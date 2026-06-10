Тръмп заяви, че 100 милиона барела петрол са преминали през Ормузкия проток благодарение на тайна мисия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп увери днес, че 100 милиона барела петрол са преминали през Ормузкия проток благодарение на американска военна "тайна мисия" в подкрепа на танкери, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
"Повече от 200 търговски кораба преминаха безопасно" по този невралгичен морски път, написа Тръмп в социалната си мрежа Трут Соушъл.
Ормузкият проток е блокиран от началото на войната преди повече от три месеца.
Тръмп обаче каза днес, че е наредил на "великите американски въоръжени сили" да изпълнят тази "тайна мисия". В резултат "СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ КОНТРОЛИРАТ Ормузкия проток, а НЕ Иран. Тяхната армия е победена и икономиката им е загубена. С Иран е свършено! Благодаря ви за вниманието по този въпрос. Президент Доналд ДЖЕЙ ТРЪМП"
Малко по-рано Тръмп предупреди, говорейки пред репортери в Белия дом, че САЩ ще атакуват здраво Иран, ако не бъде постигнато споразумение.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 То и Путин Бълнува денонощно
Коментиран от #3
22:41 10.06.2026
2 Пародата била
22:43 10.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Абе не е добре момчето
22:46 10.06.2026
5 Зъртата Педофилия пък
22:46 10.06.2026
6 Боруна Лом
22:47 10.06.2026
7 Той не бълнува
До коментар #3 от "Путин Бълнува 24/7 вече 5 години":Просто слуша приказки от 1001 нощ на генералите си. Разбере ли истината обаче ще стане интересно.
22:48 10.06.2026
8 да питам
,
23:02 10.06.2026
9 ЛУДГИДИЯ
23:06 10.06.2026