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Първият дипломат на ЕС: Тухла по тухла! Ние не спираме да рушим основите на руската военна икономика

Първият дипломат на ЕС: Тухла по тухла! Ние не спираме да рушим основите на руската военна икономика

9 Юни, 2026 18:39 1 347 129

  • кая калас-
  • украйна-
  • русия-
  • рубла-
  • икономика-
  • владимир путин-
  • елвира набиулина

Кая Калас поясни, че пакетът ще бъде насочен към банки, производители на оръжие, търговци на петрол, рафинерии и крипто оператори в трети страни

Първият дипломат на ЕС: Тухла по тухла! Ние не спираме да рушим основите на руската военна икономика - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Тухла по тухла, ние рушим основите на руската военна икономика, заяви главният дипломат на ЕС Кая Калас в X.

"Днес представихме нашите предложения за 21-ви пакет от санкции срещу Русия. Той включва временно замразяване на тавана на цените на руския петрол и определяне на институции, използвани от Москва за генериране на приходи и заобикаляне на санкциите на ЕС", каза още Калас.

Дипломатът поясни, че пакетът ще бъде насочен към банки, производители на оръжие, търговци на петрол, рафинерии и крипто оператори в трети страни.

Европейската комисия предлага за първи път да се въведе пълна забрана за влизане на територията на ЕС на абсолютно всеки, който е служил в руските въоръжени сили от началото на пълномащабното нахлуване срещу Украйна.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    116 12 Отговор
    Луда, проста и злобна..

    Коментиран от #26, #28, #84

    18:41 09.06.2026

  • 2 az СВО Победа 81

    111 11 Отговор
    🤣🤣🤣

    Санкциите работят!
    ЕС няма да спре докато сам не се затрие....

    Коментиран от #8, #30, #33, #41, #48

    18:41 09.06.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    14 98 Отговор
    ако говорим сериозно , РФ загуби тая война още 1вата седмица!! всичко останало е една агония и излишни жертви заради фантасмасгориите на един гном

    18:41 09.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 хехе

    84 8 Отговор
    а европейската икономика я сринахте с пакети санкции.

    Коментиран от #68

    18:42 09.06.2026

  • 7 хахахахха

    85 9 Отговор
    Тухла по тухла рушите икономиката на 🚽ес,и копате дупката си

    Коментиран от #55

    18:42 09.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сталин

    80 6 Отговор
    Евродепутатът Мартин Зоннеборн в реч пред Европарламента - за това че неговия хамстер е по умен от главата на евродипломацията Кая Каллас

    " Фрау Каллас по кое правило да обсъждам с вас Куба? Аз току що се запознах с вашата автобиография ,432 страници за нищо.В Естония книжката се продава с 80% отстъпка и всичко на всичко струва 3,99 евро.А в Amazon изобщо не може да се намери.
    Вие нямате понятие от политиката на Куба,Европа и света.А за дипломация и външна политика вие разбирате толкова колкото от хирургия на главния мозък.
    По съдържателно бих си говорил с моя хамстер за черните дупки в далечните галактики."

    18:43 09.06.2026

  • 10 стоян георгиев

    57 6 Отговор
    Ако приемем, че заводите на vw, bosch, siemens о други подобни в европа са руски, тази е права 😂😅😅

    18:43 09.06.2026

  • 11 Ватманяк

    46 5 Отговор
    Хи хи хи Пералня попералня, чип по чип, Сармат по.....

    18:43 09.06.2026

  • 12 Тъпа скумрия

    57 5 Отговор
    Спира да ги руши или продължава да ги руши????
    ИГатиТПТЕСъщества в ЕС. Даже и не могат да се изкажат. Даже и не знаят какво искат да кажат.

    Коментиран от #38

    18:44 09.06.2026

  • 13 ЗИЛ 117

    44 4 Отговор
    До 2 седмици консантиновка ще бъде обкръжена напълно. Понеже новините в този сайт идват с минимум 10 дена закъснение. Към края на месеца ще го прочетете и тук

    Коментиран от #23

    18:44 09.06.2026

  • 14 Аххахаха

    56 4 Отговор
    50 млрд от петрол за 4 месеца хахаха, егати рушенвто и фалирането на Русия хахаха, цяло Нато едвам събират 90 млрд, а руснаците за 4 месеца вадят 50 хахахаха, днеска укрите убиха някакъв генерал в оставка в Москва, много са жалки от нямане на успехи на фронта, пак нападат цивилни, ще се бомби Киев скоро

    Коментиран от #75

    18:44 09.06.2026

  • 15 Ба бааааа

    48 5 Отговор
    Та патка Кая Калас потомка на тъмно червени комуняги щяла да руши Русия

    18:44 09.06.2026

  • 16 мале мале

    50 5 Отговор
    каде ги намират толкова глупави хора да управляват все едно е някакъв комедиен филм а не реалност

    18:44 09.06.2026

  • 17 Сатана Z

    39 5 Отговор
    Силен кастинг на Полезните идЕоти в Европейския райх .
    Ама едва ли са наясно ,че камък върху камък няма да остане в борбата за мир.

    18:44 09.06.2026

  • 18 честен ционист

    34 5 Отговор
    Кая звучи досущ като баща си, кога напуска Сбербанка 86г

    18:45 09.06.2026

  • 19 Софиянец

    46 6 Отговор
    Благодарение на малоумните ви санкции руската икономика се разви, а за военната им машина да не говорим! Затова пък европейската е занулена, хахахах

    18:45 09.06.2026

  • 20 ЕС закъса в дългове

    43 6 Отговор
    ЕС е много близо до икономически разпад, еврото не струва нищо, няма армия, но има евролиберасти. Спират се или се изнасят производства.

    18:46 09.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Незнам

    35 5 Отговор
    за тухла по тухла какво рушат, но ЕС икономиката я събориха само с няколко "тухли" (пакета). СЕга нешо почват да вият и натискат за преговори, че батко им спретна такъв номер, че още се чудят окъде име дошло, а зимата иде, а топлината не се съхранява в буркани, а газ... май йок.

    18:46 09.06.2026

  • 23 Руснаци

    36 7 Отговор

    До коментар #13 от "ЗИЛ 117":

    Братле азовци те си признават всички доброволци от 2022-около 1,5 млн са убити или осакатени, от 2024 няма доброволци вече в укрите, смятай тея имат поне 1,5 млн убити и поне още толкова осакатени, руснаците тотално ги къртят укрите на фронта

    Коментиран от #128

    18:46 09.06.2026

  • 24 Цензура

    41 7 Отговор
    Не, злобен, скyдоyмен кpeтенoид !!! Рушите еврогeйската икономика, много повече, отколкото можете да навредите на руската !!! Русия има силна индустрия и силни икономически партньори, вие не сте в състояние почти нищо да произвеждате !!! Ако руснаците ни спрат например торовете, може и да глад да стигнем... урсулата скоро заплаши, че щяла да спре вносът на руски торове...ама МНОГО БЪРЗО МЛЪКНА !!! Защо, мa, кaлас? Дори генетически глyпавата yрсула има повече мозък от тебе !!!

    18:47 09.06.2026

  • 25 Някой

    31 7 Отговор
    Няма ли кой да ѝ каже на тая да млъкне и да не се излага.

    Коментиран от #31

    18:47 09.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Хахахаха

    8 28 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Значи ти подкрепяш тупин убиеца на християни?

    18:48 09.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 анонимен

    26 6 Отговор
    ИИИ, таз Кая половин българка. Я не сакам на мен да ми е добре, я сакам на Вуте да му е зле.

    18:49 09.06.2026

  • 35 Как

    9 8 Отговор
    Някакъв с мозък на тухла е написал повечето коментари!

    18:50 09.06.2026

  • 36 аz СВО Победа 81

    8 21 Отговор
    Извънредно!
    Накратко:
    Днес в центъра на Москва е денацифициран (взривен) полковник Дамир Давидов!Ръководил е отделът за снабдяване с ракети и боеприпаси ГРАУ на МНО на РФ.
    И този не дочака парада в Киев!
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #50, #51, #61

    18:50 09.06.2026

  • 37 Запада през 90те години разврати

    12 5 Отговор
    Руснаците и сега те не раждат руснаЧета
    Сега като разбият военната икономика
    И ще дойдат окупатори на Русия да експлоатират природните залежи

    18:50 09.06.2026

  • 38 Браво

    7 21 Отговор

    До коментар #12 от "Тъпа скумрия":

    Чамадан, вокзал, Москва

    18:50 09.06.2026

  • 39 Айде бе

    19 7 Отговор
    Даже факти се срамуват да назоват името на първия дипломат на ЕсЕс...я го кажете да се посмеем малко!

    18:51 09.06.2026

  • 40 Свободен

    9 22 Отговор
    Руснак изобщо не трябва да влиза в ЕС!
    Нещо повече, всеки с агресивно поведение на симпатизант на Русия трябва да бъде картотекиран в регистри и работодателите да имат достъп до него!
    От тях нищо не става - само проблеми!
    Както и от всички алкохолици!

    18:52 09.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Копейки

    8 19 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Мали, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец - ще превземе Киев, до 2 месеца - ще превземе Европа.

    Коментиран от #56, #57

    18:52 09.06.2026

  • 43 дааа ясно

    22 8 Отговор
    Носят се слухове, че били намерили мозък за присаждане на Кая, но не могли да се справят с упътването, така че тя си ходела без мозък все още.

    18:52 09.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Пора

    7 17 Отговор
    Путинова русия умира.

    18:53 09.06.2026

  • 47 А всъщност!

    14 4 Отговор
    Само една тухла ти е необходима...🔨

    18:53 09.06.2026

  • 48 Вярно е.

    5 17 Отговор

    До коментар #2 от "az СВО Победа 81":

    Русофилите друго говореха. Но ето факт- Русия фалира и разпродава Държавния си резерв.

    18:53 09.06.2026

  • 49 ДрайвингПлежър

    21 6 Отговор
    Екстремно глупава патица! То вече е срамно да кажеш, че си европеец!

    18:54 09.06.2026

  • 50 Руснаци

    18 5 Отговор

    До коментар #36 от "аz СВО Победа 81":

    Хахаха, убили ръководител за снабдяване хахаха, утре укрите от нямане на къде може да убият и фризьора на военните хахахаха и ще кажат, че печелят войната хаххахах, ГРУ на укрите май затъват все повече и повече хахахахах, каква спец акция убили човек който разпределя ракетите и дали руснаците нямат поне стотици които могат да правят това хахахаах

    18:54 09.06.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Атина Палада

    19 7 Отговор
    Нашите Петроханци са х(у)мни точно,колкото тая Кая :))))

    Коментиран от #69

    18:56 09.06.2026

  • 53 Калас защо не последва примера на

    12 5 Отговор
    Фон дер Лайен и жената на Лех Валенса да роди 7 европейЧета

    18:56 09.06.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Глупости.

    7 15 Отговор

    До коментар #7 от "хахахахха":

    Икономиките на ЕС, САЩ и Китай нямат нищо общо с Русия. Но руската икономика е изцяло зависима от Китай и ЕС. Затова и в момента е в толкова тежко положение.

    Коментиран от #65

    18:57 09.06.2026

  • 56 Атина Палада

    10 5 Отговор

    До коментар #42 от "Копейки":

    Аааааа,не ,няма да стане,щом Кая е насреща:))))

    18:57 09.06.2026

  • 57 анонимен

    15 6 Отговор

    До коментар #42 от "Копейки":

    Че за какво му е на Путин да се напрагя с Европейския съююз, я как добре се справя с ликвидацията му Зеленски. Деня в който Украйна влезе в ЕС ще бъде края на съюза.

    18:57 09.06.2026

  • 58 Умен атлантик

    16 7 Отговор
    Урсула фон дер Лайден,Кая Калас ,Аналена Бербок,Елена Поптодорова, Соломон Паси, Фридрих Мерц,Киър Сармър , Емануел Макрон и др. безлични хора не знаят защо са се родили и защо изобщо са живи.

    18:57 09.06.2026

  • 59 Тази калас прави ли разлика между

    10 5 Отговор
    Тула и Тухла

    18:59 09.06.2026

  • 60 ЕЖЕДНЕВНО ТАЯ МОМА ....

    14 7 Отговор
    НИ ДОКАЗВА КОЛКО Е ПРО,СТА

    18:59 09.06.2026

  • 61 аz СВО Победа 81

    6 10 Отговор

    До коментар #36 от "аz СВО Победа 81":

    И още един взрив в Москва!Току що!
    Чакаме да разберем късметлията.
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #90

    18:59 09.06.2026

  • 62 Хи хи

    14 8 Отговор
    2 тъпи патки с мозъче като тиквена семка управляват ЕС, къде остана истинската дипломация ??

    18:59 09.06.2026

  • 63 Дон Корлеоне

    7 7 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #71, #93

    19:00 09.06.2026

  • 64 ОНЯ С ДРОНЯ

    8 10 Отговор
    РУСКАТА ВОЕННА МАШИНА
    СЕ БИЕ
    НАЙ ВЕЧЕ С ДРОНОВЕ .

    НОН СТОП БУХАНЕ
    ПО
    РУСКИЯТ ПИЯНДУРНИК
    ДОКАТО СПРЕ ДА МЪРДА.

    19:00 09.06.2026

  • 65 Атина Палада

    14 5 Отговор

    До коментар #55 от "Глупости.":

    Даааа, Русия купува газ от Европа ,както казваше оная говорителката при Обама ,забравих й името,но е гъркиня:) Русия купува и всички останали природни ресурси от Европа :)))) как няма да е зависима от Европейския съюз ха ха ха

    19:00 09.06.2026

  • 66 И ние сме

    11 4 Отговор
    В този ЕС...

    19:00 09.06.2026

  • 67 А ГДЕ

    8 3 Отговор
    Кая Калас?

    19:01 09.06.2026

  • 68 Вие съвсем се ошашавихте от

    9 5 Отговор

    До коментар #6 от "хехе":

    тежкото положение на Русия.Русия е под американски и европейски санкции, а не ЕС :)

    Коментиран от #74

    19:01 09.06.2026

  • 69 А ТИ КОЛКО

    5 7 Отговор

    До коментар #52 от "Атина Палада":

    Си ПРОЗЗТ

    ЧЕРВЕНО ГЕЙЗЪРЧЕ

    ИДЕЯ СИ НЯМАШ.

    19:01 09.06.2026

  • 70 Герге ,

    0 5 Отговор
    Ти си знаеш ... 😀

    19:03 09.06.2026

  • 71 "В каменната ера":

    7 10 Отговор

    До коментар #63 от "Дон Корлеоне":

    Украйна удря мощно, а руснаците не знаят - нямат интернет.

    Коментиран от #82

    19:03 09.06.2026

  • 72 Иначе реват

    8 4 Отговор
    За мир. Много са долни.

    19:03 09.06.2026

  • 73 КАЯ

    12 4 Отговор
    Съвсем изтрещя.

    19:03 09.06.2026

  • 74 Атина Палада

    13 6 Отговор

    До коментар #68 от "Вие съвсем се ошашавихте от":

    Русия под санкции а ЕС фалира ха ха ха Това официално на уебсайта на МВФ! Доклада на МВФ е ,че ЕС е фалирал и от сега нататък само от заеми може да съществува...

    Коментиран от #80

    19:03 09.06.2026

  • 75 Пенсионер 69 годишен

    12 5 Отговор

    До коментар #14 от "Аххахаха":

    "днеска укрите убиха някакъв генерал в оставка в Москва"

    Бог да го прости набора. Урките са жалкари, които избиват цивилни дядовци и баби!

    19:03 09.06.2026

  • 76 Чума

    13 5 Отговор
    Как вие, мари?! Нали Европа не напада Русия?! Само Украйна! Русия е в пълното си право да ви нападне, след такива изявления - самопризнания!

    19:04 09.06.2026

  • 77 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ

    10 5 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    19:04 09.06.2026

  • 78 Хаха

    9 5 Отговор
    Кухата Кая руши! Кая с Урсула какво построихте?

    19:05 09.06.2026

  • 79 Тодар Живков

    6 10 Отговор
    Има ли другари и другарки по-гламаво племе от руските комунисти?
    Еми има другари и другарки.Ъова са българските комунисти.

    19:06 09.06.2026

  • 80 Съвсем ви ошашавиха по тия пенсионерски

    6 12 Отговор

    До коментар #74 от "Атина Палада":

    клубове, където ходите :) БВП на ЕС е 19 трилиона долара годишно, а Русия дори няма БВП. Русия на практика е във фалит. БВП на Русия през последните 4 години не е реален, тъй като цялата икономика е на военни релси. Цивилните сектори са закрити или трансформирани към нуждите на армията и военното производство. БВП, за който говорят руските власти е с пропагандна цел пред руското население. Дефакто това представлява произведени ракети, боеприпаси, танкове и други военни продукти, като средствата за производството им идват от Държавния резерв, който е почти изчерпан и разпродаден. Произведените продукти отиват на фронта, където биват унищожени. Това е. Няма добавена стойност.

    Коментиран от #85, #86, #111

    19:06 09.06.2026

  • 81 ...

    4 5 Отговор
    Путин действа като агент на МИ6 и ЦРУ и върши перфектно работата на врага, по фалирането и унищожаването на Русия.

    19:07 09.06.2026

  • 82 Пенсионер 69 годишен

    5 6 Отговор

    До коментар #71 от ""В каменната ера":":

    Руснаците имат супер скоростен интернет в домовете и офисите си. Всеки ден гледам филми и сериали. Смъквам си аудио фантастика. Намаляват скоростта на мобилния интернет, когато радарите засекат дронове, за да затруднят насочването им ПО РУСКИЯ МОБИЛЕН ИНТЕРНЕТ.

    19:07 09.06.2026

  • 83 Тихомир

    2 3 Отговор
    военната руска евентуално и цялата европейска доказано!

    Коментиран от #100

    19:08 09.06.2026

  • 84 БУХАХАХА

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Хубаво описа машка алкашка.

    19:09 09.06.2026

  • 85 Пенсионер 69 годишен

    8 4 Отговор

    До коментар #80 от "Съвсем ви ошашавиха по тия пенсионерски":

    Аз ползвам Гугъл. През миналата година Русия е добила 320 тона чисто злато, което е достатъчно за 100 години СВО. Точка за фалита на Русия.

    19:10 09.06.2026

  • 86 Хахахахаха

    5 2 Отговор

    До коментар #80 от "Съвсем ви ошашавиха по тия пенсионерски":

    Ххххахахахх, това ми е коментара към твойте глупостти ахахаахха, маняк с основно ли си хахаха, да не си чел някоя статия на някой евтин сайт хахахахах, недей да пишеш повече, излагаш себе си и тея които са те направили, аа и пак за коментара хахахахахах

    Коментиран от #102

    19:11 09.06.2026

  • 87 ДРОН ПО ДРОН

    4 6 Отговор
    Ще разпилеем

    Руската КОЧИНА.

    КАКТО КАЗА
    Z Блогъра и Военен Експерт СЛАДКОВ

    НА ВСЕКИ НАШ ЩУРМОВИК

    СЕ ПАДАТ

    ПО 10 УКРАИНСКИ ДРОНА.

    ХАХА ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #91

    19:12 09.06.2026

  • 88 Артилерист

    11 4 Отговор
    Кая Калас се съревновава с комичния артист Зеленски по глупости. На Калас не и пука колко още украинци ще загинат, докъде ще стигне разрушаването на Украйна и колко повече ще се задълбочи кризата в ЕС. За нея е важно да изпълнява поръчката войната да продължава до последния украинец, да се отслабва максимално Русия, а ЕС има достатъчно много членове, които да се изнудват за пари и военни помощи за войната. Ако си изчерпят наличните средства насреща е ЕЦБ с най-изгодните, нали, заеми. За пример в това отношение е България, която ще тегли едни нови към 4 млрд евра, за да има временно хем за заплати и пенсии, хем да се купят още някой и друг радар...

    19:12 09.06.2026

  • 89 Айляк

    7 4 Отговор
    Тя тая е ритана у главата, не и обръщайте внимание.
    Бъдете по-снизходителни към нея.

    19:13 09.06.2026

  • 90 Може дааа

    3 3 Отговор

    До коментар #61 от "аz СВО Победа 81":

    Може да са ударили отговорничката на чистачки те в армията, велики ГРУ хахахахах

    19:13 09.06.2026

  • 91 Пенсионер 69 годишен

    5 5 Отговор

    До коментар #87 от "ДРОН ПО ДРОН":

    Защо тогава зеления риве като бебе и се моли на Путин за преговори? Дайте му едно дронче дрънкалка да си играе и да млъкне.

    Коментиран от #123

    19:16 09.06.2026

  • 92 ВСУ бият!Бият лошо!

    4 6 Отговор
    Крим е в пълна изолация!!!

    Коментиран от #95

    19:16 09.06.2026

  • 93 Хи хи

    1 3 Отговор

    До коментар #63 от "Дон Корлеоне":

    Пусна интернета, ще ти прати у вас едно дронче по него да види кво правиш.

    19:16 09.06.2026

  • 94 Мисля

    2 4 Отговор
    Бръмбар до бръмбар в главата.

    19:17 09.06.2026

  • 95 Хахаха!🎺🥳😀

    4 5 Отговор

    До коментар #92 от "ВСУ бият!Бият лошо!":

    В изолация или не, Крим е руски. Свиквайте и не плачете.

    Коментиран от #99

    19:18 09.06.2026

  • 96 Из падмасковие

    7 6 Отговор
    Днес ликвидираха Дамир Давидов,подполковник от КГБ,взривен е докато кара вражески БМВ х3

    Коментиран от #101, #106, #108

    19:18 09.06.2026

  • 97 Кая е шефа!

    3 6 Отговор
    Кая разпорежда къде и как да се удрят ватенките.

    19:19 09.06.2026

  • 98 ОЩЕ ЕДИН ИЗВЕСТЕН

    5 4 Отговор
    ВОЕНЕН ЕКСПЕРТ

    ПОЛКОВНИК ИГОР КОРОЧЕНКО ,

    ГЛАВНИЯТ РЕДАКТОР

    На

    НАЦИОНАЛНА ОТБРАНА :

    Потвърди :

    СРЕЩУ ВСЕКИ НАШ СОЛДАТ
    ИМА
    ПОНЕ 5 ДО 7. УКРАИНСКИ ДРОНА

    ДО 8 МЕСЕЦА
    ЕВРОПА ЩЕ СНАБДЯВА
    УКРАЙНА
    СЪС СТОТИЦИ ХИЛЯДИ ДРОНА
    МЕСЕЧНО.

    ПОЛОЖЕНИЕТО ИЗОБЩО НЕ Е РОЗОВО

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    Ще се лее още много Руска Кръв

    Коментиран от #104

    19:19 09.06.2026

  • 99 Ха ха

    4 3 Отговор

    До коментар #95 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Затова няма бендзин.И хляб.И макарони.И брашно.😂😂😂

    19:20 09.06.2026

  • 100 В Русия в момента

    5 3 Отговор

    До коментар #83 от "Тихомир":

    цялата икономика е на военни релси. Друга няма. Цивилната също работи изцяло за нуждите на фронта. Руска трагедия в три действия:)

    19:21 09.06.2026

  • 101 ГРЪМНА много

    7 2 Отговор

    До коментар #96 от "Из падмасковие":

    ЯКО БАВАРЕЦА .

    ВСИЧКИ РУСКИ ТЕРОРИСТИ
    УМИРАТ
    МНОГО ЕФЕКТНО

    19:23 09.06.2026

  • 102 Ами то хубаво, но не видях

    2 0 Отговор

    До коментар #86 от "Хахахахаха":

    нито един аргумент, с който да опровергаеш написаното. Дефакто нищо не направи, освен да потвърдиш че всичко написано е вярно :)

    Коментиран от #116, #120

    19:23 09.06.2026

  • 103 А ГДЕ

    3 3 Отговор
    Кая Калната ?

    Коментиран от #122

    19:25 09.06.2026

  • 104 Мдаа

    5 2 Отговор

    До коментар #98 от "ОЩЕ ЕДИН ИЗВЕСТЕН":

    Американците дават хиляди дронове Хорнет на Украйна.Британцитесъщо дават 120 00 дрона с ИИ.
    Путин ще се бие до предпоследният руснак.

    Коментиран от #119

    19:25 09.06.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Рублевка

    3 3 Отговор

    До коментар #96 от "Из падмасковие":

    Война е. Загиват и генерали. Семейството му ще получи съчувствие и подкрепа. Русия има над 2000 генерали и адмирали и няма недостатък от офицери.

    19:26 09.06.2026

  • 107 Коста

    2 3 Отговор
    Ми рушете.. нали знаете какво означава беден съсед, нямаш какво да губи. Нова война.

    19:26 09.06.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Гражданин

    2 1 Отговор
    Отдавна е време да се дръпнат повече тухли наведнъж!

    19:29 09.06.2026

  • 111 Атина Палада

    5 2 Отговор

    До коментар #80 от "Съвсем ви ошашавиха по тия пенсионерски":

    Прочетох само първото изречение от коментара ти,нямаше смисъл повече да чета .Живееш в миналото...БВП на ЕС е бил толкова преди десетилетие,сега е фалит...

    19:29 09.06.2026

  • 112 хахаха

    2 2 Отговор
    ембарго на руския риболов в 21 пакет - това ще съсипе руската оръжейна промишленост, както и забраната да внасят сушени цветя, мъховете и лишеите от предишния пакет

    19:30 09.06.2026

  • 113 Руснаци

    2 4 Отговор
    В Славянск принудителната евакуация на деца е разширена: ще бъдат евакуирани още три квартала

    У Слов’янську розширили примусову евакуацію дітей: вивозитимуть ще три мікрорайони

    Нали укрите печеля ха войната и гониха руснаците с км от фронта хахахха, защо тогава има принудителна евакуация в Славянск, скоро май ще има новини и няма да са хубави за укрите

    19:30 09.06.2026

  • 114 ИВАН

    0 3 Отговор
    Рушите планетата, и няма кой да ви спре.

    19:32 09.06.2026

  • 115 САЩисан русофил

    4 1 Отговор
    Плача,Господаря русия няма отговор срещу дрончетата,днес терориста подполковник Дамир Давидов,лумна като факла..и раша да върнат меча на Кан Кубрат,само престъпления правят

    19:32 09.06.2026

  • 116 Хахахахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #102 от "Ами то хубаво, но не видях":

    Хахаха така ли го приемаш хахаха, маняк има независими медии където обеснява финансовото състояние на руснаците, истинското състояние,, може да си направиш труда вместо да пишеш глупостти да се порови в нета, отнема 5 минути, ти какво доказателство даде хахаха, някакви изречения без никакви факти, така че успех

    19:32 09.06.2026

  • 117 Хаха

    2 1 Отговор
    Кая,Кая,бяла птицо!

    19:34 09.06.2026

  • 118 ТехноЛог

    1 1 Отговор
    Въпреки приповдигнатия тон на статията и днес за пореден ден поне 2000хохохола ще излетят през комините на германските мобилни крематориуми Rauch Max Pro разположени на гъсто по цялата фронтова линия и ще се възвисят .Заложете на Истинското Германско качество със славни традиции от 1943 г.Даже Израел е закупил няколко бройки от сантиментални чувства !

    Коментиран от #124

    19:35 09.06.2026

  • 119 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #104 от "Мдаа":

    А украинците се бият от Баба Алино:) и английските и американските дронове ги бил управлявал Путин,затова падали в МатЮвските държави ,даже и в най голямата база на МатЮ в Украйна:))) Така каза президента на Румъния...

    19:35 09.06.2026

  • 120 Хахахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #102 от "Ами то хубаво, но не видях":

    БВП (ППС)
    оценка, 2022
    • Общо
    4,365 трлн. щ.д.8
    Това е работа за 10 секунди, 4,365 трлн сама Русия, цялата Нато едвам 16 хахахахахах, сега може да пуснеш малко сълзи и да си измиеш знаеш кое

    19:35 09.06.2026

  • 121 БРИКС

    1 1 Отговор
    Не знам за какви тухли говори тази, но да коментира и прекратената програма FCAS за изтребител от ново поколение между Франция и Германия! Това как ще го определи като сламка по сламка ли?

    19:36 09.06.2026

  • 122 КАЯ КАЛНАТА

    1 0 Отговор

    До коментар #103 от "А ГДЕ":

    ЩЕ ПРАЩА
    РУСКАТА ЛЕШ
    В КАЛТА .

    19:37 09.06.2026

  • 123 оня с коня

    2 1 Отговор

    До коментар #91 от "Пенсионер 69 годишен":

    тая глупост май наскоро пак ти я беше писал,сега я повтаряш,но си задай въпроса:Едно нещо като го преиначиш с "думи сладки" ще стане ли то съвсем друго нещо?И да уточним:Зеленски НИКОГА не се е молил на Путин за каквото и да е,а ПРЕДЛАГА Преговори на Двустранна РАВНОПОСТАВЕНОСТ!А че Путин отлага подобни Преговори защото приключи ли Войната Олигарсите от Военнопромишления комплекс ще го Ликвидират на Мига щото им е взел "Залъка от Устата",то е друг въпрос.

    19:38 09.06.2026

  • 124 МАДЯР ТЕХНОБОГ

    0 0 Отговор

    До коментар #118 от "ТехноЛог":

    А кога ще има БЕНЗИН

    В МУСКАЛИЯТА ?

    Коментиран от #127

    19:38 09.06.2026

  • 125 Е тет толкова t-по жювотно нема

    0 0 Отговор
    Замразявали тавана на цената на руски петрол, т.е. руснаците да продават по-скъпо.

    19:38 09.06.2026

  • 126 Хахаха!🎺🥳😀

    1 0 Отговор
    Докато се подигравате на Путин и Русия, България фалира и тегли заем след заем да ви плаща заплатите и пенсиите. Но няма вечно да ви дават заеми. Скоро ще ви спрат пенсиите и заплатите и ще забравите за Русия. Жан Виденовата зима ще ви се стори пролет.

    19:40 09.06.2026

  • 127 Хахахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #124 от "МАДЯР ТЕХНОБОГ":

    Еми маняче и там скоро ще се наредят нещата, маджара обърна ли фронта, май откакто се закани укрите изгубиха повече земя отпреди това хахахахах

    19:41 09.06.2026

  • 128 В момента, по думите на уркаински бойци

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Руснаци":

    руснаците щракат навсякъде в Константиновка.

    19:41 09.06.2026

  • 129 Др.Гълъбова

    2 0 Отговор
    Да си напишеш СВ-то като книга от 400 страници, е достатъчно красноречиво. Тази женица е олицетворение на поста "директор водопад". Да си успешен в днешно време , не е нужно нито да си начетен,нито да си интелигентен, нито трудолюбив , важно е да слушаш какво ти казват онези от горе и да се усмихваш когато те снимат. Вижте тази, Урсулите,Макарона... хвани единия, удари другия. После някои се чудят защо Европа е станала кочина-гето.

    19:41 09.06.2026

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