"Хизбула" пое отговорност: Ние ударихме с ракети израелския град Кирят Шмона

“Хизбула” днес заяви, че е изстреляла ракети срещу израелския град Кирят Шмона, докато израелската армия продължава с въздушните си удари и сухоземна офанзива в Ливан, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
В изявлението проиранската групировка заявява, че е подложила на ракетен обстрел града “в защита на Ливан и народа му и в отговор на израелското вражеско нарушаване на примирието”.
По-рано тази сутрин израелската армия съобщи, че е прехванала няколко снаряда, изстреляни от територията на Ливан, а един от тях е достигнал целта си.
След това израелската армия издаде предупреждение за евакуация на седем села в Южен Ливан, преди планирани удари срещу “Хизбула”.
4 Швейк
Не разбирам Нетаняху какво се мота още и с Иран и с ивицата Газа и с Хизбула
14:01 30.05.2026
