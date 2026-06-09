Първият дипломат на ЕС: Тухла по тухла! Ние не спираме да рушим основите на руската военна икономика

Тухла по тухла, ние рушим основите на руската военна икономика, заяви главният дипломат на ЕС Кая Калас в X.

"Днес представихме нашите предложения за 21-ви пакет от санкции срещу Русия. Той включва временно замразяване на тавана на цените на руския петрол и определяне на институции, използвани от Москва за генериране на приходи и заобикаляне на санкциите на ЕС", каза още Калас.

Дипломатът поясни, че пакетът ще бъде насочен към банки, производители на оръжие, търговци на петрол, рафинерии и крипто оператори в трети страни.

Brick by brick, we are collapsing the foundations of Russia's war economy.



Today, we are presenting our proposals for a 21st sanctions package against Russia.



This includes a temporary freeze of the Russian oil price cap and designations of institutions used by Moscow to… — Kaja Kallas (@kajakallas) June 9, 2026

Европейската комисия предлага за първи път да се въведе пълна забрана за влизане на територията на ЕС на абсолютно всеки, който е служил в руските въоръжени сили от началото на пълномащабното нахлуване срещу Украйна.