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Два товарни кораба са били атакувани от руски дронове в Черно море
  Тема: Украйна

Два товарни кораба са били атакувани от руски дронове в Черно море

10 Юни, 2026 21:35 1 390 78

  • украйна-
  • черно море-
  • дронове-
  • одеса-
  • русия

Засегнати са граждански обекти и енергийната инфраструктура, обявиха украинските власти

Два товарни кораба са били атакувани от руски дронове в Черно море - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Два сухотоварни кораба, плаващи съответно под флага на Барбадос и на Панама, са били атакувани днес от руски дронове в акваторията на Черно море, съобщи в своя Телеграм канал председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер, предаде БТА.

Корабите се движеха в Черно море, като руснаците продължават да възпрепятстват функционирането на украинския морски коридор, отбеляза Кипер.

"Руснаците атакуваха и южната част на Одеска област с няколко вълни удари. Засегнати са граждански обекти и енергийната инфраструктура. За щастие, няма жертви", се казва в изявлението.

Съответните служби отстраняват последиците от нападението.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    62 12 Отговор
    Одеса е изконен Руски град

    Коментиран от #2, #5, #6, #7, #78

    21:38 10.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 руската мечка

    13 44 Отговор
    май ще играе казачок по командата на НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #26, #34, #39

    21:43 10.06.2026

  • 4 С кво са били натоварени.🤯🤯🤯

    43 5 Отговор
    💥💥💥💥

    Коментиран от #11

    21:43 10.06.2026

  • 5 Град Козлодуй

    12 50 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Грешиш приятел. Русия не е държава, а територия. Китайска територия.

    Коментиран от #28, #33, #42, #55

    21:43 10.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Абе, тъй пей

    27 8 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Думата изконен (често срещана и като исконен) е прилагателно име, което означава, че нещо съществува от незапомнени времена, от самото начало на нещата или произлиза от прастари времена.

    Коментиран от #12

    21:45 10.06.2026

  • 9 Ама

    43 7 Отговор
    Марче , само укристанците пиратстват из моретата...

    21:45 10.06.2026

  • 10 Град Козлодуй

    40 7 Отговор
    Уудрий яко хохохола с правата лопата !

    21:46 10.06.2026

  • 11 да питам

    10 32 Отговор

    До коментар #4 от "С кво са били натоварени.🤯🤯🤯":

    А крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с бензин от Африка да носи хуманитарна помощ за руснаците ?

    Коментиран от #19

    21:46 10.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Град Козлодуй

    10 33 Отговор
    Русия е един полумъртъв васал на Китай.

    Коментиран от #20

    21:47 10.06.2026

  • 14 Чиниш ми се

    18 5 Отговор

    До коментар #7 от "Чиниш ми се":

    ПП. пидди.раzzин ,истински лама петроханец ?

    21:47 10.06.2026

  • 15 мдаааа

    14 5 Отговор

    До коментар #12 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    И котарака им е изконен.

    21:47 10.06.2026

  • 16 Ний ша Ва упрайм

    21 6 Отговор
    носят оружие за оркаинците

    21:48 10.06.2026

  • 17 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    15 5 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Лап Пай У Йотт бре Максудски хъесосс !

    21:48 10.06.2026

  • 18 Мари

    15 6 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    М.А.Ц.Е. кой ти плаща да си денонощно на линия ?!

    Коментиран от #22, #30

    21:48 10.06.2026

  • 19 То туй да не ти е Джералд

    13 5 Отговор

    До коментар #11 от "да питам":

    или Форд:))

    Коментиран от #49

    21:48 10.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 СЛАВА НА РУСКИТЕ БРАТЯ 🇧🇬🤝🇷🇺

    20 8 Отговор
    Браво на руснаците,все така да продължават да унищожават нацистка уср@йна!
    киев трябва да гори💥🔥

    Коментиран от #68, #69

    21:50 10.06.2026

  • 22 К.О.Т.а.р.А.К 😼

    5 9 Отговор

    До коментар #18 от "Мари":

    От Мешерето ,ние ромите сме солидарни .

    21:51 10.06.2026

  • 23 хаха🤣

    10 12 Отговор
    Ех, Пуся, Пуся, така и не се научи как се прави военна операция 🤣С бутане на къщи и цивилни африкански кораби, няма да стане🤣 учи се от САЩ и Израел как се прави 🤣

    21:51 10.06.2026

  • 24 Боруна Лом

    12 6 Отговор
    ОТИДЕЕЕЕ ДЖЕПАНЕТОООО

    21:51 10.06.2026

  • 25 Сатана Z

    19 6 Отговор
    И точно преди тази публикация прочетох:

    Ситуацията е критична: Руските удари по Одеса заплашват транспортния колапс за Украйна, според Ройтерс

    ▪️Руските атаки срещу украинските пристанища на Черно море вече са причинили сериозни щети на експортните терминали, заплашвайки значително намаляване на доставките.

    ▪️Цялата желязна руда и над 90% от украинския селскостопански износ преминават през три пристанища в Одеска област.
    „Ситуацията в пристанищата на Одеска област достигна критична точка. Систематичният руски обстрел разрушава логистичното сърце на Украйна“, пише изданието.
    ▪️Съобщава се, че компаниите са изчерпали финансовите си резерви, за да извършват безкрайни ремонти под обстрел. Без държавна рамкова програма и подкрепа от чуждестранни фондове е невъзможно самостоятелното възстановяване на терминалите.
    ▪️Според оценки на Световната банка необходимостта от възстановяване на целия транспортен сектор на Украйна до края на 2025 г. се оценява на 96,3 милиарда долара, като приблизително 60% от тези разходи се дължат на нарушен достъп до пристанищата.

    Коментиран от #31

    21:51 10.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Град Козлодуй

    7 17 Отговор

    До коментар #12 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Сибир отдавна е продаден на Китай.

    Коментиран от #40

    21:52 10.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 17 Отговор

    До коментар #18 от "Мари":

    самият ГОСПОД БОГ ме направлява! ТОЙ също мрази орките

    Коментиран от #38

    21:55 10.06.2026

  • 31 Боруна Лом

    17 6 Отговор

    До коментар #25 от "Сатана Z":

    УДРИИИИ ПУТИНЕ, ТАА МАЧКА НЕ Е НАШТА! МОЛИДЕЦ!

    Коментиран от #35, #43

    21:58 10.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 1111

    16 5 Отговор
    Корабите сигурно са возили гърмящ боб.

    22:00 10.06.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 ХА ХА

    6 5 Отговор

    До коментар #30 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ей софийски пед. далл ,що си откраднал ника на оня Максудския ,с дебелите смачкани уши и най вече тъпото изражение ?

    22:03 10.06.2026

  • 39 Бъркаш се

    7 8 Отговор

    До коментар #3 от "руската мечка":

    ти ще играеш казачок в мазето ми преди 3ма цветни да ти уважат дупките с черните си патки

    22:03 10.06.2026

  • 40 Елементарно Уотсън

    8 5 Отговор

    До коментар #27 от "Град Козлодуй":

    Ти отдавна си продаден на местния Бос от Хумата в Лом .

    22:05 10.06.2026

  • 41 Морски дронове

    16 5 Отговор
    в Черно море използва само Украйна.

    Коментиран от #48

    22:05 10.06.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 хаха🤣

    7 13 Отговор

    До коментар #31 от "Боруна Лом":

    дядо Вовчик е в шок, съвсем изпусна нещата от контрол🤣 фалира Рашка, на крепостните им спряха нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по северно корейски модел🤣

    22:07 10.06.2026

  • 44 Смешник

    14 7 Отговор
    Корабите са били натоварени с натовско оръжие

    Коментиран от #51

    22:08 10.06.2026

  • 45 КИРО БУДАЛОФ

    9 9 Отговор
    Наши са си дроновете. Слава терористам!

    22:10 10.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 ПРАТЕТЕ КАЛАШНИЦИТЕ

    2 7 Отговор
    Тъмните ще оправят работата.

    22:12 10.06.2026

  • 48 1945

    7 4 Отговор

    До коментар #41 от "Морски дронове":

    Атаката не с морски дронове, иначе щяха да ги потопят. В случая щетите са леки и няма ранени.

    Коментиран от #57

    22:13 10.06.2026

  • 49 да питам

    8 10 Отговор

    До коментар #19 от "То туй да не ти е Джералд":

    А верно ли Русия започнала да разпродава всичко в държавата на половин цена, -50% промоция ?

    Коментиран от #53, #58, #64

    22:14 10.06.2026

  • 50 Факти е пример

    11 6 Отговор
    за нацистко сборще на русифицирани наши психопати.

    22:15 10.06.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 СЛОНА

    4 5 Отговор
    БРАВОООООО

    22:18 10.06.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 При Путин

    7 10 Отговор
    Русия се превърна в терористична държава. Не случайно само Русия призна други терористи Талибаните.

    22:22 10.06.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Пенсионер 69 годишен

    3 4 Отговор

    До коментар #49 от "да питам":

    Не е вярно. Днес проверявах цените на имотите. Има увеличение.

    Коментиран от #60

    22:28 10.06.2026

  • 59 Аз съм руснак

    4 5 Отговор
    Роден в гoвна, готов за война.

    Коментиран от #62, #65, #66, #73, #76

    22:29 10.06.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 да питам

    5 4 Отговор

    До коментар #53 от "да питам":

    А верно ли Пуся не е виждан с жена от 20 год. и ако да, защо ?

    22:33 10.06.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Име

    0 2 Отговор
    Приятни сънища!

    22:38 10.06.2026

  • 64 да питам

    2 2 Отговор

    До коментар #49 от "да питам":

    а верно ли ги поемаш по 3 черни патки на веднъж и питаш за 4та?

    Коментиран от #75

    22:39 10.06.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Кажи стих за русофила!

    1 1 Отговор

    До коментар #59 от "Аз съм руснак":

    Сега

    22:42 10.06.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 охоо лука

    1 3 Отговор

    До коментар #69 от "Антирашист321":

    пак си бърз,колко черни патки успя да олигавиш?

    22:46 10.06.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 СЛОНА

    0 3 Отговор
    ОЧЕН ХОРОШО!!!

    22:55 10.06.2026

  • 75 да питам

    1 1 Отговор

    До коментар #64 от "да питам":

    А верно ли Пуся е работил като шофьорче на такси ?

    Коментиран от #77

    23:03 10.06.2026

  • 76 Бъркаш се

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Аз съм руснак":

    ти си мелез между бг сиганка и дебел турски тираджия,ама не се знае точно от кой,матушката ти беше вървежна тогава,по 20тина на ден ги оправяше

    23:03 10.06.2026

  • 77 да питам

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "да питам":

    а верно ли по 3 черни патки поемаш и питаш за 4та?

    23:04 10.06.2026

  • 78 варна

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    руски или не, ако искат да го превземат ще трябва да жертват още милион ватенки минимум

    23:07 10.06.2026

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