Посланикът на Русия Елеонора Митрофанова критикува пред ТАСС българския премиер Румен Радев

Новото българско правителство показва по-умерена реторика, но на практика икономическите и дипломатическите отношения между София и Москва остават напълно замразени, съобщават от руската информационна агенция ТАСС. Според посланика на Руската федерация у нас Елеонора Митрофанова, новата власт в България избягва темата за двустранния диалог във вътрешнополитически план, докато на международните форуми запазва досегашната си твърда позиция.
В навечерието на Деня на Русия руският дипломатически представител коментира първите седмици от работата на новия кабинет, чието управление тя обвързва с политическата линия на президента Румен Радев. По думите на Елеонора Митрофанова, въпреки по-премерените изказвания в страната, на международната сцена официалните български представители продължават да използват същата реторика.
„Терминът „агресия на Русия“ продължава да доминира в българския език извън България“, посочи руският посланик. Тя допълни, че официалните лица в София се стараят да избягват тази тема във вътрешния дебат, което според нея се дължи на вота на гражданите, симпатизиращи на Русия и очакващи положителни промени. На деловия фронт обаче липсва каквото и да е съществено развитие.
Икономическите отношения между двете страни на държавно ниво на практика не функционират, става ясно от изявлението на дипломата. Частният бизнес продължава да работи единствено по лична инициатива на предприемачите, които успяват да се ориентират в сложната международна ситуация. Според Елеонора Митрофанова разговори в енергийната сфера не се водят и липсва яснота по кои направления биха могли да започнат преговори. Тя изрази скептицизъм за евентуални доставки на газ, тъй като Европейският съюз няма да даде необходимото разрешение за това.
Посланикът засегна и темата за петролната рафинерия в Бургас, като отбеляза, че за нормалното функциониране на завода е необходим руски петрол. Според нея промените в закона за правомощията на особения търговски управител на „Лукойл“ са направени заради заплаха от сериозни съдебни претенции срещу държавата. Руският дипломат смята, че първоначалният вариант на нормативния акт е приет прибързано и е представлявал форма на експроприация на актива, а за запазването на производството България би трябвало да поиска нова дерогация от Европейския съюз.
Първите работни срещи между руското посолство и представители на българското Министерство на външните работи вече са преминали в конструктивен тон, съобщи още Елеонора Митрофанова. По време на разговорите са обсъждани текущи технически аспекти от работата на мисията.
Българската страна е поставила въпроса за предполагаема забрана за изучаване на български език в училищата в градовете Мариупол, Бердянск и в Запорожката област. Посланикът отрече да има наложени административни ограничения.
„При нас няма забрани за изучаване на езици, но има определена система за организиране на процеса – той зависи от броя на децата, които желаят да изучават съответния език“, обясни Елеонора Митрофанова.
В заключение тя подчерта, че не очаква радикални промени в двустранен план, тъй като българските управляващи ще действат изцяло в рамките на ограниченията, наложени от членството на страната в Европейския съюз и НАТО.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хаха
Коментиран от #81, #83, #107
16:54 10.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Последния Софиянец
Коментиран от #17, #93, #114, #120
16:55 10.06.2026
4 Дзак
16:55 10.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Е какво очаквате
16:58 10.06.2026
9 Кога
Коментиран от #11, #13
16:58 10.06.2026
10 Значи Кенефа не е агресивен, така ли
-;-
Вече да се изразяваме като прогресивна Русия, Освободителната Русия и неща от сорта, така ли
16:59 10.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС
17:01 10.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 АГАТ а Кристи
17:02 10.06.2026
15 топаришч мутрофанова
17:03 10.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 на тебе
До коментар #3 от "Последния Софиянец":в zagния окоп
17:03 10.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 По сведение
До коментар #6 от "Гyмен кРадев БОгаТАШа":на много ползваната той даже и "топки" нямал
17:05 10.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 явно
До коментар #18 от "Така е":е вазъхис
17:06 10.06.2026
23 Конспиратор
17:06 10.06.2026
24 Абсурдистан
17:06 10.06.2026
25 хмммм
17:07 10.06.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Според мен
Коментиран от #97
17:07 10.06.2026
28 Готин
17:08 10.06.2026
29 Тоя
17:08 10.06.2026
30 Архимандрисандрит Бибиян
17:08 10.06.2026
31 Мутата
17:08 10.06.2026
32 И Оня Лай..
Хихихи
Ше има ли безплатен вкиснал Борш за копейките надничари?
Хихихи
17:09 10.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Българин
17:10 10.06.2026
35 Сатана Z
17:11 10.06.2026
36 Критикар
/му се кара/ примиера Радев, а той мълчи - защо ли?
Коментиран от #75
17:12 10.06.2026
37 Наблюдател
Коментиран от #119
17:12 10.06.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Удри копейката с лопатЕто!
17:14 10.06.2026
42 Трол на Мирчев
17:14 10.06.2026
43 !!!?
17:14 10.06.2026
44 ШЕФКАТА НА МУНЯ
Може и шамари скоро
Да пляска
На Родните Русорабчета
Че не слушат ПАСОЛЯ.
17:14 10.06.2026
45 хахахаха
17:14 10.06.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Гресирана ватенка
17:15 10.06.2026
48 коко
Коментиран от #65
17:16 10.06.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 ТАЯ ДЪРТАТА
На Родните Рубло ИДИОТИ
Ще бъде голяма веселба.
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
17:17 10.06.2026
51 Ъъъъ не!
До коментар #2 от "Явно":Не е набила канчето на пилота, а съвсем обективно е обяснила ситуацията! Интервюто е отпреди дни, но нацистките манипулатори го вадят точно днес! Защо?
17:18 10.06.2026
52 Реле рекс
17:18 10.06.2026
53 Владо
17:18 10.06.2026
54 Приказка ЕДНА
Коментиран от #95
17:18 10.06.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Хахахаха
17:20 10.06.2026
59 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС
17:21 10.06.2026
60 Възpожденец 🇧🇬
Абе как ще позволиш тая монголска kpaнта да ти държи сметка бе, чорап ?!
Я е наритай още утре с първия полет за Турция. Тук е България, да не и е монголоидното московско ханство ?!
17:21 10.06.2026
61 Таашаяши бам
17:21 10.06.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 !!!?
17:22 10.06.2026
64 УКРАЙНА
Мутрофанова нека си лае .
Да не мисли за Рафинерията в България
По интересно какво става
В Мускалието.
17:22 10.06.2026
65 🦁ЩЩД🦁
До коментар #48 от "коко":Една Вяра,Една Писменост,Едно Слово.А иначе,България не е разделена нито на губернии,нито на щати.България е момента е Колония.
Коментиран от #84
17:22 10.06.2026
66 Фелдфебел Митрофанова
Радко сега ще почне да се гъне и оправдава!
17:23 10.06.2026
67 Сергей Хрушчов
17:24 10.06.2026
68 Не е това, за което са платили...
17:24 10.06.2026
69 Ганя Путинофила
Та нали Маскалия едностранно наруши договора за газ?
17:24 10.06.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Наблюдател
17:25 10.06.2026
72 Атина Палада
17:26 10.06.2026
73 вЕрвайте ми
17:26 10.06.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Радев е
До коментар #36 от "Критикар":Слуга на двама господари.
Когато човек не знае коя посока да хване, той се върти в кръг.
Гласувах за него. С чиста съвест, но кабинетът му пет пари не струва.
Единствено Демерджиев ми допада, а външната е пълен провал. Имаме прекрасни дипломати. Защо бе Радев точно тая?
Коментиран от #79
17:27 10.06.2026
76 Хмм
17:27 10.06.2026
77 Да Трябва много работа да се върнем след
Бъдещето на проекта АЕЦ Белене и оценка на неговата икономическа и енергийна ефективност.
Възможностите за възстановяване или развитие на проекта Бургас – Александруполис и потенциалните му икономически ползи и рискове.
Бъдещето на Лукойл в България и евентуални форми на държавно или частно участие в енергийни активи.
Уреждане на натрупани финансови, търговски и договорни въпроси между български и руски компании, когато такива съществуват.
Политика относно доставките на ядрено гориво за българските ядрени мощности и управлението на отработено ядрено гориво съобразно международните изисквания за безопасност.
Развитие на икономическите отношения, туризма, образованието и културния обмен между България и Русия.
Визов режим за руски граждани в рамките на действащото българско и европейско законодателство.
Възможности за улесняване на студентски, научни и образователни програми между двете държави.
Политика относно инвестициите на чуждестранни граждани в недвижими имоти при спазване на българските и европейските регулации.
Анализ на предишни програми за инвестиционно пребиваване или гражданство и оценка на техните икономически ползи и рискове.
Влиянието на санкциите, контрасанкциите и международната обстановка върху българската иконом
17:29 10.06.2026
78 Да попитам
17:29 10.06.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Чуко
До коментар #49 от "Питали радио Ереван":Утре ще ти е нужен зъболекар,знаем къде си...
17:30 10.06.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Да Трябва много работа да се върнем след
Диверсификация на енергийните доставки и балансиране между сигурност на доставките, цена и геополитически рискове.
Повишаване на конкурентоспособността на българските пристанища, транспортни коридори и логистична инфраструктура.
Привличане на стратегически инвестиции в енергетиката, индустрията и високите технологии от различни международни партньори.
Оценка на дългосрочните ефекти върху държавния бюджет, заетостта и икономическия растеж при различни сценарии на международно сътрудничество.
17:31 10.06.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 коко
До коментар #65 от "🦁ЩЩД🦁":На времето сме започнали да правим от тях хора но явно не сме успели.
Коментиран от #92
17:32 10.06.2026
85 Ключови стратегически въпроси за Българи
Бъдещето на АЕЦ Белене.
Дългосрочни доставки на ядрено гориво.
Управление и преработка на отработено ядрено гориво.
Развитие на нови ядрени мощности.
Енергийна независимост и диверсификация.
1. Нефт и транспортни коридори
Бъдещето на проекта Бургас – Александруполис.
Развитие на Черноморските и Егейските транспортни маршрути.
Увеличаване на транзитните приходи.
Ролята на България като енергиен и логистичен център.
1. Нефтохимия и индустрия
Бъдещето на Лукойл в България.
Възможности за държавно или частно участие в стратегически енергийни активи.
Запазване на производствения капацитет и работните места.
Данъчни и бюджетни ефекти за държавата.
1. Финансови и договорни отношения
Уреждане на стари междудържавни и корпоративни задължения.
Анализ на потенциални компенсации и вземания.
Намаляване на правните и търговските спорове.
1. Туризъм
Възстановяване на туристическия поток.
Облекчаване на процедурите за туристически визи при спазване на националното и европейското законодателство.
Увеличаване на приходите от международен туризъм.
1. Образование и наука
Улесняване на студентски и академични програми.
Научен обмен между университети и изследователски центрове.
Съвместни технологични и инженерни проекти.
1. Инвестиции
Привличане на чуждестранни инвестиции.
Политика относно дългосрочно пребиваване на инвеститори.
Развитие на пазара на недвижи
17:32 10.06.2026
86 Ключови стратегически въпроси за Българи
Привличане на чуждестранни инвестиции.
Политика относно дългосрочно пребиваване на инвеститори.
Развитие на пазара на недвижими имоти.
Анализ на ефекта от предишни инвестиционни програми.
1. Международни отношения
Премахване на ограничения, когато това е възможно в рамките на международното право.
Подобряване на икономическите контакти.
Възстановяване на бизнес връзки.
Развитие на търговията и транспорта.
Основният въпрос
Привържениците на подобен пакет смятат, че той би могъл да донесе:
повече инвестиции;
по-високи бюджетни приходи;
по-евтини енергийни ресурси;
повече туристи;
повече транзитни такси;
повече работни места.
Критиците на подобен пакет посочват рискове, свързани с:
зависимост от един партньор;
геополитически натиск;
санкционни режими;
енергийна и икономическа сигурност.
17:34 10.06.2026
87 Умрел руснак
17:34 10.06.2026
88 шъ си викаш
До коментар #62 от "А бе,":портизанскуту ими
17:34 10.06.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Пак обърка
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Много злоба си събрал, нещо от детството ли?
Между другото, г-жата е права.
Новото правителство го удари на ефтин ПиАр и празни обещания ...
17:37 10.06.2026
91 Герге ,
17:38 10.06.2026
92 🦁ЩЩД🦁
До коментар #84 от "коко":А сега Нас ни правят на Дигитални Маймуни,и то доста успешно.
17:38 10.06.2026
93 не много умно
До коментар #3 от "Последния Софиянец":евтини номерца на Митрофанова...някой трябва да измие срама от последните му изяви, та ха, дано, ЕС не го припознае като заместващото троянско конче.
17:40 10.06.2026
94 Гоце
17:41 10.06.2026
95 Буха ха
До коментар #54 от "Приказка ЕДНА":А ти искай бОквар
17:41 10.06.2026
96 Борис
17:42 10.06.2026
97 Не е така!
До коментар #27 от "Според мен":Като мнение - приемам. Твое си е. Като икономически интерес - ще е голяма грешка. Необятен пазар, суровини каквито искаш и колкото искаш. Защо да купуваме руски метали от Турция, с надбавка? Примерно. А всъщност вървим по гайдата на урсулианите - внуците на фашистите от ВСВ. Аз не искам активна ТСВ. Искам да се реализира идеята на Де Гол: общност от Лисабон до Владивосток. Има простор за всичко: култура, търговия, ако щеш лов и риболов.
Много точен разчет е направен: промиваш мозъците 35-40 години, ликвидирал правилната образователна система и се получава това - голяма част от форума.
Успех ти желая!
Бъди здрав!
17:43 10.06.2026
98 ганя български
17:44 10.06.2026
99 Освен агресия, Валентиновна
17:45 10.06.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Мижи да те лажем
Решетников е бивш генерал от руското външно разузнаване и бивш директор на Руски институт за стратегически изследвания.
Още преди президентските избори през 2016 г. се появиха твърдения, че РИСИ е изготвял анализи за българската политика и че профилът на предпочитан от института кандидат съвпадал с този на Радев. Самият Решетников по-късно многократно е коментирал положително избора на Радев и е заявявал, че българите са го избрали, защото желаят по-нормални отношения с Русия. Хо хо.
17:47 10.06.2026
102 Герге ,
17:48 10.06.2026
103 хххх
Коментиран от #113
17:48 10.06.2026
104 щом тлъстата руска свиня квичи
17:49 10.06.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Разбирам защо межтриете, а
До коментар #1 от "хаха":нацистките коментари, като този защо не ги администрирате?
17:50 10.06.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Е те това
17:50 10.06.2026
110 Голема е мъката в Московията
17:51 10.06.2026
111 мдааа
17:51 10.06.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Не са ли ти казвали?
До коментар #103 от "хххх":Тези самолети от десетина години квартируват в България. Предните години бяха на летище Сарафово, ама тази година имаше ремонт на пистата.
17:54 10.06.2026
114 Да бе да
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Те ни вкараха в списък на неприятелските държави.Сега какво иска матрьошката?
17:54 10.06.2026
115 Ами
17:55 10.06.2026
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Изпързалян
17:56 10.06.2026
118 мдааааа
17:56 10.06.2026
119 Даа!
До коментар #37 от "Наблюдател":Вярно е,но заради юда Горбич, прокси на желязна лейди - Тачър.Който съзнателно, и с помощта на висшата партийна номенклатура,върхушката на КГБ и Генщаба унищожи СССР,разбивайки го на " независими държави" с подписа си ,в Беловежката гора.Продажен предател,пред който Юда Искариот е невинен младенец.Използваха го,като еднократна салфетка,като му внушиха,че ще бъде цар- Батюшка докато е жив,а след като им свърши работа,му организираха пуч със пиандето Елцин.За нас, българите беше унищожителен удар ,когато каза: плащате всичко в твърда валута - долари.Равносилно на това,днес ЕС да ни наложи тотален блокаж на износ и внос.Как мислиш,ще оцелеем ли?
Коментиран от #124
17:58 10.06.2026
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 укроМирчев, БКП-ДБ с. Крушари
18:01 10.06.2026
122 Завърнал се
18:04 10.06.2026
123 Това му беше на Радев
18:07 10.06.2026
124 Този коментар е премахнат от модератор.