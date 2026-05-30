"Хизбула" пое отговорност: Ние ударихме с ракети израелския град Кирят Шмона

30 Май, 2026 13:31 1 159 5

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

“Хизбула” днес заяви, че е изстреляла ракети срещу израелския град Кирят Шмона, докато израелската армия продължава с въздушните си удари и сухоземна офанзива в Ливан, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

В изявлението проиранската групировка заявява, че е подложила на ракетен обстрел града “в защита на Ливан и народа му и в отговор на израелското вражеско нарушаване на примирието”.

По-рано тази сутрин израелската армия съобщи, че е прехванала няколко снаряда, изстреляни от територията на Ливан, а един от тях е достигнал целта си.

След това израелската армия издаде предупреждение за евакуация на седем села в Южен Ливан, преди планирани удари срещу “Хизбула”.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Матиа фон Зигмунд

    17 5 Отговор
    Бумм Бумм 💥💥💥 Тел Авив !

    13:32 30.05.2026

  • 2 Браво

    16 4 Отговор
    Хизбула са пичове!

    13:33 30.05.2026

  • 3 БРАВО

    11 2 Отговор
    Освен с ракети, Хизбула думка ционистките окупатори в Ливан и северен Израел с дронове с оптично влакно, и обхват около 20км. На ционистите техниката няма кикави защитни мрежи.

    13:57 30.05.2026

  • 4 Швейк

    2 10 Отговор
    По данни на руската ФСБ Израел разполага с около 200 ядрени бойни глави.
    Не разбирам Нетаняху какво се мота още и с Иран и с ивицата Газа и с Хизбула

    14:01 30.05.2026

  • 5 Ку-ку

    0 7 Отговор
    Браво чалмари.....да не ревете после и да се чудите по кои дупки и мазета да се криете, ама от Мосад и Биби няма бягане....🤣🤣🤣🚀🚀🚀

    14:29 30.05.2026