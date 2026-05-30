Тристранен отбранителен пакт! AUKUS разработват безпилотни подводни апарати

30 Май, 2026 16:01

Безпилотните подводни апарати ще подобрят способността на трите страни да реагират на заплахи, включително тези, насочени към подводни кабели и тръбопроводи

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Съединените щати, Великобритания и Австралия работят съвместно за създаването на безпилотни подводни апарати, като част от тристранния си отбранителен пакт AUKUS. Това заяви министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет, цитиран от Ройтерс.

Програмата е част от така наречения "Втори стълб" на AUKUS за разработване на усъвършенствани отбранителни технологии, включително квантови изчисления, подводни, хиперзвукови технологии, изкуствен интелект и кибертехнологии.

"Знаменитият проект ще достави набор от високоадаптивни многофункционални безпилотни летателни апарати, предназначени да поддържат подводни операции и да поддържат колективното ни предимство в морската област", ​​подчерта Хегсет.

Британският министър на отбраната Джон Хийли посочи, че това бързо ще даде на силите на AUKUS най-модерните технологии на бойното поле, тъй като те заедно произвеждат набор от авангардни сензори и оръжейни системи за подводни дронове. Той добави, че безпилотните подводни апарати ще подобрят способността на трите страни да реагират на заплахи, включително тези, насочени към подводни кабели и тръбопроводи.

AUKUS бе създадена през 2021 г. от САЩ, Обединеното кралство и Австралия. Трите страни са обединени от усилията си да се противопоставят на нарастващата мощ на Китай в Индо-Тихоокеанския регион. Пекин предупреди, че AUKUS може да стимулира регионална надпревара във въоръжаването.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор
    Всяко оръжие се разработва уж за отбрана,
    а се използва най- често за ..... нападение ‼️

    16:04 30.05.2026

  • 2 ТАГАРЕВ ПРЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРИЯ

    4 1 Отговор
    Ние даваме на окраина безплатно

    Коментиран от #3

    16:07 30.05.2026

  • 3 тагаренко СЪМ !

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "ТАГАРЕВ ПРЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРИЯ":

    ами всичко е със отпаднала необходимост

    16:12 30.05.2026

  • 4 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    Къде е фсщ къде велико@@@@@@ австсралия и къде са им базите за "самоотбрана " и то обща ????,едните изтрепаха индианците ,другите аборигените ,а третите колонизираха половината свят ,и всички от едно потекло

    16:22 30.05.2026

  • 5 баба Меца

    0 0 Отговор
    Както обикновено става, същите апарати топят технната флота.

    16:26 30.05.2026

  • 6 ПО ЗАПАДНИТЕ СТАНДАРТИ

    4 0 Отговор
    ВСИЧКО ЩО Е НАПАДАТЕЛНО ,СЕ ИМЕНУВА ОТБРАНИТЕЛНО.

    16:30 30.05.2026