Техеран обвини пред ООН страните от Персийския залив, че помагат на САЩ в атаките срещу Иран

Иран твърди, че Съединените щати продължават да използват територията и въздушното пространство на Бахрейн, Катар, Кувейт, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия, "за да планират, подготвят и провеждат незаконни военни атаки" срещу Ислямската република.

Това е посочено в писма от постоянния представител на Иран в ООН Амир Саид Иравани, адресирани до генералния секретар на ООН Антонио Гутериш и Съвета за сигурност.

„Въз основа на непрекъснато наблюдение и оценки, провеждани от въоръжените сили на Ислямска република Иран, е установено, че агресорът, а именно Съединените щати, продължава да използва територията и въздушното пространство на Кралство Бахрейн, за да планира, подготвя, екипира и провежда незаконни военни атаки срещу Ислямска република Иран“, се казва в едно от писмата. Подобни обвинения бяха отправени и в четири други писма, адресирани до Саудитска Арабия, Катар, Кувейт и ОАЕ.

Иран също директно обвини ОАЕ в пряко участие в агресията. Твърди се, че изтребител Mirage на ВВС на ОАЕ, дрон Akinci и изтребител F-16 са нарушили иранското въздушно пространство, поразявайки цели в Ормузкия проток и на острови, включително Кешм, Абу Муса и Голям и Малък Тунб. Иран призова всички тези държави да се придържат към принципите на добросъседство и да предотвратят по-нататъшното използване на тяхната територия срещу Ислямската република, като ги държи изцяло отговорни за последиците от тези нарушения.