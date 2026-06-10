САЩ и Иран извършиха остра размяна на удари в Близкия изток

Тази нощ Съединените щати и Иран извършиха остра размяна на удари в Близкия изток, която постави под сериозна заплаха временното прекратяване на огъня, предаде Independent.

Напрежението избухна, след като в понеделник срещу вторник американски атакуващ хеликоптер AH-64 Apache падна в Ормузкия проток. Президентът Доналд Тръмп обвини директно Техеран и обяви, че машината е свалена от ирански дрон камикадзе (тип Shahed).

Двамата американски пилоти бяха успешно локализирани и спасени в рамките на два часа от безпилотен надводен дрон на Пети американски флот. Те са в стабилно състояние и без наранявания.

Тръмп заяви преди ударите, че отговорът трябва да бъде „много силен, много мощен“.

Техеран от своя страна обеща „решителен отговор на агресията“ на американските военни. Иран отрече да е извършвал умишлена атака и намекна за техническа авария или инцидент.

Говорител на иранското външно министерство заяви, че Иран не е извършвал никакви умишлени атаки срещу американския хеликоптер Apache, съобщава Al Jazeera.

„Иран не стои зад тази атака. Подобни инциденти могат да се случат неволно поради напрегнатата ситуация в Ормузкия проток. Иран не е ударил умишлено американския хеликоптер“, каза той.

Военновъздушните и военноморските сили на САЩ започнаха поредица от „пропорционални удари за самозащита“ по заповед на Тръмп.

Централното командване на САЩ съобщи в X, че операцията вече е приключила. Нанесени са три вълни от удари с прецизни боеприпаси от изтребители. Атаките бяха концентрирани по южното крайбрежие на Иран и около стратегическия Ормузки проток.

Ударени са ирански системи за противовъздушна отбрана (ПВО), радарни станции и наземни пунктове за управление на дронове. Иранските медии (включително агенциите Tasnim и Mehr) съобщиха за мощни взривове на остров Кешм, в пристанищния град Бандар Абас, както и в районите на Джаск, Сирик и Минаб. Местните власти твърдят, че при ударите в град Сирик са били поразени и два резервоара за битова вода, което е прекъснало водоснабдяването. Иранската държавна телевизия IRIB по-късно обяви, че ситуацията по крайбрежието вече се е успокоила.

Малко след американските удари Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) официално обяви, че е изстрелял рояци от дронове срещу базите на Пети флот на САЩ в Бахрейн като директно отмъщение.

САЩ потвърдиха, че Иран е изстрелял четири ракети и няколко дрона по американски бази в Бахрейн, Кувейт и Йордания, предаде Axios.

Американската армия е прихванала почти всички ракети и дронове, изстреляни от Иран, съобщи Ройтерс, позовавайки се на служител на американската администрация.

Според него предварителната оценка показва, че почти всички балистични ракети и дронове, изстреляни от Иран по американски бази, са били прехванати.

Към настоящия момент няма официално потвърдени данни за загинали или сериозни разрушения при последната вълна от взаимни нощни удари.

Военните сили на Кувейт и Бахрейн потвърждават, че повечето ракети са били успешно прехванати. Падналите отломки са нанесли единствено материални щети по инфраструктурата, без да причинят жертви сред личния състав или цивилното население.

Системите за противовъздушна отбрана на Кувейт прехващат враждебни въздушни цели, съобщи Генералният щаб на въоръжените сили на емирството.

„Кувейтските системи за противовъздушна отбрана в момента атакуват враждебни въздушни цели в съответствие с установените оперативни процедури“, се казва в изявление, цитирано от кувейтската информационна агенция KUNA.

Иранският външен министър Абас Арагчи публикува остро предупреждение в платформата X, заявявайки, че въоръжените сили на страната няма да оставят нито една заплаха без отговор, и призова американските сили незабавно да напуснат региона, ако искат да бъдат в безопасност.

Въпреки рязката военна ескалация, Белият дом се опитва да минимизира дипломатическите щети.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп вярва, че може да се постигне сделка между Вашингтон и Техеран въпреки новите американски удари срещу Ислямската република.

„Вярвам, че трябваше да реагираме решително. Вярвах в това през целия си живот. Имаме сделка, беше много добра сделка и вероятно ще бъде такава“, каза той в интервю за журналиста на ABC News Джонатан Карл.

Представители на САЩ заявиха пред CNN, че ударите са били замислени по-скоро като „предупредителен изстрел“ и администрацията вярва, че те няма да провалят тайните преговори за мир, които се водят в момента с посредничеството на Пакистан. Според вицепрезидента Джей Ди Ванс двете страни остават сравнително близо до дългосрочно ядрено и икономическо споразумение, което да сложи край на Войната с Иран от 2026 г..

На международните пазари цената на петрола сорт „Брент“ реагира с лека волатилност, но остана стабилна около нивата от 95–100 долара за барел.

Новото редовно правителство на България, оглавено от премиера Румен Радев, официално запазва досегашната линия на директно военно неучастие в конфликта между САЩ и Иран, но предприема стъпки за прекратяване на спорното пребиваване на американски военни самолети у нас в замяна на дипломатически отстъпки от Вашингтон.

Позицията на новото управление, сформирано след изборите през пролетта на 2026 г., съчетава прагматизъм, опити за деескалация на вътрешното напрежение и стремеж към извличане на икономически ползи.

Кабинетът на Румен Радев взе официално решение да прекрати престоя на американските военнотранспортни самолети и цистерни на летището в София. Документираното присъствие на американските сили е удължено за последен път само до края на юни 2026 г. Новото управление предложи премахването на американските самолети от българска територия да бъде обвързано с отпадане на визите за български туристи.

С премахването на самолетите правителството се опитва да тушира острите критики на опозиционни партии, които обвиняваха предходната власт в „продажничество“ и излагане на страната на риск от ирански ответни удари след получените дипломатически ноти от Техеран. В синхрон с европейските си партньори, новите управляващи подкрепиха общата позиция на държавите от Г-7 и ЕС, осъждаща иранските действия в Близкия изток и гарантираща свободата на корабоплаването в Ормузкия проток.

На фона на съобщенията на американския президент Доналд Тръмп, че Вашингтон и Техеран са близо до сключването на мащабно мирно споразумение за спиране на военните действия, българското Министерство на външните работи изрази пълна дипломатическа подкрепа за намирането на политическо решение на конфликта.