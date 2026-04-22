Германия представи нова военна стратегия в отговор на заплахата от Русия

Германия представи нова национална военна стратегия като част от отговора си на нарастващата заплаха от Русия, съобщи Deutsche Presse-Agentur (DPA), предава БТА.

Министърът на отбраната Борис Писториус заяви, че целта е Бундесвер да се превърне в „най-силната конвенционална армия в Европа“.

Стратегията идва на фона на продължаващото превъоръжаване след руската инвазия в Украйна и включва цялостен анализ на структурата, числеността и способностите на германските въоръжени сили.

Берлин планира да увеличи състава на армията до 460 000 души, като същевременно развива ключови способности - от противовъздушна отбрана и оръжия с голям обсег до технологии като изкуствен интелект, квантови изчисления и роботика.

Писториус подчерта, че Русия се разглежда като основна заплаха, като по думите му Москва се подготвя за потенциална конфронтация с НАТО.