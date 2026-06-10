Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп: Знаете ли какво наистина обичам? Обичам инфлацията

Тръмп: Знаете ли какво наистина обичам? Обичам инфлацията

10 Юни, 2026 23:10 1 342 31

  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • инфлация-
  • икономика

Американският президент свърза инфлацията с цените на петрола и конфликта с Иран

Тръмп: Знаете ли какво наистина обичам? Обичам инфлацията - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не е притеснен от ускоряването на инфлацията в страната, след като новите данни показаха, че индексът на потребителските цени е достигнал 4,2 на сто на годишна база през май - най-високото равнище от три години, съобщи Си Ен Би Си, предаде БТА.

„Не, обичам я, данните бяха страхотни“, каза Тръмп в Овалния кабинет в отговор на въпрос дали е обезпокоен от ръста на инфлацията.

„Знаете ли какво наистина обичам? Обичам инфлацията. Знаете ли защо?“, добави той. Американският президент свърза инфлацията с цените на петрола и конфликта с Иран.

„Защото веднага щом тази война приключи, вече мога да го кажа... знаете, че изтеглихме милиони барели петрол“, заяви Тръмп.

„Никой не знае това. Знаете ли кой не го знае? Иран, до този момент“, каза още той. По думите му САЩ са изтеглили значителни количества петрол по море след удари срещу иранска инфраструктура.

„Извадихме 22 кораба онази нощ, късно вечерта, без светлини, защото нямат радари, защото ги взривихме до основи“, каза Тръмп. „Затова петролът е 85 долара за барел“, добави той.

Данните за инфлацията, публикувани днес, показаха, че потребителските цени в САЩ са се повишили с 4,2 на сто на годишна база през май. Основната инфлация, която изключва цените на храните и енергията, възлезе на 2,9 на сто, в съответствие с очакванията на икономистите.

Едва преди няколко дни Тръмп отново се обяви против повишаването на лихвите от страна на Управлението за федерален резерв, като отправи пореден публичен натиск към новоназначения президент на институцията Кевин Уорш. Коментарът бе даден на фона на засилените очаквания на пазарите за ново затягане на паричната политика след по-силните от прогнозите данни за пазара на труда в САЩ. Според публикувания в петък доклад през май в американската икономика са били създадени 172 000 работни места извън селското стопанство, а равнището на безработицата е останало 4,3 на сто. Данните предизвикаха разпродажби на пазара на облигации и почти пълно отразяване в цените на акциите на очакване за повишение на лихвите с 0,25 процентни пункта до края на годината.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вече е ясно

    37 1 Отговор
    Не е добре с главата.

    Коментиран от #22, #26

    23:12 10.06.2026

  • 2 тоя

    31 0 Отговор
    Кучетата го хапят.

    23:13 10.06.2026

  • 3 Мдаа

    19 10 Отговор
    Русия е надминала някои страни от ЕС по доходи. Според последните данни на МВФ, средният месечен реален нетен доход в Русия е 3102 долара по паритет на покупателната способност. Това е по-високо, отколкото в няколко страни от ЕС: Словения, Румъния, Португалия, България, Малта и всички балтийски държави. Като цяло Русия превъзхожда 10 държави членки на ЕС по този показател.

    Мдаа....

    Коментиран от #14, #19, #24, #27, #30

    23:14 10.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Чичо дядко

    2 7 Отговор

    До коментар #4 от "ххххх":

    Вреден човек за всички на планетата Земя, и Путин и тия от Колумбия, Хавана Сирия, Ливан и другите от Мексико и Венецуела

    23:22 10.06.2026

  • 6 Кобра Кай 🥋

    15 0 Отговор
    Тръмпоча закопа Републиката партия завинаги!

    Коментиран от #7

    23:23 10.06.2026

  • 7 Кобра Кай 🥋

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Кобра Кай 🥋":

    Републиканската партия

    23:24 10.06.2026

  • 8 Чичо Дончи

    2 0 Отговор
    ГоолееМ си Жаце

    23:24 10.06.2026

  • 9 Фют

    8 0 Отговор
    Точно така!
    Инфлация на цените на оръжията.
    Толкова скъпи, че да са недостъпни!

    23:25 10.06.2026

  • 10 Механик

    10 0 Отговор
    „Никой не знае това. Знаете ли кой не го знае?"- не е добре хайванчето. Ама никак.

    23:27 10.06.2026

  • 11 ДОКАЗАТЕЛСТВО ЧЕ

    12 1 Отговор
    "ВЕЛИКАТА"АМЕРИКА СЕ УПРАВЛЯВА ОТ ВЕЛИК ИДЍЍЍ ОТ.......!

    23:28 10.06.2026

  • 12 Методиииий

    5 2 Отговор
    Ко стана с Мария Габриел???!!!!

    23:29 10.06.2026

  • 13 Къде са феновете на тоя олигофрен?

    5 2 Отговор
    Сред бг.политиците имаше много фенове.Нещо се изпокриха.

    23:30 10.06.2026

  • 14 Гост

    8 12 Отговор

    До коментар #3 от "Мдаа":

    Да ама ходят по нужда във външни тоалетни , бършат се с вестници и носят ватенки и нямат перални.

    Коментиран от #15, #17

    23:31 10.06.2026

  • 15 Ти да видиш

    13 3 Отговор

    До коментар #14 от "Гост":

    Сега е модерно, не знаеш ли!?...на най-скъпият американски самолетоносач струващ 15 милиарда долара ходят във външни тоалетни и осρаха няколко морета .....затова никой не ги иска в териториалните си води и затова го прибраха безславно!

    Коментиран от #20, #31

    23:38 10.06.2026

  • 16 Уса

    0 0 Отговор
    Тръмп обича да ралайва псетата и те се почват с лизане,защото това обичат най много

    23:40 10.06.2026

  • 17 Госあ

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Гост":

    За теб ли говориш мусаре? Да го т... ра на м. ти

    23:43 10.06.2026

  • 18 Тоналт Дръмб

    8 1 Отговор
    Още глупости мога. Това не е нищо. От утре гледайте какво става!

    23:43 10.06.2026

  • 19 ШОШ

    2 7 Отговор

    До коментар #3 от "Мдаа":

    Не знам тия стъкмистики откъде ги вадиш? За съжаление нашите близки славянски братя са зле, по зле и от некой африкански нации по доходи! Язък за всичките ценни изкопаеми които притежават! Мн се надявам някога да забогатеят като Саудитска Арабия, Катар и т.н.

    23:46 10.06.2026

  • 20 Гост

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ти да видиш":

    Да бе верно. Те са някъде къде 4 000 чиляка там . Голямо дрискане пада.

    23:46 10.06.2026

  • 21 НАТО сайз милитъри

    8 0 Отговор
    Оранжев дърт клоун, омръзна на всички....

    23:51 10.06.2026

  • 22 гост

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Вече е ясно":

    Всеки поне елементарно запознат с финанси ще ти каже , че инфлацията е най-добрия чистач на дългове , няма по-бърз и ефективен начин да обереш банка от една хубава и напълно законна инфлация !! Доста хора в България направиха милиони покрай инфлацията 96-97 г !!!

    23:53 10.06.2026

  • 23 Дядо от село

    6 0 Отговор
    Тоя ептен изтрещя

    23:56 10.06.2026

  • 24 гост

    1 5 Отговор

    До коментар #3 от "Мдаа":

    Аз се чудя що на руската граница се е наредил половината ЕС и иска да се пресели , а руснаците изобщо не искат да се изнесат в загнилия ЕС , нали , хахахахахах !!! А то какво било , дълбока тайна си открил , хахахахха !!

    23:57 10.06.2026

  • 25 Дедка

    1 0 Отговор
    Ай нещо инсултче! Време е!

    00:00 11.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Демократ

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Мдаа":

    Заминавай айде друм.

    00:03 11.06.2026

  • 28 Сатана Z

    0 1 Отговор
    САШТ са принудени да изнасят все повече петрол към Южна Корея,Европейските васали и къде ли не за да запазят по някакъв начин петродолара след колапса на тяхната политика в Персийският залив.Докога ще издържат те си знаят,но вървят по стъпките на СССР,който хранеше всичките си васали + републиките с евтини суровини.

    00:17 11.06.2026

  • 29 Московский цирк

    1 1 Отговор
    Под термином «московский цирк» чаще всего подразумевают два всемирно известных стационарных цирка в Москве: исторический Цирк Никулина на Цветном бульваре (с традиционными номерами и животными) и Большой Московский цирк на проспекте Вернадского (крупнейший в Европе, известный грандиозными акробатическими шоу).

    00:31 11.06.2026

  • 30 Ким Чен Ун

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мдаа":

    Мдаааа... В посолствата на Русия в Словения, Малта и Португалия има опашки. Мдаааа... А колко находища на газ и петрол имат Малта, България, Словения и Португалия? Мдаааа...

    00:32 11.06.2026

  • 31 Ким Чен Ун

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ти да видиш":

    А руският самолетоносач къде е?

    00:35 11.06.2026