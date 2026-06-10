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Тръмп заяви, че 100 милиона барела петрол са преминали през Ормузкия проток благодарение на тайна мисия

Тръмп заяви, че 100 милиона барела петрол са преминали през Ормузкия проток благодарение на тайна мисия

10 Юни, 2026 22:38 587 9

  • иран-
  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • петрол-
  • ормузки проток

По-рано Тръмп предупреди, че САЩ ще атакуват здраво Иран, ако не бъде постигнато споразумение

Тръмп заяви, че 100 милиона барела петрол са преминали през Ормузкия проток благодарение на тайна мисия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп увери днес, че 100 милиона барела петрол са преминали през Ормузкия проток благодарение на американска военна "тайна мисия" в подкрепа на танкери, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Повече от 200 търговски кораба преминаха безопасно" по този невралгичен морски път, написа Тръмп в социалната си мрежа Трут Соушъл.

Ормузкият проток е блокиран от началото на войната преди повече от три месеца.

Тръмп обаче каза днес, че е наредил на "великите американски въоръжени сили" да изпълнят тази "тайна мисия". В резултат "СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ КОНТРОЛИРАТ Ормузкия проток, а НЕ Иран. Тяхната армия е победена и икономиката им е загубена. С Иран е свършено! Благодаря ви за вниманието по този въпрос. Президент Доналд ДЖЕЙ ТРЪМП"

Малко по-рано Тръмп предупреди, говорейки пред репортери в Белия дом, че САЩ ще атакуват здраво Иран, ако не бъде постигнато споразумение.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 То и Путин Бълнува денонощно

    3 6 Отговор
    Явно и тръмп се е заразил

    Коментиран от #3

    22:41 10.06.2026

  • 2 Пародата била

    6 1 Отговор
    “ Само да питам»

    22:43 10.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Абе не е добре момчето

    11 1 Отговор
    Всяка сутрин почва с нова история и до вечерта са се сменили поне 5 версии.

    22:46 10.06.2026

  • 5 Зъртата Педофилия пък

    1 7 Отговор
    Взе Украйна за Три дена

    22:46 10.06.2026

  • 6 Боруна Лом

    8 1 Отговор
    ТРЪМПОЧА, МИЛИОНИТЕ ГИ НЯМА ЗА НИЩО

    22:47 10.06.2026

  • 7 Той не бълнува

    1 5 Отговор

    До коментар #3 от "Путин Бълнува 24/7 вече 5 години":

    Просто слуша приказки от 1001 нощ на генералите си. Разбере ли истината обаче ще стане интересно.

    22:48 10.06.2026

  • 8 да питам

    0 0 Отговор
    Бай Доне убий кучито , бе
    ,

    23:02 10.06.2026

  • 9 ЛУДГИДИЯ

    1 0 Отговор
    НАЗНАЧЕТЕ МУ ПО СЕРИОЗНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОРАНЖЕВИЯ ЧЕ ПО БЪРКА СВЕТА С ПРОСТО ТИЙТЕ СИ

    23:06 10.06.2026