Първият дипломат на ЕС: Тухла по тухла! Ние не спираме да рушим основите на руската военна икономика

Тухла по тухла, ние рушим основите на руската военна икономика, заяви главният дипломат на ЕС Кая Калас в X.
"Днес представихме нашите предложения за 21-ви пакет от санкции срещу Русия. Той включва временно замразяване на тавана на цените на руския петрол и определяне на институции, използвани от Москва за генериране на приходи и заобикаляне на санкциите на ЕС", каза още Калас.
Дипломатът поясни, че пакетът ще бъде насочен към банки, производители на оръжие, търговци на петрол, рафинерии и крипто оператори в трети страни.
Brick by brick, we are collapsing the foundations of Russia's war economy.— Kaja Kallas (@kajakallas) June 9, 2026
Today, we are presenting our proposals for a 21st sanctions package against Russia.
This includes a temporary freeze of the Russian oil price cap and designations of institutions used by Moscow to…
Европейската комисия предлага за първи път да се въведе пълна забрана за влизане на територията на ЕС на абсолютно всеки, който е служил в руските въоръжени сили от началото на пълномащабното нахлуване срещу Украйна.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #26, #28, #84
18:41 09.06.2026
2 az СВО Победа 81
Санкциите работят!
ЕС няма да спре докато сам не се затрие....
Коментиран от #8, #30, #33, #41, #48
18:41 09.06.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
18:41 09.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 хехе
Коментиран от #68
18:42 09.06.2026
7 хахахахха
Коментиран от #55
18:42 09.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Сталин
" Фрау Каллас по кое правило да обсъждам с вас Куба? Аз току що се запознах с вашата автобиография ,432 страници за нищо.В Естония книжката се продава с 80% отстъпка и всичко на всичко струва 3,99 евро.А в Amazon изобщо не може да се намери.
Вие нямате понятие от политиката на Куба,Европа и света.А за дипломация и външна политика вие разбирате толкова колкото от хирургия на главния мозък.
По съдържателно бих си говорил с моя хамстер за черните дупки в далечните галактики."
18:43 09.06.2026
10 стоян георгиев
18:43 09.06.2026
11 Ватманяк
18:43 09.06.2026
12 Тъпа скумрия
ИГатиТПТЕСъщества в ЕС. Даже и не могат да се изкажат. Даже и не знаят какво искат да кажат.
Коментиран от #38
18:44 09.06.2026
13 ЗИЛ 117
Коментиран от #23
18:44 09.06.2026
14 Аххахаха
Коментиран от #75
18:44 09.06.2026
15 Ба бааааа
18:44 09.06.2026
16 мале мале
18:44 09.06.2026
17 Сатана Z
Ама едва ли са наясно ,че камък върху камък няма да остане в борбата за мир.
18:44 09.06.2026
18 честен ционист
18:45 09.06.2026
19 Софиянец
18:45 09.06.2026
20 ЕС закъса в дългове
18:46 09.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Незнам
18:46 09.06.2026
23 Руснаци
До коментар #13 от "ЗИЛ 117":Братле азовци те си признават всички доброволци от 2022-около 1,5 млн са убити или осакатени, от 2024 няма доброволци вече в укрите, смятай тея имат поне 1,5 млн убити и поне още толкова осакатени, руснаците тотално ги къртят укрите на фронта
Коментиран от #128
18:46 09.06.2026
24 Цензура
18:47 09.06.2026
25 Някой
Коментиран от #31
18:47 09.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Хахахаха
До коментар #1 от "Гост":Значи ти подкрепяш тупин убиеца на християни?
18:48 09.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 анонимен
18:49 09.06.2026
35 Как
18:50 09.06.2026
36 аz СВО Победа 81
Накратко:
Днес в центъра на Москва е денацифициран (взривен) полковник Дамир Давидов!Ръководил е отделът за снабдяване с ракети и боеприпаси ГРАУ на МНО на РФ.
И този не дочака парада в Киев!
🤣🤣🤣
Коментиран от #50, #51, #61
18:50 09.06.2026
37 Запада през 90те години разврати
Сега като разбият военната икономика
И ще дойдат окупатори на Русия да експлоатират природните залежи
18:50 09.06.2026
38 Браво
До коментар #12 от "Тъпа скумрия":Чамадан, вокзал, Москва
18:50 09.06.2026
39 Айде бе
18:51 09.06.2026
40 Свободен
Нещо повече, всеки с агресивно поведение на симпатизант на Русия трябва да бъде картотекиран в регистри и работодателите да имат достъп до него!
От тях нищо не става - само проблеми!
Както и от всички алкохолици!
18:52 09.06.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Копейки
Коментиран от #56, #57
18:52 09.06.2026
43 дааа ясно
18:52 09.06.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Пора
18:53 09.06.2026
47 А всъщност!
18:53 09.06.2026
48 Вярно е.
До коментар #2 от "az СВО Победа 81":Русофилите друго говореха. Но ето факт- Русия фалира и разпродава Държавния си резерв.
18:53 09.06.2026
49 ДрайвингПлежър
18:54 09.06.2026
50 Руснаци
До коментар #36 от "аz СВО Победа 81":Хахаха, убили ръководител за снабдяване хахаха, утре укрите от нямане на къде може да убият и фризьора на военните хахахаха и ще кажат, че печелят войната хаххахах, ГРУ на укрите май затъват все повече и повече хахахахах, каква спец акция убили човек който разпределя ракетите и дали руснаците нямат поне стотици които могат да правят това хахахаах
18:54 09.06.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Атина Палада
Коментиран от #69
18:56 09.06.2026
53 Калас защо не последва примера на
18:56 09.06.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Глупости.
До коментар #7 от "хахахахха":Икономиките на ЕС, САЩ и Китай нямат нищо общо с Русия. Но руската икономика е изцяло зависима от Китай и ЕС. Затова и в момента е в толкова тежко положение.
Коментиран от #65
18:57 09.06.2026
56 Атина Палада
До коментар #42 от "Копейки":Аааааа,не ,няма да стане,щом Кая е насреща:))))
18:57 09.06.2026
57 анонимен
До коментар #42 от "Копейки":Че за какво му е на Путин да се напрагя с Европейския съююз, я как добре се справя с ликвидацията му Зеленски. Деня в който Украйна влезе в ЕС ще бъде края на съюза.
18:57 09.06.2026
58 Умен атлантик
18:57 09.06.2026
59 Тази калас прави ли разлика между
18:59 09.06.2026
60 ЕЖЕДНЕВНО ТАЯ МОМА ....
18:59 09.06.2026
61 аz СВО Победа 81
До коментар #36 от "аz СВО Победа 81":И още един взрив в Москва!Току що!
Чакаме да разберем късметлията.
🤣🤣🤣
Коментиран от #90
18:59 09.06.2026
62 Хи хи
18:59 09.06.2026
63 Дон Корлеоне
Коментиран от #71, #93
19:00 09.06.2026
64 ОНЯ С ДРОНЯ
СЕ БИЕ
НАЙ ВЕЧЕ С ДРОНОВЕ .
НОН СТОП БУХАНЕ
ПО
РУСКИЯТ ПИЯНДУРНИК
ДОКАТО СПРЕ ДА МЪРДА.
19:00 09.06.2026
65 Атина Палада
До коментар #55 от "Глупости.":Даааа, Русия купува газ от Европа ,както казваше оная говорителката при Обама ,забравих й името,но е гъркиня:) Русия купува и всички останали природни ресурси от Европа :)))) как няма да е зависима от Европейския съюз ха ха ха
19:00 09.06.2026
66 И ние сме
19:00 09.06.2026
67 А ГДЕ
19:01 09.06.2026
68 Вие съвсем се ошашавихте от
До коментар #6 от "хехе":тежкото положение на Русия.Русия е под американски и европейски санкции, а не ЕС :)
Коментиран от #74
19:01 09.06.2026
69 А ТИ КОЛКО
До коментар #52 от "Атина Палада":Си ПРОЗЗТ
ЧЕРВЕНО ГЕЙЗЪРЧЕ
ИДЕЯ СИ НЯМАШ.
19:01 09.06.2026
70 Герге ,
19:03 09.06.2026
71 "В каменната ера":
До коментар #63 от "Дон Корлеоне":Украйна удря мощно, а руснаците не знаят - нямат интернет.
Коментиран от #82
19:03 09.06.2026
72 Иначе реват
19:03 09.06.2026
73 КАЯ
19:03 09.06.2026
74 Атина Палада
До коментар #68 от "Вие съвсем се ошашавихте от":Русия под санкции а ЕС фалира ха ха ха Това официално на уебсайта на МВФ! Доклада на МВФ е ,че ЕС е фалирал и от сега нататък само от заеми може да съществува...
Коментиран от #80
19:03 09.06.2026
75 Пенсионер 69 годишен
До коментар #14 от "Аххахаха":"днеска укрите убиха някакъв генерал в оставка в Москва"
Бог да го прости набора. Урките са жалкари, които избиват цивилни дядовци и баби!
19:03 09.06.2026
76 Чума
19:04 09.06.2026
77 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ
19:04 09.06.2026
78 Хаха
19:05 09.06.2026
79 Тодар Живков
Еми има другари и другарки.Ъова са българските комунисти.
19:06 09.06.2026
80 Съвсем ви ошашавиха по тия пенсионерски
До коментар #74 от "Атина Палада":клубове, където ходите :) БВП на ЕС е 19 трилиона долара годишно, а Русия дори няма БВП. Русия на практика е във фалит. БВП на Русия през последните 4 години не е реален, тъй като цялата икономика е на военни релси. Цивилните сектори са закрити или трансформирани към нуждите на армията и военното производство. БВП, за който говорят руските власти е с пропагандна цел пред руското население. Дефакто това представлява произведени ракети, боеприпаси, танкове и други военни продукти, като средствата за производството им идват от Държавния резерв, който е почти изчерпан и разпродаден. Произведените продукти отиват на фронта, където биват унищожени. Това е. Няма добавена стойност.
Коментиран от #85, #86, #111
19:06 09.06.2026
81 ...
19:07 09.06.2026
82 Пенсионер 69 годишен
До коментар #71 от ""В каменната ера":":Руснаците имат супер скоростен интернет в домовете и офисите си. Всеки ден гледам филми и сериали. Смъквам си аудио фантастика. Намаляват скоростта на мобилния интернет, когато радарите засекат дронове, за да затруднят насочването им ПО РУСКИЯ МОБИЛЕН ИНТЕРНЕТ.
19:07 09.06.2026
83 Тихомир
Коментиран от #100
19:08 09.06.2026
84 БУХАХАХА
До коментар #1 от "Гост":Хубаво описа машка алкашка.
19:09 09.06.2026
85 Пенсионер 69 годишен
До коментар #80 от "Съвсем ви ошашавиха по тия пенсионерски":Аз ползвам Гугъл. През миналата година Русия е добила 320 тона чисто злато, което е достатъчно за 100 години СВО. Точка за фалита на Русия.
19:10 09.06.2026
86 Хахахахаха
До коментар #80 от "Съвсем ви ошашавиха по тия пенсионерски":Ххххахахахх, това ми е коментара към твойте глупостти ахахаахха, маняк с основно ли си хахаха, да не си чел някоя статия на някой евтин сайт хахахахах, недей да пишеш повече, излагаш себе си и тея които са те направили, аа и пак за коментара хахахахахах
Коментиран от #102
19:11 09.06.2026
87 ДРОН ПО ДРОН
Руската КОЧИНА.
КАКТО КАЗА
Z Блогъра и Военен Експерт СЛАДКОВ
НА ВСЕКИ НАШ ЩУРМОВИК
СЕ ПАДАТ
ПО 10 УКРАИНСКИ ДРОНА.
ХАХА ХАХАХАХАХА
Коментиран от #91
19:12 09.06.2026
88 Артилерист
19:12 09.06.2026
89 Айляк
Бъдете по-снизходителни към нея.
19:13 09.06.2026
90 Може дааа
До коментар #61 от "аz СВО Победа 81":Може да са ударили отговорничката на чистачки те в армията, велики ГРУ хахахахах
19:13 09.06.2026
91 Пенсионер 69 годишен
До коментар #87 от "ДРОН ПО ДРОН":Защо тогава зеления риве като бебе и се моли на Путин за преговори? Дайте му едно дронче дрънкалка да си играе и да млъкне.
Коментиран от #123
19:16 09.06.2026
92 ВСУ бият!Бият лошо!
Коментиран от #95
19:16 09.06.2026
93 Хи хи
До коментар #63 от "Дон Корлеоне":Пусна интернета, ще ти прати у вас едно дронче по него да види кво правиш.
19:16 09.06.2026
94 Мисля
19:17 09.06.2026
95 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #92 от "ВСУ бият!Бият лошо!":В изолация или не, Крим е руски. Свиквайте и не плачете.
Коментиран от #99
19:18 09.06.2026
96 Из падмасковие
Коментиран от #101, #106, #108
19:18 09.06.2026
97 Кая е шефа!
19:19 09.06.2026
98 ОЩЕ ЕДИН ИЗВЕСТЕН
ПОЛКОВНИК ИГОР КОРОЧЕНКО ,
ГЛАВНИЯТ РЕДАКТОР
На
НАЦИОНАЛНА ОТБРАНА :
Потвърди :
СРЕЩУ ВСЕКИ НАШ СОЛДАТ
ИМА
ПОНЕ 5 ДО 7. УКРАИНСКИ ДРОНА
ДО 8 МЕСЕЦА
ЕВРОПА ЩЕ СНАБДЯВА
УКРАЙНА
СЪС СТОТИЦИ ХИЛЯДИ ДРОНА
МЕСЕЧНО.
ПОЛОЖЕНИЕТО ИЗОБЩО НЕ Е РОЗОВО
ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
Ще се лее още много Руска Кръв
Коментиран от #104
19:19 09.06.2026
99 Ха ха
До коментар #95 от "Хахаха!🎺🥳😀":Затова няма бендзин.И хляб.И макарони.И брашно.😂😂😂
19:20 09.06.2026
100 В Русия в момента
До коментар #83 от "Тихомир":цялата икономика е на военни релси. Друга няма. Цивилната също работи изцяло за нуждите на фронта. Руска трагедия в три действия:)
19:21 09.06.2026
101 ГРЪМНА много
До коментар #96 от "Из падмасковие":ЯКО БАВАРЕЦА .
ВСИЧКИ РУСКИ ТЕРОРИСТИ
УМИРАТ
МНОГО ЕФЕКТНО
19:23 09.06.2026
102 Ами то хубаво, но не видях
До коментар #86 от "Хахахахаха":нито един аргумент, с който да опровергаеш написаното. Дефакто нищо не направи, освен да потвърдиш че всичко написано е вярно :)
Коментиран от #116, #120
19:23 09.06.2026
103 А ГДЕ
Коментиран от #122
19:25 09.06.2026
104 Мдаа
До коментар #98 от "ОЩЕ ЕДИН ИЗВЕСТЕН":Американците дават хиляди дронове Хорнет на Украйна.Британцитесъщо дават 120 00 дрона с ИИ.
Путин ще се бие до предпоследният руснак.
Коментиран от #119
19:25 09.06.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Рублевка
До коментар #96 от "Из падмасковие":Война е. Загиват и генерали. Семейството му ще получи съчувствие и подкрепа. Русия има над 2000 генерали и адмирали и няма недостатък от офицери.
19:26 09.06.2026
107 Коста
19:26 09.06.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Гражданин
19:29 09.06.2026
111 Атина Палада
До коментар #80 от "Съвсем ви ошашавиха по тия пенсионерски":Прочетох само първото изречение от коментара ти,нямаше смисъл повече да чета .Живееш в миналото...БВП на ЕС е бил толкова преди десетилетие,сега е фалит...
19:29 09.06.2026
112 хахаха
19:30 09.06.2026
113 Руснаци
У Слов’янську розширили примусову евакуацію дітей: вивозитимуть ще три мікрорайони
Нали укрите печеля ха войната и гониха руснаците с км от фронта хахахха, защо тогава има принудителна евакуация в Славянск, скоро май ще има новини и няма да са хубави за укрите
19:30 09.06.2026
114 ИВАН
19:32 09.06.2026
115 САЩисан русофил
19:32 09.06.2026
116 Хахахахаха
До коментар #102 от "Ами то хубаво, но не видях":Хахаха така ли го приемаш хахаха, маняк има независими медии където обеснява финансовото състояние на руснаците, истинското състояние,, може да си направиш труда вместо да пишеш глупостти да се порови в нета, отнема 5 минути, ти какво доказателство даде хахаха, някакви изречения без никакви факти, така че успех
19:32 09.06.2026
117 Хаха
19:34 09.06.2026
118 ТехноЛог
Коментиран от #124
19:35 09.06.2026
119 Атина Палада
До коментар #104 от "Мдаа":А украинците се бият от Баба Алино:) и английските и американските дронове ги бил управлявал Путин,затова падали в МатЮвските държави ,даже и в най голямата база на МатЮ в Украйна:))) Така каза президента на Румъния...
19:35 09.06.2026
120 Хахахахаха
До коментар #102 от "Ами то хубаво, но не видях":БВП (ППС)
оценка, 2022
• Общо
4,365 трлн. щ.д.8
Това е работа за 10 секунди, 4,365 трлн сама Русия, цялата Нато едвам 16 хахахахахах, сега може да пуснеш малко сълзи и да си измиеш знаеш кое
19:35 09.06.2026
121 БРИКС
19:36 09.06.2026
122 КАЯ КАЛНАТА
До коментар #103 от "А ГДЕ":ЩЕ ПРАЩА
РУСКАТА ЛЕШ
В КАЛТА .
19:37 09.06.2026
123 оня с коня
До коментар #91 от "Пенсионер 69 годишен":тая глупост май наскоро пак ти я беше писал,сега я повтаряш,но си задай въпроса:Едно нещо като го преиначиш с "думи сладки" ще стане ли то съвсем друго нещо?И да уточним:Зеленски НИКОГА не се е молил на Путин за каквото и да е,а ПРЕДЛАГА Преговори на Двустранна РАВНОПОСТАВЕНОСТ!А че Путин отлага подобни Преговори защото приключи ли Войната Олигарсите от Военнопромишления комплекс ще го Ликвидират на Мига щото им е взел "Залъка от Устата",то е друг въпрос.
19:38 09.06.2026
124 МАДЯР ТЕХНОБОГ
До коментар #118 от "ТехноЛог":А кога ще има БЕНЗИН
В МУСКАЛИЯТА ?
Коментиран от #127
19:38 09.06.2026
125 Е тет толкова t-по жювотно нема
19:38 09.06.2026
126 Хахаха!🎺🥳😀
19:40 09.06.2026
127 Хахахахаха
До коментар #124 от "МАДЯР ТЕХНОБОГ":Еми маняче и там скоро ще се наредят нещата, маджара обърна ли фронта, май откакто се закани укрите изгубиха повече земя отпреди това хахахахах
19:41 09.06.2026
128 В момента, по думите на уркаински бойци
До коментар #23 от "Руснаци":руснаците щракат навсякъде в Константиновка.
19:41 09.06.2026
129 Др.Гълъбова
19:41 09.06.2026