Хегсет призна, че отвличането на кубинския президент е една от опциите за разрешаване на кризата в региона

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет не е изключил нито един военен сценарий спрямо Куба, подчертавайки, че Пентагонът ще предостави на президента Доналд Тръмп „всяка една необходима опция“ за действие.

Изявлението му бе направено по време на знакова визита във военноморската база Гуантанамо. То се случва на фона на крайна ескалация на т.нар. Кубинска криза, след като по-рано тази година.

Шефът на Пентагона призна, че Съединените щати обмислят отвличането на кубинския президент Мигел Диас-Канел, като подчерта, че окончателното решение е на президента на САЩ Доналд Тръмп.

САЩ вече извършиха сходна дръзка военна операция за залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро. По време на реч пред американските войници в Гуантанамо, Хегсет заяви, че бъдещето на Куба е изцяло в ръцете на президента на САЩ, съобщиха от Министерството на войната.

Той допълни, че „Министерството на войната ще даде на главнокомандващия всяка една опция, от която се нуждае в рамките на този извънреден план“, отказвайки да ограничи обхвата на евентуална интервенция.

Хегсет остро предупреди правителството в Хавана, че евентуални опити на острова да придобие модерни оръжия от Русия или Иран (като атакуващи дронове), способни да достигнат САЩ или базата в Гуантанамо, ще „предизвикат конфронтация, която Куба не може да издържи“.

Спекулациите за възможно принудително отстраняване или задържане на кубинския президент Мигел Диас-Канел се засилват. Отвличането на Мадуро по-рано тази година се разглежда като пряк модел за действие срещу останалите социалистически режими в региона.

На 5 юни президентът Доналд Тръмп открито обяви, че целта на Вашингтон е смяна на държавния строй в Куба. Островът в момента се намира под пълна енергийна блокада от страна на САЩ, а на 20 май Белият дом повдигна федерални обвинения в убийство срещу 94-годишния бивш лидер Раул Кастро.От своя страна кубинският президент Диас-Канел предупреди, че ако заплахите на САЩ се превърнат в реална военна инвазия, това ще доведе до „невиждано кръвопролитие“ с тежки последици за стабилността на целия регион.

През 70-те и 80-те години на XX век около 40 000 български специалисти (основно инженери, хидролози, геолози и агрономи) работят в Куба. Те изграждат язовири, пътища, фабрики и напоителни системи, много от които функционират и до днес.

Хиляди кубински граждани са завършили висшето си образование или специализации в България.

Днес постоянно живеещите българи в Куба са сравнително малко (предимно смесени бракове и служители в представителства), но потокът от български туристи нараства, включително и такива, които пътуват с цел здравен туризъм. Официалното ни представителство е Посолството на Република България в Хавана, ръководено от извънредния и пълномощен посланик д-р Тодор Кънчевски. Българският посланик в Куба е акредитиран също за Доминиканската република и Ямайка.

Официалната позиция на България по отношение на отношенията между Вашингтон и Хавана се основава на Общата външна политика на Европейския съюз (ЕС) и международното право.София балансира между съюзническите си ангажименти със САЩ и традиционно добрите си двустранни връзки с Куба.

България традиционно подкрепя общата позиция на държавите членки на ЕС в рамките на Общото събрание на ООН, като гласува в подкрепа на резолюциите, призоваващи за прекратяване на икономическото, търговско и финансово ембарго, наложено от САЩ срещу Куба. Европейският съюз и България смятат, че едностранните санкции и техният екстериториален ефект (като закона „Хелмс-Бъртън“) вредят на кубинския народ, засягат икономическите интереси на европейския бизнес и не спомагат за провеждането на демократични реформи

Българската дипломация споделя виждането на Брюксел, че най-добрият начин за насърчаване на човешките права, икономическата модернизация и политическите реформи на острова е чрез конструктивен ангажимент и критичен диалог, а не чрез изолация и максимален икономически натиск.

Към момента МВнР поддържа официално предупреждение за риск при пътуване, съветвайки българските граждани да избягват посещения в Куба, които не са наложителни, поради остър недостиг на горива, прекъсвания на електрозахранването и потенциал за обществено недоволство