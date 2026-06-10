Френски военнослужещ бе убит в Ливан от случаен изстрел

Френски военнослужещ беше убит в Ливан, след като беше засегнат от "случаен изстрел по време на подготовката на учение", обяви генерал Пиер Шил, началник на главния щаб на френските сухопътни войски в публикация в социалната мрежа Екс, цитирана от Франс прес, предаде БТА.
Двадесет и една годишният Флориан Жиле е бил на военна служба в Ливан като част от мисия за оперативно сътрудничество в полза на ливанските въоръжени сили в Салие в Южен Ливан, уточни още Пиер Шил.
Жиле е служил в осми полк на парашутистите на морската пехота с оперативен щаб в Кастър, уточни министърът на въоръжените сили Катрин Вотрен, като заяви, че е "дълбоко опечалена".
Според комюнике на министерството на въоръжените сили Флориан Жиле е бил изпратен в Ливан на 1 юни.
"Въпреки че му беше оказана медицинска помощ по възможно най-бързия начин, той почина от раните си", се посочва в комюникето. В него началникът на главния щаб на френските въоръжени сили генерал Фабиен Мандон отдаде почит на паметта на военнослужещия, загинал по време на военна операция.
Флориан Жиле е четвъртият френски военнослужещ от началото на войната, започнала с израелско-американската военна операция срещу Иран в края на февруари.
През април двама френски войници – 31-годишният Анисе Жирарден и 40-годишният Флориан Монторио, част от Временните сили на ООН в Ливан загубиха живота си, след като попаднаха в засада, която според Франция и ООН беше организирана от групировката "Хизбула", припомня АФП.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #9, #10, #11
22:10 10.06.2026
2 Сатана Z
22:11 10.06.2026
3 ЦИОНИТЕ
22:14 10.06.2026
4 Ами
22:14 10.06.2026
5 СЛОНА
22:15 10.06.2026
6 Факти
Коментиран от #8
22:18 10.06.2026
7 Елементарно Уотсън
Коментиран от #12
22:18 10.06.2026
8 Оня с парчето
До коментар #6 от "Факти":Ако тиго отмаам ще ти фръкнат фаровете .
22:19 10.06.2026
9 май
До коментар #1 от "Пич":тук само "пичът" е случаен! Русифицирано подобие на същетсво от третия вид.
22:19 10.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Русификацията
До коментар #1 от "Пич":не прощава, отнема всичко!
22:22 10.06.2026
12 Точно
До коментар #7 от "Елементарно Уотсън":И аз това си помислих. Това е редовна практика. Загинали в Украйна, ги пишат убити при катастрофи, умрели, контузени при каране на ски, умрели при битов инцидент.
22:22 10.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Цвете
22:34 10.06.2026
15 .....
22:34 10.06.2026
16 Титак
22:39 10.06.2026
17 Готов за бой
22:40 10.06.2026