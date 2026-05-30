"Исторически ден за Унгария": ЕС отблокира милиарди

30 Май, 2026 15:01 1 179 39

Конкретно става въпрос за 10 милиарда евро от Фонда за възстановяване след пандемията под формата на безвъзмездни средства и кредити при изгодни условия

"Исторически ден за Унгария": ЕС отблокира милиарди
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

ЕС отблокира над 16 млрд. евро от замразените средства за Унгария. Според председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен страната бележи "значителен напредък". Мадяр говори за "исторически ден за Унгария".

ЕС обяви, че ще размрази блокирани средства за Унгария в размер на над 16 милиарда евро. Парите се отблокират, тъй като страната е постигнала за кратко време "значителен напредък" - както в областта на инвестициите, така и при регионалното финансиране и борбата с корупцията, заяви в Брюксел председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Тя обаче призова и за по-нататъшни стъпки.

На съвместна конференция новият унгарски министър-председател Петер Мадяр подчерта, че това е "исторически ден за Унгария". Екипът му се е "борил за всеки един евроцент".

Промяна на курса в Унгария след Орбан

Конкретно става въпрос за 10 милиарда евро от Фонда за възстановяване след пандемията под формата на безвъзмездни средства и кредити при изгодни условия. Освен това брюкселските власти отпускат 4,2 милиарда евро от Кохезионния фонд, създаден за намаляване на икономическите и социални неравенства. На Унгария ще бъдат предоставени и други 2,2 милиарда евро, веднага щом правителството предприеме по-нататъшни стъпки.

Новото унгарско правителство положи клетва преди около три седмици. Мадяр даде сигнал на ЕС, че в Унгария вече ще се действа по различен начин. Заради политиката на предшественика му Виктор Орбан Брюксел беше замразил средства от ЕС за Унгария в размер на общо около 18 милиарда евро. Причините бяха подкопаването на върховенството на закона, ограничаването на правата на сексуалните малцинства, както и корупцията.


Белгия
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 хмммм

    10 12 Отговор
    Исторически ден за Унгария, но без Орбан.

    15:06 30.05.2026

  • 3 12343211

    4 3 Отговор
    интересен договор ...ама и парите клатят...

    15:08 30.05.2026

  • 4 ЧУДО

    12 6 Отговор
    Един от най великите мигове в историята на унгарският народ!!!!! Да живее ЕК, да живее другарката Урсула, пръв приятел на унгарците, слава на ЕС !😂😂😂😂
    Отпуснали им парите, които им се полагат!

    15:10 30.05.2026

  • 5 И Киев е Руски

    6 9 Отговор
    Хората от Гайропа трябва да разберат, че това е или смяна на елита, или ядрена война

    15:10 30.05.2026

  • 6 Хаген Дас

    13 11 Отговор
    Опит да купят Мадяр! И ако това не е корупция и извиване на ръце! ЕС е толкова демократичен колкото Русия, Китай и Северна Корея взети заедно! Има ли свобода на словото, отразяват ли обективно нещата, цензурират ли всяка различна гледна точка? Най зависимия съюз в които сме били някога!

    15:11 30.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Мощен удар

    9 8 Отговор
    В зурлите на копейките.

    15:13 30.05.2026

  • 11 Орбан

    9 18 Отговор
    Орбан окраде Унгария и народа му би шута

    15:14 30.05.2026

  • 12 Феникс

    11 7 Отговор
    Това е началото на разпада на ЕС! Исторически ден наистина!

    15:14 30.05.2026

  • 13 Плитък гроб за всички комунисти

    10 4 Отговор
    Сега кауна ще заеме мястото на унгарския дебелак...

    15:14 30.05.2026

  • 14 Тома

    5 7 Отговор
    Сега който слушка ще получи пари

    15:15 30.05.2026

  • 15 факт

    4 6 Отговор
    ей така се прави, Орбан им показа сила и клекнаха.
    Ние мрънкаме и нощо...

    15:17 30.05.2026

  • 16 И Киев е Руски

    4 3 Отговор
    Това са много пари за една шепа "народ"

    15:18 30.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Аз не разбрах защо ЕС не ни прие в

    7 4 Отговор
    Еврозоната при курс 1 евро 1 лев
    Курса 1,95583 е бил след инфлацията 1996
    2026 не трябваше да намалят заплатите и пенсиите а трябваше да ги запазят каквито си бяха
    С

    15:22 30.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ЕС ни завърна в бъдещето

    1 4 Отговор
    Като ни прие в еврозоната при курс 1евро 1,95583 лева
    Това дойде като поръчка на комунистите и АБПФК активните борци против фашизма и капитализъма

    Коментиран от #26

    15:29 30.05.2026

  • 22 Факти

    0 8 Отговор
    "Исторически ден за Унгария": ЕССР отблокира милиарди

    15:29 30.05.2026

  • 23 Питам

    4 2 Отговор
    Някой виждал ли е Сиярто?

    Коментиран от #27

    15:29 30.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Уточнение

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "ЕС ни завърна в бъдещето":

    Цените: 1 лев = 1€ =1 левро
    Доходи: 1 € = 1,95583 лева

    15:32 30.05.2026

  • 27 Вижда се

    0 2 Отговор

    До коментар #23 от "Питам":

    баща ти !

    15:34 30.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 оня с коня

    2 3 Отговор
    Нещата са прости- Отблокирани 17 млр за Унгария ,срещу отблокирани 90 Млр. за Украйна.

    15:54 30.05.2026

  • 31 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 4 Отговор

    До коментар #28 от "оня с коня":

    Сложното е, че ЕсеС няма доходи❗
    Отблокира 17 млрд събрани от нашите вноски,
    а ще дари 90 млрд които ги НЯМА, а ще ги изплащаме ние и нашите деца❗

    Коментиран от #36

    15:55 30.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ха!

    1 2 Отговор
    По някаква причина ЕС хареса това маджарско фашистче.

    16:11 30.05.2026

  • 34 Тошко

    4 2 Отговор
    ЕС сега ще блокира България заради Радев

    16:13 30.05.2026

  • 35 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    4 0 Отговор
    10 000 000 000 €€€€€ за Унгария. Безвъзмездно.

    Коментиран от #38

    16:15 30.05.2026

  • 36 оня с коня

    1 3 Отговор

    До коментар #31 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Първо ще те поправя- Отблокираните пари които получава Ункария не са от нашите Вноски, а И от нашите вноски успоресно с вноските и на останалите държави в ЕС.Сега пък и ще те допълня:За 19 год членство в ЕС БГ е внесла 10,9 МЛР Евро а е получила 27,7 млр. Евро като субсидии,или срещу 1 внесено евро получаваме насреща 2,54 Евра.колкото до твърдението ти че Европа няма 90 млр евро за Украйна - СТОЙ ТА ГЛЕДАЙ как ще ги получат украинците,като вече Първият транш пътува към тях!И ще ти дообясня една подробност- тези пари не са "Дарение" за Украйна,а ЗАЕМ,отделен въпрос е че той...ще бъде опростен:)

    16:16 30.05.2026

  • 37 Чао ОРБАНЕ

    2 2 Отговор
    Добре дошли милиарди от ЕС.

    16:17 30.05.2026

  • 38 А така

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":

    Що ли още държави са натискат за ЕС ?????

    16:18 30.05.2026

  • 39 Пешо

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Кой не скача е червен... кимунизма е виновен даже и слвд 35 години.. видяхте ли що е то демокрация и равенство. Т.е. правите каквото искаме и ние плащаме.... нещо като прос..утки.

    16:36 30.05.2026

