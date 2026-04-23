Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Техеран обвини пред ООН страните от Персийския залив, че помагат на САЩ в атаките срещу Иран

23 Април, 2026 05:17, обновена 23 Април, 2026 05:23 483 2

  • иран-
  • съседи-
  • помощ-
  • сащ-
  • атаки

Постоянния представител на страната в организацията прати писма до генералния секретар Антонио Гутериш и Съвета за сигурност

Техеран обвини пред ООН страните от Персийския залив, че помагат на САЩ в атаките срещу Иран - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иран твърди, че Съединените щати продължават да използват територията и въздушното пространство на Бахрейн, Катар, Кувейт, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия, "за да планират, подготвят и провеждат незаконни военни атаки" срещу Ислямската република.

Това е посочено в писма от постоянния представител на Иран в ООН Амир Саид Иравани, адресирани до генералния секретар на ООН Антонио Гутериш и Съвета за сигурност.

„Въз основа на непрекъснато наблюдение и оценки, провеждани от въоръжените сили на Ислямска република Иран, е установено, че агресорът, а именно Съединените щати, продължава да използва територията и въздушното пространство на Кралство Бахрейн, за да планира, подготвя, екипира и провежда незаконни военни атаки срещу Ислямска република Иран“, се казва в едно от писмата. Подобни обвинения бяха отправени и в четири други писма, адресирани до Саудитска Арабия, Катар, Кувейт и ОАЕ.

Иран също директно обвини ОАЕ в пряко участие в агресията. Твърди се, че изтребител Mirage на ВВС на ОАЕ, дрон Akinci и изтребител F-16 са нарушили иранското въздушно пространство, поразявайки цели в Ормузкия проток и на острови, включително Кешм, Абу Муса и Голям и Малък Тунб. Иран призова всички тези държави да се придържат към принципите на добросъседство и да предотвратят по-нататъшното използване на тяхната територия срещу Ислямската република, като ги държи изцяло отговорни за последиците от тези нарушения.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха Ха

    2 0 Отговор
    Горките сунитски държави. Още ли не са разбрали, че след шиитски Иран ще дойде и техният ред. Завистливите циони няма да ги оставят още дълго да се къпят в петрол и злато.

    05:31 23.04.2026

  • 2 Дзак

    0 0 Отговор
    Никога няма да се отърват от защитника си!

    05:33 23.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания