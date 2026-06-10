Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Румен Радев за военната помощ за Украйна: Вече сме дали достатъчно

Румен Радев за военната помощ за Украйна: Вече сме дали достатъчно

10 Юни, 2026 10:21 1 474 108

  • румен радев-
  • военна помощ-
  • украйна

Убедени сме, че постигането на мирно решение няма да стане с военни средства, заяви премиерът

Румен Радев за военната помощ за Украйна: Вече сме дали достатъчно - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Правителството слага край на предоставяне на въоръжение от Българската армия за Украйна. Вече сме дали достатъчно, а страната ни продължава да търпи социалноикономически щети от тази кръвопролитна война”. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание.

„Убедени сме, че постигането на мирно решение няма да стане с военни средства. Затова отново призоваваме за всеобхватен и реалистичен подход към този конфликт и за търсене на дипломатическо решение”, заяви премиерът.

„Укрепването на върховенството на правото, на демократичните институции и на отбранителните способности на Българската армия, а не наливането на още средства в тази война, е реалната инвестиция в европейското бъдеще на България”, допълни Радев.

По другите теми Румен Радев благодари на пожарникарите, предотвратили по-голяма трагедия на „Челопешко шосе”.

„В МВР има много доблестни служители и искам те да знаят, че вече са с развързани ръце в борбата срещу престъпността и корупцията и чадър над никого няма да има”, каза Радев.

Кабинетът продължава и работата по изготвянето на бюджета за 2026 година.

„Въпреки изпразнената хазна, която заварихме, всички основни държавни системи ще бъдат подсигурени с необходимия финансов ресурс, без орязване на социалните разходи и на средствата за образование, култура и здравеопазване”, каза Радев.

Кабинетът продължава и прегледът на всички обществени поръчки. Тези, за които преценят, че са нерационални или будят съмнения за корупционен характер, ще бъдат спрени. Продължава и работата по набелязването на мерки за повишаване на събираемостта.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 45 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ВРЕМЕ Е

    59 18 Отговор
    Да давате на българите.
    Стига с този слугинаж.

    Коментиран от #5

    10:22 10.06.2026

  • 2 Анонимен

    29 46 Отговор
    За Демокрация за Европа не на диктаторите Оставка на проруските

    Коментиран от #65

    10:23 10.06.2026

  • 3 Рундеее

    45 7 Отговор
    ми то в складовете на армията нищо не остана ве 😂😂

    10:23 10.06.2026

  • 4 Ганя Путинофила

    40 25 Отговор
    Слава Радев!
    Спря оръжието за Украйна!
    Ще изгони и американците!
    Слава!

    Коментиран от #43

    10:23 10.06.2026

  • 5 Анонимен

    14 24 Отговор

    До коментар #1 от "ВРЕМЕ Е":

    Хахахахафа Твоят господар лично на теб дава сега нали хахаха робеееее

    Коментиран от #12

    10:23 10.06.2026

  • 6 Браво

    50 21 Отговор
    Наркоизродът ликвидира българите в Украйна.
    Всички които му помогнаха са национални предатели.

    10:23 10.06.2026

  • 7 Най-сетне

    48 17 Отговор
    Браво.

    Коментиран от #41

    10:24 10.06.2026

  • 8 Госあ

    44 29 Отговор
    Евала ! Изобщо, Радев и партията му върви доста добре ! Разбърка тинята, подгониха калинките, поставиха условия на веригите, които веднага намалиха цените !

    10:24 10.06.2026

  • 9 Браво

    37 15 Отговор
    Даже трябва да им се забрани да купуват имоти в Бг. Шорошоидните партии на Мирчака и Денчак ся да вадят от партийните каси и да пазаруват оръжия за зеля

    10:25 10.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Възрожденец 🇧🇬

    25 29 Отговор
    Кой забрани на Георги Кандев да разследва „Калашниците“ и свързаните с тях международни канали за трафик на хора и наркотици ?! Каква е връзката на Копринков с „Калашниците“ ?

    Кои са „Калашниците“ ? Кой е румен радев? :
    - руска престъпна групировка, която е принудила живеещите в Ботунец да гласуват за националния предател и руска марионетка румен кРадев ! В резултат 90% са гласували за дезертьора румен Решетников. Бащата на единия убиец има снимка с кРадев и е него в застъпник.
    Единия, някакъв Мицо, даже написал: Няма България, русия е нашата родина . На профилната им снимка е сложен флага на Мордор, заедно с двуглавата проскубана кокошка .

    10:25 10.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Гумен кРадев Решетников 💩

    23 20 Отговор
    Много интересно нещо се случи в ЦИК. Избраха нов състав.
    Радев номинира за член на комисията Зинаида Златанова, вицепремиер на Орешарски от ДПС и най-добра приятелка на майката на Пеевски. Излязоха много публикации, че синът й живее с дъщерята на Радев.
    Последният мандат с остатък пък Илияна Йотова даде на ДПС. Като го взе от ДБ. Просто съвпадения. Радев е такава измама.

    10:26 10.06.2026

  • 15 Камата

    23 25 Отговор
    Вместо да мисли за България той все Украйна та украйна му в устата.май Русияти е на сърцето не родината.А войска за Русия ще пращаме ли

    Коментиран от #53

    10:27 10.06.2026

  • 16 Правилно

    29 17 Отговор
    Силно одобрявам!
    Спиране на всякаква военна и финансова помощ за Укровермахта!

    10:27 10.06.2026

  • 17 Архимандрисандрит Бибиян

    4 18 Отговор
    Банго Рунгю пуска шекерчеа за фатмашките пембени гагамунги. Кво можеше дадохме,сеги вече повече нема даваме,само толко колко в момента.

    10:27 10.06.2026

  • 18 А военна помощ за русия

    8 12 Отговор
    Дали ли сме достатъчно а 😅😅😅😅

    10:27 10.06.2026

  • 19 Да живее България

    18 21 Отговор
    Евала. Браво.
    Най-после истински лидер.

    Коментиран от #31

    10:27 10.06.2026

  • 20 Мдаа

    14 23 Отговор
    Чорапа погреба България!

    10:28 10.06.2026

  • 21 Неанонимен

    18 19 Отговор
    Радев, имаш сериозен проблем с когнитивния дисонанс между моралните норми и кремълската промивка. Избива в глупостите, които говориш.

    10:28 10.06.2026

  • 22 Бай Ху (By Who)

    13 13 Отговор
    Да живей господин Румен Радев генерал полковник от авиацията!

    10:28 10.06.2026

  • 23 Анджо

    19 17 Отговор
    А тоя какво е дал, едно голямо нищо. Цялото оръжие което е предоставено е продадено , какво се прави на интересен. Имаше хора които изпратиха агрегата за Украйна . Сърбите нали са съюзници на руснаците , защо продаваха оръжие на Украйна. Русофилите са безмозъчни твари които са излишени за света. От медузите и амебите има нужда и то повече.

    10:29 10.06.2026

  • 24 Геноцид

    23 11 Отговор
    Значи да оставим Украйна без оръжие за да ги избиват без съпротива и тогава ще дойде мирът

    10:30 10.06.2026

  • 25 Райна

    15 14 Отговор
    А кога ще изгониш българите и ще заселиш руси по територията

    Коментиран от #48

    10:30 10.06.2026

  • 26 Реалност

    17 17 Отговор
    Тук човек неволно се пита на коя планета живее българският министър на отбраната и радев. Не вярвам да не е информиран, че Путин току-що отхвърли поредния призив на Зеленски за мирни преговори и отново настоя войната да бъде решена „на бойното поле“. Не вярвам и да не знае, че над 80 процента от руските загуби днес се дължат на дронове, боеприпаси и високотехнологични средства за поразяване. Тоест именно на оръжия.
    Радев многократно се е противопоставял на европейската военна помощ за Киев и последователно защитава тезата за незабавни преговори, въпреки военното решение на Путин. При това без НИТО ВЕДНЪЖ да се е обръщал пряко към Путин с какъвто и да е призив в тази насока.
    Само че има един малък проблем. За да има преговори, са нужни две страни. А засега единствената страна, която системно отказва всякакви компромиси и продължава да настоява за капитулация на Украйна под формата на „мирно споразумение“, е Русия.

    10:30 10.06.2026

  • 27 Българин

    10 8 Отговор
    И тоя като Корни, няма да даде нито патрон за Украйна! Ама търговията си е търговия, приятелите на Радев няма да останат на сухо. Те не случайно са го избрали.

    10:30 10.06.2026

  • 28 Анонимен

    8 16 Отговор

    До коментар #12 от "Ъхъ":

    Оставка на проруските еднолични България е в Европа а не на Русия подчинена Оставка ЛИЧНО преговаряйте месии а не лъжете тук баламурниците

    Коментиран от #68

    10:30 10.06.2026

  • 29 България е НАТО.

    7 12 Отговор
    Продаваме оръжия на Украйна
    Трупаме дебели пачки.

    10:30 10.06.2026

  • 30 Айляк

    20 10 Отговор
    Похвално. Правилна позиция на правителството.
    Територията ни пред фалит, много хора мизерстват, обаче на Украйна да пращаме.
    Стига толкова.
    Да им пращат тези, които имат.

    Коментиран от #34

    10:31 10.06.2026

  • 31 Анонимен

    8 11 Отговор

    До коментар #19 от "Да живее България":

    България е Европа не е на диктатори еднолични господари

    10:31 10.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Дрън, дрън съветски чугун

    7 13 Отговор
    Какво унижение! Спираме оръжието за Украйна. Шушумигария!

    10:32 10.06.2026

  • 34 Анонимен

    4 11 Отговор

    До коментар #30 от "Айляк":

    Мизерниците да работят има много работа не на едноличните диктати тук е Европа Сега месията пари от Европа хахахаха Явно има уговорка с Русия

    10:33 10.06.2026

  • 35 Раздкрития

    9 9 Отговор
    Любомир Николов –шеф на СДВР и наи-верният слуга на Пеевски в системата на МВР е назначен от днес за и.ф. главен секретар на МВР след напускането на Кандев! Радев буквално се изплю в лицето на избирателите си.
    Кой е Любо Николов?
    Николов беше едно от първите назначения на Калин Стоянов през 2023 г. и негов заместник преди това в ГДБОП.
    Любомир Николов смачка сигнала на БОЕЦ за съпричастността на действащ полицесйки служител към руска групировка под контрола на ГРУ. Същият носи и пряка отговорност за полицейското насилие по време на протестите срещу ръководството на БФС, както и за погрома по време на първия голям протест през декември миналата година.
    Любомир Николов организира столичните ченгета, като срадо овце да "протестират" през 2024 г. пред Парламента в подкрепа на Калин Стоянов - един от най-срамните дни в съвременната история на МВР! Този е позор за системата и точно него Радев слага на върха на МВР!

    10:33 10.06.2026

  • 36 логично е . ако зелиски затрие 4-5 баби

    5 8 Отговор
    с бегейска минометка захарова едва ли ще развее бялото знаме и да се предаде . но досега теорията беше друга . затова тежко въоръжаваха киевските сепаратисти с танкове, бомби . нападнаха Курск където бяха избити до крак от корейските спец батальони .

    10:34 10.06.2026

  • 37 Сталин

    12 8 Отговор
    Трябва и отговорност на тези които подариха нашата техника на чужда държава. НЕ ГИ ЗАБРАВЯЙТЕ !

    10:34 10.06.2026

  • 38 Ухааа

    12 13 Отговор
    МВР са с развързани ръце. Точно заради това напусна Главния секретар. Знаем, че Крим е руски, но то и Поморие е руско. Някой ден може и него да си поискат и стария Одесос. Натовския генерал все към Московията гледа.

    Коментиран от #45

    10:34 10.06.2026

  • 39 Най после!

    10 7 Отговор
    Радев е човека!

    10:35 10.06.2026

  • 40 Бащицата:Следваща стъпа трябва да е

    8 7 Отговор
    Излизане от НАТО И ЕС и веднага ставаме 16республика, приемане на рублата и руския за основен език , приемане на македонския език и държав ата и националност, а и признаване на азбуката ни за македонска-все пак тавариш Путин го е казал

    10:35 10.06.2026

  • 41 Моряка

    5 3 Отговор

    До коментар #7 от "Най-сетне":

    Не е съвсем браво.В България Премиерът казва категорично и лаконично,по военному това,което очакват да чуят избирателите му.А в Париж,външната му министърка,подбрана лично от него,казва обратното - да се повиши ефективността на военната помощ за Украйна,санкции към Русия и накрая споменава за дипломация.При такова нагло разминаване с линията на Премиера,той трябва да я изгони незабавно.Както във всяка цивилизована страна.Или да се прави на ударен,както е прието от политиците в България.Как мислите,ще реагира ли Радев?

    Коментиран от #101

    10:36 10.06.2026

  • 42 ГРУ гайтанджиева

    5 11 Отговор
    Каква кремльовска подлога е румен кРадев боташа. За да угоди на господарите си рискува над 70 000 български семейства да останат без доходи и изхвърляни на улицата. Също както пеевски и банката на путин оставиха без работа над 30 000 като фалираха Булгартабак.

    10:37 10.06.2026

  • 43 сами с усами

    8 5 Отговор

    До коментар #4 от "Ганя Путинофила":

    Те нищо не са спряли реално, а цялата петроханска общност вече пищят като ощипани.

    10:37 10.06.2026

  • 44 Питанка

    8 5 Отговор
    Накой знае ли кой пречи на румбата да води дипломатически преговори с путин за спиране на войната ?!

    10:38 10.06.2026

  • 45 Петър

    4 6 Отговор

    До коментар #38 от "Ухааа":

    Към Москва все гледа Радев и казва, че много сме дали. Вероятно това иска да каже. Путин не е от много доверчивите, та надали ще прегърне Радев.

    10:38 10.06.2026

  • 46 Браво

    9 7 Отговор
    На Радев ! Тия паразити ще бъдат унищожени !

    Коментиран от #49

    10:39 10.06.2026

  • 47 Анонимен

    5 12 Отговор
    Радев с Путин ли си с убиецът на граждани Оставка

    Коментиран от #57

    10:39 10.06.2026

  • 48 Бай Ху (By Who)

    2 3 Отговор

    До коментар #25 от "Райна":

    Имах един познат, който се казваше Райно, но не можеше да казва Р. Постоянно го питахме как се казва.

    10:40 10.06.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 стоян георгиев

    10 5 Отговор
    😂😂😂 евроатлантическите боклуци реват на умрело

    10:41 10.06.2026

  • 52 Хихихи

    5 2 Отговор
    Серррааа на 00крайнето

    10:42 10.06.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Доротея

    4 2 Отговор
    Така и не оценихте репликите на военния министър Стоянов, че има нужда от справедлив мир, което трябва да направят двете страни Киев и Москва без да се влияят от хората! Оставиш ли друг да ти държи гащите, те ще паднат точно насред регулирано кръстовище. Българите ще викат, че Рим е руски, турците, че е татарски и хаоса и войната продължават!

    10:43 10.06.2026

  • 56 иво христов Пуловера

    1 6 Отговор
    Русия не пАбеди вече?

    10:44 10.06.2026

  • 57 Не е със Зеленски

    5 2 Отговор

    До коментар #47 от "Анонимен":

    Убиецът на Българите в Украйна

    10:44 10.06.2026

  • 58 ТОЧЕН ПОСЛЕДОВАТЕЛЕН

    6 3 Отговор
    НЕ МЪНКА ДНЕС ЕДНО УТРЕ ДРУГО КАТО ТУУУЛУПКО. БРАВО РАДЕВ ТОВА КОЕТО ОБЕЩА ГО ПРАВИШ. И НАЙ МЕ КЕФИ ЧЕ ТУК У ТАМ ИИИ СЕ ПУКАТ ОТ ЯД ВСИЧКИ.

    Коментиран от #69

    10:44 10.06.2026

  • 59 Роко

    1 5 Отговор
    Предлагам като жест на добра воля да пратим български контингент в Украйна в състав един пенсиониран генерал по прякор хвърчилото (льотчика). Това със сигурност ще умори Путин от смях а с Кожугетувич Зеленски по лесно ще се разбере

    10:44 10.06.2026

  • 60 54321

    6 6 Отговор
    Както се и предполагаше, единствения ефект от цялата тази "боза" беше, че ни изложи пред света.

    10:44 10.06.2026

  • 61 Трайчо

    4 7 Отговор
    Ами ние досега не сме подарили нищо, всичко е платено от ЕС, освен това самия министър каза, че продължаваме да продаваме на Украйна боеприпаси и няма да спираме.
    Какви ги говори Радев?

    10:45 10.06.2026

  • 62 Мимч

    6 3 Отговор
    Абсолютно е прав,не само,че сме дали много,но бих казал прекалено много на тоя корумпиран укрозелен режим.Браво!!!

    10:45 10.06.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Старец

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Анонимен":

    Не, за България и българите. Стига с тази Украйна и заробващия ЕС.

    10:47 10.06.2026

  • 66 Варненец

    4 3 Отговор
    60% от българите гласуваха за Радев, а други 10% за Възраждане, за да спрем да подаряваме пари и оръжие на едно фашистки боклуци в кииф! 70% ясно заявихме, че България е на първо място и ние сме с Руския народ!

    Коментиран от #72

    10:47 10.06.2026

  • 67 .....

    5 2 Отговор
    Нищо няма да спрат. Понеже не могат да изпълнят нищо от обещаното в областта на бюджета и цените, понеже няма как да преборят корупцията и олигархията, единствено им остават празните приказки Македония, Русия и Украйна ...

    10:47 10.06.2026

  • 68 ХиХи

    6 0 Отговор

    До коментар #28 от "Анонимен":

    Вън НПО тата от България те прокарват чужди интереси

    10:47 10.06.2026

  • 69 СВД

    4 1 Отговор

    До коментар #58 от "ТОЧЕН ПОСЛЕДОВАТЕЛЕН":

    Тези, които се правят на евроатланици би трябвало да доставят на Киев не само оръжие, но и жива сила! Иначе става лицемерно военолюбство из зад завесите!

    Коментиран от #77

    10:47 10.06.2026

  • 70 Г-н Радев,

    3 4 Отговор
    Не е благородно да теглите заеми за текущи разходи, спрямо най-бедните Ви избиратели, Вие продължавате ПОРОЧНАТА ПОЛИТИКА на ГЕРБ, СДС, ДБ, ДПС, ПП - наричайки ги: "шарлатани и Шмекери"
    1. Наливате в кацата без дъно НЗОК, източвана от фармацевтична мафия със стар удължен бюджет, 11 млрд. лв. плюс доплащане в доболнична от пациенти 6 млрд. лв., или общо 17 млрд. лв. спрямо МРЗ и осигуровка надминахте Германия, 16% Осигуровка. В НЗОК наливате ЧУДОВИЩНИ ПАРИ, без Реформиран сектор, пример: НКБ и писмо до ВАС от лекари и служители за ЧУДОВИЩНИ структури обслужващи ЧАСТНИ ИНТЕРЕСИ.
    2. Не реформирахте сектори и продължавате с ЧУДОВИЩНО УВЕЛИЧЕНИЕ на бюджетни заплати????? Не може 7.8 увеличение швейцарско равило пенсии, когато е необходимо да теглите ЗАЕМИ за текущи РАЗХОДИ. Тогава швейцарски ДАНЪЦИ, ЕДИНАДЕСЕТ СКАЛИ за данъчно облагане с НЕОБЛАГАЕМ МИНИМУМ

    10:47 10.06.2026

  • 71 Отстрани

    3 2 Отговор
    Браво!

    10:48 10.06.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Безпристрастен

    4 7 Отговор
    Адмирации Генерал Радев! 98% от българският народ,е до вас,с това ваше категорично мнение.Хич да не ви пука,от мелодраматичния вой на гербери и пепедебейци.Вие решавате, от името на милиони българи.Държавата е затънала в борчове.Стотици милиони са харчени на зелено.А тези послушковци на акушерката и кайчето,са готови да късаме от залъка,да храним хунтата на 🤡.Браво Генерале!

    10:48 10.06.2026

  • 74 Стратега

    4 0 Отговор
    Има разлика между предоставяне и продажба.

    10:48 10.06.2026

  • 75 Шмекер cKoneйкин празнодумеца

    3 5 Отговор
    Фатмака скоро ще настигне по празнословство kъconишkин ...
    Трябва, ще, ще , щее

    10:48 10.06.2026

  • 76 Факти

    4 6 Отговор
    Украйна е най-голямата държава с най-много ресурси в Европа. Според Радев трябва да спрем помощта и я подарим на Путин. Така вместо да получим ресурсите й на възможно най-ниска цена като бъдещ член на ЕС, ние ще ги купуваме по-скъпо от Русия. Така Радев защитава интереса на нашите деца и внуци. Помощта за Украйна е инвестиция, която ще се изплати стократно, но Радев това не го интересува. Той е марионетка на Путин и изпълнява поръчка, като я опакова в красиви лозунги. Украйна моли за помощ и иска да влезе в ЕС с възможно най-голяма територия и ресурси. Това е неин суверенен избор. ЕС да не й помогне би било върховна глупост - и от морална и от икономическа гледна точка. Затова ЕС й помага. Радев ни откъсва от всичко това и казва - ние ще си седим тук в ъгъла и ще работим тихо за Путин, пък каквито ще да са негативните последствия след 5, 10, 20, 50 години...

    Коментиран от #81, #87

    10:49 10.06.2026

  • 77 12345

    3 4 Отговор

    До коментар #69 от "СВД":

    Глупостите на ръждясалите копейки край нямат.ВСУ унижават руската армия пред очите на целия свят

    10:49 10.06.2026

  • 78 Стойко

    4 2 Отговор

    До коментар #63 от "Анонимен":

    Като ти гледам правописа не си никакъв българин! По-скоро си избягал страхлив укропски кърлеж, лежащ по цял ден на гърба на България! Просията ти свърши, вече нищо за вас, дбили ненужни!

    10:50 10.06.2026

  • 79 Някой

    2 3 Отговор
    Никой държавен служител няма правото да обслужва чужда държава. Това е предателство и в затвора. Прокуратурата накрая да прочете НК, раздел 2 предателство и шпионство, членове 98 (насърчаване на военни действия срещу България - 5-15 години затвор - например включването ни в чужди войни), 103 (нанасяне на щети при представяне пред чужда държава или организация - 10-15 години затвор - например даряване на оръжие, заеми и неизгодни сделки), 105 (обслужване като агент на чужда държава или организация - 5-15 години затвор - например одобрени от посолството). Отделно да прочете клетвата от конституцията в която се кълнят депутати, министри, президент и вице, че във всичките си действия ще се ръководят от интереса на народа - българският, не тези на Зеленски, Сатаняху, Тръмп или други.
    Да се сумира колко е загубила България и да се поиска сметката от разните раздавали пари и оръжия да си ги платят от джоба евроатлантиците национални предатели.

    10:50 10.06.2026

  • 80 Еврокопейкa

    4 3 Отговор
    Това изказване е за вътрешна употреба! Ще продължават да продават оръжие! Луди печалби са това. Никой не се отказва от пари, а глупаците избиратели се радват🤣

    10:51 10.06.2026

  • 81 Хихихи

    2 2 Отговор

    До коментар #76 от "Факти":

    Няма такава държава у - крайна! Още ли не си го разбрал! Нямат език, история, отказаха се от религията си! Това е една територия създадена през 1991 год, за да служи на Русия в оон!

    10:52 10.06.2026

  • 82 хаха

    0 0 Отговор
    „В МВР има много доблестни служители и искам те да знаят, че вече са с развързани ръце"

    То така ставало. ХАХАХА! Как не са се сетили грузинците за това само?????

    "Поне така действаха грузинските власти през 2005 г., когато уволниха практически цялата пътна полиция и рестартираха набирането и обучението"

    Ти знаеш ли какво е корупция бе Тикво Ориенталска?

    10:52 10.06.2026

  • 83 Хи хи

    2 1 Отговор
    маленкия зеля незабавно да бъде изпратен в Москва да преговаря за мир !!! Ако не може да договори мир значи е некадърен и трябва да бъде сменен ! И без тва мандата му е изтекъл отдавна ,

    10:52 10.06.2026

  • 84 Гост

    2 2 Отговор
    Само тези му думи го правят велик

    10:52 10.06.2026

  • 85 az СВО Победа 81

    3 1 Отговор
    Няма да се плашите!

    Мирчо битото ще набира помощи за Киев, по схемата на Кирчо простото! 🤣

    Отсега нататък всеки евроатлантик ще си дарявал 85% от заплатата на просрочения.... 🤣

    10:53 10.06.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 СВД

    3 0 Отговор

    До коментар #76 от "Факти":

    Русия те е освбодила бе, еейй! Ако си поляк, имаш право да говориш такива нелепости! Но ти си българин, уж!? Украйна получава достатъчно барут от тези, които разпалват войните! Не се навирай в шамарите!

    Коментиран от #102

    10:54 10.06.2026

  • 88 Ивкаме мир

    3 0 Отговор
    Браво! Не вярвах, че ще се случи, но има надежда. Нека и на дела да се види, но това е правилната заявка!

    10:54 10.06.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Г-н РАДЕВ 2

    0 1 Отговор
    Удължихте ли Договорът на ГЮРОВ, за износ евтин ТОК, УКР. Молдова, Македония за 2 г. 6 милиарда лева загуби?
    2. Защо повишихте ОСИГУРОВКИ спрямо МРЗ, България с най-чудовищни цени на ЛЕКАРСТВА на Балканите, без РЕФОРМИ, Б-я единствена в ЕС, пациенти доплащат м/у 40 и 60% в доболична, реален бюджет 17 милиарда годишно с доплащане пациенти..
    3. Защо отново повишихте заплати на БЮДЖЕТНИЦИ, без диференциран анализ на качество, кадри, УСПЕВАЕМОСТ.
    4. Защо хора с 50 000 лв. ЗАПЛАТИ, се осигуряват само на 4000 лв.
    5. Защо теглите заеми БЕЗ РЕФОРМИРАНИ СЕКТОРИ, увеличения МАРТ ДЕПУТАТИ, и после Замразяване.
    6 Цени ток КЕВР, от 320 милиона увеличавате помощ на 800 милиона, ЕРП-та намаляват ИНВЕСТИЦИИ с 40%, и вие увеличавате ток с 3%, политически квоти КЕВР, кога в органи ще премахнете политически квоти.
    7. ПАРНО 2 пъти отменена формула СИ, Трайков връща 30% увеличение, СПАЗВАТЕ ли ЗАКОН ВАС, 2 пъти отменена формула или обслужвате ЕНЕРГИЙНИ ИНТЕРЕСИ?

    10:55 10.06.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Гого Мого

    2 0 Отговор
    Да купуват от заводите ни по порграмата на НАТО, а не да изпразват складовете на армията.

    Много правилно решение.

    И моля не ми обеснявайте, че от продажбата не печели държавата, защото в тези заводи работят хора, а и фирмите ще платят данък.

    10:56 10.06.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 az СВО Победа 81

    4 0 Отговор
    България загуби войната срещу Русия и официално го признава.

    Наближава моментът, в който ще ни бъде представена и сметката под формата на репарации.

    10:57 10.06.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Софиянеца

    3 0 Отговор
    Радев си осигури втори мандат с този ход! Ако ние българите мрaзим нещо повече от корупцията, то това е тая измислена крайна!

    Коментиран от #104

    10:58 10.06.2026

  • 98 Браво

    1 1 Отговор
    Едно правителство да мисли за България, а не за чужди интереси, ограбващи България!

    10:59 10.06.2026

  • 99 !!!?

    2 2 Отговор
    Е, ето това е истински "миротворец"...давал, давал оръжие Мистър Кеш на Украйна, но сега Нет...!!!?

    10:59 10.06.2026

  • 100 г-н Мун

    3 1 Отговор
    ВЪВ ВРЪЗКА С НЕПРЕМЕРЕНИТЕ ИЗКАЗВАНИЯ НА МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ВОЕННИЯ МИНИСТЪР НА СТРАНАТА НИ НАПРАВЕНИ В РАЗРЕЗ С ОБЩОЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА КЪМ РУСИЯ И УКРАЙНА, ЕВРОПА ОБМИСЛЯ ПАРИЧНИ САНКЦИИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ПО ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, ПОДОБНИ НА ОНЕЗИ КОИТО БЯХА НАЛОЖЕНИ НА ОРБАНОВА УНГАРИЯ!

    Коментиран от #107

    10:59 10.06.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 явер

    2 2 Отговор

    До коментар #87 от "СВД":

    От какво ни е освободила Русия, от османска власт ли. Платено им е и надплатето, с това освобождние толкова поразии са направили в главите на българина, че няма оправяне. Радев като е голям мъж да отиде и каже на тъпото джудже в Кремъл да спре войната. Който я започва, той я спира. Руснаците трябва да бъдат победени, да се разпаднат и да плащат репарации поне 100г.

    10:59 10.06.2026

  • 103 Старец

    2 0 Отговор

    До коментар #63 от "Анонимен":

    Пич, прочетох всичките ти коментари. Извода е следния: Съдейки по написаното, си неграмотен.
    Съдейки по позицията ти, или си платен, или ненормален. Чудя се само, ако си на хранилка, тези, които ти плащат, не се ли срамуват от теб.

    11:00 10.06.2026

  • 104 Роко

    0 0 Отговор

    До коментар #97 от "Софиянеца":

    Приятелю ти за българин ли се имаш?

    11:01 10.06.2026

  • 105 Миро

    1 0 Отговор
    Освен едно голямо браво няма какво друго да кажем.

    11:01 10.06.2026

  • 106 смях в залата

    0 1 Отговор
    Русия никога не е освобождавала някой. Само е завладявала .Украинците са горд народ и се борят срещу окупатора а не са мижитурки като чорапа ,който мисли за московските си братя . Готов е да поднесе България на тепсия в руска орбита.

    11:01 10.06.2026

  • 107 явер

    0 0 Отговор

    До коментар #100 от "г-н Мун":

    Ще има наказание и сега като вземат дълга, европейските банки ще го дават с високи лихви, заради този глупак Радев, като Боташ.

    11:01 10.06.2026

  • 108 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор
    "Вие давахте на Украйна.
    АЗ ЗАПОЧВАМ ДАВАМ НА мой друг - ТОВАРИШЬ Путин ! Я его очень люблю !!!"

    11:02 10.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове