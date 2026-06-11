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ВСУ подложиха Краснодар на мащабна въздушна атака - има ранени, гори нефтен завод
  Тема: Украйна

ВСУ подложиха Краснодар на мащабна въздушна атака - има ранени, гори нефтен завод

11 Юни, 2026 04:57, обновена 11 Юни, 2026 05:29 1 280 26

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  • краснодар

Севастопол и столицата Москва също са станали обект на нападения от украински дронове

ВСУ подложиха Краснодар на мащабна въздушна атака - има ранени, гори нефтен завод - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тази нощ руският град Краснодар и околните райони бяха подложени на мащабна украинска атака с дронове, предаде 360.ru. Част от отломките на свален безпилотен апарат паднаха върху многоетажна жилищна сграда в центъра на града, което предизвика пожар и рани двама души.

Губернаторът на Краснодарския край, Вениамин Кондратиев, потвърди в своя Telegram канал, че в резултат на задействането на противовъздушната отбрана (ПВО) в Централния градски окръг, отломки от дрон са ударили жилищна сграда. Пожарът бързо е локализиран от спешните служби, а на двама пострадали граждани е оказана медицинска помощ.

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В близкия Северски район отломки са нанесли щети по няколко частни къщи, като там също има един ранен местен жител. В същия район в резултат на атаката избухна голям пожар на територията на Афипския нефтопреработвателен завод (НПЗ). Местни жители съобщават за серия от мощни експлозии преди лумването на огъня над индустриалния обект.

През изминалата нощ бяха докладвани въздушни тревоги и нападения на още няколко места.

Назначеният от Москва губернатор на Севастопол, Михаил Развожаев, съобщи, че над града и едноименното пристанище в Крим са свалени над 20 украински дрона. Атаките през последните дни критично прекъснаха доставките на горива на полуострова, заради което властите въведоха строги ограничения и купони с QR кодове за зареждане на бензин.

Кметът на руската столица, Сергей Собянин, обяви, че силите на ПВО са задействани и са свалили вражески безпилотни апарати на подходите към Москва. Предишния ден в московския регион бяха неутрализирани общо 29 дрона.

В часовете непосредствено преди последната нощна вълна, Украйна успешно порази цели навътре в руската територия. Президентът Володимир Зеленски обяви успешни попадения с украински крилати ракети Flamingo по военен завод в Чебоксари (произвеждащ ключови компоненти за руските дронове), както и атаки срещу Куйбишевския НПЗ в Самарска област и две петролни помпени станции във Владимирска област.

Интересно съвпадение е, че тези интензивни удари се случват точно в деня, който Володимир Зеленски официално обяви с указ за нов национален празник на Украйна – Ден на Силите за безпилотни системи (11 юни)

Официалната позиция на България по руско-украинския конфикт претърпя сериозен завой със спиране на безвъзмездната военна помощ за Украйна и официален призив за дипломатическо решение и мирни преговори между Киев и Москва.

Тази промяна беше обявена официално от новото българско правителство, оглавено от министър-председателя Румен Радев и министъра на отбраната Димитър Стоянов.

Българското Министерство на отбраната официално обяви, че прекратява предоставянето на безвъзмездни оръжия и боеприпаси от складовете на Българската армия за Украйна. До този момент от началото на конфликта София е изпратила общо 13 пакета с военна помощ. Според министър Димитър Стоянов войната се е превърнала във „война на изтощение“, която няма да се реши на бойното поле. По думите му: „Украйна има нужда от повече хора, а не от повече оръжия. Ние вече дадохме достатъчно“.

Правителството аргументира решението си и с необходимостта да се запазят отбранителните способности на страната, като липсват излишни наличности в армейските складове.

Министър-председателят Румен Радев подчерта пред Министерския съвет, че страната настоява за „всеобхватен и реалистичен подход към войната и търсене на дипломатическо решение“ в името на постигането на справедлив мир, определен и от двете страни.

Премиерът изрази мнение, че Европейският съюз трябва да има водеща роля в преговорите с Русия за прекратяване на конфликта. Спирането на помощта се отнася само за безвъзмездните държавни доставки, но не и за търговския износ. Българските военно-промишлени предприятия продължават да произвеждат и продават боеприпаси и оборудване.

Говорителят на Министерството на външните работи на Украйна Георгий Тихий потвърди в официално изявление, че Украйна не получава безплатни оръжия от София в този момент, а сътрудничеството е изцяло на взаимноизгодна търговска основа чрез договори и посредници.

Въпреки новия курс, правителството декларира, че България остава лоялен член на ЕС и НАТО и няма да влиза в открита конфронтация с Брюксел. Властите обявиха мащабен план за модернизация и ускоряване на разходите за отбрана, като целта е те да достигнат 5% от БВП на страната.

Решението на кабинета „Радев“ предизвика много остри политически реакции в България. Опозиционните партии (ГЕРБ, „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“) разкритикуваха остро спирането на помощта. Според тях този завой е „стратегическа грешка“, която подкопава доверието в България като надежден съюзник в НАТО и ЕС и рискува да изолира страната в периферията на общата европейска отбрана.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Последния Софиянец

    12 16 Отговор
    Само от млатене разбира блатара и копейката му продажна.

    05:14 11.06.2026

  • 5 Щик Найн

    8 11 Отговор
    Каквото повикало, такова се обадило.

    05:14 11.06.2026

  • 6 Путине, Путине...

    14 8 Отговор
    Пусни Димата на пианото и от столицата на врага само пустиня за 15 мин ще остане. И победата е веднага. Кво се моташ и мислиш толкова време? Фашистите никога не се предават доброволно. И ще ти отслабват страната и ще ти убиват народа години, ако не воюваш истински. Няма смисъл от жалене и мотане.

    05:18 11.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Макробиолог

    4 7 Отговор

    До коментар #8 от "Примати":

    Не знам аз ,некои руски министерства твърдят че приходите от нефт и газ са нараснали 8-10пъти.слава украине.

    Коментиран от #14, #17

    05:42 11.06.2026

  • 11 стоян георгиев

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Коня npъска ли ти редовно дюзата?

    Коментиран от #18

    05:47 11.06.2026

  • 12 ВСУ

    3 7 Отговор
    Още не сме започнали.

    05:47 11.06.2026

  • 13 Груз 404

    3 6 Отговор
    Скоро пак ще квичим.

    Коментиран от #16

    05:48 11.06.2026

  • 14 Метероолог

    5 3 Отговор

    До коментар #10 от "Макробиолог":

    А за нефтен дъжд съобщават ли?

    05:50 11.06.2026

  • 15 Дааа...

    5 5 Отговор
    Монголското ПВО е абсолютно безпомощно. Взривове в москал а алкашете говорят за некви свалени дронове. Хахахахаха
    Не могат и столицата си да опазят

    05:52 11.06.2026

  • 16 До...

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Груз 404":

    ПОЛТАРА ДНЯ?
    Ха-ха-ха

    05:54 11.06.2026

  • 17 Тъй де

    4 3 Отговор

    До коментар #10 от "Макробиолог":

    Затова педофила вдигна данъците и цените за раята! И проси пари от Олигарсите
    Хихихи

    05:56 11.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ами

    4 3 Отговор
    Не знам бандерите с тези дронове сигурно си мислят,че си оправят преговорите позиции:)),те и с аферата Курск така си мислеха и какво стана и къде отиват границите :))или си мислите,че и нашите даже нямат инфо та така демонстративно да кажат,че спират безвъзмездна помощ:),явно на Тръмп генералите ще излязат прави на къде отиват наркоманът и климата му:))

    06:03 11.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Вацев

    4 2 Отговор
    Русия не пАбеди вече?

    06:12 11.06.2026

  • 22 Т Живков

    2 0 Отговор
    Само така!Бой!

    06:19 11.06.2026

  • 23 Няма край руският позор

    1 0 Отговор
    Няма.

    06:28 11.06.2026

  • 24 ВСУвня

    0 0 Отговор
    А ИДИЛ нещо? Или Хамас и Хизбула какво са взривили наскоро?

    06:30 11.06.2026

  • 25 Нищо лично:)

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "С-копейкин":

    Ако имаш бизнес в тази сфера, можеш да си татуираш мерник на челото. Ако те изгърмят накриво, само ще боли повече.

    06:32 11.06.2026

  • 26 Лукойл

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кремълски плъх":

    Само мишки коментират тука.

    06:39 11.06.2026

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