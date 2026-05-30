Тристранен отбранителен пакт! AUKUS разработват безпилотни подводни апарати

Съединените щати, Великобритания и Австралия работят съвместно за създаването на безпилотни подводни апарати, като част от тристранния си отбранителен пакт AUKUS. Това заяви министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет, цитиран от Ройтерс.

Програмата е част от така наречения "Втори стълб" на AUKUS за разработване на усъвършенствани отбранителни технологии, включително квантови изчисления, подводни, хиперзвукови технологии, изкуствен интелект и кибертехнологии.

"Знаменитият проект ще достави набор от високоадаптивни многофункционални безпилотни летателни апарати, предназначени да поддържат подводни операции и да поддържат колективното ни предимство в морската област", ​​подчерта Хегсет.

Британският министър на отбраната Джон Хийли посочи, че това бързо ще даде на силите на AUKUS най-модерните технологии на бойното поле, тъй като те заедно произвеждат набор от авангардни сензори и оръжейни системи за подводни дронове. Той добави, че безпилотните подводни апарати ще подобрят способността на трите страни да реагират на заплахи, включително тези, насочени към подводни кабели и тръбопроводи.

AUKUS бе създадена през 2021 г. от САЩ, Обединеното кралство и Австралия. Трите страни са обединени от усилията си да се противопоставят на нарастващата мощ на Китай в Индо-Тихоокеанския регион. Пекин предупреди, че AUKUS може да стимулира регионална надпревара във въоръжаването.