Румен Радев за военната помощ за Украйна: Вече сме дали достатъчно

„Правителството слага край на предоставяне на въоръжение от Българската армия за Украйна. Вече сме дали достатъчно, а страната ни продължава да търпи социалноикономически щети от тази кръвопролитна война”. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание.
„Убедени сме, че постигането на мирно решение няма да стане с военни средства. Затова отново призоваваме за всеобхватен и реалистичен подход към този конфликт и за търсене на дипломатическо решение”, заяви премиерът.
„Укрепването на върховенството на правото, на демократичните институции и на отбранителните способности на Българската армия, а не наливането на още средства в тази война, е реалната инвестиция в европейското бъдеще на България”, допълни Радев.
По другите теми Румен Радев благодари на пожарникарите, предотвратили по-голяма трагедия на „Челопешко шосе”.
„В МВР има много доблестни служители и искам те да знаят, че вече са с развързани ръце в борбата срещу престъпността и корупцията и чадър над никого няма да има”, каза Радев.
Кабинетът продължава и работата по изготвянето на бюджета за 2026 година.
„Въпреки изпразнената хазна, която заварихме, всички основни държавни системи ще бъдат подсигурени с необходимия финансов ресурс, без орязване на социалните разходи и на средствата за образование, култура и здравеопазване”, каза Радев.
Кабинетът продължава и прегледът на всички обществени поръчки. Тези, за които преценят, че са нерационални или будят съмнения за корупционен характер, ще бъдат спрени. Продължава и работата по набелязването на мерки за повишаване на събираемостта.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ВРЕМЕ Е
Стига с този слугинаж.
Коментиран от #5
10:22 10.06.2026
2 Анонимен
Коментиран от #65
10:23 10.06.2026
3 Рундеее
10:23 10.06.2026
4 Ганя Путинофила
Спря оръжието за Украйна!
Ще изгони и американците!
Слава!
Коментиран от #43
10:23 10.06.2026
5 Анонимен
До коментар #1 от "ВРЕМЕ Е":Хахахахафа Твоят господар лично на теб дава сега нали хахаха робеееее
Коментиран от #12
10:23 10.06.2026
6 Браво
Всички които му помогнаха са национални предатели.
10:23 10.06.2026
7 Най-сетне
Коментиран от #41
10:24 10.06.2026
8 Госあ
10:24 10.06.2026
9 Браво
10:25 10.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Възрожденец 🇧🇬
Кои са „Калашниците“ ? Кой е румен радев? :
- руска престъпна групировка, която е принудила живеещите в Ботунец да гласуват за националния предател и руска марионетка румен кРадев ! В резултат 90% са гласували за дезертьора румен Решетников. Бащата на единия убиец има снимка с кРадев и е него в застъпник.
Единия, някакъв Мицо, даже написал: Няма България, русия е нашата родина . На профилната им снимка е сложен флага на Мордор, заедно с двуглавата проскубана кокошка .
10:25 10.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Гумен кРадев Решетников 💩
Радев номинира за член на комисията Зинаида Златанова, вицепремиер на Орешарски от ДПС и най-добра приятелка на майката на Пеевски. Излязоха много публикации, че синът й живее с дъщерята на Радев.
Последният мандат с остатък пък Илияна Йотова даде на ДПС. Като го взе от ДБ. Просто съвпадения. Радев е такава измама.
10:26 10.06.2026
15 Камата
Коментиран от #53
10:27 10.06.2026
16 Правилно
Спиране на всякаква военна и финансова помощ за Укровермахта!
10:27 10.06.2026
17 Архимандрисандрит Бибиян
10:27 10.06.2026
18 А военна помощ за русия
10:27 10.06.2026
19 Да живее България
Най-после истински лидер.
Коментиран от #31
10:27 10.06.2026
20 Мдаа
10:28 10.06.2026
21 Неанонимен
10:28 10.06.2026
22 Бай Ху (By Who)
10:28 10.06.2026
23 Анджо
10:29 10.06.2026
24 Геноцид
10:30 10.06.2026
25 Райна
Коментиран от #48
10:30 10.06.2026
26 Реалност
Радев многократно се е противопоставял на европейската военна помощ за Киев и последователно защитава тезата за незабавни преговори, въпреки военното решение на Путин. При това без НИТО ВЕДНЪЖ да се е обръщал пряко към Путин с какъвто и да е призив в тази насока.
Само че има един малък проблем. За да има преговори, са нужни две страни. А засега единствената страна, която системно отказва всякакви компромиси и продължава да настоява за капитулация на Украйна под формата на „мирно споразумение“, е Русия.
10:30 10.06.2026
27 Българин
10:30 10.06.2026
28 Анонимен
До коментар #12 от "Ъхъ":Оставка на проруските еднолични България е в Европа а не на Русия подчинена Оставка ЛИЧНО преговаряйте месии а не лъжете тук баламурниците
Коментиран от #68
10:30 10.06.2026
29 България е НАТО.
Трупаме дебели пачки.
10:30 10.06.2026
30 Айляк
Територията ни пред фалит, много хора мизерстват, обаче на Украйна да пращаме.
Стига толкова.
Да им пращат тези, които имат.
Коментиран от #34
10:31 10.06.2026
31 Анонимен
До коментар #19 от "Да живее България":България е Европа не е на диктатори еднолични господари
10:31 10.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Дрън, дрън съветски чугун
10:32 10.06.2026
34 Анонимен
До коментар #30 от "Айляк":Мизерниците да работят има много работа не на едноличните диктати тук е Европа Сега месията пари от Европа хахахаха Явно има уговорка с Русия
10:33 10.06.2026
35 Раздкрития
Кой е Любо Николов?
Николов беше едно от първите назначения на Калин Стоянов през 2023 г. и негов заместник преди това в ГДБОП.
Любомир Николов смачка сигнала на БОЕЦ за съпричастността на действащ полицесйки служител към руска групировка под контрола на ГРУ. Същият носи и пряка отговорност за полицейското насилие по време на протестите срещу ръководството на БФС, както и за погрома по време на първия голям протест през декември миналата година.
Любомир Николов организира столичните ченгета, като срадо овце да "протестират" през 2024 г. пред Парламента в подкрепа на Калин Стоянов - един от най-срамните дни в съвременната история на МВР! Този е позор за системата и точно него Радев слага на върха на МВР!
10:33 10.06.2026
36 логично е . ако зелиски затрие 4-5 баби
10:34 10.06.2026
37 Сталин
10:34 10.06.2026
38 Ухааа
Коментиран от #45
10:34 10.06.2026
39 Най после!
10:35 10.06.2026
40 Бащицата:Следваща стъпа трябва да е
10:35 10.06.2026
41 Моряка
До коментар #7 от "Най-сетне":Не е съвсем браво.В България Премиерът казва категорично и лаконично,по военному това,което очакват да чуят избирателите му.А в Париж,външната му министърка,подбрана лично от него,казва обратното - да се повиши ефективността на военната помощ за Украйна,санкции към Русия и накрая споменава за дипломация.При такова нагло разминаване с линията на Премиера,той трябва да я изгони незабавно.Както във всяка цивилизована страна.Или да се прави на ударен,както е прието от политиците в България.Как мислите,ще реагира ли Радев?
Коментиран от #101
10:36 10.06.2026
42 ГРУ гайтанджиева
10:37 10.06.2026
43 сами с усами
До коментар #4 от "Ганя Путинофила":Те нищо не са спряли реално, а цялата петроханска общност вече пищят като ощипани.
10:37 10.06.2026
44 Питанка
10:38 10.06.2026
45 Петър
До коментар #38 от "Ухааа":Към Москва все гледа Радев и казва, че много сме дали. Вероятно това иска да каже. Путин не е от много доверчивите, та надали ще прегърне Радев.
10:38 10.06.2026
46 Браво
Коментиран от #49
10:39 10.06.2026
47 Анонимен
Коментиран от #57
10:39 10.06.2026
48 Бай Ху (By Who)
До коментар #25 от "Райна":Имах един познат, който се казваше Райно, но не можеше да казва Р. Постоянно го питахме как се казва.
10:40 10.06.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 стоян георгиев
10:41 10.06.2026
52 Хихихи
10:42 10.06.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Доротея
10:43 10.06.2026
56 иво христов Пуловера
10:44 10.06.2026
57 Не е със Зеленски
До коментар #47 от "Анонимен":Убиецът на Българите в Украйна
10:44 10.06.2026
58 ТОЧЕН ПОСЛЕДОВАТЕЛЕН
Коментиран от #69
10:44 10.06.2026
59 Роко
10:44 10.06.2026
60 54321
10:44 10.06.2026
61 Трайчо
Какви ги говори Радев?
10:45 10.06.2026
62 Мимч
10:45 10.06.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Старец
До коментар #2 от "Анонимен":Не, за България и българите. Стига с тази Украйна и заробващия ЕС.
10:47 10.06.2026
66 Варненец
Коментиран от #72
10:47 10.06.2026
67 .....
10:47 10.06.2026
68 ХиХи
До коментар #28 от "Анонимен":Вън НПО тата от България те прокарват чужди интереси
10:47 10.06.2026
69 СВД
До коментар #58 от "ТОЧЕН ПОСЛЕДОВАТЕЛЕН":Тези, които се правят на евроатланици би трябвало да доставят на Киев не само оръжие, но и жива сила! Иначе става лицемерно военолюбство из зад завесите!
Коментиран от #77
10:47 10.06.2026
70 Г-н Радев,
1. Наливате в кацата без дъно НЗОК, източвана от фармацевтична мафия със стар удължен бюджет, 11 млрд. лв. плюс доплащане в доболнична от пациенти 6 млрд. лв., или общо 17 млрд. лв. спрямо МРЗ и осигуровка надминахте Германия, 16% Осигуровка. В НЗОК наливате ЧУДОВИЩНИ ПАРИ, без Реформиран сектор, пример: НКБ и писмо до ВАС от лекари и служители за ЧУДОВИЩНИ структури обслужващи ЧАСТНИ ИНТЕРЕСИ.
2. Не реформирахте сектори и продължавате с ЧУДОВИЩНО УВЕЛИЧЕНИЕ на бюджетни заплати????? Не може 7.8 увеличение швейцарско равило пенсии, когато е необходимо да теглите ЗАЕМИ за текущи РАЗХОДИ. Тогава швейцарски ДАНЪЦИ, ЕДИНАДЕСЕТ СКАЛИ за данъчно облагане с НЕОБЛАГАЕМ МИНИМУМ
10:47 10.06.2026
71 Отстрани
10:48 10.06.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Безпристрастен
10:48 10.06.2026
74 Стратега
10:48 10.06.2026
75 Шмекер cKoneйкин празнодумеца
Трябва, ще, ще , щее
10:48 10.06.2026
76 Факти
Коментиран от #81, #87
10:49 10.06.2026
77 12345
До коментар #69 от "СВД":Глупостите на ръждясалите копейки край нямат.ВСУ унижават руската армия пред очите на целия свят
10:49 10.06.2026
78 Стойко
До коментар #63 от "Анонимен":Като ти гледам правописа не си никакъв българин! По-скоро си избягал страхлив укропски кърлеж, лежащ по цял ден на гърба на България! Просията ти свърши, вече нищо за вас, дбили ненужни!
10:50 10.06.2026
79 Някой
Да се сумира колко е загубила България и да се поиска сметката от разните раздавали пари и оръжия да си ги платят от джоба евроатлантиците национални предатели.
10:50 10.06.2026
80 Еврокопейкa
10:51 10.06.2026
81 Хихихи
До коментар #76 от "Факти":Няма такава държава у - крайна! Още ли не си го разбрал! Нямат език, история, отказаха се от религията си! Това е една територия създадена през 1991 год, за да служи на Русия в оон!
10:52 10.06.2026
82 хаха
То така ставало. ХАХАХА! Как не са се сетили грузинците за това само?????
"Поне така действаха грузинските власти през 2005 г., когато уволниха практически цялата пътна полиция и рестартираха набирането и обучението"
Ти знаеш ли какво е корупция бе Тикво Ориенталска?
10:52 10.06.2026
83 Хи хи
10:52 10.06.2026
84 Гост
10:52 10.06.2026
85 az СВО Победа 81
Мирчо битото ще набира помощи за Киев, по схемата на Кирчо простото! 🤣
Отсега нататък всеки евроатлантик ще си дарявал 85% от заплатата на просрочения.... 🤣
10:53 10.06.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 СВД
До коментар #76 от "Факти":Русия те е освбодила бе, еейй! Ако си поляк, имаш право да говориш такива нелепости! Но ти си българин, уж!? Украйна получава достатъчно барут от тези, които разпалват войните! Не се навирай в шамарите!
Коментиран от #102
10:54 10.06.2026
88 Ивкаме мир
10:54 10.06.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Г-н РАДЕВ 2
2. Защо повишихте ОСИГУРОВКИ спрямо МРЗ, България с най-чудовищни цени на ЛЕКАРСТВА на Балканите, без РЕФОРМИ, Б-я единствена в ЕС, пациенти доплащат м/у 40 и 60% в доболична, реален бюджет 17 милиарда годишно с доплащане пациенти..
3. Защо отново повишихте заплати на БЮДЖЕТНИЦИ, без диференциран анализ на качество, кадри, УСПЕВАЕМОСТ.
4. Защо хора с 50 000 лв. ЗАПЛАТИ, се осигуряват само на 4000 лв.
5. Защо теглите заеми БЕЗ РЕФОРМИРАНИ СЕКТОРИ, увеличения МАРТ ДЕПУТАТИ, и после Замразяване.
6 Цени ток КЕВР, от 320 милиона увеличавате помощ на 800 милиона, ЕРП-та намаляват ИНВЕСТИЦИИ с 40%, и вие увеличавате ток с 3%, политически квоти КЕВР, кога в органи ще премахнете политически квоти.
7. ПАРНО 2 пъти отменена формула СИ, Трайков връща 30% увеличение, СПАЗВАТЕ ли ЗАКОН ВАС, 2 пъти отменена формула или обслужвате ЕНЕРГИЙНИ ИНТЕРЕСИ?
10:55 10.06.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Гого Мого
Много правилно решение.
И моля не ми обеснявайте, че от продажбата не печели държавата, защото в тези заводи работят хора, а и фирмите ще платят данък.
10:56 10.06.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 az СВО Победа 81
Наближава моментът, в който ще ни бъде представена и сметката под формата на репарации.
10:57 10.06.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Софиянеца
Коментиран от #104
10:58 10.06.2026
98 Браво
10:59 10.06.2026
99 !!!?
10:59 10.06.2026
100 г-н Мун
Коментиран от #107
10:59 10.06.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 явер
До коментар #87 от "СВД":От какво ни е освободила Русия, от османска власт ли. Платено им е и надплатето, с това освобождние толкова поразии са направили в главите на българина, че няма оправяне. Радев като е голям мъж да отиде и каже на тъпото джудже в Кремъл да спре войната. Който я започва, той я спира. Руснаците трябва да бъдат победени, да се разпаднат и да плащат репарации поне 100г.
10:59 10.06.2026
103 Старец
До коментар #63 от "Анонимен":Пич, прочетох всичките ти коментари. Извода е следния: Съдейки по написаното, си неграмотен.
Съдейки по позицията ти, или си платен, или ненормален. Чудя се само, ако си на хранилка, тези, които ти плащат, не се ли срамуват от теб.
11:00 10.06.2026
104 Роко
До коментар #97 от "Софиянеца":Приятелю ти за българин ли се имаш?
11:01 10.06.2026
105 Миро
11:01 10.06.2026
106 смях в залата
11:01 10.06.2026
107 явер
До коментар #100 от "г-н Мун":Ще има наказание и сега като вземат дълга, европейските банки ще го дават с високи лихви, заради този глупак Радев, като Боташ.
11:01 10.06.2026
108 АГАТ а Кристи
АЗ ЗАПОЧВАМ ДАВАМ НА мой друг - ТОВАРИШЬ Путин ! Я его очень люблю !!!"
11:02 10.06.2026