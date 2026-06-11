Втора поредна нощ на сериозни сблъсъци и насилие в Северна Ирландия ВИДЕО

Втора поредна нощ на сериозни сблъсъци и насилие в Северна Ирландия. Полицията беше принудена да използва водни оръдия, за да овладее маскираните групи.

Сблъсъците се преместиха в покрайнините на Белфаст. Около 200 души се събраха в района на кръговото кръстовище Съндиноуис (Sandyknowes) в графство Антрим, на около 11 км от центъра на града.

Демонстрантите стреляха с фойерверки, хвърляха камъни, тухли и други самоделни „снаряди“ по редиците от полицейски бронирани автомобили.Нови палежи: Протестиращите подпалиха изоставена сграда (бунгало) в близост до местна бензиностанция, бутнаха горящ микробус към полицейския кордон и палиха контейнери за боклук.

Екип на BBC беше атакуван от група маскирани мъже, докато отразяваше събитията в района на Съндиноуис. Прозорците на колата им бяха разбити с големи камъни, но журналистите успяха да избягат невредими.

В Северна Ирландия ескалираха масови антиимигрантски безредици, съсредоточени основно в столицата Белфаст, след като местен жител беше брутално нападнат с нож от бежанец.

40-годишният местен жител Стивън Огилви беше тежко ранен с нож в жилищен район на Белфаст. Пострадалият е в болница в критично състояние с тежки наранявания по лицето, очите и гърба.

Нападателят е 30-годишният судански кандидат за убежище Хади Алодид. Съдът вече му наложи четириседмична мярка за неотклонение „задържане под стража“ по обвинение в опит за убийство.

По време на протестите маскирани групи палиха контейнери, хвърляха предмети по органите на реда и атакуваха сгради, обитавани от чужденци. Опожарени са десетки автомобили, градски автобуси и къщи.

Регистрирани са над 60 инцидента, като най-сериозните сблъсъци са в по-бедните протестантски квартали на Белфаст. Извън столицата бяха атакувани и други обекти, включително турска бръснарница в град Баликлеър.

Центърът на Белфаст остава пуст и призрачен. От съображения за сигурност полицията евакуира някои африкански семейства, а много други мигранти доброволно напуснаха домовете си, за да потърсят временно убежище при приятели.

Началникът на северноирландската полиция Джон Бучър призова гражданите да спрат да се поддават на онлайн подстрекателства от хора, които не познават историята на региона. Той обеща строго преследване на организаторите.

Британският премиер Киър Стармър определи насилието като „напълно неприемливо“ и шокиращо.

Британските власти обвиниха милиардера Илон Мъск, че разпалва разделение в обществото, след като той активно промотира в платформата си Х призиви за масови улични демонстрации.

Министерството на външните работи на България (МВнР) съветва българските граждани, намиращи се в Северна Ирландия или планиращи пътуване до Белфаст, да избягват местата с масови струпвания на хора, да следят местните новини и да спазват стриктно инструкциите на полицията.

Ескалацията на антиимигрантските настроения в Белфаст буди сериозно безпокойство и сред българската общност в Северна Ирландия. Въпреки че протестите са насочени основно срещу кандидати за убежище от Близкия изток и Африка, общата ксенофобска вълна засяга сигурността на всички чуждестранни работници и студенти в региона, включително и българите.

Ситуацията в Белфаст се следи с повишено внимание от партньорите в ЕС, включително България, тъй като сигурността на европейските граждани и стабилността в Северна Ирландия са ключови за двустранните отношения с Лондон след Брекзит.“