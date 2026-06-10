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Посланикът на Русия Елеонора Митрофанова критикува пред ТАСС българския премиер Румен Радев

Посланикът на Русия Елеонора Митрофанова критикува пред ТАСС българския премиер Румен Радев

10 Юни, 2026 16:51 2 862 124

  • елеонора митрофанова-
  • критика-
  • тасс-
  • румен радев

Икономическите отношения между двете страни на държавно ниво на практика не функционират

Посланикът на Русия Елеонора Митрофанова критикува пред ТАСС българския премиер Румен Радев - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Новото българско правителство показва по-умерена реторика, но на практика икономическите и дипломатическите отношения между София и Москва остават напълно замразени, съобщават от руската информационна агенция ТАСС. Според посланика на Руската федерация у нас Елеонора Митрофанова, новата власт в България избягва темата за двустранния диалог във вътрешнополитически план, докато на международните форуми запазва досегашната си твърда позиция.

В навечерието на Деня на Русия руският дипломатически представител коментира първите седмици от работата на новия кабинет, чието управление тя обвързва с политическата линия на президента Румен Радев. По думите на Елеонора Митрофанова, въпреки по-премерените изказвания в страната, на международната сцена официалните български представители продължават да използват същата реторика.

„Терминът „агресия на Русия“ продължава да доминира в българския език извън България“, посочи руският посланик. Тя допълни, че официалните лица в София се стараят да избягват тази тема във вътрешния дебат, което според нея се дължи на вота на гражданите, симпатизиращи на Русия и очакващи положителни промени. На деловия фронт обаче липсва каквото и да е съществено развитие.

Икономическите отношения между двете страни на държавно ниво на практика не функционират, става ясно от изявлението на дипломата. Частният бизнес продължава да работи единствено по лична инициатива на предприемачите, които успяват да се ориентират в сложната международна ситуация. Според Елеонора Митрофанова разговори в енергийната сфера не се водят и липсва яснота по кои направления биха могли да започнат преговори. Тя изрази скептицизъм за евентуални доставки на газ, тъй като Европейският съюз няма да даде необходимото разрешение за това.

Посланикът засегна и темата за петролната рафинерия в Бургас, като отбеляза, че за нормалното функциониране на завода е необходим руски петрол. Според нея промените в закона за правомощията на особения търговски управител на „Лукойл“ са направени заради заплаха от сериозни съдебни претенции срещу държавата. Руският дипломат смята, че първоначалният вариант на нормативния акт е приет прибързано и е представлявал форма на експроприация на актива, а за запазването на производството България би трябвало да поиска нова дерогация от Европейския съюз.

Първите работни срещи между руското посолство и представители на българското Министерство на външните работи вече са преминали в конструктивен тон, съобщи още Елеонора Митрофанова. По време на разговорите са обсъждани текущи технически аспекти от работата на мисията.

Българската страна е поставила въпроса за предполагаема забрана за изучаване на български език в училищата в градовете Мариупол, Бердянск и в Запорожката област. Посланикът отрече да има наложени административни ограничения.

„При нас няма забрани за изучаване на езици, но има определена система за организиране на процеса – той зависи от броя на децата, които желаят да изучават съответния език“, обясни Елеонора Митрофанова.

В заключение тя подчерта, че не очаква радикални промени в двустранен план, тъй като българските управляващи ще действат изцяло в рамките на ограниченията, наложени от членството на страната в Европейския съюз и НАТО.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    64 49 Отговор
    Затваряй монголоидно-писслямисткото ватнишко посолство!

    Коментиран от #81, #83, #107

    16:54 10.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Последния Софиянец

    34 46 Отговор
    Радев е натовски генерал.Какво очаквате?Ще ни вкара в окопите.

    Коментиран от #17, #93, #114, #120

    16:55 10.06.2026

  • 4 Дзак

    20 14 Отговор
    Винаги най-верният сателит!

    16:55 10.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Е какво очаквате

    37 17 Отговор
    Да каже тоя е наш агент и аз му заповядвам какво да прави ли? Това са стари кагебуйски номера, ще се правят, че не се позвават дори.

    16:58 10.06.2026

  • 9 Кога

    34 25 Отговор
    ще изгонят тая риба обратно в московския аквариум???????????

    Коментиран от #11, #13

    16:58 10.06.2026

  • 10 Значи Кенефа не е агресивен, така ли

    28 15 Отговор
    „Терминът „агресия на Русия“ продължава да доминира в българския език извън България“, посочи руският посланик.
    -;-
    Вече да се изразяваме като прогресивна Русия, Освободителната Русия и неща от сорта, така ли

    16:59 10.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС

    37 12 Отговор
    Кви икономически отношения с нея.

    17:01 10.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 АГАТ а Кристи

    7 6 Отговор
    Бил се качвал много нагоре под пол.ата и, без да се консултира с общата

    17:02 10.06.2026

  • 15 топаришч мутрофанова

    16 6 Отговор
    ма той агент на цереуто ма!

    17:03 10.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 на тебе

    13 2 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    в zagния окоп

    17:03 10.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 По сведение

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "Гyмен кРадев БОгаТАШа":

    на много ползваната той даже и "топки" нямал

    17:05 10.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 явно

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Така е":

    е вазъхис

    17:06 10.06.2026

  • 23 Конспиратор

    15 6 Отговор
    След шокиращата вчерашна прес конференция на военния министър и дясна ръка на Радев, се налага спешна защита на премиера пред европейците от Митрофанова (за алиби естествено чрез "остри" упреци).

    17:06 10.06.2026

  • 24 Абсурдистан

    22 9 Отговор
    Гнусно е Мутрофанова да критикува дори мамника. Марш в Москва!

    17:06 10.06.2026

  • 25 хмммм

    17 5 Отговор
    Нали уж рундела беше голям русофил? Какво излиза, че едни само си чешат езиците с това.

    17:07 10.06.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Според мен

    22 7 Отговор
    Крайно време е да закрием посолството на Руската федерация у нас! Няма икономически отношения , няма културни отношения , само си чешем езиците!

    Коментиран от #97

    17:07 10.06.2026

  • 28 Готин

    22 8 Отговор
    Ало Митрофанова - не знаете ли, че България е в ЕС, а не 16 република !

    17:08 10.06.2026

  • 29 Тоя

    18 7 Отговор
    Ей не се намери някой с топки досега да изгони тая.

    17:08 10.06.2026

  • 30 Архимандрисандрит Бибиян

    5 2 Отговор
    Пембен Мразеф реши Фадмакиа да мине на страната на булката и да я направи комунистка на 11.10!

    17:08 10.06.2026

  • 31 Мутата

    19 6 Отговор
    Редев е един мухльо

    17:08 10.06.2026

  • 32 И Оня Лай..

    11 7 Отговор
    Нар,.. коце ЕВРОТО ли беше там?
    Хихихи
    Ше има ли безплатен вкиснал Борш за копейките надничари?
    Хихихи

    17:09 10.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Българин

    12 7 Отговор
    Вън!Вън!ВЪН!

    17:10 10.06.2026

  • 35 Сатана Z

    6 11 Отговор
    На Румен ще се падне честа да узакони украинския анклав Баба Алино край Варна

    17:11 10.06.2026

  • 36 Критикар

    15 3 Отговор
    Митрофанова от няколко дни критикува
    /му се кара/ примиера Радев, а той мълчи - защо ли?

    Коментиран от #75

    17:12 10.06.2026

  • 37 Наблюдател

    15 4 Отговор
    Да припомня само, че след разпада на СССР и отказването от комунизма, СИВ и Варшавския договор, Русия ни заби един шут и отказа всички български стоки, от чушките и доматите и компотите от дюли, до бормашините, електрокарите и компютрите Правец. И всички наши предприятия предназначени да обслужват братския Съветски съюз си заминаха.

    Коментиран от #119

    17:12 10.06.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Удри копейката с лопатЕто!

    12 5 Отговор
    До нас иране!

    17:14 10.06.2026

  • 42 Трол на Мирчев

    6 3 Отговор
    На есен Радев отново ще вдигне цените на парното и тока ,но бананите в супермаркета ще са на промоционални цени.....докато има

    17:14 10.06.2026

  • 43 !!!?

    18 5 Отговор
    Е с фашисткият режим на Путлер какъв диалог иска тази дъртофелница...!???

    17:14 10.06.2026

  • 44 ШЕФКАТА НА МУНЯ

    12 4 Отговор
    Размаха пръст.

    Може и шамари скоро
    Да пляска
    На Родните Русорабчета
    Че не слушат ПАСОЛЯ.

    17:14 10.06.2026

  • 45 хахахаха

    9 4 Отговор
    ще пляскат Мунч., явно е обещал друго!

    17:14 10.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Гресирана ватенка

    13 7 Отговор
    Дърта руска гресирана скрап 😁

    17:15 10.06.2026

  • 48 коко

    10 5 Отговор
    Тази иначе умна жена за толкова много години не разбра ли че името на България не е Задунайская губерния и че не всичко се управлява от руското посолство?

    Коментиран от #65

    17:16 10.06.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 ТАЯ ДЪРТАТА

    13 8 Отговор
    Ако спре Парата
    На Родните Рубло ИДИОТИ
    Ще бъде голяма веселба.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    17:17 10.06.2026

  • 51 Ъъъъ не!

    4 8 Отговор

    До коментар #2 от "Явно":

    Не е набила канчето на пилота, а съвсем обективно е обяснила ситуацията! Интервюто е отпреди дни, но нацистките манипулатори го вадят точно днес! Защо?

    17:18 10.06.2026

  • 52 Реле рекс

    13 6 Отговор
    Митрофанова и Захарова май са избирани на конкурс за най-неприятни и недипломатични персони.

    17:18 10.06.2026

  • 53 Владо

    12 4 Отговор
    Нация от сбърканяци.Читав руснак няма.

    17:18 10.06.2026

  • 54 Приказка ЕДНА

    2 2 Отговор
    Има една холандска приказка. ВЪГЛИЩАРЧЕТО от сутрин до вечер работел да изкарва пари и на връщане срещнал елфа и елфа го питал виждам че работиш усърдно какво искаш да направя за теб. А той казал искам цялата власт като на Б. След много селфи та и неработещи телефони и изборни трикове да ли му я. Искам да имам парите на Б след рекет и скандали успял да вземе и това. Но когато седнал на масата винаги никой не го канел се до стъпилите стоял ЗАБРАВИЛ ДА ПОЙСКАЛ ВРЪЗКИТЕ И ЗАБРАВИЛ ПАЗАРИТЕ И РЕСУРСИТЕ ДА ПОЙСКАЛ КАКТО ОБЕЩАЛ НА ЕЛФА. ТОЙ ЗАПОЧНАЛ ДА ГОВОРИ И А НИЩО НЕПРАВИЛ.

    Коментиран от #95

    17:18 10.06.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Хахахаха

    16 5 Отговор
    Забрана за изучаване на български език в Мариупол, Бердянск и другите окупирани градове! Чувате ли копейки? Да знаете, кое е нацизма. В Украйна българските училища и бългаския продължава да се изучава свободно.

    17:20 10.06.2026

  • 59 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС

    11 4 Отговор
    Тая явно не знае

    17:21 10.06.2026

  • 60 Възpожденец 🇧🇬

    18 5 Отговор
    Голям Myxльо тоя радев. Генерал бил ?!
    Абе как ще позволиш тая монголска kpaнта да ти държи сметка бе, чорап ?!
    Я е наритай още утре с първия полет за Турция. Тук е България, да не и е монголоидното московско ханство ?!

    17:21 10.06.2026

  • 61 Таашаяши бам

    3 1 Отговор
    Като ням циганин

    17:21 10.06.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 !!!?

    14 3 Отговор
    Баба Митрофанова нищо не казва кога Путлер ще спре убииствата в Украйна.

    17:22 10.06.2026

  • 64 УКРАЙНА

    10 3 Отговор
    Продължава със МАРИЗА.

    Мутрофанова нека си лае .

    Да не мисли за Рафинерията в България

    По интересно какво става
    В Мускалието.

    17:22 10.06.2026

  • 65 🦁ЩЩД🦁

    3 11 Отговор

    До коментар #48 от "коко":

    Една Вяра,Една Писменост,Едно Слово.А иначе,България не е разделена нито на губернии,нито на щати.България е момента е Колония.

    Коментиран от #84

    17:22 10.06.2026

  • 66 Фелдфебел Митрофанова

    13 3 Отговор
    беше забравила да критикува при предишните премиери, но сега при Радко си припомни губернаторските маниери!
    Радко сега ще почне да се гъне и оправдава!

    17:23 10.06.2026

  • 67 Сергей Хрушчов

    11 2 Отговор
    Един руски историк беше казал"Руснакът винаги мирише на водка, а руската матрьона на картофи"

    17:24 10.06.2026

  • 68 Не е това, за което са платили...

    7 2 Отговор
    Не е това, за което са си платили рашистите...

    17:24 10.06.2026

  • 69 Ганя Путинофила

    12 3 Отговор
    Руската наглост е безгранична!
    Та нали Маскалия едностранно наруши договора за газ?

    17:24 10.06.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Наблюдател

    7 3 Отговор
    Сещам се за само един посланик на Русия, който се отнасяше с искрено уважение към България - Александър Авдеев. Беше отдавна, по времето на Елцин.

    17:25 10.06.2026

  • 72 Атина Палада

    5 1 Отговор
    Зеленият чорап ще връща ли лева?

    17:26 10.06.2026

  • 73 вЕрвайте ми

    4 1 Отговор
    чиста парлама...

    17:26 10.06.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Радев е

    3 2 Отговор

    До коментар #36 от "Критикар":

    Слуга на двама господари.
    Когато човек не знае коя посока да хване, той се върти в кръг.
    Гласувах за него. С чиста съвест, но кабинетът му пет пари не струва.
    Единствено Демерджиев ми допада, а външната е пълен провал. Имаме прекрасни дипломати. Защо бе Радев точно тая?

    Коментиран от #79

    17:27 10.06.2026

  • 76 Хмм

    5 4 Отговор
    Радев се старае да отговори на очакванията на своите избиратели, а не на митрофанова, достатъчно е това, което прави - сне охраната на пеевски и борисов, вече не се виждат, не се чуват, Сарафов подаде оставка, накара варненския кмет да извади на светло случая с украинския комплекс, спира оръжието за украйна

    17:27 10.06.2026

  • 77 Да Трябва много работа да се върнем след

    2 2 Отговор
    Някоя година да имаме готовност с всичко. Допълнителни въпроси за обсъждане и евентуално решаване от гледна точка на привържениците на по-тясно икономическо сътрудничество между България и Русия:

    Бъдещето на проекта АЕЦ Белене и оценка на неговата икономическа и енергийна ефективност.
    Възможностите за възстановяване или развитие на проекта Бургас – Александруполис и потенциалните му икономически ползи и рискове.
    Бъдещето на Лукойл в България и евентуални форми на държавно или частно участие в енергийни активи.
    Уреждане на натрупани финансови, търговски и договорни въпроси между български и руски компании, когато такива съществуват.
    Политика относно доставките на ядрено гориво за българските ядрени мощности и управлението на отработено ядрено гориво съобразно международните изисквания за безопасност.
    Развитие на икономическите отношения, туризма, образованието и културния обмен между България и Русия.
    Визов режим за руски граждани в рамките на действащото българско и европейско законодателство.
    Възможности за улесняване на студентски, научни и образователни програми между двете държави.
    Политика относно инвестициите на чуждестранни граждани в недвижими имоти при спазване на българските и европейските регулации.
    Анализ на предишни програми за инвестиционно пребиваване или гражданство и оценка на техните икономически ползи и рискове.
    Влиянието на санкциите, контрасанкциите и международната обстановка върху българската иконом

    17:29 10.06.2026

  • 78 Да попитам

    4 2 Отговор
    Мутрофанова ,днес имаше ли проверка от Руменчо шадравана ,дали си суха като плевенска чешма или си мокра като к.к .Елените.

    17:29 10.06.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Чуко

    2 1 Отговор

    До коментар #49 от "Питали радио Ереван":

    Утре ще ти е нужен зъболекар,знаем къде си...

    17:30 10.06.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Да Трябва много работа да се върнем след

    1 2 Отговор
    Влиянието на санкциите, контрасанкциите и международната обстановка върху българската икономика, енергетика и туризъм.
    Диверсификация на енергийните доставки и балансиране между сигурност на доставките, цена и геополитически рискове.
    Повишаване на конкурентоспособността на българските пристанища, транспортни коридори и логистична инфраструктура.
    Привличане на стратегически инвестиции в енергетиката, индустрията и високите технологии от различни международни партньори.
    Оценка на дългосрочните ефекти върху държавния бюджет, заетостта и икономическия растеж при различни сценарии на международно сътрудничество.

    17:31 10.06.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 коко

    5 1 Отговор

    До коментар #65 от "🦁ЩЩД🦁":

    На времето сме започнали да правим от тях хора но явно не сме успели.

    Коментиран от #92

    17:32 10.06.2026

  • 85 Ключови стратегически въпроси за Българи

    2 4 Отговор
    1. Енергетика

    Бъдещето на АЕЦ Белене.
    Дългосрочни доставки на ядрено гориво.
    Управление и преработка на отработено ядрено гориво.
    Развитие на нови ядрени мощности.
    Енергийна независимост и диверсификация.

    1. Нефт и транспортни коридори

    Бъдещето на проекта Бургас – Александруполис.
    Развитие на Черноморските и Егейските транспортни маршрути.
    Увеличаване на транзитните приходи.
    Ролята на България като енергиен и логистичен център.

    1. Нефтохимия и индустрия

    Бъдещето на Лукойл в България.
    Възможности за държавно или частно участие в стратегически енергийни активи.
    Запазване на производствения капацитет и работните места.
    Данъчни и бюджетни ефекти за държавата.

    1. Финансови и договорни отношения

    Уреждане на стари междудържавни и корпоративни задължения.
    Анализ на потенциални компенсации и вземания.
    Намаляване на правните и търговските спорове.

    1. Туризъм

    Възстановяване на туристическия поток.
    Облекчаване на процедурите за туристически визи при спазване на националното и европейското законодателство.
    Увеличаване на приходите от международен туризъм.

    1. Образование и наука

    Улесняване на студентски и академични програми.
    Научен обмен между университети и изследователски центрове.
    Съвместни технологични и инженерни проекти.

    1. Инвестиции

    Привличане на чуждестранни инвестиции.
    Политика относно дългосрочно пребиваване на инвеститори.
    Развитие на пазара на недвижи

    17:32 10.06.2026

  • 86 Ключови стратегически въпроси за Българи

    1 2 Отговор
    1. Инвестиции

    Привличане на чуждестранни инвестиции.
    Политика относно дългосрочно пребиваване на инвеститори.
    Развитие на пазара на недвижими имоти.
    Анализ на ефекта от предишни инвестиционни програми.

    1. Международни отношения

    Премахване на ограничения, когато това е възможно в рамките на международното право.
    Подобряване на икономическите контакти.
    Възстановяване на бизнес връзки.
    Развитие на търговията и транспорта.

    Основният въпрос

    Привържениците на подобен пакет смятат, че той би могъл да донесе:

    повече инвестиции;
    по-високи бюджетни приходи;
    по-евтини енергийни ресурси;
    повече туристи;
    повече транзитни такси;
    повече работни места.

    Критиците на подобен пакет посочват рискове, свързани с:

    зависимост от един партньор;
    геополитически натиск;
    санкционни режими;
    енергийна и икономическа сигурност.

    17:34 10.06.2026

  • 87 Умрел руснак

    8 1 Отговор
    Ква икономика с опърпаната Русийка?

    17:34 10.06.2026

  • 88 шъ си викаш

    1 1 Отговор

    До коментар #62 от "А бе,":

    портизанскуту ими

    17:34 10.06.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Пак обърка

    2 4 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Много злоба си събрал, нещо от детството ли?
    Между другото, г-жата е права.
    Новото правителство го удари на ефтин ПиАр и празни обещания ...

    17:37 10.06.2026

  • 91 Герге ,

    1 1 Отговор
    Опять ШТИСАЙРЯФОСТАТЪ

    17:38 10.06.2026

  • 92 🦁ЩЩД🦁

    2 2 Отговор

    До коментар #84 от "коко":

    А сега Нас ни правят на Дигитални Маймуни,и то доста успешно.

    17:38 10.06.2026

  • 93 не много умно

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    евтини номерца на Митрофанова...някой трябва да измие срама от последните му изяви, та ха, дано, ЕС не го припознае като заместващото троянско конче.

    17:40 10.06.2026

  • 94 Гоце

    4 1 Отговор
    Кога ще я гонят тая

    17:41 10.06.2026

  • 95 Буха ха

    0 1 Отговор

    До коментар #54 от "Приказка ЕДНА":

    А ти искай бОквар

    17:41 10.06.2026

  • 96 Борис

    3 1 Отговор
    ГНУС

    17:42 10.06.2026

  • 97 Не е така!

    1 3 Отговор

    До коментар #27 от "Според мен":

    Като мнение - приемам. Твое си е. Като икономически интерес - ще е голяма грешка. Необятен пазар, суровини каквито искаш и колкото искаш. Защо да купуваме руски метали от Турция, с надбавка? Примерно. А всъщност вървим по гайдата на урсулианите - внуците на фашистите от ВСВ. Аз не искам активна ТСВ. Искам да се реализира идеята на Де Гол: общност от Лисабон до Владивосток. Има простор за всичко: култура, търговия, ако щеш лов и риболов.
    Много точен разчет е направен: промиваш мозъците 35-40 години, ликвидирал правилната образователна система и се получава това - голяма част от форума.
    Успех ти желая!
    Бъди здрав!

    17:43 10.06.2026

  • 98 ганя български

    2 1 Отговор
    всичко е мъгла и прах в очите на българския народ надали е така

    17:44 10.06.2026

  • 99 Освен агресия, Валентиновна

    4 1 Отговор
    Освен агресия, Валентиновна, използваме и думата война. И най-вече наричаме нещата с истинските им имена, защото не живеем в тоталитарна диктатура вече 36 години. Нямаме необходимост да се съобразяваме с мераците на твоя шеф.

    17:45 10.06.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Мижи да те лажем

    5 2 Отговор
    Контрадезинформация на Митрофанката. Радев и Решетников според ИИ
    Решетников е бивш генерал от руското външно разузнаване и бивш директор на Руски институт за стратегически изследвания.
    Още преди президентските избори през 2016 г. се появиха твърдения, че РИСИ е изготвял анализи за българската политика и че профилът на предпочитан от института кандидат съвпадал с този на Радев. Самият Решетников по-късно многократно е коментирал положително избора на Радев и е заявявал, че българите са го избрали, защото желаят по-нормални отношения с Русия. Хо хо.

    17:47 10.06.2026

  • 102 Герге ,

    1 0 Отговор
    Ака ми се ..

    17:48 10.06.2026

  • 103 хххх

    4 0 Отговор
    Тя го критикува, американците го отсвириха и си ползват летището като тяхно... Никой не уважава предателите, дори и новите им господари. Само за месец, Радев превърна България в посмешище.

    Коментиран от #113

    17:48 10.06.2026

  • 104 щом тлъстата руска свиня квичи

    5 1 Отговор
    значи всичко е наред.

    17:49 10.06.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Разбирам защо межтриете, а

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    нацистките коментари, като този защо не ги администрирате?

    17:50 10.06.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Е те това

    5 1 Отговор
    е най-гнусната женица в страната ни.

    17:50 10.06.2026

  • 110 Голема е мъката в Московията

    7 1 Отговор
    Загубиха Армения, загубиха Венецуаела, загубиха Азербайджан, загубиха Молдова, загубиха Унгария, загубиха Украйна, загубиха Сирия. А там, където още не са загубили, са затънали до ушите, и то не в прясно мляко.

    17:51 10.06.2026

  • 111 мдааа

    4 2 Отговор
    Руснаците са народ достойни за презрение.

    17:51 10.06.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Не са ли ти казвали?

    1 1 Отговор

    До коментар #103 от "хххх":

    Тези самолети от десетина години квартируват в България. Предните години бяха на летище Сарафово, ама тази година имаше ремонт на пистата.

    17:54 10.06.2026

  • 114 Да бе да

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Те ни вкараха в списък на неприятелските държави.Сега какво иска матрьошката?

    17:54 10.06.2026

  • 115 Ами

    2 1 Отговор
    Митрофанова може да се гаври колкото си иска с Радев и другите момчета на Решетников. Ако поиска може и с президента ни да се гаври, защото лично е коленичил да целува ръка на агентите и. Какво очаквате? Уважение ли?

    17:55 10.06.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Изпързалян

    2 0 Отговор
    Не само Митрофанова но и доста българи предполагам сме разбрали че Радев е менте русофил и на практика е същия евроатлантик като ГЕРБ и ППДБ и другите да не ги изброявам всички.Все пак промяна ще има и тя е че колониалната администрация ще затегне колана и ще кара на постна пица.

    17:56 10.06.2026

  • 118 мдааааа

    0 3 Отговор
    Митрофановна е сгодна женица ... Може да помогне за СВО-то ... да народи няколко бъдещи СВушници ..

    17:56 10.06.2026

  • 119 Даа!

    5 1 Отговор

    До коментар #37 от "Наблюдател":

    Вярно е,но заради юда Горбич, прокси на желязна лейди - Тачър.Който съзнателно, и с помощта на висшата партийна номенклатура,върхушката на КГБ и Генщаба унищожи СССР,разбивайки го на " независими държави" с подписа си ,в Беловежката гора.Продажен предател,пред който Юда Искариот е невинен младенец.Използваха го,като еднократна салфетка,като му внушиха,че ще бъде цар- Батюшка докато е жив,а след като им свърши работа,му организираха пуч със пиандето Елцин.За нас, българите беше унищожителен удар ,когато каза: плащате всичко в твърда валута - долари.Равносилно на това,днес ЕС да ни наложи тотален блокаж на износ и внос.Как мислиш,ще оцелеем ли?

    Коментиран от #124

    17:58 10.06.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 укроМирчев, БКП-ДБ с. Крушари

    10 0 Отговор
    Права е нейно превъзходителство г-жа Митрофанова. Льотчикът успя да ни измести като пръв натовец и американофил в сърцето на амбасадата!

    18:01 10.06.2026

  • 122 Завърнал се

    1 3 Отговор
    Тьотка, Русия е агресор така както две и две е четири.

    18:04 10.06.2026

  • 123 Това му беше на Радев

    2 0 Отговор
    Радев го избрахме ,за да нормализира отношенията с Русия. Повече парламент, няма да види.

    18:07 10.06.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

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