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Френски военнослужещ бе убит в Ливан от случаен изстрел

Френски военнослужещ бе убит в Ливан от случаен изстрел

10 Юни, 2026 22:08 653 17

  • ливан-
  • франция-
  • войник-
  • флориан жиле

Флориан Жиле е бил на военна служба в Ливан като част от мисия за оперативно сътрудничество в полза на ливанските въоръжени сили

Френски военнослужещ бе убит в Ливан от случаен изстрел - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Френски военнослужещ беше убит в Ливан, след като беше засегнат от "случаен изстрел по време на подготовката на учение", обяви генерал Пиер Шил, началник на главния щаб на френските сухопътни войски в публикация в социалната мрежа Екс, цитирана от Франс прес, предаде БТА.

Двадесет и една годишният Флориан Жиле е бил на военна служба в Ливан като част от мисия за оперативно сътрудничество в полза на ливанските въоръжени сили в Салие в Южен Ливан, уточни още Пиер Шил.

Жиле е служил в осми полк на парашутистите на морската пехота с оперативен щаб в Кастър, уточни министърът на въоръжените сили Катрин Вотрен, като заяви, че е "дълбоко опечалена".

Според комюнике на министерството на въоръжените сили Флориан Жиле е бил изпратен в Ливан на 1 юни.

"Въпреки че му беше оказана медицинска помощ по възможно най-бързия начин, той почина от раните си", се посочва в комюникето. В него началникът на главния щаб на френските въоръжени сили генерал Фабиен Мандон отдаде почит на паметта на военнослужещия, загинал по време на военна операция.

Флориан Жиле е четвъртият френски военнослужещ от началото на войната, започнала с израелско-американската военна операция срещу Иран в края на февруари.

През април двама френски войници – 31-годишният Анисе Жирарден и 40-годишният Флориан Монторио, част от Временните сили на ООН в Ливан загубиха живота си, след като попаднаха в засада, която според Франция и ООН беше организирана от групировката "Хизбула", припомня АФП.


Ливан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    14 3 Отговор
    ....... От случаен евреин.......

    Коментиран от #9, #10, #11

    22:10 10.06.2026

  • 2 Сатана Z

    12 2 Отговор
    Случаен изстрел между ушите в CS 1.6 се нарича: Headshot.

    22:11 10.06.2026

  • 3 ЦИОНИТЕ

    10 2 Отговор
    Убиват наред.

    22:14 10.06.2026

  • 4 Ами

    11 4 Отговор
    Да си е стоял на дъртияГ ....във Франция

    22:14 10.06.2026

  • 5 СЛОНА

    11 2 Отговор
    ЕКСТРА,ДАВАЙ ,ЗАЩО САМО ЕДИН БЕ??

    22:15 10.06.2026

  • 6 Факти

    5 12 Отговор
    си остава нацистко сборще на русифицирани български психопати.

    Коментиран от #8

    22:18 10.06.2026

  • 7 Елементарно Уотсън

    12 4 Отговор
    Франсето са го думнали в Осрайна и сега го изписват от Ливан .

    Коментиран от #12

    22:18 10.06.2026

  • 8 Оня с парчето

    9 2 Отговор

    До коментар #6 от "Факти":

    Ако тиго отмаам ще ти фръкнат фаровете .

    22:19 10.06.2026

  • 9 май

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    тук само "пичът" е случаен! Русифицирано подобие на същетсво от третия вид.

    22:19 10.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Русификацията

    2 8 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    не прощава, отнема всичко!

    22:22 10.06.2026

  • 12 Точно

    9 3 Отговор

    До коментар #7 от "Елементарно Уотсън":

    И аз това си помислих. Това е редовна практика. Загинали в Украйна, ги пишат убити при катастрофи, умрели, контузени при каране на ски, умрели при битов инцидент.

    22:22 10.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Цвете

    1 0 Отговор
    ЕТО ДО КАКВО ВОДИ АГРЕСИЯТА НА БЕЗРАСЪДНИТЕ ДИКТАТОРИ.ТОВА ЛИ ЗАСЛУЖАВАТ МЛАДИТЕ ОТ ТЕЗИ БЕЗУМНИ СТАРЦИ, КОИТО ИСКАТ ДА ВЛАДЕЯТ СВЕТА?

    22:34 10.06.2026

  • 15 .....

    2 1 Отговор
    Бриджит ли търси там... Браво...

    22:34 10.06.2026

  • 16 Титак

    0 0 Отговор
    Той така и Христо Ботев....от случаен куршум.

    22:39 10.06.2026

  • 17 Готов за бой

    0 1 Отговор
    Аз само чакам рашките или иранците и нас да атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    22:40 10.06.2026