Новини
Свят »
САЩ »
Хегсет призна, че отвличането на кубинския президент е една от опциите за разрешаване на кризата в региона

Хегсет призна, че отвличането на кубинския президент е една от опциите за разрешаване на кризата в региона

11 Юни, 2026 05:06, обновена 11 Юни, 2026 05:24 1 144 19

  • хегсет-
  • куба-
  • пенттагон-
  • сащ

Всичко е в ръцете на президента Тръмп, заяви от Гуантанамо шефът на Пентагона

Хегсет призна, че отвличането на кубинския президент е една от опциите за разрешаване на кризата в региона - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет не е изключил нито един военен сценарий спрямо Куба, подчертавайки, че Пентагонът ще предостави на президента Доналд Тръмп „всяка една необходима опция“ за действие.

Изявлението му бе направено по време на знакова визита във военноморската база Гуантанамо. То се случва на фона на крайна ескалация на т.нар. Кубинска криза, след като по-рано тази година.

Шефът на Пентагона призна, че Съединените щати обмислят отвличането на кубинския президент Мигел Диас-Канел, като подчерта, че окончателното решение е на президента на САЩ Доналд Тръмп.

САЩ вече извършиха сходна дръзка военна операция за залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро. По време на реч пред американските войници в Гуантанамо, Хегсет заяви, че бъдещето на Куба е изцяло в ръцете на президента на САЩ, съобщиха от Министерството на войната.

Той допълни, че „Министерството на войната ще даде на главнокомандващия всяка една опция, от която се нуждае в рамките на този извънреден план“, отказвайки да ограничи обхвата на евентуална интервенция.

Хегсет остро предупреди правителството в Хавана, че евентуални опити на острова да придобие модерни оръжия от Русия или Иран (като атакуващи дронове), способни да достигнат САЩ или базата в Гуантанамо, ще „предизвикат конфронтация, която Куба не може да издържи“.

Спекулациите за възможно принудително отстраняване или задържане на кубинския президент Мигел Диас-Канел се засилват. Отвличането на Мадуро по-рано тази година се разглежда като пряк модел за действие срещу останалите социалистически режими в региона.

На 5 юни президентът Доналд Тръмп открито обяви, че целта на Вашингтон е смяна на държавния строй в Куба. Островът в момента се намира под пълна енергийна блокада от страна на САЩ, а на 20 май Белият дом повдигна федерални обвинения в убийство срещу 94-годишния бивш лидер Раул Кастро.От своя страна кубинският президент Диас-Канел предупреди, че ако заплахите на САЩ се превърнат в реална военна инвазия, това ще доведе до „невиждано кръвопролитие“ с тежки последици за стабилността на целия регион.

През 70-те и 80-те години на XX век около 40 000 български специалисти (основно инженери, хидролози, геолози и агрономи) работят в Куба. Те изграждат язовири, пътища, фабрики и напоителни системи, много от които функционират и до днес.

Хиляди кубински граждани са завършили висшето си образование или специализации в България.

Днес постоянно живеещите българи в Куба са сравнително малко (предимно смесени бракове и служители в представителства), но потокът от български туристи нараства, включително и такива, които пътуват с цел здравен туризъм. Официалното ни представителство е Посолството на Република България в Хавана, ръководено от извънредния и пълномощен посланик д-р Тодор Кънчевски. Българският посланик в Куба е акредитиран също за Доминиканската република и Ямайка.

Официалната позиция на България по отношение на отношенията между Вашингтон и Хавана се основава на Общата външна политика на Европейския съюз (ЕС) и международното право.София балансира между съюзническите си ангажименти със САЩ и традиционно добрите си двустранни връзки с Куба.

България традиционно подкрепя общата позиция на държавите членки на ЕС в рамките на Общото събрание на ООН, като гласува в подкрепа на резолюциите, призоваващи за прекратяване на икономическото, търговско и финансово ембарго, наложено от САЩ срещу Куба. Европейският съюз и България смятат, че едностранните санкции и техният екстериториален ефект (като закона „Хелмс-Бъртън“) вредят на кубинския народ, засягат икономическите интереси на европейския бизнес и не спомагат за провеждането на демократични реформи

Българската дипломация споделя виждането на Брюксел, че най-добрият начин за насърчаване на човешките права, икономическата модернизация и политическите реформи на острова е чрез конструктивен ангажимент и критичен диалог, а не чрез изолация и максимален икономически натиск.

Към момента МВнР поддържа официално предупреждение за риск при пътуване, съветвайки българските граждани да избягват посещения в Куба, които не са наложителни, поради остър недостиг на горива, прекъсвания на електрозахранването и потенциал за обществено недоволство


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Абе това кво е

    33 1 Отговор
    Тези се специализират да отвличат премиери и президенти? Вече нямаме нормална цивилизация на тази планета. Станахме пак средновековие...

    05:21 11.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Очевидно, това

    22 0 Отговор
    Е новият начин за печелене на победа! Значи, трябва да очакваме скоро извънземните да отвлекат бай Дончо!

    Коментиран от #15

    05:30 11.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Стенли

    24 0 Отговор
    И не е никакъв министър на отбраната, а както много добре го бяха нарекли медиите министър на войната👎😕

    05:31 11.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Истината

    20 0 Отговор
    Терористи

    05:40 11.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Бахтимир

    5 0 Отговор
    Ами ако кубинците отвлекат Пешо ?

    06:11 11.06.2026

  • 15 Бахтимир

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Очевидно, това":

    Ти пък. Те заради него не щат да кацнат и завалията се видя принуден да разсекрети документи та поне на снимки и видео да ги видим. Наживо не щат да се покажат. Преориентирали са се.

    06:12 11.06.2026

  • 16 дядото

    9 0 Отговор
    явно терора и бандитизма се превръщат в нормално състояние за някои държави

    06:17 11.06.2026

  • 17 Новия ред

    4 0 Отговор
    Си има вече правила. Откритата агресия, демонстрацията на сила, избиване или отвличане под какъвто и да било предтекст на ръководителите на неудобните държави са в рамките на нормалното. Май е време тези правила да се приложат върху украинските и европейските ръководители. Чудя се с какво ли пътува Зеленски по света.

    06:30 11.06.2026

  • 18 изявления на(р)цист

    3 0 Отговор
    изрисуван като крайградски подлез се прави на страшен.
    Аман от самовлюбени главорези в това правителство.
    Но няма какво да се очакв от световните терористи и пирати САЩ.

    06:31 11.06.2026

  • 19 Тия

    0 0 Отговор
    пак ще провеждат превантивна операция за самозащита. Навремето им пречеха индианците. Сега им пречи половината свят. Скоро ще поискат да подчинят цялата планета.

    06:47 11.06.2026