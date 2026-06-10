Посланикът на Русия Елеонора Митрофанова критикува пред ТАСС българския премиер Румен Радев

Новото българско правителство показва по-умерена реторика, но на практика икономическите и дипломатическите отношения между София и Москва остават напълно замразени, съобщават от руската информационна агенция ТАСС. Според посланика на Руската федерация у нас Елеонора Митрофанова, новата власт в България избягва темата за двустранния диалог във вътрешнополитически план, докато на международните форуми запазва досегашната си твърда позиция.

В навечерието на Деня на Русия руският дипломатически представител коментира първите седмици от работата на новия кабинет, чието управление тя обвързва с политическата линия на президента Румен Радев. По думите на Елеонора Митрофанова, въпреки по-премерените изказвания в страната, на международната сцена официалните български представители продължават да използват същата реторика.

„Терминът „агресия на Русия“ продължава да доминира в българския език извън България“, посочи руският посланик. Тя допълни, че официалните лица в София се стараят да избягват тази тема във вътрешния дебат, което според нея се дължи на вота на гражданите, симпатизиращи на Русия и очакващи положителни промени. На деловия фронт обаче липсва каквото и да е съществено развитие.

Икономическите отношения между двете страни на държавно ниво на практика не функционират, става ясно от изявлението на дипломата. Частният бизнес продължава да работи единствено по лична инициатива на предприемачите, които успяват да се ориентират в сложната международна ситуация. Според Елеонора Митрофанова разговори в енергийната сфера не се водят и липсва яснота по кои направления биха могли да започнат преговори. Тя изрази скептицизъм за евентуални доставки на газ, тъй като Европейският съюз няма да даде необходимото разрешение за това.

Посланикът засегна и темата за петролната рафинерия в Бургас, като отбеляза, че за нормалното функциониране на завода е необходим руски петрол. Според нея промените в закона за правомощията на особения търговски управител на „Лукойл“ са направени заради заплаха от сериозни съдебни претенции срещу държавата. Руският дипломат смята, че първоначалният вариант на нормативния акт е приет прибързано и е представлявал форма на експроприация на актива, а за запазването на производството България би трябвало да поиска нова дерогация от Европейския съюз.

Първите работни срещи между руското посолство и представители на българското Министерство на външните работи вече са преминали в конструктивен тон, съобщи още Елеонора Митрофанова. По време на разговорите са обсъждани текущи технически аспекти от работата на мисията.

Българската страна е поставила въпроса за предполагаема забрана за изучаване на български език в училищата в градовете Мариупол, Бердянск и в Запорожката област. Посланикът отрече да има наложени административни ограничения.

„При нас няма забрани за изучаване на езици, но има определена система за организиране на процеса – той зависи от броя на децата, които желаят да изучават съответния език“, обясни Елеонора Митрофанова.

В заключение тя подчерта, че не очаква радикални промени в двустранен план, тъй като българските управляващи ще действат изцяло в рамките на ограниченията, наложени от членството на страната в Европейския съюз и НАТО.