Ивайло Мирчев: Спирането на военната помощ за Украйна е стратегическа грешка

Спирането на военната помощ за Украйна не е просто външнополитически завой. Това е стратегическа грешка, която пряко засяга сигурността на България. Това се казва в изпратена до медиите позиция на съпредседателя на "Да, България" Ивайло Мирчев изпрати позиция до медиите във връзка с изявлението на министъра на отбраната Димитър Стоянов, че България спира военната помощ за Украйна.
Днес Европа се променя. Войната на Русия срещу Украйна ускори процеси, които преди изглеждаха далечни - обща европейска отбрана, общи поръчки за въоръжение, обща отбранителна индустрия, по-силна координация между държавите. И в този момент България рискува сама да се извади от ядрото на европейските решения, заявява Мирчев.
Военната помощ за Украйна не е благотворителност. Тя е инвестиция в това Путин да бъде спрян възможно най-далеч от границите на ЕС. Въоръжението, което сме изпратили на Украйна не е дарение. То е заплатено на България от Европейския механизъм за мир, по който вече получихме стотици милиони. Отделно сме продали оръжие и боеприпаси за над €6.5 млрд., влезли в българската икономика, посочва той.
Когато една държава от ЕС казва: "Ние повече няма да участваме", тя не става по-миролюбива, а по-малко значима. В Европа вече се оформя разделение не само на богати и бедни, не само на Шенген и извън Шенген, не само на еврозона и извън еврозона. Оформя се ново разделение - между държавите, които носят отговорност за сигурността на континента, и държавите, които се снишават. Това е истинската "Европа на две скорости". На първата скорост ще бъдат държавите, които участват в общите отбранителни политики, в новите индустриални проекти, в решенията за въоръжаване, логистика, киберсигурност, защита на граници и Черно море. На втората скорост ще са всички останали,коментира съпредседателят на "Да, България".
Опасността за България е огромна. Не защото ще изпратим или няма да изпратим няколко склада със стара съветска техника. А защото с такъв сигнал казваме на партньорите си да не разчитат на нас, когато става дума за най-важния въпрос - сигурността на Европа. А когато не могат да разчитат на теб, не те канят на масата, на която се вземат решенията, не те включват в големите проекти, не ти дават тежест при разпределянето на ресурси, не те питат, когато се чертае бъдещата архитектура на сигурността. Това е огромен риск пред страната за поставянето ни в периферията на ненадеждните в момент, в който Европа се реорганизира и поема отговорност за сигурността си, подчертава Ивайло Мирчев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДрайвингПлежър
Н-стотин хиляди жълтопаветници що не дарявате и да спасявате укрите, че трябвало с моите данъци да става?! И все още препоръчвам да ходите и доброволци...
Коментиран от #17, #32, #58
21:44 09.06.2026
2 Българин
Коментиран от #66, #103
21:45 09.06.2026
3 Мирча, ша та призная
Вземи и Тагаранко, Фьодор, с теб.
А също и ген. Наско, нисък е, няма да го забелязват лесно.
Коментиран от #16, #75
21:45 09.06.2026
4 Факт
Коментиран от #26
21:45 09.06.2026
5 Ниско чели ят плитко Умник
Скапан Як.
Държавата отдели прекалено много пари които бяха из гърмя ни на фронта в Руската покрайнина у крайна за да убиват руснаци .
Престанете да гърмите национален ресурс.
21:46 09.06.2026
6 А помоща за българина
Коментиран от #15
21:46 09.06.2026
7 Мирчев Урко фашистки нищожество си
21:47 09.06.2026
8 ИДИ...
НЕ СЕ РАЗПОРЕЖДАЙ С ПАРИТЕ НИ!
С ТЕЗИ БЕЗСМИЛЕНИ ПОДАРЪЦИ НА ФАШИСТА НАРКОМАН,
МОЖЕШЕ ДА ПОМОГНЕТЕ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ.
21:50 09.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 КЗББ и ДП
21:51 09.06.2026
11 Благой от СОФстрой
Коментиран от #31
21:51 09.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 И Киев е Руски
21:52 09.06.2026
14 нашия
21:52 09.06.2026
15 Анонимен
До коментар #6 от "А помоща за българина":Няма Европа на диктатори не дава пари
21:52 09.06.2026
16 ДрайвингПлежър
До коментар #3 от "Мирча, ша та призная":Даже обещавам че лично ще му купя снаряжението ако се меракландиса да оди :)
Коментиран от #24
21:53 09.06.2026
17 Анонимен
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":А ти защо не отидеш да се сражаваш за Путин защо седиш тук
Коментиран от #33
21:53 09.06.2026
18 Мирчев , ти имаш много пари
21:53 09.06.2026
19 няма никакъв проблем
21:54 09.06.2026
20 Пич
Коментиран от #27
21:54 09.06.2026
21 Перо
21:54 09.06.2026
22 Саботаж
21:54 09.06.2026
23 Гост
21:54 09.06.2026
24 Анонимен
До коментар #16 от "ДрайвингПлежър":Виждам че обичаш Путин купи си оръжия и тичай при диктатор тук не е за теб
Коментиран от #36, #40
21:55 09.06.2026
25 Тома
Коментиран от #29
21:55 09.06.2026
26 Анонимен
До коментар #4 от "Факт":А ти към Русия защо се извърташ още тук
Коментиран от #41
21:56 09.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 бай Иван
21:56 09.06.2026
29 Анонимен
До коментар #25 от "Тома":Крадеш ти и руснаците
21:57 09.06.2026
30 Гост
21:59 09.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 И Киев е Руски
До коментар #17 от "Анонимен":Путин не проси пушечно месо ..Шмат.О
21:59 09.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Лена
Радват се на удоволствието да вижда, дори и цветно реалната действителност!
22:00 09.06.2026
36 Гост
До коментар #24 от "Анонимен":Тук не е за теб!
Марш към анаватан!
22:00 09.06.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Пешо z
22:01 09.06.2026
39 Жиката
22:02 09.06.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Копейкин Костя
До коментар #37 от "Псевдонимен":Ти колко превеждаш месечно на Боташ, ватенка?
Коментиран от #74
22:04 09.06.2026
43 Гост
Коментиран от #65
22:05 09.06.2026
44 Гост
Коментиран от #47
22:08 09.06.2026
45 Разбрал
22:09 09.06.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 До септември
До коментар #44 от "Гост":Има мноооого време.
Трябва да е скоро.
22:11 09.06.2026
48 Казанлъшкия
22:12 09.06.2026
49 Тично
22:13 09.06.2026
50 Този маймуняк
На колко болни деца помогнахте бе , идиоти!?
22:13 09.06.2026
51 Айляк
Тогава всъщност разбираш, че правителството правилно е постъпило.
Е да намаля заплатата си и да праща за Украйна.
И без туй вече яде по-малко.
22:13 09.06.2026
52 Ами
Почваме с либералфанатиците.
Стягай мешката. Сложи и някой памперс :)
22:15 09.06.2026
53 Преслав
22:15 09.06.2026
54 Деций
22:16 09.06.2026
55 Емил Стефанов
22:17 09.06.2026
56 гост
Коментиран от #61
22:17 09.06.2026
57 Стратег с работническо селски произход
22:19 09.06.2026
58 Хахахаха
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":Аз лично не искам моите данъци, които плащам на запад, да се дават като субсидия на една руска губерния, наречена България.
22:19 09.06.2026
59 Мирчев Мирчев Мирчев
22:20 09.06.2026
60 Мирчев
22:21 09.06.2026
61 Хахахаха
До коментар #56 от "гост":Аз не искам запада да дава помощи на руската губерния България! Искайте си пари от тупин.
22:21 09.06.2026
62 ООрана държава
22:22 09.06.2026
63 Уникално
22:22 09.06.2026
64 Мони
22:22 09.06.2026
65 Прав е Борисов
До коментар #43 от "Гост":Сега чета коментарите под публикацията! Толкова омраза както към кayнa мунчо боташа досега не е била генерирана в България. Борисов уточнява че страната ни не е ощетена с нито 1 евро от помоща за Украйна. Получили сме 120 млн.евро от ЕС за тях а сме похарчили 20 млн.евро. 100 млн.сме на плюс които са отишли за социални плащания. Тук малко се съмнявам в думите на Борисов защото може да не са отишли там а в някои Бг.олигарси. Борисов казва че сме продавали оръжие на ЕС а те подпомагали Украйна. На плюс сме 3,9 млрд.. А сега ЕК започва наказателно производство за дефицита срещу България и сегашните некомпетентни и крадливи управляващи го вдигнали от 3 на 7.4%. Борисов не иска да е лош пророк но тия ако останат края на зимата България обявява дефолт и изгарят всички спестявания на населението...
Коментиран от #67, #68, #73
22:22 09.06.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Прав е Бо
До коментар #65 от "Прав е Борисов":За Украинските бежанци има предвид че сме получили 120 млн.евро от ЕС а сме дали за тях 20 млн.евро
22:24 09.06.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Лама Мирчев
Сега ще предоставяме доброволци на фронта, главно ще ги набираме от коментарните секции на сайтовете, онези с русофобни коментари ще ги засилваме за фронта заедно с техните семейства и деца.
22:25 09.06.2026
71 Копейки
Коментиран от #77
22:25 09.06.2026
72 Хихи
22:26 09.06.2026
73 Гробар
До коментар #65 от "Прав е Борисов":С милионите ще отидете под земята, при червеите. В скъп ковчег. Но и той ще изгние. И даже няма да има кой да отиде да ви заплюе гнилите кокали.
22:26 09.06.2026
74 Псевдонимен
До коментар #42 от "Копейкин Костя":Ако докажеш, о, герою;-), че въпросния коментар си го сътворил в някой фронтови окоп, ще ти отговоря;-)!!!
22:27 09.06.2026
75 Пълни глупости
До коментар #3 от "Мирча, ша та призная":Що ти ходи ли вече на фронта, че даваш акъл на други, дай пример първо после пращай другите.
22:27 09.06.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Мунчо
До коментар #71 от "Копейки":Мирчев да продаде имотите и да праща за Украйна, какво чака Радев?
22:27 09.06.2026
78 Нека пък да проведем референдум за това
Коментиран от #80, #84
22:28 09.06.2026
79 Абе
22:29 09.06.2026
80 Антиватник
До коментар #78 от "Нека пък да проведем референдум за това":Всеки един патрон ни е заплатен. Питай Нинова .Сопол.
22:30 09.06.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Жорко
22:31 09.06.2026
84 Хахахаха
До коментар #78 от "Нека пък да проведем референдум за това":Е па тогава ще има референдум на запад, субсидиите които са за България, да отиват за Украйна, а не за България. Нема проблеми тарикат.
Коментиран от #88
22:31 09.06.2026
85 Бащата на Мирчев е БКП номенклатурчик
Баща му е бил подмазвач към БКП на времето, а също доносник към ДС.
Мирчев вкара в затвора за 72 часа един беден човек, който работеше като доставчик на храна, сега е уволнен от работа, неговите дядо и баба загиват без средства, а него го чака ефективен затвор.
Заради КЕФА на един самозабравил се син на доносник от ДС, в свидетелството за съдимост на един работяга винаги ще пише ОСЪЖДАН и никой няма да го вземе на работа.
22:32 09.06.2026
86 Дзак
22:32 09.06.2026
87 Аман от
22:33 09.06.2026
88 Какви субсидии, бе лама?
До коментар #84 от "Хахахаха":Престанете с вашите измишльотини !
Вие само лъжете!
Коментиран от #91
22:34 09.06.2026
89 Миме,.Мимееееее
22:34 09.06.2026
90 Минавам само да кажа
Коментиран от #96, #97
22:36 09.06.2026
91 Хахахаха
До коментар #88 от "Какви субсидии, бе лама?":Ами субсидиите, които орбан чакаше с години от ЕС и така и не получи. Същите може да "получите" и вие.
Коментиран от #94
22:37 09.06.2026
92 Дернев
За какво намаляване на сигурността ни говори този чомек, когато върхушката в ЕС ни води към война и гибел.
Няма сигурност в общата сигурност. Една сигурност, не обща. А това е една армия и една граница, която да защитава. Такова нещо от ЕС не се чува, а се вижда борбата за дяловете в производството на общата военна индустрия.
Освен оръжията новите управници имат още много по-сериозни стъпки да направят. Но надали.
22:37 09.06.2026
93 Кои са най-големите "русофоби"
- Бащата на Мирчев, номенклатура от БКП и доносник към ДС
- Цялото семейство на кмета от ПП-ДБ Терзиев са работили в ДС
- Бащата на Евгени Дайнов е комунистически номенклатурчик, кореспондент на Работническо Дело в Лондон.
- Майката на Христо Иванов е номенклатурен кадър от БКП
22:39 09.06.2026
94 Подобни "субсидии" има само за Петрохан
До коментар #91 от "Хахахаха":Сектата ПП-ДБ
22:41 09.06.2026
95 Сега ще им даряваме само пушечно месо
22:41 09.06.2026
96 Укроподлогите ще си го получите
До коментар #90 от "Минавам само да кажа":също.
22:41 09.06.2026
97 Шушумиго
До коментар #90 от "Минавам само да кажа":Ами, повече не минавай!
22:42 09.06.2026
98 Тая мърша от снимката
Питам че съм забравил
22:42 09.06.2026
99 Факти
22:43 09.06.2026
100 Колко гласа получи ПП-ДБ на изборите
22:44 09.06.2026
101 Някой
Мирчев, като искаш давай си от джоба за Украйна или ходи на фронта и се бих срещу руснаците да те видим какъв голям мъж си. Всички сте за затвора, които пращахте богатите украинци за наша сметка на хотели и изпращахте оръжия! За нашите родители няма, а да пълнен гушата на Зеленски има милиарди. Ревизия на всичките ви простотии и със за измамниците и крадците ППДБ и сглобили всякакви!
22:44 09.06.2026
102 Бащата на Мирчев е БКП номенклатурчик
Баща му е бил подмазвач към БКП на времето, а също доносник към ДС.
Мирчев вкара в затвора за 72 часа един беден човек, който работеше като доставчик на храна, сега е уволнен от работа, неговите дядо и баба загиват без средства, а него го чака ефективен затвор.
Заради КЕФА на един самозабравил се син на доносник от ДС, в свидетелството за съдимост на един работяга винаги ще пише ОСЪЖДАН и никой няма да го вземе на работа.
Коментиран от #105
22:45 09.06.2026
103 Иванов
До коментар #2 от "Българин":Без оръжие и пари за Украина и да си изпратим наглите украинци в Украина при наркоса
22:47 09.06.2026
104 Сектата Педрохан
22:47 09.06.2026
105 Факти
До коментар #102 от "Бащата на Мирчев е БКП номенклатурчик":А какво да кажем за Радев, който е бил член на БКП? А за това, че ПОДАРИ 2,5 милиарда евро на Боташ? 13 години ще си ги платим като попове.
22:47 09.06.2026
106 Хиксът
22:47 09.06.2026
107 Спирането на малки момченца за ПП-ДБ
22:48 09.06.2026
108 Колко гласа получи ПП-ДБ на изборите
22:48 09.06.2026
109 стоян георгиев
22:49 09.06.2026
110 Сектата Педрохан ПП-ДБ
Единствено психично болни и някакви платени тролове са гласоподаватели на ПП-ДБ.
22:53 09.06.2026
111 Дедовия
22:55 09.06.2026
112 Стига се крихте зад българския народ
Който иска изпращането на българи на фронта, нека да заминава там лично с децата си.
Времето ви изтече, но вие още не сте го осъзнали защото нямате мозък.
22:56 09.06.2026
113 ДА , ВЯРНО
22:59 09.06.2026
114 Петрохан
23:00 09.06.2026
115 Доктор
23:02 09.06.2026
116 ПП-ДБ са тумор на България
23:03 09.06.2026
117 От говедото има полза
Най- те бива със смъкнатите бански да се ежиш на хората, които разнасят храна за други хора!
Ама ти лапаш кюфтаците, смучеш бира и се чешаш отзад!
Хващай мешката и при зелката!
23:06 09.06.2026
118 Подписка срещу Мирчев
23:06 09.06.2026