Тръмп: Знаете ли какво наистина обичам? Обичам инфлацията

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не е притеснен от ускоряването на инфлацията в страната, след като новите данни показаха, че индексът на потребителските цени е достигнал 4,2 на сто на годишна база през май - най-високото равнище от три години, съобщи Си Ен Би Си, предаде БТА.
„Не, обичам я, данните бяха страхотни“, каза Тръмп в Овалния кабинет в отговор на въпрос дали е обезпокоен от ръста на инфлацията.
„Знаете ли какво наистина обичам? Обичам инфлацията. Знаете ли защо?“, добави той. Американският президент свърза инфлацията с цените на петрола и конфликта с Иран.
„Защото веднага щом тази война приключи, вече мога да го кажа... знаете, че изтеглихме милиони барели петрол“, заяви Тръмп.
„Никой не знае това. Знаете ли кой не го знае? Иран, до този момент“, каза още той. По думите му САЩ са изтеглили значителни количества петрол по море след удари срещу иранска инфраструктура.
„Извадихме 22 кораба онази нощ, късно вечерта, без светлини, защото нямат радари, защото ги взривихме до основи“, каза Тръмп. „Затова петролът е 85 долара за барел“, добави той.
Данните за инфлацията, публикувани днес, показаха, че потребителските цени в САЩ са се повишили с 4,2 на сто на годишна база през май. Основната инфлация, която изключва цените на храните и енергията, възлезе на 2,9 на сто, в съответствие с очакванията на икономистите.
Едва преди няколко дни Тръмп отново се обяви против повишаването на лихвите от страна на Управлението за федерален резерв, като отправи пореден публичен натиск към новоназначения президент на институцията Кевин Уорш. Коментарът бе даден на фона на засилените очаквания на пазарите за ново затягане на паричната политика след по-силните от прогнозите данни за пазара на труда в САЩ. Според публикувания в петък доклад през май в американската икономика са били създадени 172 000 работни места извън селското стопанство, а равнището на безработицата е останало 4,3 на сто. Данните предизвикаха разпродажби на пазара на облигации и почти пълно отразяване в цените на акциите на очакване за повишение на лихвите с 0,25 процентни пункта до края на годината.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вече е ясно
Коментиран от #22, #26
23:12 10.06.2026
2 тоя
23:13 10.06.2026
3 Мдаа
Мдаа....
Коментиран от #14, #19, #24, #27, #30
23:14 10.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Чичо дядко
До коментар #4 от "ххххх":Вреден човек за всички на планетата Земя, и Путин и тия от Колумбия, Хавана Сирия, Ливан и другите от Мексико и Венецуела
23:22 10.06.2026
6 Кобра Кай 🥋
Коментиран от #7
23:23 10.06.2026
7 Кобра Кай 🥋
До коментар #6 от "Кобра Кай 🥋":Републиканската партия
23:24 10.06.2026
8 Чичо Дончи
23:24 10.06.2026
9 Фют
Инфлация на цените на оръжията.
Толкова скъпи, че да са недостъпни!
23:25 10.06.2026
10 Механик
23:27 10.06.2026
11 ДОКАЗАТЕЛСТВО ЧЕ
23:28 10.06.2026
12 Методиииий
23:29 10.06.2026
13 Къде са феновете на тоя олигофрен?
23:30 10.06.2026
14 Гост
До коментар #3 от "Мдаа":Да ама ходят по нужда във външни тоалетни , бършат се с вестници и носят ватенки и нямат перални.
Коментиран от #15, #17
23:31 10.06.2026
15 Ти да видиш
До коментар #14 от "Гост":Сега е модерно, не знаеш ли!?...на най-скъпият американски самолетоносач струващ 15 милиарда долара ходят във външни тоалетни и осρаха няколко морета .....затова никой не ги иска в териториалните си води и затова го прибраха безславно!
Коментиран от #20, #31
23:38 10.06.2026
16 Уса
23:40 10.06.2026
17 Госあ
До коментар #14 от "Гост":За теб ли говориш мусаре? Да го т... ра на м. ти
23:43 10.06.2026
18 Тоналт Дръмб
23:43 10.06.2026
19 ШОШ
До коментар #3 от "Мдаа":Не знам тия стъкмистики откъде ги вадиш? За съжаление нашите близки славянски братя са зле, по зле и от некой африкански нации по доходи! Язък за всичките ценни изкопаеми които притежават! Мн се надявам някога да забогатеят като Саудитска Арабия, Катар и т.н.
23:46 10.06.2026
20 Гост
До коментар #15 от "Ти да видиш":Да бе верно. Те са някъде къде 4 000 чиляка там . Голямо дрискане пада.
23:46 10.06.2026
21 НАТО сайз милитъри
23:51 10.06.2026
22 гост
До коментар #1 от "Вече е ясно":Всеки поне елементарно запознат с финанси ще ти каже , че инфлацията е най-добрия чистач на дългове , няма по-бърз и ефективен начин да обереш банка от една хубава и напълно законна инфлация !! Доста хора в България направиха милиони покрай инфлацията 96-97 г !!!
23:53 10.06.2026
23 Дядо от село
23:56 10.06.2026
24 гост
До коментар #3 от "Мдаа":Аз се чудя що на руската граница се е наредил половината ЕС и иска да се пресели , а руснаците изобщо не искат да се изнесат в загнилия ЕС , нали , хахахахахах !!! А то какво било , дълбока тайна си открил , хахахахха !!
23:57 10.06.2026
25 Дедка
00:00 11.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Демократ
До коментар #3 от "Мдаа":Заминавай айде друм.
00:03 11.06.2026
28 Сатана Z
00:17 11.06.2026
29 Московский цирк
00:31 11.06.2026
30 Ким Чен Ун
До коментар #3 от "Мдаа":Мдаааа... В посолствата на Русия в Словения, Малта и Португалия има опашки. Мдаааа... А колко находища на газ и петрол имат Малта, България, Словения и Португалия? Мдаааа...
00:32 11.06.2026
31 Ким Чен Ун
До коментар #15 от "Ти да видиш":А руският самолетоносач къде е?
00:35 11.06.2026