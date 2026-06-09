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Ивайло Мирчев: Спирането на военната помощ за Украйна е стратегическа грешка

Ивайло Мирчев: Спирането на военната помощ за Украйна е стратегическа грешка

9 Юни, 2026 21:42 1 782 118

  • ивайло мирчев-
  • военна помощ-
  • украйна

Когато една държава от ЕС казва: "Ние повече няма да участваме", тя не става по-миролюбива, а по-малко значима

Ивайло Мирчев: Спирането на военната помощ за Украйна е стратегическа грешка - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Спирането на военната помощ за Украйна не е просто външнополитически завой. Това е стратегическа грешка, която пряко засяга сигурността на България. Това се казва в изпратена до медиите позиция на съпредседателя на "Да, България" Ивайло Мирчев изпрати позиция до медиите във връзка с изявлението на министъра на отбраната Димитър Стоянов, че България спира военната помощ за Украйна.

Днес Европа се променя. Войната на Русия срещу Украйна ускори процеси, които преди изглеждаха далечни - обща европейска отбрана, общи поръчки за въоръжение, обща отбранителна индустрия, по-силна координация между държавите. И в този момент България рискува сама да се извади от ядрото на европейските решения, заявява Мирчев.

Военната помощ за Украйна не е благотворителност. Тя е инвестиция в това Путин да бъде спрян възможно най-далеч от границите на ЕС. Въоръжението, което сме изпратили на Украйна не е дарение. То е заплатено на България от Европейския механизъм за мир, по който вече получихме стотици милиони. Отделно сме продали оръжие и боеприпаси за над €6.5 млрд., влезли в българската икономика, посочва той.

Когато една държава от ЕС казва: "Ние повече няма да участваме", тя не става по-миролюбива, а по-малко значима. В Европа вече се оформя разделение не само на богати и бедни, не само на Шенген и извън Шенген, не само на еврозона и извън еврозона. Оформя се ново разделение - между държавите, които носят отговорност за сигурността на континента, и държавите, които се снишават. Това е истинската "Европа на две скорости". На първата скорост ще бъдат държавите, които участват в общите отбранителни политики, в новите индустриални проекти, в решенията за въоръжаване, логистика, киберсигурност, защита на граници и Черно море. На втората скорост ще са всички останали,коментира съпредседателят на "Да, България".

Опасността за България е огромна. Не защото ще изпратим или няма да изпратим няколко склада със стара съветска техника. А защото с такъв сигнал казваме на партньорите си да не разчитат на нас, когато става дума за най-важния въпрос - сигурността на Европа. А когато не могат да разчитат на теб, не те канят на масата, на която се вземат решенията, не те включват в големите проекти, не ти дават тежест при разпределянето на ресурси, не те питат, когато се чертае бъдещата архитектура на сигурността. Това е огромен риск пред страната за поставянето ни в периферията на ненадеждните в момент, в който Европа се реорганизира и поема отговорност за сигурността си, подчертава Ивайло Мирчев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    161 20 Отговор
    А кой те спира да си даваш заплатката за тенекия за окраина?
    Н-стотин хиляди жълтопаветници що не дарявате и да спасявате укрите, че трябвало с моите данъци да става?! И все още препоръчвам да ходите и доброволци...

    Коментиран от #17, #32, #58

    21:44 09.06.2026

  • 2 Българин

    153 16 Отговор
    И кой точно си ти, че да казваш кое какво е как трябва да процедираме?! Никаквец, отивай на прайда.

    Коментиран от #66, #103

    21:45 09.06.2026

  • 3 Мирча, ша та призная

    153 12 Отговор
    ако нарамиш мешката и отидеш на фронта, в Константиновка може би, там имат нужда.
    Вземи и Тагаранко, Фьодор, с теб.
    А също и ген. Наско, нисък е, няма да го забелязват лесно.

    Коментиран от #16, #75

    21:45 09.06.2026

  • 4 Факт

    96 13 Отговор
    Бегай с двеста .....

    Коментиран от #26

    21:45 09.06.2026

  • 5 Ниско чели ят плитко Умник

    127 10 Отговор
    Мирчев да инвестира собствената си ДЕПУТАТСКА ЗАПЛАТА по начин какъвто намери за добре. Да не се разпорежда с мизерните доходи на хората.
    Скапан Як.
    Държавата отдели прекалено много пари които бяха из гърмя ни на фронта в Руската покрайнина у крайна за да убиват руснаци .
    Престанете да гърмите национален ресурс.

    21:46 09.06.2026

  • 6 А помоща за българина

    97 6 Отговор
    кога? От кой?

    Коментиран от #15

    21:46 09.06.2026

  • 7 Мирчев Урко фашистки нищожество си

    103 12 Отговор
    Мирчев ненормален си пътя и при Урко фашистите

    21:47 09.06.2026

  • 8 ИДИ...

    94 8 Отговор
    ...ОТ..
    НЕ СЕ РАЗПОРЕЖДАЙ С ПАРИТЕ НИ!
    С ТЕЗИ БЕЗСМИЛЕНИ ПОДАРЪЦИ НА ФАШИСТА НАРКОМАН,
    МОЖЕШЕ ДА ПОМОГНЕТЕ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ.

    21:50 09.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 КЗББ и ДП

    71 5 Отговор
    Пробвай се първо да заколи агне ,иди и виж какво е казарма и оръжие и после с военния анализ

    21:51 09.06.2026

  • 11 Благой от СОФстрой

    11 75 Отговор
    БеГе русоблизциите желаят да ни направят подчинени на рашляците....за кой ли път!!!

    Коментиран от #31

    21:51 09.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 И Киев е Руски

    60 9 Отговор
    МирчеФ е девствен не му обръщайте внимание защото ще го стресирате и ще кара на ч.....ии до гроБ

    21:52 09.06.2026

  • 14 нашия

    58 9 Отговор
    кажи му Иайло Мирчев и не го обиждай повече,,,,

    21:52 09.06.2026

  • 15 Анонимен

    14 23 Отговор

    До коментар #6 от "А помоща за българина":

    Няма Европа на диктатори не дава пари

    21:52 09.06.2026

  • 16 ДрайвингПлежър

    58 9 Отговор

    До коментар #3 от "Мирча, ша та призная":

    Даже обещавам че лично ще му купя снаряжението ако се меракландиса да оди :)

    Коментиран от #24

    21:53 09.06.2026

  • 17 Анонимен

    14 56 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    А ти защо не отидеш да се сражаваш за Путин защо седиш тук

    Коментиран от #33

    21:53 09.06.2026

  • 18 Мирчев , ти имаш много пари

    68 7 Отговор
    От заплата , от комисии , от комисионни , от лобизъм , от сглобки. Давай от твойте пари.

    21:53 09.06.2026

  • 19 няма никакъв проблем

    60 6 Отговор
    Корсарят от Росенец, демократичният срам на България, спирачката на доставките в София, може да изпраща помощ на украйна като физическо лице, никой не му пречи. Украинците ни набутаха във война, крадат от държавния ни бюджет, опоскаха складовете, строят незаконно, крадат от водата, а ние като някакви със стокхолмски синдром, ще им помагаме. Мирчев да се маха от полезрението на българите.

    21:54 09.06.2026

  • 20 Пич

    69 10 Отговор
    Този кретен нали взема заплата за нищоправене?! Да я праща за Украйна, като е абдал!!! Парите на българите да не пипа, защото държавата не е негова!!! Всички гламави паветници също са свободни да дават собствени пари за Украйна!!!

    Коментиран от #27

    21:54 09.06.2026

  • 21 Перо

    45 6 Отговор
    Селтикът да отива на източния фронт в Украйна, ако знае, как се държи пушка!

    21:54 09.06.2026

  • 22 Саботаж

    9 42 Отговор
    На Путенистите от Правителството ще дойде време да отговарят за това

    21:54 09.06.2026

  • 23 Гост

    51 7 Отговор
    Да пратим Мирчев с една мешка и автомат да им помага, щом е толкова загрижен

    21:54 09.06.2026

  • 24 Анонимен

    9 41 Отговор

    До коментар #16 от "ДрайвингПлежър":

    Виждам че обичаш Путин купи си оръжия и тичай при диктатор тук не е за теб

    Коментиран от #36, #40

    21:55 09.06.2026

  • 25 Тома

    57 8 Отговор
    Ами давай си заплатата за укронацистите бе мирчев а не да крадеш от българите

    Коментиран от #29

    21:55 09.06.2026

  • 26 Анонимен

    7 33 Отговор

    До коментар #4 от "Факт":

    А ти към Русия защо се извърташ още тук

    Коментиран от #41

    21:56 09.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 бай Иван

    56 7 Отговор
    Мирчев стратегическа грешка е че г.ведо като тебе е достигнало до управлението на страната и до парламента. Като искаш отделяй от залъка си за да я ням стратегическата грешка, защото за нас стратегическа грешка е да се чудим как да вържем двата края а в същото време какво се изкара да отива в Украйна.

    21:56 09.06.2026

  • 29 Анонимен

    7 29 Отговор

    До коментар #25 от "Тома":

    Крадеш ти и руснаците

    21:57 09.06.2026

  • 30 Гост

    46 5 Отговор
    Свършиха ли куриерите по пътищата, че този тръгнал да се занимава с държавни дела?

    21:59 09.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 И Киев е Руски

    27 9 Отговор

    До коментар #17 от "Анонимен":

    Путин не проси пушечно месо ..Шмат.О

    21:59 09.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Лена

    31 9 Отговор
    Мирчев, нискочелен индивид, всичкото това ми звучи така:Помощите за родните ни пенсионери също са спрени, виждам, че са живи, даже и здрави! Работят и на смени и редовно, само и само да не са в къщи!
    Радват се на удоволствието да вижда, дори и цветно реалната действителност!

    22:00 09.06.2026

  • 36 Гост

    19 4 Отговор

    До коментар #24 от "Анонимен":

    Тук не е за теб!
    Марш към анаватан!

    22:00 09.06.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Пешо z

    46 8 Отговор
    Мирчев цървул прос.

    22:01 09.06.2026

  • 39 Жиката

    36 7 Отговор
    Давайте си вие заплатите на Зеленчука.Константиновка падна.

    22:02 09.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Копейкин Костя

    9 30 Отговор

    До коментар #37 от "Псевдонимен":

    Ти колко превеждаш месечно на Боташ, ватенка?

    Коментиран от #74

    22:04 09.06.2026

  • 43 Гост

    9 21 Отговор
    Най накрая преди 2 часа Бойко Борисов с едно изречение го унищожи напълно. 86 хиляди го подкрепят а над 7 хиляди коментара да ги поведе да го арестуват

    Коментиран от #65

    22:05 09.06.2026

  • 44 Гост

    11 18 Отговор
    Кога почваме протестите, септември ли?

    Коментиран от #47

    22:08 09.06.2026

  • 45 Разбрал

    11 36 Отговор
    Управляват ни зелени чорапи - петоколонници, които прокарват политики в угода на Москва!

    22:09 09.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 До септември

    7 13 Отговор

    До коментар #44 от "Гост":

    Има мноооого време.
    Трябва да е скоро.

    22:11 09.06.2026

  • 48 Казанлъшкия

    26 6 Отговор
    Баща му бил офицер верен на БКП,ждяго му също комунист,но той е евроатлантик...с.мешник.

    22:12 09.06.2026

  • 49 Тично

    2 8 Отговор
    Заради този начин на мислене, тея не могат да влязат в оаркамента самостоятелно

    22:13 09.06.2026

  • 50 Този маймуняк

    34 5 Отговор
    няма право да е в политиката!
    На колко болни деца помогнахте бе , идиоти!?

    22:13 09.06.2026

  • 51 Айляк

    24 5 Отговор
    Абе друго си е заслабнал стратег от Добрич да ти държи реч.
    Тогава всъщност разбираш, че правителството правилно е постъпило.
    Е да намаля заплатата си и да праща за Украйна.
    И без туй вече яде по-малко.

    22:13 09.06.2026

  • 52 Ами

    16 7 Отговор
    Спираме оръжието, почваме да пращаме хора.
    Почваме с либералфанатиците.
    Стягай мешката. Сложи и някой памперс :)

    22:15 09.06.2026

  • 53 Преслав

    33 5 Отговор
    Тоя някаквец да каже на коя скорост е бутната България в ЕС и в еврозоната. Той сам призна, че не е само България, която не иска да дава оръжие за Украйна. Трябва да си смени розовите очила, защото България е на най–крайната концентрична окръжност с най–ниски заплати и пенсии. Да не се прави на ударен, защото неговата партия реши влизането в еврозоната и изпращаше оръжие на фашисткия режим на Украйна.

    22:15 09.06.2026

  • 54 Деций

    19 2 Отговор
    Хей,национална кожена обувка от преди 150/200 г,като искаш събираните пари и пращайте,зеления ще си купи оръжие.Но да искаш от тази окрадена и оглозгана държава да помага ,при положение ,че за 36 г я докарахте до безпомощно състояние няма как да стане.

    22:16 09.06.2026

  • 55 Емил Стефанов

    19 3 Отговор
    Сякаш малко дадохме до сега ИЗМЕТ българска...

    22:17 09.06.2026

  • 56 гост

    27 5 Отговор
    Давай помощи от твоя джоб бе Мирчев.

    Коментиран от #61

    22:17 09.06.2026

  • 57 Стратег с работническо селски произход

    9 6 Отговор
    Никой не ти пречи, връщай се на село ! Тука произвеждаш само ентропия, ако знаеш какво ще рече!

    22:19 09.06.2026

  • 58 Хахахаха

    11 17 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    Аз лично не искам моите данъци, които плащам на запад, да се дават като субсидия на една руска губерния, наречена България.

    22:19 09.06.2026

  • 59 Мирчев Мирчев Мирчев

    19 5 Отговор
    Друго си е да се биеш по улиците.

    22:20 09.06.2026

  • 60 Мирчев

    20 6 Отговор
    Комисионни ли взимаш от украинското посолство

    22:21 09.06.2026

  • 61 Хахахаха

    4 13 Отговор

    До коментар #56 от "гост":

    Аз не искам запада да дава помощи на руската губерния България! Искайте си пари от тупин.

    22:21 09.06.2026

  • 62 ООрана държава

    13 5 Отговор
    Няма пари бе укр@, ходи си дарявай доходите

    22:22 09.06.2026

  • 63 Уникално

    6 9 Отговор
    Много ясно е, че никакво оръжие няма да се спира за Украйна. Радев си играе популистката игра,тва е. Схемата продължава чрез доставка до Украйна през втора държава. Все пак Радев не е такъв идиот да лиши България от гигантски приходи и да излезат военнопроизводителите на улицата, тъй че споко. Разбира се резила ще си го платим двойно,но щом ги избрахме ще се търпи

    22:22 09.06.2026

  • 64 Мони

    7 14 Отговор
    Мир няма да има докато онова нещо Расия не изчезне.Както не го е имало до 16 в.

    22:22 09.06.2026

  • 65 Прав е Борисов

    7 15 Отговор

    До коментар #43 от "Гост":

    Сега чета коментарите под публикацията! Толкова омраза както към кayнa мунчо боташа досега не е била генерирана в България. Борисов уточнява че страната ни не е ощетена с нито 1 евро от помоща за Украйна. Получили сме 120 млн.евро от ЕС за тях а сме похарчили 20 млн.евро. 100 млн.сме на плюс които са отишли за социални плащания. Тук малко се съмнявам в думите на Борисов защото може да не са отишли там а в някои Бг.олигарси. Борисов казва че сме продавали оръжие на ЕС а те подпомагали Украйна. На плюс сме 3,9 млрд.. А сега ЕК започва наказателно производство за дефицита срещу България и сегашните некомпетентни и крадливи управляващи го вдигнали от 3 на 7.4%. Борисов не иска да е лош пророк но тия ако останат края на зимата България обявява дефолт и изгарят всички спестявания на населението...

    Коментиран от #67, #68, #73

    22:22 09.06.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Прав е Бо

    6 5 Отговор

    До коментар #65 от "Прав е Борисов":

    За Украинските бежанци има предвид че сме получили 120 млн.евро от ЕС а сме дали за тях 20 млн.евро

    22:24 09.06.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Лама Мирчев

    12 2 Отговор
    Времето за даване на безплатно оръжие от България свърши.
    Сега ще предоставяме доброволци на фронта, главно ще ги набираме от коментарните секции на сайтовете, онези с русофобни коментари ще ги засилваме за фронта заедно с техните семейства и деца.

    22:25 09.06.2026

  • 71 Копейки

    4 6 Отговор
    Ама вие си мислите, че България ще си спре производството и приходите ли? Ааахахахаха, егати тъпаците, кой го вярва?

    Коментиран от #77

    22:25 09.06.2026

  • 72 Хихи

    13 2 Отговор
    червения потомък Мирчев, що не се метна в трабанта на Сюлейман и с двете крадли , Ленче и Наде, да заминават за укристан ?!

    22:26 09.06.2026

  • 73 Гробар

    1 5 Отговор

    До коментар #65 от "Прав е Борисов":

    С милионите ще отидете под земята, при червеите. В скъп ковчег. Но и той ще изгние. И даже няма да има кой да отиде да ви заплюе гнилите кокали.

    22:26 09.06.2026

  • 74 Псевдонимен

    5 3 Отговор

    До коментар #42 от "Копейкин Костя":

    Ако докажеш, о, герою;-), че въпросния коментар си го сътворил в някой фронтови окоп, ще ти отговоря;-)!!!

    22:27 09.06.2026

  • 75 Пълни глупости

    3 5 Отговор

    До коментар #3 от "Мирча, ша та призная":

    Що ти ходи ли вече на фронта, че даваш акъл на други, дай пример първо после пращай другите.

    22:27 09.06.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Мунчо

    7 7 Отговор

    До коментар #71 от "Копейки":

    Мирчев да продаде имотите и да праща за Украйна, какво чака Радев?

    22:27 09.06.2026

  • 78 Нека пък да проведем референдум за това

    9 8 Отговор
    Нека да има референдум по няколко въпроса, един от които да бъде подаряването на безплатно оръжие от българската армия на укрите.

    Коментиран от #80, #84

    22:28 09.06.2026

  • 79 Абе

    4 6 Отговор
    Я заминавам за фронта, ве, ... ти.прозда!

    22:29 09.06.2026

  • 80 Антиватник

    9 9 Отговор

    До коментар #78 от "Нека пък да проведем референдум за това":

    Всеки един патрон ни е заплатен. Питай Нинова .Сопол.

    22:30 09.06.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Жорко

    7 6 Отговор
    Скопен смръдльо,плащай ти, тия милиарди,умник!

    22:31 09.06.2026

  • 84 Хахахаха

    5 8 Отговор

    До коментар #78 от "Нека пък да проведем референдум за това":

    Е па тогава ще има референдум на запад, субсидиите които са за България, да отиват за Украйна, а не за България. Нема проблеми тарикат.

    Коментиран от #88

    22:31 09.06.2026

  • 85 Бащата на Мирчев е БКП номенклатурчик

    8 7 Отговор
    Такива като Мирчев винаги са били подмазвачи.
    Баща му е бил подмазвач към БКП на времето, а също доносник към ДС.

    Мирчев вкара в затвора за 72 часа един беден човек, който работеше като доставчик на храна, сега е уволнен от работа, неговите дядо и баба загиват без средства, а него го чака ефективен затвор.
    Заради КЕФА на един самозабравил се син на доносник от ДС, в свидетелството за съдимост на един работяга винаги ще пише ОСЪЖДАН и никой няма да го вземе на работа.

    22:32 09.06.2026

  • 86 Дзак

    2 2 Отговор
    Вижда се кои стоят зад паричните потоци!

    22:32 09.06.2026

  • 87 Аман от

    9 5 Отговор
    Идиоти.

    22:33 09.06.2026

  • 88 Какви субсидии, бе лама?

    7 4 Отговор

    До коментар #84 от "Хахахаха":

    Престанете с вашите измишльотини !
    Вие само лъжете!

    Коментиран от #91

    22:34 09.06.2026

  • 89 Миме,.Мимееееее

    4 3 Отговор
    Мимеееее, Ами сега какво ще правите ти и твоите началници и куратори от ПП-ДБ

    22:34 09.06.2026

  • 90 Минавам само да кажа

    3 11 Отговор
    Пишещите по-долу руски подлоги ще си получат заслуженото.

    Коментиран от #96, #97

    22:36 09.06.2026

  • 91 Хахахаха

    3 7 Отговор

    До коментар #88 от "Какви субсидии, бе лама?":

    Ами субсидиите, които орбан чакаше с години от ЕС и така и не получи. Същите може да "получите" и вие.

    Коментиран от #94

    22:37 09.06.2026

  • 92 Дернев

    6 2 Отговор
    Спирането на оръжията е един плах ход в правилната посока. Но той не означава нищо без отказ за подкрепа за присъединяването на Украйна към ЕС , спиране на финансирането на Украйна, не на всякакви нови пакети със санкции към Русия и премахване на старите.
    За какво намаляване на сигурността ни говори този чомек, когато върхушката в ЕС ни води към война и гибел.
    Няма сигурност в общата сигурност. Една сигурност, не обща. А това е една армия и една граница, която да защитава. Такова нещо от ЕС не се чува, а се вижда борбата за дяловете в производството на общата военна индустрия.
    Освен оръжията новите управници имат още много по-сериозни стъпки да направят. Но надали.

    22:37 09.06.2026

  • 93 Кои са най-големите "русофоби"

    9 1 Отговор
    Всичките до един произхождат от тъмно-червената номенклатура на БКП.
    - Бащата на Мирчев, номенклатура от БКП и доносник към ДС
    - Цялото семейство на кмета от ПП-ДБ Терзиев са работили в ДС
    - Бащата на Евгени Дайнов е комунистически номенклатурчик, кореспондент на Работническо Дело в Лондон.
    - Майката на Христо Иванов е номенклатурен кадър от БКП

    22:39 09.06.2026

  • 94 Подобни "субсидии" има само за Петрохан

    7 3 Отговор

    До коментар #91 от "Хахахаха":

    Сектата ПП-ДБ

    22:41 09.06.2026

  • 95 Сега ще им даряваме само пушечно месо

    9 2 Отговор
    Ще им пратим Мирчев , боЕко и шишо и целите им ОПГта, наричани с измама "партии". като помощ с пушечно месо за фронта - най- дефицитното в Украина, те оръжия си имат ..

    22:41 09.06.2026

  • 96 Укроподлогите ще си го получите

    8 0 Отговор

    До коментар #90 от "Минавам само да кажа":

    също.

    22:41 09.06.2026

  • 97 Шушумиго

    8 1 Отговор

    До коментар #90 от "Минавам само да кажа":

    Ами, повече не минавай!

    22:42 09.06.2026

  • 98 Тая мърша от снимката

    10 2 Отговор
    Абе тая мърша ли биеше хората дето работят за парче хляб като разнасят пици?
    Питам че съм забравил

    22:42 09.06.2026

  • 99 Факти

    4 11 Отговор
    Мирчев е абсолютно прав. Да избереш Русия пред ЕС е самоубийство.

    22:43 09.06.2026

  • 100 Колко гласа получи ПП-ДБ на изборите

    7 2 Отговор
    Броят на получените гласове на ПП-ДБ от последните избори съвпада с броя на официално освиделстваните личности от ТЕЛК с психични заболявания.

    22:44 09.06.2026

  • 101 Някой

    8 2 Отговор
    Имаше едно Кире, дето щеше да си дарява заплатата за патрони за Украйна.
    Мирчев, като искаш давай си от джоба за Украйна или ходи на фронта и се бих срещу руснаците да те видим какъв голям мъж си. Всички сте за затвора, които пращахте богатите украинци за наша сметка на хотели и изпращахте оръжия! За нашите родители няма, а да пълнен гушата на Зеленски има милиарди. Ревизия на всичките ви простотии и със за измамниците и крадците ППДБ и сглобили всякакви!

    22:44 09.06.2026

  • 102 Бащата на Мирчев е БКП номенклатурчик

    5 2 Отговор
    Такива като Мирчев винаги са били подмазвачи.
    Баща му е бил подмазвач към БКП на времето, а също доносник към ДС.

    Мирчев вкара в затвора за 72 часа един беден човек, който работеше като доставчик на храна, сега е уволнен от работа, неговите дядо и баба загиват без средства, а него го чака ефективен затвор.
    Заради КЕФА на един самозабравил се син на доносник от ДС, в свидетелството за съдимост на един работяга винаги ще пише ОСЪЖДАН и никой няма да го вземе на работа.

    Коментиран от #105

    22:45 09.06.2026

  • 103 Иванов

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Без оръжие и пари за Украина и да си изпратим наглите украинци в Украина при наркоса

    22:47 09.06.2026

  • 104 Сектата Педрохан

    4 2 Отговор
    са най-вредните за България.

    22:47 09.06.2026

  • 105 Факти

    2 5 Отговор

    До коментар #102 от "Бащата на Мирчев е БКП номенклатурчик":

    А какво да кажем за Радев, който е бил член на БКП? А за това, че ПОДАРИ 2,5 милиарда евро на Боташ? 13 години ще си ги платим като попове.

    22:47 09.06.2026

  • 106 Хиксът

    6 2 Отговор
    Много неориентиран индивид

    22:47 09.06.2026

  • 107 Спирането на малки момченца за ПП-ДБ

    4 2 Отговор
    е ефективна борба е педофилите на България.

    22:48 09.06.2026

  • 108 Колко гласа получи ПП-ДБ на изборите

    4 2 Отговор
    Броят на получените гласове на ПП-ДБ от последните избори съвпада с броя на официално освиделстваните личности от ТЕЛК с психични заболявания.

    22:48 09.06.2026

  • 109 стоян георгиев

    2 5 Отговор
    Чорапа продължава със смешките.щял да спре бизнеса за Украйна .сърбия ще му каже благодаря.тия милиард и половина евро дето влизат в бг ще идат там за да бъде крим наш.пълно е с луди в бг!

    22:49 09.06.2026

  • 110 Сектата Педрохан ПП-ДБ

    3 2 Отговор
    Няма никаква подкрепа в България.
    Единствено психично болни и някакви платени тролове са гласоподаватели на ПП-ДБ.

    22:53 09.06.2026

  • 111 Дедовия

    3 1 Отговор
    Мирчев, като толкова ревеш за Украйна защо не си вземеш пушката и отивай да ги пазиш, заедно с всичките жълтопаветници около теб. Тъй като гледам няма никаква полза от вас, поне да видите какво се случва там на фронта. А, ако искаш изпращайте всичките си пари от вашата партия на укрите да си купуват златни тоалетни, а на българските пенсионери им увеличете пенсиите с по 2 евро. Такива като теб само едно ви оправя - там на фронта в окопите.

    22:55 09.06.2026

  • 112 Стига се крихте зад българския народ

    1 1 Отговор
    Който иска, нека да заделя пари за украйна от собствената си сметка.
    Който иска изпращането на българи на фронта, нека да заминава там лично с децата си.
    Времето ви изтече, но вие още не сте го осъзнали защото нямате мозък.

    22:56 09.06.2026

  • 113 ДА , ВЯРНО

    1 1 Отговор
    Така е ! Всичко е вярно !

    22:59 09.06.2026

  • 114 Петрохан

    1 0 Отговор
    Ало, недоразумението Мирчев! Когато партийката ти има мнозинство и поеме управлението на държавата, тогава ще ми говориш за политика, недоразумение ненагледно. Стой си в малката кошара и блей на жълтите павета!

    23:00 09.06.2026

  • 115 Доктор

    0 0 Отговор
    Ти си грешка на природата.

    23:02 09.06.2026

  • 116 ПП-ДБ са тумор на България

    2 0 Отговор
    Жълтопаветният планктон е съставен само от болни хора.

    23:03 09.06.2026

  • 117 От говедото има полза

    1 0 Отговор
    Запложда кравите, а те раждат теленца и дава мляко, а от теб дебил фашизиран, освен мириз на оазложен « политически» труп, друго не произвеждаш!
    Най- те бива със смъкнатите бански да се ежиш на хората, които разнасят храна за други хора!
    Ама ти лапаш кюфтаците, смучеш бира и се чешаш отзад!
    Хващай мешката и при зелката!

    23:06 09.06.2026

  • 118 Подписка срещу Мирчев

    1 0 Отговор
    Да бъде отнето българското гражданство на Мирчев и да бъде екстрадиран в Украйна.

    23:06 09.06.2026

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