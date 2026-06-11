11 юни 1937 г. Голямата чистка на Сталин в Червената армия

На 11 юни 1937 г. по нареждане на Йосиф Сталин е издадена смъртна присъда на маршал Михаил Тухачевски и други седмина висши военни. Те са осъдени по измислени обвинения в антисъветска дейност.
Делото срещу Тухачевски е част от процеса по обезглавяването на Червената армия, част от терора на Сталин срещу обществото в СССР.
Голямата чистка или "Големият терор" са политически репресии и гонения в Съветския съюз, дирижирани от Йосиф Сталин през 30-те години на миналия ХХ век с цел да консолидира управлението си в Съветския съюз, да централизира властта и да премахне всяка възможна съпротива на властта, независимо дали тя е реална или се симулира такава.
Някои автори описват тези репресии като „Съветския холокост“. В руската историография периодът на най-интензивните чистки (1937-1938), се нарича ежовщина на името на Николай Ежов, ръководител на съветската тайна полиция — НКВД.
Тайната заповед на НКВД под номер 00447 от 30 юли 1937 определя „лимитът на терора", т.е. общия брой на предвидените за арестуване във всички региони, разделени на различни категории. „Първа категория“ е включвала лица, които е трябвало веднага да бъдат разстреляни. Във „Втора категория“ влизат лица, които е било предвидено да бъдат осъдени на дълъг срок и изпратени в лагерите.
Големият терор взима 3 милиона директни жертви, т.е. чрез т. нар. „бързо унищожение на заподозрени", а в ГУЛАГ загиват още 7,5 милиона хора.
Държавният тероризъм е насочен най-вече към политически и военни лидери. Генерали от Червената армия са били убити, писатели, хора на изкуството и учени са били жертви на чистките, наред с обикновените граждани, заподозрени в поставяне под съмнение управлението на Сталин.
Ако до 1937 г. репресиите са засягали отделни групи и обществени кръгове, то предмет на терора става цялото общество.
По време на 470 дневния период на Големият терор в СССР са разстрелвани по 1600 души на ден, което прави средно по един човек на минута. Разстрелите продължават 15 месеца и 12 дни, без „почивен ден“, денем и нощем. Това пише Томаш Кижни – фотограф и журналист, който от години работи над албум за едно от най-жестоките сталински престъпления.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 нашия
Коментиран от #9, #10, #44, #55, #59, #64, #65, #88
05:07 11.06.2020
2 нашия
05:11 11.06.2020
3 Александър
Коментиран от #5, #13, #23, #31, #80, #92
05:26 11.06.2020
4 Вас
Коментиран от #6
05:34 11.06.2020
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Всички са били
До коментар #4 от "Вас":По-равно бедни докато вожда му правели шведски маси за едно хранене нещо като Северна Корея.
Коментиран от #27
05:56 11.06.2020
7 Подметков
Коментиран от #15, #75
05:56 11.06.2020
8 Подметков
А колко хубаво се живее - всеки сам си знае.
06:13 11.06.2020
9 ееее
До коментар #1 от "нашия":Що не пишат за българските генерали и офицери разстреляни у нас от фашисткия режим. За Русия ме боли фара не е наша работа. Пропагандистки хиени !
Коментиран от #58
06:20 11.06.2020
10 СссереМ
До коментар #1 от "нашия":Добре че се намесиха САЩ и съюзниците иначе сега бирата в Москва щеше да е пет райхмарки.
Коментиран от #11, #16, #21, #34, #42, #45, #46, #62, #74, #83, #93
06:44 11.06.2020
11 Сандокан с двата ножа
До коментар #10 от "СссереМ":Ако не бяха руснаците , самураите щяха да аргасват краварите като шкембе у дувар .
Коментиран от #67
06:49 11.06.2020
12 Усмивката
06:53 11.06.2020
13 нашия
До коментар #3 от "Александър":зависи кои броиш като'собствен народ'
07:01 11.06.2020
14 Нали вие сте учени
Коментиран от #17, #60
07:05 11.06.2020
15 Тиберий
До коментар #7 от "Подметков":Най разумното нещо което върши Сталин са тези реформи Ако не ги бе извършил щеше да загуби войната Премахвайки вредните елемементи спаси СССР
07:10 11.06.2020
16 Джим Кери
До коментар #10 от "СссереМ":А сега като е 200 лири по добре ли ти е? Лошо е да си беквокал на краварите
07:16 11.06.2020
17 Тиберий
До коментар #14 от "Нали вие сте учени":От Сталин Хитлер Мосулини Чърчил можем само да се учим
07:18 11.06.2020
18 Дург
Коментиран от #19, #20
07:22 11.06.2020
19 нашия
До коментар #18 от "Дург":добре ,че не ме цитира-щях много да се надуя
07:35 11.06.2020
20 Търся човека
До коментар #18 от "Дург":Имаш на предвид онази демокрация , в която полицай оказва демократичен натиск , с коляно върху шията на лежащ човек , докато човека спре да диша, е тази демокрация не би могла да съществува по друг начин , има издадени 3 научни тома , как трябва да си държиш ръцете , когато те види полицай , и извика нещо по теб , щото следва моментален разстрел , и писане на доклад. Нямам нищо против да взаимстваме от тях челен опит , че боклука стана много , и няма кой да чисти , а пречи на нормалните хора , но не ни разрешават , за колонии не е демократично , ще станат , силни и организирани , и трудно после се командват.
07:42 11.06.2020
21 jorj
До коментар #10 от "СссереМ":Това е самата истина за съжаление!!!!!! Помогнаха на този изродски строй.
07:44 11.06.2020
22 Село
07:45 11.06.2020
23 РЕАЛИСТ
До коментар #3 от "Александър":Йосиф Сталин/ Джугашвили/ не е убивал от собствения си народ. Този грузински евреин е убивал руснаци. Джугашвили в превод означава " Син на евреин"
Коментиран от #24, #32
08:07 11.06.2020
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 РЕАЛИСТ
До коментар #24 от "Глупак си":И кое е измислица? Че не е грузинец и не е евреин ли? И славния Берия също е грузинец.
08:24 11.06.2020
26 РЕАЛИСТ
08:33 11.06.2020
27 Уфимцев
До коментар #6 от "Всички са били":На вожда двамата му синове са пратени на фронта , да воюват , не са пратени по луксозни имения в Барселона , и Калифорния. Яков Джугашвили е пленен от германците . През 1943г германците предлагат размяна фелдмаршал Паулус срещу срещу лейтенант Яков Джугашвили . Отговара на Сталин е кратък - Не разменям фелдмаршал срещу лейтенант. Яков остава в плен където и умира. Сталин умира с военният си шинел на гърба , няма дори собствено жилище , целият му живот е преминал в Кремъл , или някоя държавна дача. Сталин не е делил хората по различните престъпления , а само по един член - враг на народа .
08:51 11.06.2020
28 Барчо
Коментиран от #68
09:29 11.06.2020
29 Stéphanie 🎲
09:42 11.06.2020
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 По добрият споед теб
До коментар #3 от "Александър":Явно не си чел, но да си чул нещо за "Ноща на Дългите Ножове" или "Кристалната нощ"?
Коментиран от #69
09:51 11.06.2020
32 Най голямото зло Сталин
До коментар #23 от "РЕАЛИСТ":Хитлер е трепал чуждите, а Сталин изби своите.
Коментиран от #33, #35, #82
09:53 11.06.2020
33 РЕАЛИСТ
До коментар #32 от "Най голямото зло Сталин":Абе, има си и причина за тази чистка, но нямам време . Поразровете се малко.
09:57 11.06.2020
34 Барчо
До коментар #10 от "СссереМ":Намесиха се когато на руска територия вече нямаше нито един въоръжен германски войник и 70% от немската армия вече беше извън строя, а останалата осъзнала, че губят войната. Тази намеса беше по-скоро да могат да седнат на масата с лапачката и да вземат от баницата. Повода за влизането на УСАта във войната е потопяването на японска подводница от американски военен кораб и последвалата бомбандировка на Пърл Харбър.
Коментиран от #71
10:00 11.06.2020
35 Барчо
До коментар #32 от "Най голямото зло Сталин":От чуждите знаеш какво да очакваш и много лесно можеш да се предпазиш. Проблема е как ще се опазиш от своите собствени скрити врагове, които смяташ за най-добри приятели. Чуждите врагове могат да те върнат в първи клас, а собствените ще те вкарат директно в гроба. Разликата е много голяма на второ четене.
10:04 11.06.2020
36 ГАбарчо
До коментар #30 от "Барчо":Докара ли от девет кладенеца вода?
Докара!!!
10:09 11.06.2020
37 КАП
10:59 11.06.2020
38 Коал
11:09 11.06.2020
39 МиГ 23
Коментиран от #40
11:27 11.06.2020
40 Ндааа
До коментар #39 от "МиГ 23":Грешка си, белият терор избива 12 милиона.
Но се чудя едно, как не са цензурирали толкова много коментари, в сравнение с преди.
Явно администраторите имат нови директиви, в "интерес на евроатлантическите ценности" спуснати сигурно от комисията за Естетическа журналистика, т.е. от официялната цензора.
А Админ ?
12:46 11.06.2020
41 Баба Пена
13:55 11.06.2020
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 България
14:38 11.06.2020
44 Пенчо
До коментар #1 от "нашия":Познатите лъжи на Хрушчов
14:43 11.06.2020
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Иван православен
14:58 11.06.2020
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Бай Горан
15:11 11.06.2020
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Чичо
15:23 11.06.2020
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 100
До коментар #1 от "нашия":Ако не беше обезкървена, Хитлер нямаше да си поделя Полша с тях и нямаше после да ги нападне. Щяха да си стоят в границите от преди 39-та. А пък кой знае, ако армията им не беше прочистена от кадърни и мислещи военни, може би след 8 г. щеше да спретне едно военно превратче и да влезе в Москва, не в Берлин.
15:49 11.06.2020
56 лъжи и глупости на търкалета
Поне да беше прочел нещо повече от официалната пропаганда 20-я конгрес на КПСС на Никита Хрушчов - един от отровителите и пръв очернител на Сталин.
Колко трябва да си лекомислен, за да поднасяш фекалиите на Хрушчов към вентилатора на историята?
Това което наричат "Съветския холокост" е гнусна антисталинска инсинуация.
Контрареволюцията, която се проведе в СССР и другите държави от Световната социалистическа система, започвайки пълзящо от прекият убиец на съветски граждани в УССР и в подмосковието -Хрушчов, - преминала в съюз и конвергенция между ЦРУ и КГБ по времето на Адропов и достигнала своя апогей при прасето Горби и пияницата Елцин; тази контрареволюция която доведе до срив на икономиките на СССР и на държавите от Източна Европа и ги постави в подчинено положение на долара; умори от глад и чрез аборти и болести десетки милиони граждани на Източна Европа и на територията на бившия СССР (само на територията на бившата УССР населението от 52 милиона през 1990 г. днес е под 42 милиона); тази контрареволюция на ТРОЦКИСТИТЕ (тогава леви, а днес десни) СПРЯ СТАЛИН.
При това истината е, че разстреляните и загиналите при тежки условия на труд в трудовите лагери са по-малко от 800 хиляди души. ТАКАВА Е СТАТИСТИКАТА ОТ АРХИВИТЕ!
Другото е непознаване на историята, клеветничество, съчинителство и омраза на собствениците на световния капитал към Сталин. Защото ако Троцки беше успя
Коментиран от #57
16:44 11.06.2020
57 лъжи и глупости на търкалета
До коментар #56 от "лъжи и глупости на търкалета":(продължение)
Другото е непознаване на историята, клеветничество, съчинителство и омраза на собствениците на световния капитал към Сталин. Защото ако Троцки беше успял в контрареволюцията, СССР щеше още тогава да стане суровинна база на САЩ.
Благодарение на взетите мерки от Сталин по консолидация на народа на СССР и на отстраняване на предателските елементи от командването на Червената армия, СССР в крайна сметка спечели войната срещу непобедимата германска армия на Хитлер, заедно с нейните васали от Европа и организираните в СС дивизии европейски главорези на Хитлер.
ЗАТОВА НЕ СПИРА ОМРАЗАТА И ИНСИНУАЦИИТЕ НА ЗАПАДА И НА ТЕХНИТЕ ЮДО-МАСОНСКИ ГОСПОДАРИ КЪМ СТАЛИН.
16:46 11.06.2020
58 Христо Попов
До коментар #9 от "ееее":Сещам се за само един, съветския шпионин, национален предател генерал Заимов.
16:51 11.06.2020
59 Разведелен
До коментар #1 от "нашия":При опита за изнасяне на революцията извън Русия Червената армия получи як шут пред Варшава, а чистките са една от причините за създсване на РОА, сражавала се на страната на Вермахта.
17:19 11.06.2020
60 Браво
До коментар #14 от "Нали вие сте учени":Много ти е точен въпросът относно прираста на населението в СССР с над 20 милиона души за времето от 1914 г. до 1941 г., при положение, че в ПСВ (1914-1918 г.) статистиката сочи, че са загинали 2 милиона души, а по времето на гражданската война и голодомора - още 6 милиона души.
1913 (Российская империя без Финляндии) ↗170 902 00[13]
1920 (январь) ↘137 727 000[14]
1926 (17 декабря) ↗147 027 915[14]
1927 (декабрь) ↗150 478 000[15]
1929 (январь) ↗154 226 000[16]
1937 (январь) ↗164 500 000[14]
1939 (17 января) ↗170 467 186[17]
1941 (январь) ↗198 712 700[18]
1941 (июнь) ↘195 392 000[14]
1941 (декабрь) ↘170 000 000[19]
1945 (декабрь) ↘172 013 000[14]
1950 (январь) ↗179 229 000
1951 (январь) ↗182 321 000[14]
1953 (январь) ↗188 700 000
Преди и след Великата Отечествена война производителността на труда по времето на Сталин достига невиждани нива, за които днешен Китай може само да мечтае, а брутният национален доход (по-точен индикатор от БВП) на годишна база нараства до 30%!
Коментиран от #85
17:30 11.06.2020
61 100
18:07 11.06.2020
62 Додо
До коментар #10 от "СссереМ":Стига смешки! Намесиха се защото се изплашиха,че СССР ще завладее цяла Европа
02:57 12.06.2020
63 Гост
03:21 12.06.2020
64 Роко
До коментар #1 от "нашия":Е ми най - вероятно щеше да загуби войната. Маршал Тухачевски е прочут с три неща разгрома под Варшава (създадената само преди две години войска полска го разгромява защото "гения" не знае що е туй резерв) кланетата на руски селяни под Тамбов (освен масовите разтрели, взимането на заложници и разтрелите им, той за първи път използва бойни отровни вещества срещу населението на страната си, всъщност той нарича себе си окупатор и червената власт окупационна) и безумните си идеи (като всички трактори и коли да се преработят на танкове, като им поставят по една картечница Максим и няколко листа ламарина). По негова идея са създадени два (той мечтае за десет - петнайсет но Сталин го разтрелва и остават два) чудовищни механизирани корпуси имащи по 560 танка, но пък затова само по 100 камиона, и четири зенитни картечници(Максим) тези корпуси просъществуват до 27 септември 1939 година когато са разформировани (по време на нахлуването в Полша се доказват като абсолютно не ефективни (танковете тъпо спират поради липса на гориво кво да се прави няма достатъчно камиони които да ги зареждат просто "геният" е бил над тези подробности) и от разгром ги спасява единствено заповедта на полското командване да не се воюва със съветските войски.
06:05 12.06.2020
65 Роко
До коментар #1 от "нашия":Ученикът му Жуков когато се докопва до властта решава да възкреси механизираните корпуси, но решава, че 560 танка са малко трябват двойно и петнайсет са малко трябват също двойно. И започва да ги формира,(до 22 юни са формирани 12) за щастие на СССР не успява да завърши всичките, завършените са разгромени при границата (кво да се прави немците нямат заповеди да не се бият с червената армия) останалите са разформировани като негодни след като Сталин сваля Жуков от поста началник на ГЩ. 6-ти механизиран корпус в състав 1029 танка (350 от танковете са нови Т-34 и КВ-1 в немската армия няма нищо дори приблизително подобно на тях) и 300 бронирани коли (също с танкови оръдия) е обкръжен и разгромен от германската пехота преди края на юни.
06:24 12.06.2020
66 Каунь
06:32 12.06.2020
67 Роко
До коментар #11 от "Сандокан с двата ножа":СССР през цялата война подържа дружески отношения с Япония. И така докато америте мятат две атомни бомби над Япония и японците молят за мир. Едва когато започват преговорите за капитулация червената армия се престрашава да ги нападне. Не за друго, а защото Сталин се притеснява че ако не се включи може да го изключат от сделката за наследството на Японската империя (вярно обещали са му нещо ма не се знае ако си трайна може да го забравят). След като влизат в Корея съветските войски воюват само в териториите които ще получат. Бъдещата Южна Корея остава под японско управление докато идват американците месец по - късно.
06:37 12.06.2020
68 Роко
До коментар #28 от "Барчо":Барчо цялата храна произведена от импорто замещението се произвежда с палмово масло. А както всички знаем то е много полезно (и не ми излизай с лафа че в Русия не е комунизъм. Путин е тъпо политическо ченге комунист до мозъка на костите си)
06:57 12.06.2020
69 Роко
До коментар #31 от "По добрият споед теб":Е чели сме в "Ноща на дългите ножове" а ти чел ли си? Първо в Германия няма фашисти там са социалисти. Хитлер строй социализЪма под червения флаг (преди да го арестуват през 1923 година Хитлер е правоверен комунист прословутия му "Бирен пич" е част от революционната вълна организирана от Москва) след като влиза в затвора както е казал поетът "попадна на хора и стана човек" променя част от възгледите си охладен е интернационалния му плам и е заменен с национален. Решава да строй социализЪма само в Германия. Второ в "Кристалната нощ" верните на Хитлер партийци разгромяват крайно лявото крило в партията убити са няколко висши функционери (повечето са опростени). Да сравняваш "Кристалната нощ" с сталинските чистки е все едно да сравняваш коте с със саблезъб.
07:13 12.06.2020
70 НКВД
Коментиран от #72
07:24 12.06.2020
71 Роко
До коментар #34 от "Барчо":Барчо ма Пърл Харбър е през 1941 бе. Първите доставки по Лендлиза идват през октомври 1941 година когато единственото което прави червената армия е да бяга и да се предава с милиони (направо загубена кауза). През декември след като са получили помощта от америте идва първата победа (случайност или не съвсем). Десанта в Италия е по време на битката за курската дъга. Хитлер изтегля войски от Курск за да запуши пробива в Италия. Благодарение на това битката е "спечелена" ако може да се нарече така разгрома под Прохаровка (на всеки унищожен се падат по 20 унищожени съветски и са убити над 700 хиляди войничета най тежките съветски загуби след берлинската операция)
07:25 12.06.2020
72 Роко
До коментар #70 от "НКВД":Първо не са линии на отбрана а стратегически ешалони. Първият е разгромен до края на юни 4 милионна кадрова армия с 15 000 танка са разгромени от 2 милиона немци с 3200 танка за седмица. През юли е разгромен и втория ешалон (половината армии в него са с черни шинели, а такива носят лагерниците от ГуЛаг). През септември третия той се състой от армии чекисти (някой трябва да следи армиите лагерници). Москва е спасена от войски изтеглени от далечния изток.
Коментиран от #73, #76
07:35 12.06.2020
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Gost
До коментар #10 от "СссереМ":Щеше, ако, скоро, много скоро и. Т. Н. Т а в действителност какво стана
09:29 12.06.2020
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Бай хой
До коментар #72 от "Роко":Нищо не казваш за геноцида над Българите от съвременната демокрация. За по малко от 30 години -2 милиона, около 30%.
09:50 12.06.2020
77 Антикомунист
10:03 12.06.2020
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Пешо
Коментиран от #90
12:54 12.06.2020
80 111
До коментар #3 от "Александър":Саше, бро, затова никой не ти пише за нашия фашизъм, за да типромива мозъка. Както се вижда, успешно. Защото да сравняваш нашия фашизъм с нашия социализъм в негативен за соца ни аспект е загубена кауза.
13:02 12.06.2020
81 Историк
Виктор Суворов вече е преведен на Бг.
И не случайно има издадена смъртна присъда от СССР-а, която Все Още не отменена от Путин !
Прочетете " Ледоразбивач", моля.
13:06 12.06.2020
82 Габдулла
До коментар #32 от "Най голямото зло Сталин":Ето това е грешката на Хитлер. Не си чисти кошарата. И за това свършва изгорен в ямата.
14:13 12.06.2020
83 Дурак!
До коментар #10 от "СссереМ":Дурак!!!
23:08 12.06.2020
84 СЪЩИЯ
00:07 13.06.2020
85 Шопа
До коментар #60 от "Браво":Ти хубаво си постнал статистика, но ти куцат знания за да я тълкуваш. Освен първа световна и гладомор в онези земи има и гражданска война, за която никой не се наема да даде точни цифри на загубите в човешки единици. За което говорят и цифрите в твоята статистика: 1913 г. 170 млн. население, 1920 г. 137 млн. население... Виждам една разлика от 33 млн., която лесно би забелязал и ти, но остават още две години до гкрая на гражданската война и 10 години до гладомора... Въпросът е къде са тези 33 милиона души? Това са 4 Българии от Тошово време.
Сега виж как върви прираста по-късно - долу горе с около 2 млн на година. Сега виж периода 1929 - 1937 година - това са 8 години би трябвало прираста да е 16 млн, а той е само 10 млн... Къде се губят 6 млн? Това е тъкмо периода на гладомора и първият етап на Сталинските репресии. Така де статистически погледнато липсата е по голяма малко над 7 млн, не ми се налива акъл в празна глава и за това няма да обяснявам.
Сега виж годините 1939 - 1941 опааа прираст от 28 млн за две години.. И това с включена 37-ма репресионна година... Защо ли? Ами защото тогава се окупират от СССР-то едни територии от Черно море до Балтийско, като част от Полша, Литва, Латвия, Естония и т.н. Така, че загубите от репресиите от 1937 са неуловими, но са много по-големи от 3.5 млн. Имай впредвид, че има и загуби, които са приписани на втората световна - когато окупират Полша и Прибалтика започват репресии, разкулачване и заточване в Сибир, кано
Коментиран от #86
00:48 13.06.2020
86 Шопа
До коментар #85 от "Шопа":като същевременно се заселват руснаци в новите територии. Какви са точните загуби от новоколонизираното население можем само да гадаем. Но прираста е огромен 28 милиона души. Мога да ти дам и повече информация, но сам чети как се е увеличавал СССР и се чуди къде се губят милиони души.
Но от нова, което виждаш, така де, което ти показах можеш даси направиш 2 извода - гражданската война отнася много повече животи от втората световна и жертвите на великата им отечественна далеч не са 27 милиона. Макар, че още през 1941 и 42 измира огромно количество хора от глад, като например, половината население на Архангелск и милиони от заточените в Сибир. След началото на помощите от САЩ и Англия нещата се нормализират.
Така, че като четеш статистиката мисли с главата си, а не я чети като дявола евангелие.
Относно производителността на труда - скока е огромен, но е нормално - от страна без промишленост и с население от почти 100% наследници на неграмотни селяни и "дворовые" (прислуга) - ителигенцията и индустриалците са методично унищожавани, започват да се индустриализират - купуват технологии, внасят оборудване, специалисти... Как да не се наблюдава ръст??? А знаеш ли че имат случаи и не един когато се опитват да задействат съществувало предприятие от преди 1918 година и не могат, та се налага да викат специалисти от производителя на запад (Германия, Италия, Англия) за да им го задвижат. А цялото това производство в последствие работи с такова качество, че жална ти
04:14 13.06.2020
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90 аошщя
До коментар #79 от "Пешо":Е какво да пишат? Ако пишат ще лъсне истината че едва след 1945 г. народа започва да живее малко по-човешки!Между двете световни войни - глад, мизерия, кражби и угояване на така наречения "елит" на нацията дето след 9 септември заслужено е размазан като тлъста оядена въшка! като гледам и сегашния "елит" се чудя пък тея кърлежи кога ще ги сплеска мизерстващия народ!
22:01 13.06.2020
91 Призрак
02:09 14.06.2020
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 игорь
До коментар #10 от "СссереМ":именно америка и англия хотели что бы так было.именно они давали деньги гитлеру,.именно на их деньги вся европа работала на гитлера,.кстати и болгары тоже в их числе.,именно американская торговля с гитлеров в войну превышала весь сраный американский лендлиз для всех союзников атифа.и только испугавшись потерять свою промышленность в европе америка вступила в якобы войну против гитлера
Коментиран от #94
09:28 28.06.2020
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 ДРУГАРЯ САТАНА
НАМЕРЕТЕ СИ И 1937Г.
12:34 22.12.2020
96 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
03:48 11.06.2026