4,2 милиарда евро от Кохезионния фонд, създаден за намаляване на икономическите и социални неравенства. На Унгария ще бъдат предоставени и други 2,2 милиарда евро, веднага щом правителството предприеме по-нататъшни стъпки.

Новото унгарско правителство положи клетва преди около три седмици. Мадяр даде сигнал на ЕС, че в Унгария вече ще се действа по различен начин. Заради политиката на предшественика му Виктор Орбан Брюксел беше замразил средства от ЕС за Унгария в размер на общо около 18 милиарда евро. Причините бяха подкопаването на върховенството на закона, ограничаването на правата на сексуалните малцинства, както и корупцията.