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11 юни 1937 г. Голямата чистка на Сталин в Червената армия

11 юни 1937 г. Голямата чистка на Сталин в Червената армия

11 Юни, 2026 03:12 19 500 96

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  • ссср-
  • маршал михаил тухачевски-
  • маршал-
  • михаил тухачевски

Ако до 1937 г. репресиите са засягали отделни групи и обществени кръгове, то предмет на терора става цялото общество

11 юни 1937 г. Голямата чистка на Сталин в Червената армия - 1
Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 11 юни 1937 г. по нареждане на Йосиф Сталин е издадена смъртна присъда на маршал Михаил Тухачевски и други седмина висши военни. Те са осъдени по измислени обвинения в антисъветска дейност.

Делото срещу Тухачевски е част от процеса по обезглавяването на Червената армия, част от терора на Сталин срещу обществото в СССР.

Голямата чистка или "Големият терор" са политически репресии и гонения в Съветския съюз, дирижирани от Йосиф Сталин през 30-те години на миналия ХХ век с цел да консолидира управлението си в Съветския съюз, да централизира властта и да премахне всяка възможна съпротива на властта, независимо дали тя е реална или се симулира такава.

Някои автори описват тези репресии като „Съветския холокост“. В руската историография периодът на най-интензивните чистки (1937-1938), се нарича ежовщина на името на Николай Ежов, ръководител на съветската тайна полиция — НКВД.

Тайната заповед на НКВД под номер 00447 от 30 юли 1937 определя „лимитът на терора", т.е. общия брой на предвидените за арестуване във всички региони, разделени на различни категории. „Първа категория“ е включвала лица, които е трябвало веднага да бъдат разстреляни. Във „Втора категория“ влизат лица, които е било предвидено да бъдат осъдени на дълъг срок и изпратени в лагерите.

Големият терор взима 3 милиона директни жертви, т.е. чрез т. нар. „бързо унищожение на заподозрени", а в ГУЛАГ загиват още 7,5 милиона хора.

Държавният тероризъм е насочен най-вече към политически и военни лидери. Генерали от Червената армия са били убити, писатели, хора на изкуството и учени са били жертви на чистките, наред с обикновените граждани, заподозрени в поставяне под съмнение управлението на Сталин.

Ако до 1937 г. репресиите са засягали отделни групи и обществени кръгове, то предмет на терора става цялото общество.

По време на 470 дневния период на Големият терор в СССР са разстрелвани по 1600 души на ден, което прави средно по един човек на минута. Разстрелите продължават 15 месеца и 12 дни, без „почивен ден“, денем и нощем. Това пише Томаш Кижни – фотограф и журналист, който от години работи над албум за едно от най-жестоките сталински престъпления.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 нашия

    112 53 Отговор
    и с така обезкървената от кадърни и начетени кадри червена армия влезе след 8 години в Берлин-какво ли щеше да е ако армията не беше обезкървена от великите пълководци които е имала-само можем да гадаем

    Коментиран от #9, #10, #44, #55, #59, #64, #65, #88

    05:07 11.06.2020

  • 2 нашия

    10 35 Отговор
    НИКОЛА ПАРАПУНОВ--пирински орел

    05:11 11.06.2020

  • 3 Александър

    117 70 Отговор
    Ето затова комунизма е много по-страшен от фашизма, да убиеш толкова много от собствения си народ...

    Коментиран от #5, #13, #23, #31, #80, #92

    05:26 11.06.2020

  • 4 Вас

    100 35 Отговор
    Сталин се е страхувал от контрареволюция,и я отлага до времето на Хрушчов.Той казва контрареволюцията ще започне с перестройката.Един вид опасявал се е че комунистите на върха на държавата и армията ще извършат преврат.И ще се превърнат в новите капиталисти.Той е следял за спазване на равенството на другарите независимо от поста който заемат,да няма родствени назначения.С идването на Хрушчов равенство рухва създава се комунистически елит който се ползва с редица привилегия,началото на контрареволюцията.

    Коментиран от #6

    05:34 11.06.2020

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Всички са били

    66 46 Отговор

    До коментар #4 от "Вас":

    По-равно бедни докато вожда му правели шведски маси за едно хранене нещо като Северна Корея.

    Коментиран от #27

    05:56 11.06.2020

  • 7 Подметков

    149 60 Отговор
    Пълни измишльотини дами и господа. Да вярва новото поколение че тогава хората са живяли като зверове. Че в България не е имало турско робство а съвместно съжителство . Че американците са освободили Европа от фашистите.Че белите са занесли само "култура" на индианците. Че негрите не са били роби , а студенти на бригада на тръстиката. Че войните в Сирия ,Либия и Ирак не са заради петрола , а за демокрация.

    Коментиран от #15, #75

    05:56 11.06.2020

  • 8 Подметков

    96 56 Отговор
    Тая пропаганда я водят от години. Също колко са избили и комунистите в България. За да могат да кажат : " Вижте как хубаво си живеете сега и бъдете доволни" !
    А колко хубаво се живее - всеки сам си знае.

    06:13 11.06.2020

  • 9 ееее

    90 47 Отговор

    До коментар #1 от "нашия":

    Що не пишат за българските генерали и офицери разстреляни у нас от фашисткия режим. За Русия ме боли фара не е наша работа. Пропагандистки хиени !

    Коментиран от #58

    06:20 11.06.2020

  • 10 СссереМ

    71 108 Отговор

    До коментар #1 от "нашия":

    Добре че се намесиха САЩ и съюзниците иначе сега бирата в Москва щеше да е пет райхмарки.

    Коментиран от #11, #16, #21, #34, #42, #45, #46, #62, #74, #83, #93

    06:44 11.06.2020

  • 11 Сандокан с двата ножа

    83 36 Отговор

    До коментар #10 от "СссереМ":

    Ако не бяха руснаците , самураите щяха да аргасват краварите като шкембе у дувар .

    Коментиран от #67

    06:49 11.06.2020

  • 12 Усмивката

    71 16 Отговор
    И у нас предстои чистка, Населението защо намалява. Властта се централизира. Започна и чистката по върховете. Съвпадение? . Не . Една личност пише новата история на България. Нашенския холокост.

    06:53 11.06.2020

  • 13 нашия

    15 9 Отговор

    До коментар #3 от "Александър":

    зависи кои броиш като'собствен народ'

    07:01 11.06.2020

  • 14 Нали вие сте учени

    104 34 Отговор
    Ако може и на мен някой да ми обясни - обикновен прост човек съм . Сталин избил унищожил , разстрелял , пратил десетки милиони на оня свят, а прираста на населението се увеличило с десетки милиони , построили хиляди заводи , спечелили 5 тежки войни , установили се като огромни територии , проснали се като черга върху картата на света, ракетите им порели космоса , че май и преди всички други. И сега простият ми въпрос , като от прост човек - СЕГА НИКОЙ НИКОГО НЕ ИЗБИВА , А ЗАЩО НИКОЙ НЕ ИЗБИВА , ЗАЩО НЯМАМЕ ПРИРАСТ , НАПРАВО ИЗЧЕЗВАМЕ , ПОДРИТВАТ НИ ОТ ТУК ОТ ТАМ < ВСЕКИ ВЛИЗА И ИЗВЛАЧВА КАКВОТО МУ ТРЯБВА , А КАЗВАТ - НЕЩАТА СЕ ПОЗНАВАЛИ В СРАВНЕНИЯТА - ОЧАКВАМ ПРОСТ ОТГОВОР , КАТО ЗА ПРОСТ ЧОВЕК.

    Коментиран от #17, #60

    07:05 11.06.2020

  • 15 Тиберий

    66 44 Отговор

    До коментар #7 от "Подметков":

    Най разумното нещо което върши Сталин са тези реформи Ако не ги бе извършил щеше да загуби войната Премахвайки вредните елемементи спаси СССР

    07:10 11.06.2020

  • 16 Джим Кери

    47 18 Отговор

    До коментар #10 от "СссереМ":

    А сега като е 200 лири по добре ли ти е? Лошо е да си беквокал на краварите

    07:16 11.06.2020

  • 17 Тиберий

    41 30 Отговор

    До коментар #14 от "Нали вие сте учени":

    От Сталин Хитлер Мосулини Чърчил можем само да се учим

    07:18 11.06.2020

  • 18 Дург

    41 10 Отговор
    Както обикновенно, искрени тъпочели, платени предатели и кви ли не замесват как от лъжи и полуистини за да замажат работата, както онзи ден един заяви,... Не комунисти избивали комунисти, а партийци......и да лъжедемокрацията, не в това което живеем не е демокрация, заради вас именно

    Коментиран от #19, #20

    07:22 11.06.2020

  • 19 нашия

    6 1 Отговор

    До коментар #18 от "Дург":

    добре ,че не ме цитира-щях много да се надуя

    07:35 11.06.2020

  • 20 Търся човека

    50 12 Отговор

    До коментар #18 от "Дург":

    Имаш на предвид онази демокрация , в която полицай оказва демократичен натиск , с коляно върху шията на лежащ човек , докато човека спре да диша, е тази демокрация не би могла да съществува по друг начин , има издадени 3 научни тома , как трябва да си държиш ръцете , когато те види полицай , и извика нещо по теб , щото следва моментален разстрел , и писане на доклад. Нямам нищо против да взаимстваме от тях челен опит , че боклука стана много , и няма кой да чисти , а пречи на нормалните хора , но не ни разрешават , за колонии не е демократично , ще станат , силни и организирани , и трудно после се командват.

    07:42 11.06.2020

  • 21 jorj

    13 31 Отговор

    До коментар #10 от "СссереМ":

    Това е самата истина за съжаление!!!!!! Помогнаха на този изродски строй.

    07:44 11.06.2020

  • 22 Село

    55 3 Отговор
    Кога ще в голямата чистка на крадливи политици в България.

    07:45 11.06.2020

  • 23 РЕАЛИСТ

    31 24 Отговор

    До коментар #3 от "Александър":

    Йосиф Сталин/ Джугашвили/ не е убивал от собствения си народ. Този грузински евреин е убивал руснаци. Джугашвили в превод означава " Син на евреин"

    Коментиран от #24, #32

    08:07 11.06.2020

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 РЕАЛИСТ

    21 11 Отговор

    До коментар #24 от "Глупак си":

    И кое е измислица? Че не е грузинец и не е евреин ли? И славния Берия също е грузинец.

    08:24 11.06.2020

  • 26 РЕАЛИСТ

    47 9 Отговор
    И Ленин е с потекло на немски евреин. Цялата революция е правена от евреи , финансирана от тях.

    08:33 11.06.2020

  • 27 Уфимцев

    72 12 Отговор

    До коментар #6 от "Всички са били":

    На вожда двамата му синове са пратени на фронта , да воюват , не са пратени по луксозни имения в Барселона , и Калифорния. Яков Джугашвили е пленен от германците . През 1943г германците предлагат размяна фелдмаршал Паулус срещу срещу лейтенант Яков Джугашвили . Отговара на Сталин е кратък - Не разменям фелдмаршал срещу лейтенант. Яков остава в плен където и умира. Сталин умира с военният си шинел на гърба , няма дори собствено жилище , целият му живот е преминал в Кремъл , или някоя държавна дача. Сталин не е делил хората по различните престъпления , а само по един член - враг на народа .

    08:51 11.06.2020

  • 28 Барчо

    54 16 Отговор
    Комунизма убива само неудобните, а капитализма всички. Първите го правят директно, а вторите го правят бавно и мъчително. Ако Сталин беше в България щеше да избие не повече от 100 000 неудобни и и толкова. Капитала обаче уби за България над 2 милиона и продължава с пълна сила. Когато тровиш някой с вредна храна непрекъснато без право на избор също е убийство. Е. Не се умира веднага, но това става бавно и мъчително след дълго боледуване. Капитала убива по безброй много начини и то съзнателно, като заблуждава населението, че всичко се прави за негово добро чрез собствените си медии. Няма да изброявам начините, защото много от тях на пръв поглед са незначителни и човек може да сметне че изобщо нямат нищо общо, но те са в цялостната система. Една от причините е съвременното производство в което стотици хора са заменени от една машина във всички сектори на икономиката. Като се разгледа в глобален мащаб се оказва, че милиони хора в трудоспособна възраст трябва да се хрантутят по някакъв начин от капитала. Кой иска хрантутници???? Капитала най-малко!!!

    Коментиран от #68

    09:29 11.06.2020

  • 29 Stéphanie 🎲

    29 45 Отговор
    Сталинизмът е режим на лъжата и омразата. Режим на нечовешки ужаси и терор. 

    09:42 11.06.2020

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 По добрият споед теб

    23 4 Отговор

    До коментар #3 от "Александър":

    Явно не си чел, но да си чул нещо за "Ноща на Дългите Ножове" или "Кристалната нощ"?

    Коментиран от #69

    09:51 11.06.2020

  • 32 Най голямото зло Сталин

    20 31 Отговор

    До коментар #23 от "РЕАЛИСТ":

    Хитлер е трепал чуждите, а Сталин изби своите.

    Коментиран от #33, #35, #82

    09:53 11.06.2020

  • 33 РЕАЛИСТ

    32 9 Отговор

    До коментар #32 от "Най голямото зло Сталин":

    Абе, има си и причина за тази чистка, но нямам време . Поразровете се малко.

    09:57 11.06.2020

  • 34 Барчо

    43 12 Отговор

    До коментар #10 от "СссереМ":

    Намесиха се когато на руска територия вече нямаше нито един въоръжен германски войник и 70% от немската армия вече беше извън строя, а останалата осъзнала, че губят войната. Тази намеса беше по-скоро да могат да седнат на масата с лапачката и да вземат от баницата. Повода за влизането на УСАта във войната е потопяването на японска подводница от американски военен кораб и последвалата бомбандировка на Пърл Харбър.

    Коментиран от #71

    10:00 11.06.2020

  • 35 Барчо

    21 8 Отговор

    До коментар #32 от "Най голямото зло Сталин":

    От чуждите знаеш какво да очакваш и много лесно можеш да се предпазиш. Проблема е как ще се опазиш от своите собствени скрити врагове, които смяташ за най-добри приятели. Чуждите врагове могат да те върнат в първи клас, а собствените ще те вкарат директно в гроба. Разликата е много голяма на второ четене.

    10:04 11.06.2020

  • 36 ГАбарчо

    11 4 Отговор

    До коментар #30 от "Барчо":

    Докара ли от девет кладенеца вода?
    Докара!!!

    10:09 11.06.2020

  • 37 КАП

    19 5 Отговор
    Има една книжчица от Виктор Суворов - "Очищение", на български е, там само с факти и цифри е показано защо е чистката, а не като тук от повечето изказали се: чули-недочули от някъде.....

    10:59 11.06.2020

  • 38 Коал

    10 1 Отговор
    Който сам не може да разбере нещо колкото и да му обясняваш-все тая.

    11:09 11.06.2020

  • 39 МиГ 23

    33 11 Отговор
    Пълна лъжа. Безсрамие. Избивали по 1600 човека на ден. Вие луди ли сте? Да има избити, ама мн. по-малко. Белият терор колко изби- над 2 или 3млн. руснаци. За това що не пишете?

    Коментиран от #40

    11:27 11.06.2020

  • 40 Ндааа

    21 5 Отговор

    До коментар #39 от "МиГ 23":

    Грешка си, белият терор избива 12 милиона.
    Но се чудя едно, как не са цензурирали толкова много коментари, в сравнение с преди.
    Явно администраторите имат нови директиви, в "интерес на евроатлантическите ценности" спуснати сигурно от комисията за Естетическа журналистика, т.е. от официялната цензора.
    А Админ ?

    12:46 11.06.2020

  • 41 Баба Пена

    16 6 Отговор
    Е и тук в България имаме нужда от такава чистка

    13:55 11.06.2020

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 България

    7 13 Отговор
    А колко българи е избил и затворил в ГУЛАГ!?

    14:38 11.06.2020

  • 44 Пенчо

    17 3 Отговор

    До коментар #1 от "нашия":

    Познатите лъжи на Хрушчов

    14:43 11.06.2020

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Иван православен

    25 8 Отговор
    Браво на Сталин . Изби трцкистите,ренегатите,чуждите агенти главно английски и предателите. Е,покрай сухото понякога гори и суровото. Такива сурови времена са били.

    14:58 11.06.2020

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Бай Горан

    8 4 Отговор
    Може да ви прозвучи цинично,но това е бил начина за подмяна на неудобните,за издигането на тяхно място на верни хора и за промяна на курса в някаква степен."Нощта на дългите ножове" в Германия е акция от същият тип.Тези похвати са характерни за всички тоталитарни режими,където няма опозиция,избори и власта на диктатора е абсолютна.Колко хора са били избити по време на Сталинското управление,може да си представите,като прочетете за палачите на НКВД.Не е нужно да се ровите много-поинтересувайте се от биографиите на Василий Блохин и Пьотр Маго.

    15:11 11.06.2020

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Чичо

    1 1 Отговор
    Коментара ми съдържа нецензурни думички.

    15:23 11.06.2020

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 100

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "нашия":

    Ако не беше обезкървена, Хитлер нямаше да си поделя Полша с тях и нямаше после да ги нападне. Щяха да си стоят в границите от преди 39-та. А пък кой знае, ако армията им не беше прочистена от кадърни и мислещи военни, може би след 8 г. щеше да спретне едно военно превратче и да влезе в Москва, не в Берлин.

    15:49 11.06.2020

  • 56 лъжи и глупости на търкалета

    23 9 Отговор
    Съжалявам автора като функционално неграмотен разбирач по всичкология.
    Поне да беше прочел нещо повече от официалната пропаганда 20-я конгрес на КПСС на Никита Хрушчов - един от отровителите и пръв очернител на Сталин.

    Колко трябва да си лекомислен, за да поднасяш фекалиите на Хрушчов към вентилатора на историята?

    Това което наричат "Съветския холокост" е гнусна антисталинска инсинуация.
    Контрареволюцията, която се проведе в СССР и другите държави от Световната социалистическа система, започвайки пълзящо от прекият убиец на съветски граждани в УССР и в подмосковието -Хрушчов, - преминала в съюз и конвергенция между ЦРУ и КГБ по времето на Адропов и достигнала своя апогей при прасето Горби и пияницата Елцин; тази контрареволюция която доведе до срив на икономиките на СССР и на държавите от Източна Европа и ги постави в подчинено положение на долара; умори от глад и чрез аборти и болести десетки милиони граждани на Източна Европа и на територията на бившия СССР (само на територията на бившата УССР населението от 52 милиона през 1990 г. днес е под 42 милиона); тази контрареволюция на ТРОЦКИСТИТЕ (тогава леви, а днес десни) СПРЯ СТАЛИН.

    При това истината е, че разстреляните и загиналите при тежки условия на труд в трудовите лагери са по-малко от 800 хиляди души. ТАКАВА Е СТАТИСТИКАТА ОТ АРХИВИТЕ!

    Другото е непознаване на историята, клеветничество, съчинителство и омраза на собствениците на световния капитал към Сталин. Защото ако Троцки беше успя

    Коментиран от #57

    16:44 11.06.2020

  • 57 лъжи и глупости на търкалета

    21 10 Отговор

    До коментар #56 от "лъжи и глупости на търкалета":

    (продължение)

    Другото е непознаване на историята, клеветничество, съчинителство и омраза на собствениците на световния капитал към Сталин. Защото ако Троцки беше успял в контрареволюцията, СССР щеше още тогава да стане суровинна база на САЩ.

    Благодарение на взетите мерки от Сталин по консолидация на народа на СССР и на отстраняване на предателските елементи от командването на Червената армия, СССР в крайна сметка спечели войната срещу непобедимата германска армия на Хитлер, заедно с нейните васали от Европа и организираните в СС дивизии европейски главорези на Хитлер.

    ЗАТОВА НЕ СПИРА ОМРАЗАТА И ИНСИНУАЦИИТЕ НА ЗАПАДА И НА ТЕХНИТЕ ЮДО-МАСОНСКИ ГОСПОДАРИ КЪМ СТАЛИН.

    16:46 11.06.2020

  • 58 Христо Попов

    12 13 Отговор

    До коментар #9 от "ееее":

    Сещам се за само един, съветския шпионин, национален предател генерал Заимов.

    16:51 11.06.2020

  • 59 Разведелен

    7 11 Отговор

    До коментар #1 от "нашия":

    При опита за изнасяне на революцията извън Русия Червената армия получи як шут пред Варшава, а чистките са една от причините за създсване на РОА, сражавала се на страната на Вермахта.

    17:19 11.06.2020

  • 60 Браво

    15 7 Отговор

    До коментар #14 от "Нали вие сте учени":

    Много ти е точен въпросът относно прираста на населението в СССР с над 20 милиона души за времето от 1914 г. до 1941 г., при положение, че в ПСВ (1914-1918 г.) статистиката сочи, че са загинали 2 милиона души, а по времето на гражданската война и голодомора - още 6 милиона души.

    1913 (Российская империя без Финляндии) ↗170 902 00[13]
    1920 (январь) ↘137 727 000[14]
    1926 (17 декабря) ↗147 027 915[14]
    1927 (декабрь) ↗150 478 000[15]
    1929 (январь) ↗154 226 000[16]
    1937 (январь) ↗164 500 000[14]
    1939 (17 января) ↗170 467 186[17]
    1941 (январь) ↗198 712 700[18]
    1941 (июнь) ↘195 392 000[14]
    1941 (декабрь) ↘170 000 000[19]
    1945 (декабрь) ↘172 013 000[14]
    1950 (январь) ↗179 229 000
    1951 (январь) ↗182 321 000[14]
    1953 (январь) ↗188 700 000
    Преди и след Великата Отечествена война производителността на труда по времето на Сталин достига невиждани нива, за които днешен Китай може само да мечтае, а брутният национален доход (по-точен индикатор от БВП) на годишна база нараства до 30%!

    Коментиран от #85

    17:30 11.06.2020

  • 61 100

    11 13 Отговор
    Първо - много вероятно данните за съветската производителност през въпросния период да са силно манипулирани. Второ - качеството на продукцията като цяло е много ниско, защото се пести от много неща, за да се докара голяма бройка и да се преизпълни плана...

    18:07 11.06.2020

  • 62 Додо

    20 8 Отговор

    До коментар #10 от "СссереМ":

    Стига смешки! Намесиха се защото се изплашиха,че СССР ще завладее цяла Европа

    02:57 12.06.2020

  • 63 Гост

    12 6 Отговор
    Доказано е ,че тухачевски е бил шпионин на кучешниците от острова.

    03:21 12.06.2020

  • 64 Роко

    15 4 Отговор

    До коментар #1 от "нашия":

    Е ми най - вероятно щеше да загуби войната. Маршал Тухачевски е прочут с три неща разгрома под Варшава (създадената само преди две години войска полска го разгромява защото "гения" не знае що е туй резерв) кланетата на руски селяни под Тамбов (освен масовите разтрели, взимането на заложници и разтрелите им, той за първи път използва бойни отровни вещества срещу населението на страната си, всъщност той нарича себе си окупатор и червената власт окупационна) и безумните си идеи (като всички трактори и коли да се преработят на танкове, като им поставят по една картечница Максим и няколко листа ламарина). По негова идея са създадени два (той мечтае за десет - петнайсет но Сталин го разтрелва и остават два) чудовищни механизирани корпуси имащи по 560 танка, но пък затова само по 100 камиона, и четири зенитни картечници(Максим) тези корпуси просъществуват до 27 септември 1939 година когато са разформировани (по време на нахлуването в Полша се доказват като абсолютно не ефективни (танковете тъпо спират поради липса на гориво кво да се прави няма достатъчно камиони които да ги зареждат просто "геният" е бил над тези подробности) и от разгром ги спасява единствено заповедта на полското командване да не се воюва със съветските войски.

    06:05 12.06.2020

  • 65 Роко

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "нашия":

    Ученикът му Жуков когато се докопва до властта решава да възкреси механизираните корпуси, но решава, че 560 танка са малко трябват двойно и петнайсет са малко трябват също двойно. И започва да ги формира,(до 22 юни са формирани 12) за щастие на СССР не успява да завърши всичките, завършените са разгромени при границата (кво да се прави немците нямат заповеди да не се бият с червената армия) останалите са разформировани като негодни след като Сталин сваля Жуков от поста началник на ГЩ. 6-ти механизиран корпус в състав 1029 танка (350 от танковете са нови Т-34 и КВ-1 в немската армия няма нищо дори приблизително подобно на тях) и 300 бронирани коли (също с танкови оръдия) е обкръжен и разгромен от германската пехота преди края на юни.

    06:24 12.06.2020

  • 66 Каунь

    1 1 Отговор
    Луда работа ненормалници. Ма така е било има руски филми. Кат гледам по ТВ то сега и в друга под небесна империя в Америка е същото.

    06:32 12.06.2020

  • 67 Роко

    7 6 Отговор

    До коментар #11 от "Сандокан с двата ножа":

    СССР през цялата война подържа дружески отношения с Япония. И така докато америте мятат две атомни бомби над Япония и японците молят за мир. Едва когато започват преговорите за капитулация червената армия се престрашава да ги нападне. Не за друго, а защото Сталин се притеснява че ако не се включи може да го изключат от сделката за наследството на Японската империя (вярно обещали са му нещо ма не се знае ако си трайна може да го забравят). След като влизат в Корея съветските войски воюват само в териториите които ще получат. Бъдещата Южна Корея остава под японско управление докато идват американците месец по - късно.

    06:37 12.06.2020

  • 68 Роко

    4 9 Отговор

    До коментар #28 от "Барчо":

    Барчо цялата храна произведена от импорто замещението се произвежда с палмово масло. А както всички знаем то е много полезно (и не ми излизай с лафа че в Русия не е комунизъм. Путин е тъпо политическо ченге комунист до мозъка на костите си)

    06:57 12.06.2020

  • 69 Роко

    6 7 Отговор

    До коментар #31 от "По добрият споед теб":

    Е чели сме в "Ноща на дългите ножове" а ти чел ли си? Първо в Германия няма фашисти там са социалисти. Хитлер строй социализЪма под червения флаг (преди да го арестуват през 1923 година Хитлер е правоверен комунист прословутия му "Бирен пич" е част от революционната вълна организирана от Москва) след като влиза в затвора както е казал поетът "попадна на хора и стана човек" променя част от възгледите си охладен е интернационалния му плам и е заменен с национален. Решава да строй социализЪма само в Германия. Второ в "Кристалната нощ" верните на Хитлер партийци разгромяват крайно лявото крило в партията убити са няколко висши функционери (повечето са опростени). Да сравняваш "Кристалната нощ" с сталинските чистки е все едно да сравняваш коте с със саблезъб.

    07:13 12.06.2020

  • 70 НКВД

    6 2 Отговор
    Чистата затова е чистка - да се изчисти боклука. Великата Отечествена започва с тия чистки като подготовка за войната - с операция " Лов на гадове". Първите месеци на войната показват, че колкото е било нужно, но проведена не особено успешно та са продължили да цистят и в началото на войната - първата линия на отбраната е разгромена през лятото на 41. Само, че руснаците са били изградили не една, а три линии.

    Коментиран от #72

    07:24 12.06.2020

  • 71 Роко

    8 6 Отговор

    До коментар #34 от "Барчо":

    Барчо ма Пърл Харбър е през 1941 бе. Първите доставки по Лендлиза идват през октомври 1941 година когато единственото което прави червената армия е да бяга и да се предава с милиони (направо загубена кауза). През декември след като са получили помощта от америте идва първата победа (случайност или не съвсем). Десанта в Италия е по време на битката за курската дъга. Хитлер изтегля войски от Курск за да запуши пробива в Италия. Благодарение на това битката е "спечелена" ако може да се нарече така разгрома под Прохаровка (на всеки унищожен се падат по 20 унищожени съветски и са убити над 700 хиляди войничета най тежките съветски загуби след берлинската операция)

    07:25 12.06.2020

  • 72 Роко

    7 3 Отговор

    До коментар #70 от "НКВД":

    Първо не са линии на отбрана а стратегически ешалони. Първият е разгромен до края на юни 4 милионна кадрова армия с 15 000 танка са разгромени от 2 милиона немци с 3200 танка за седмица. През юли е разгромен и втория ешалон (половината армии в него са с черни шинели, а такива носят лагерниците от ГуЛаг). През септември третия той се състой от армии чекисти (някой трябва да следи армиите лагерници). Москва е спасена от войски изтеглени от далечния изток.

    Коментиран от #73, #76

    07:35 12.06.2020

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Gost

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "СссереМ":

    Щеше, ако, скоро, много скоро и. Т. Н. Т а в действителност какво стана

    09:29 12.06.2020

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Бай хой

    5 4 Отговор

    До коментар #72 от "Роко":

    Нищо не казваш за геноцида над Българите от съвременната демокрация. За по малко от 30 години -2 милиона, около 30%.

    09:50 12.06.2020

  • 77 Антикомунист

    6 5 Отговор
    Ако Хитлер води войната само на един фронт срещу СССР не се беше се закачал с Англия и запада нямаше да я има помощта за "великата"червена армия и тя отдавна нямаше да я има.И още по голяма грешка че се отнесе така жестоко с мирното население а те посрещаха вермахта с цветя като освободители. Не че Хитлер е стока но Сталин го превъзхожда както Мао пол пот , Ким Ир Сен _върховни диктатори срам за човечеството .Това е истината.

    10:03 12.06.2020

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Пешо

    6 4 Отговор
    Интересно защо непрекъснато всякакви "специалисти", наши и чужди, бълват нон-стоп негативизми от историята на СССР и днешния ден на Русия, а не пишат нищо за нашата тъмна история между двете световни войни или пък за историята на САЩ, в която се коренят, например проявите на насилие днес в Щатите. Това е пропаганда от най-долнопробен тип, насаждаща русофобия. При това издигната в ранг на държавна политика, нищо повече.

    Коментиран от #90

    12:54 12.06.2020

  • 80 111

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Александър":

    Саше, бро, затова никой не ти пише за нашия фашизъм, за да типромива мозъка. Както се вижда, успешно. Защото да сравняваш нашия фашизъм с нашия социализъм в негативен за соца ни аспект е загубена кауза.

    13:02 12.06.2020

  • 81 Историк

    3 3 Отговор
    Момчета,
    Виктор Суворов вече е преведен на Бг.
    И не случайно има издадена смъртна присъда от СССР-а, която Все Още не отменена от Путин !
    Прочетете " Ледоразбивач", моля.

    13:06 12.06.2020

  • 82 Габдулла

    2 2 Отговор

    До коментар #32 от "Най голямото зло Сталин":

    Ето това е грешката на Хитлер. Не си чисти кошарата. И за това свършва изгорен в ямата.

    14:13 12.06.2020

  • 83 Дурак!

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "СссереМ":

    Дурак!!!

    23:08 12.06.2020

  • 84 СЪЩИЯ

    0 0 Отговор
    ХРОНОЛОГИЯ НА ПЕРИОДИ ОТ НАЙ-РАЗЛИЧНИ УПАВЛЕНИЯ, НЕ ЛОШИ ТЕМИ И ЗА ИСТОРИЦИ И НЕЗАПОЗНАТИ И Т. Н. ФАКТИ, ДИСКУСИЙ, РАЗМИСЛИ И ДЕМАГОГИЙ И ПО - ДОБРОТО ПОЗНАНИЕ НА МИНАЛОТО ПО-ДОБРО ЛИ Е ЗА НАСТОЯЩЕТО И БЕДЕЩЕТО? ФАКТИ.....

    00:07 13.06.2020

  • 85 Шопа

    3 1 Отговор

    До коментар #60 от "Браво":

    Ти хубаво си постнал статистика, но ти куцат знания за да я тълкуваш. Освен първа световна и гладомор в онези земи има и гражданска война, за която никой не се наема да даде точни цифри на загубите в човешки единици. За което говорят и цифрите в твоята статистика: 1913 г. 170 млн. население, 1920 г. 137 млн. население... Виждам една разлика от 33 млн., която лесно би забелязал и ти, но остават още две години до гкрая на гражданската война и 10 години до гладомора... Въпросът е къде са тези 33 милиона души? Това са 4 Българии от Тошово време.
    Сега виж как върви прираста по-късно - долу горе с около 2 млн на година. Сега виж периода 1929 - 1937 година - това са 8 години би трябвало прираста да е 16 млн, а той е само 10 млн... Къде се губят 6 млн? Това е тъкмо периода на гладомора и първият етап на Сталинските репресии. Така де статистически погледнато липсата е по голяма малко над 7 млн, не ми се налива акъл в празна глава и за това няма да обяснявам.
    Сега виж годините 1939 - 1941 опааа прираст от 28 млн за две години.. И това с включена 37-ма репресионна година... Защо ли? Ами защото тогава се окупират от СССР-то едни територии от Черно море до Балтийско, като част от Полша, Литва, Латвия, Естония и т.н.  Така, че загубите от репресиите от 1937 са неуловими, но са много по-големи от 3.5 млн. Имай впредвид, че има и загуби, които са приписани на втората световна - когато окупират Полша и Прибалтика започват репресии, разкулачване и заточване в Сибир, кано

    Коментиран от #86

    00:48 13.06.2020

  • 86 Шопа

    3 1 Отговор

    До коментар #85 от "Шопа":

    като същевременно се заселват руснаци в новите територии. Какви са точните загуби от новоколонизираното население можем само да гадаем. Но прираста е огромен 28 милиона души. Мога да ти дам и повече информация, но сам чети как се е увеличавал СССР и се чуди къде се губят милиони души.
    Но от нова, което виждаш, така де, което ти показах можеш даси направиш 2 извода - гражданската война отнася много повече животи от втората световна и жертвите на великата им отечественна далеч не са 27 милиона. Макар, че още през 1941 и 42 измира огромно количество хора от глад, като например, половината население на Архангелск и милиони от заточените в Сибир. След началото на помощите от САЩ и Англия нещата се нормализират.
    Така, че като четеш статистиката мисли с главата си, а не я чети като дявола евангелие.
    Относно производителността на труда - скока е огромен, но е нормално - от страна без промишленост и с население от почти 100% наследници на неграмотни селяни и "дворовые" (прислуга) - ителигенцията и индустриалците са методично унищожавани, започват да се индустриализират - купуват технологии, внасят оборудване, специалисти... Как да не се наблюдава ръст??? А знаеш ли че имат случаи и не един когато се опитват да задействат съществувало предприятие от преди 1918 година и не могат, та се налага да викат специалисти от производителя на запад (Германия, Италия, Англия) за да им го задвижат. А цялото това производство в последствие работи с такова качество, че жална ти

    04:14 13.06.2020

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 аошщя

    1 0 Отговор

    До коментар #79 от "Пешо":

    Е какво да пишат? Ако пишат ще лъсне истината че едва след 1945 г. народа започва да живее малко по-човешки!Между двете световни войни - глад, мизерия, кражби и угояване на така наречения "елит" на нацията дето след 9 септември заслужено е размазан като тлъста оядена въшка! като гледам и сегашния "елит" се чудя пък тея кърлежи кога ще ги сплеска мизерстващия народ!

    22:01 13.06.2020

  • 91 Призрак

    2 1 Отговор
    Малко се говори и знае за руския и съветския геноцид в България. Ганьо са го научили сляпо да вярва в ''братушките'', и така до ден днешен. Само вижте колко много другари с български паспорт вярват в майтушка Россия. Срам и позор за русофилите, подкрепящи такиви режими като на Сталин и Путин.

    02:09 14.06.2020

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 игорь

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "СссереМ":

    именно америка и англия хотели что бы так было.именно они давали деньги гитлеру,.именно на их деньги вся европа работала на гитлера,.кстати и болгары тоже в их числе.,именно американская торговля с гитлеров в войну превышала весь сраный американский лендлиз для всех союзников атифа.и только испугавшись потерять свою промышленность в европе америка вступила в якобы войну против гитлера

    Коментиран от #94

    09:28 28.06.2020

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 ДРУГАРЯ САТАНА

    0 0 Отговор
    В МОМЕНТА СМЕ ПО КАЛЕНДАРА ОТ 1936Г. :)
    НАМЕРЕТЕ СИ И 1937Г.

    12:34 22.12.2020

  • 96 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    0 0 Отговор
    Странно, защо има коментари от 2020 г ?

    03:48 11.06.2026

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