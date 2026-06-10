Два товарни кораба са били атакувани от руски дронове в Черно море

Два сухотоварни кораба, плаващи съответно под флага на Барбадос и на Панама, са били атакувани днес от руски дронове в акваторията на Черно море, съобщи в своя Телеграм канал председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер, предаде БТА.
Корабите се движеха в Черно море, като руснаците продължават да възпрепятстват функционирането на украинския морски коридор, отбеляза Кипер.
"Руснаците атакуваха и южната част на Одеска област с няколко вълни удари. Засегнати са граждански обекти и енергийната инфраструктура. За щастие, няма жертви", се казва в изявлението.
Съответните служби отстраняват последиците от нападението.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #2, #5, #6, #7, #78
21:38 10.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 руската мечка
Коментиран от #26, #34, #39
21:43 10.06.2026
4 С кво са били натоварени.🤯🤯🤯
Коментиран от #11
21:43 10.06.2026
5 Град Козлодуй
До коментар #1 от "Сатана Z":Грешиш приятел. Русия не е държава, а територия. Китайска територия.
Коментиран от #28, #33, #42, #55
21:43 10.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Абе, тъй пей
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Думата изконен (често срещана и като исконен) е прилагателно име, което означава, че нещо съществува от незапомнени времена, от самото начало на нещата или произлиза от прастари времена.
Коментиран от #12
21:45 10.06.2026
9 Ама
21:45 10.06.2026
10 Град Козлодуй
21:46 10.06.2026
11 да питам
До коментар #4 от "С кво са били натоварени.🤯🤯🤯":А крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с бензин от Африка да носи хуманитарна помощ за руснаците ?
Коментиран от #19
21:46 10.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Град Козлодуй
Коментиран от #20
21:47 10.06.2026
14 Чиниш ми се
До коментар #7 от "Чиниш ми се":ПП. пидди.раzzин ,истински лама петроханец ?
21:47 10.06.2026
15 мдаааа
До коментар #12 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":И котарака им е изконен.
21:47 10.06.2026
16 Ний ша Ва упрайм
21:48 10.06.2026
17 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Лап Пай У Йотт бре Максудски хъесосс !
21:48 10.06.2026
18 Мари
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":М.А.Ц.Е. кой ти плаща да си денонощно на линия ?!
Коментиран от #22, #30
21:48 10.06.2026
19 То туй да не ти е Джералд
До коментар #11 от "да питам":или Форд:))
Коментиран от #49
21:48 10.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 СЛАВА НА РУСКИТЕ БРАТЯ 🇧🇬🤝🇷🇺
киев трябва да гори💥🔥
Коментиран от #68, #69
21:50 10.06.2026
22 К.О.Т.а.р.А.К 😼
До коментар #18 от "Мари":От Мешерето ,ние ромите сме солидарни .
21:51 10.06.2026
23 хаха🤣
21:51 10.06.2026
24 Боруна Лом
21:51 10.06.2026
25 Сатана Z
Ситуацията е критична: Руските удари по Одеса заплашват транспортния колапс за Украйна, според Ройтерс
▪️Руските атаки срещу украинските пристанища на Черно море вече са причинили сериозни щети на експортните терминали, заплашвайки значително намаляване на доставките.
▪️Цялата желязна руда и над 90% от украинския селскостопански износ преминават през три пристанища в Одеска област.
„Ситуацията в пристанищата на Одеска област достигна критична точка. Систематичният руски обстрел разрушава логистичното сърце на Украйна“, пише изданието.
▪️Съобщава се, че компаниите са изчерпали финансовите си резерви, за да извършват безкрайни ремонти под обстрел. Без държавна рамкова програма и подкрепа от чуждестранни фондове е невъзможно самостоятелното възстановяване на терминалите.
▪️Според оценки на Световната банка необходимостта от възстановяване на целия транспортен сектор на Украйна до края на 2025 г. се оценява на 96,3 милиарда долара, като приблизително 60% от тези разходи се дължат на нарушен достъп до пристанищата.
Коментиран от #31
21:51 10.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Град Козлодуй
До коментар #12 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Сибир отдавна е продаден на Китай.
Коментиран от #40
21:52 10.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #18 от "Мари":самият ГОСПОД БОГ ме направлява! ТОЙ също мрази орките
Коментиран от #38
21:55 10.06.2026
31 Боруна Лом
До коментар #25 от "Сатана Z":УДРИИИИ ПУТИНЕ, ТАА МАЧКА НЕ Е НАШТА! МОЛИДЕЦ!
Коментиран от #35, #43
21:58 10.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 1111
22:00 10.06.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 ХА ХА
До коментар #30 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ей софийски пед. далл ,що си откраднал ника на оня Максудския ,с дебелите смачкани уши и най вече тъпото изражение ?
22:03 10.06.2026
39 Бъркаш се
До коментар #3 от "руската мечка":ти ще играеш казачок в мазето ми преди 3ма цветни да ти уважат дупките с черните си патки
22:03 10.06.2026
40 Елементарно Уотсън
До коментар #27 от "Град Козлодуй":Ти отдавна си продаден на местния Бос от Хумата в Лом .
22:05 10.06.2026
41 Морски дронове
Коментиран от #48
22:05 10.06.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 хаха🤣
До коментар #31 от "Боруна Лом":дядо Вовчик е в шок, съвсем изпусна нещата от контрол🤣 фалира Рашка, на крепостните им спряха нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по северно корейски модел🤣
22:07 10.06.2026
44 Смешник
Коментиран от #51
22:08 10.06.2026
45 КИРО БУДАЛОФ
22:10 10.06.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 ПРАТЕТЕ КАЛАШНИЦИТЕ
22:12 10.06.2026
48 1945
До коментар #41 от "Морски дронове":Атаката не с морски дронове, иначе щяха да ги потопят. В случая щетите са леки и няма ранени.
Коментиран от #57
22:13 10.06.2026
49 да питам
До коментар #19 от "То туй да не ти е Джералд":А верно ли Русия започнала да разпродава всичко в държавата на половин цена, -50% промоция ?
Коментиран от #53, #58, #64
22:14 10.06.2026
50 Факти е пример
22:15 10.06.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 СЛОНА
22:18 10.06.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 При Путин
22:22 10.06.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Пенсионер 69 годишен
До коментар #49 от "да питам":Не е вярно. Днес проверявах цените на имотите. Има увеличение.
Коментиран от #60
22:28 10.06.2026
59 Аз съм руснак
Коментиран от #62, #65, #66, #73, #76
22:29 10.06.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 да питам
До коментар #53 от "да питам":А верно ли Пуся не е виждан с жена от 20 год. и ако да, защо ?
22:33 10.06.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Име
22:38 10.06.2026
64 да питам
До коментар #49 от "да питам":а верно ли ги поемаш по 3 черни патки на веднъж и питаш за 4та?
Коментиран от #75
22:39 10.06.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Кажи стих за русофила!
До коментар #59 от "Аз съм руснак":Сега
22:42 10.06.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 охоо лука
До коментар #69 от "Антирашист321":пак си бърз,колко черни патки успя да олигавиш?
22:46 10.06.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 СЛОНА
22:55 10.06.2026
75 да питам
До коментар #64 от "да питам":А верно ли Пуся е работил като шофьорче на такси ?
Коментиран от #77
23:03 10.06.2026
76 Бъркаш се
До коментар #59 от "Аз съм руснак":ти си мелез между бг сиганка и дебел турски тираджия,ама не се знае точно от кой,матушката ти беше вървежна тогава,по 20тина на ден ги оправяше
23:03 10.06.2026
77 да питам
До коментар #75 от "да питам":а верно ли по 3 черни патки поемаш и питаш за 4та?
23:04 10.06.2026
78 варна
До коментар #1 от "Сатана Z":руски или не, ако искат да го превземат ще трябва да жертват още милион ватенки минимум
23:07 10.06.2026