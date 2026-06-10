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Седем държави от ЕС се противопоставят на забавянето на електрификацията на автомобилната индустрия

Седем държави от ЕС се противопоставят на забавянето на електрификацията на автомобилната индустрия

10 Юни, 2026 10:30 511 3

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  • електромобили-
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Дания, Испания, Франция, Люксембург, Нидерландия, Португалия и Швеция обединиха сили в общ фронт, изпращайки официално писмо, което звучи като яростна декларация

Седем държави от ЕС се противопоставят на забавянето на електрификацията на автомобилната индустрия - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Брюксел се превърна в истинска арена на сблъсък, където бъдещето на автомобилната индустрия виси на косъм, а Старият континент е разкъсван от сериозно вътрешно разделение. В навечерието на ключова среща на екоминистрите от Европейския съюз, седем държави членки категорично тропнаха по масата и отказаха да отстъпят от курса към пълна електрификация, изправяйки се срещу опитите за съживяване на двигателите с вътрешно горене.

Дания, Испания, Франция, Люксембург, Нидерландия, Португалия и Швеция обединиха сили в общ фронт, изпращайки официално писмо, което звучи като яростна декларация. Според тази коалиция, всяко разводняване на екологичните цели и забавяне на плановете за батерийни превозни средства би било пагубна, стратегическа грешка. Залогът е огромен – заложената за 2035 година забрана за продажба на нови бензинови и дизелови автомобили, която трябваше да сложи край на конвенционалното задвижване в полза на нулевите емисии.

Под сериозния натиск на мощни браншови лобита и индустриални нации, Европейската комисия вече подготви вратичка под формата на компромисен пакет. Въпросният план предвижда хитра схема за въглеродни кредити, която реално би позволила на ДВГ да оцелее и след съдбовната 2035-а. Вместо пълна декарбонизация, се говори за редукция от около 90%, като остатъкът да се компенсира чрез използване на синтетични горива, внедряване на "зелена" стомана или бонуси за производство на градски достъпни електромобили с дължина под 4.2 метра. Защитниците на твърдия курс обаче са скептични, че подобна сложна система изобщо би могла да проработи на практика без сериозни злоупотреби.

Електрическата коалиция е склонна да преглътне настоящия компромис, но поставя червена линия пред всякакви следващи отстъпки. Автомобилният сектор вече инвестира стотици милиарди в нови платформи и заводи за батерии, а всяка промяна в правилата по средата на играта би генерирала опасна несигурност на пазара. Нещо повече, в писмото си министрите изтъкват, че преходът отвъд петрола вече не е просто зелена фикция, а въпрос на национална сигурност и енергийна независимост на фона на непредвидимите геополитически трусове.

На срещуположния полюс се намират традиционните автомобилни колоси като Германия, Италия и Чехия. Този лагер настоява за далеч по-либерален подход, по-меки регулации за plug-in хибридите и сериозно преразглеждане на междинните цели. В същото време в Европейския парламент ситуацията е не по-малко нажежена, като ЕНП лансира алтернативна идея за твърдо 90-процентно намаление на емисиите без кредитни системи, което директно би оставило вратата отворена за традиционните мотори.

Преговорите в кулоарите на Брюксел тепърва ще се заплитат и финалният изход остава неясен. Едно обаче е сигурно – пълна капитулация пред исканията на петролното лоби няма да има, а производителите, които се надяват на пълно отменяне на електромобилния мандат, просто живеят в илюзия.


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  • 1 НАПРЕД КЪМ КОМУНИЗъМА

    3 0 Отговор
    ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ + ЕС(ъветска) ВЛАСТ =КОМУНИЗЪМ.ЛЕНИН НЕ УСПЯ , НО УРСУЛА ИМА ВСИЧКИ ШАНСОВЕ

    10:49 10.06.2026

  • 2 Некой си

    1 0 Отговор
    Държавите, по дефиниция, не представляват интереса на поданиците си.
    В конкретния случай, ЕС планира драстично увеличаване на митата върху вноса на компоненти и автомобили от Китай. Това е директно увеличение на приходите в бюджетите на ДЪРЖАВИТЕ.
    Освен това, повишените мита водят до по-високи крайни цени на електромобилите. Това автоматично води до по-високи приходи от ДДС.
    Та, те така.

    10:50 10.06.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    Щото Дания, Испания, Люксембург, Нидерландия и Португалия са сериозен производител та взели да дават акъл. И от къде идва - от министрите на екологията - от откачалниците! А ЕНП донесоха достатъчно простотия за ЕС, че някой още да се съобразява с тия престъпници!

    Европа е една отвратителна кочина, която просто трябва да бъде срината и държавите да получат свободата си!

    10:53 10.06.2026