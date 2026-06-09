Министър Стоянов: България няма да предоставя повече оръжия на украинската армия

Не се предвижда България да предоставя повече оръжия на украинската армия, Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов.
Ясно вече заявихме, че войната в Украйна няма да бъде решена на бойното поле. Виждаме една позиционна война и колкото и въоръжение да се трупа, единственото, което се получава, е загуба на човешки животи, заяви Стоянов на пресконференция.
Време е да се седне на масата на преговори, време е да се търси справедлив мир, който да бъде определен от двете страни. Разбира се, ролята на Европейския съюз е изключително важна, посочи военният министър.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Да....
Но ще не го кака Радко?
И ще давате 5% , уж за вътрешно въоръжаване!
Защо, бе?
Това ли е най-:важното?!
Коментиран от #103
19:56 09.06.2026
3 Синя София
Коментиран от #6, #14, #20, #74, #149
19:57 09.06.2026
4 Виж , бе старшика!
А , вие?
Коментиран от #61
19:57 09.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Митрофаната
До коментар #3 от "Синя София":Путин приветства решението на министър Стоянов!
19:59 09.06.2026
7 олигархчо
Коментиран от #10
19:59 09.06.2026
8 Логично
20:00 09.06.2026
9 Другият произведен от Максуел
Вдигате електроенергията!
Вие съсипвате българите!
Коментиран от #59
20:00 09.06.2026
10 Зип0
До коментар #7 от "олигархчо":Доскоро летеше хеликоптер с дрога сега вече не лети !
20:01 09.06.2026
11 Айляк
Дано да е истина.
С даване на оръжия война не се спира.
Коментиран от #25, #29, #92, #118
20:01 09.06.2026
12 Данчо
20:02 09.06.2026
13 СЗО
20:02 09.06.2026
14 🦁ЩЩД🦁
До коментар #3 от "Синя София":Най-големият помощник на Вл.Путин на територията на България,подчертавам ,най-големият,е Синя София и нейните "политически въплъщения",няма да ги изреждам...
20:03 09.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 И този кадър от ЦРУ/ Максуел..
Димитър Стоянов-
Той завършва Военновъздушния колеж „Максуел“ в САЩ в периода 2010 – 2011 г..Друго образование: Преди това Стоянов завършва Математическата гимназия в Хасково, Висшето военновъздушно училище (ВВВУ) „Георги Бенковски“ и Командно-щабната академия на Военната академия „Г. С. Раковски“
20:03 09.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 След като дадохте всичко без пари
20:05 09.06.2026
20 Софиянец
До коментар #3 от "Синя София":С удоволствие бих помогнал на братския руско народ!
И с още по-голяма удоволствие бих гледал как с български оръжия св денацифицират евро фашисти!
Коментиран от #28, #36
20:06 09.06.2026
21 Стойко
20:06 09.06.2026
22 Анонимен
20:08 09.06.2026
23 Котев
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Като маче у дирек трябва да те заблъска някой, за да ти дойде акъла
20:08 09.06.2026
24 Герги
Коментиран от #32
20:08 09.06.2026
25 един умен е казал
До коментар #11 от "Айляк":"искаш ли мир,готви се за война"!
20:08 09.06.2026
26 Гроздан
Коментиран от #113
20:08 09.06.2026
27 az СВО Победа 81
Коментиран от #78
20:09 09.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #11 от "Айляк":С КВО се спира?с 2 гълъба бели?
20:09 09.06.2026
30 Правилно генерал Стоянов
Бащата на единия убиец от катастрофата също така е снимал един от джиповете си облепен с руското знаме и написал - "Няма България и Българи - Русия е нашата родина. Скоро ще ни освободи и ще сме ние на власт"
Коментиран от #50, #70
20:11 09.06.2026
31 Разбрахме ви, бе, фуражки!
20:11 09.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Търново
20:14 09.06.2026
34 Филип
20:14 09.06.2026
35 Анонимен
20:14 09.06.2026
36 Мунчовци
До коментар #20 от "Софиянец":Всеки трети снаряд изстрелян от украинците по руските нашественици е произведен в България. Всеки втори гранатомет също.А 90% от тези снаряди са произведени от копейки🤣🤣24000 ватника средно фира на копейка, работеща във ВМЗ.Това означава, че България е избила най-много орки
Коментиран от #42, #54
20:15 09.06.2026
37 Национални предатели
Разбира се, че няма, не защото не искат, а защото вече нямаме никаква военна техника.
Предателите всичко ПОДАРИХА, а не продадоха. Сега може и мЪкедонците да ни превземат.
20:15 09.06.2026
38 Кико
20:15 09.06.2026
39 Анонимен
Коментиран от #76
20:15 09.06.2026
40 az СВО Победа 81
Няма да ни се разминат репарациите като на всяка победена страна ...
20:15 09.06.2026
41 ?????
2 hours before
Хубаво е все пак да ни каже какво и колко сме дали досега. Има съмнения че няма вече и кой знае какво да даваме. И друго - полската схема на Корнелия също ли е изключена като вариант.
Коментиран от #49
20:16 09.06.2026
42 Госあ
До коментар #36 от "Мунчовци":Доста такива снаряди избухнаха в цевите на уръдията им 🤭 сещай се от колко години висят по нашите складове! Така че и ние помогнахме за денацификацията на укри 🍻
Коментиран от #51
20:17 09.06.2026
43 АКО ИМ СПРАТ
20:17 09.06.2026
44 ....
-Ноооо! Я из България. Я больие руснак!
20:18 09.06.2026
45 Лицемери, жалки!
"„Румен Радев говори много внимателно и призовава за връщане към дипломацията, към прагматичен подход, но де факто, на всички международни форуми, нищо не се е променило в позициите както на външния министър, така и на дипломатите, представляващи България. Терминът „агресия на Русия“ продължава да доминира в българския език извън България, - отбеляза дипломатът."
20:18 09.06.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 хаха
Балкано-ориенталските кроманьонци са смешници от класа.
"Украински дронове с изкуствен интелект вече автономно преследват и свалят руски дронове-камикадзе „Шахед“ "
А някакви си кроманьонци започнали да позьорстват с 40-50 годишните БТР-и от складовете на народната си милиция, които уж били пратили... за резервни части.
ХАХАХА! Къде в А група бе кроманьонци?
20:20 09.06.2026
48 Любо Жечев
20:21 09.06.2026
49 Абе ти бавен ли си в главата?
До коментар #41 от "?????":Всичко дадоха. Затова "спират".
20:21 09.06.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 оня с коня
20:21 09.06.2026
53 лама Кифла
20:22 09.06.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Сандо
20:22 09.06.2026
56 az СВО Победа 81
20:23 09.06.2026
57 .....
20:24 09.06.2026
58 Друга е причината
Коментиран от #68
20:24 09.06.2026
59 Сандо
До коментар #9 от "Другият произведен от Максуел":Защото това е неофициалния данък,който плаща колонията на метрополията.
20:25 09.06.2026
60 Сесесере
20:26 09.06.2026
61 това си чист
До коментар #4 от "Виж , бе старшика!":популизм..как ще намаля...не може така, посягаш на основи на демокрацията..
20:26 09.06.2026
62 А как
20:26 09.06.2026
63 Нека видим...
20:26 09.06.2026
64 Питане
20:26 09.06.2026
65 свидетел
20:27 09.06.2026
66 Генерирай и ти мунчо
До коментар #50 от "хаха":И пусни снимки тук на някой друг с другливите роми? Хайде чакаме да генерираш!?
20:28 09.06.2026
67 Ддд
Коментиран от #82
20:29 09.06.2026
68 оня с коня
До коментар #58 от "Друга е причината":Така е - Причината наистина е друга но НЕ както казваш че нита Цент от Оръжейните доставки не е влязъл в Хазната от Данъци,а не е влязъл в ЛИЧНИЯ ИМ ДЖОБ!
20:30 09.06.2026
69 анонимен
20:30 09.06.2026
70 Сигурно са генерирани с Аl
До коментар #30 от "Правилно генерал Стоянов":Протоколите от ромските секции в 8 - хилядния квартал Ботунец а? 95 % ромска активност и над 90% за мунчо кayнa! Благодарение на престъпниците калашниците които му осигуриха гласовете с кървавите пари от наркотици и проституция а кayна им разпъва чадър над престъпленията. Мунчо ще свърши много зловещо и лошо...
20:31 09.06.2026
71 хахах
20:31 09.06.2026
72 Ккккк
20:32 09.06.2026
73 мунчо
До коментар #50 от "хаха":Протоколите от ромските секции в 8 - хилядния квартал Ботунец а? 95 % ромска активност и над 90% за мунчо кayнa! Благодарение на престъпниците калашниците които му осигуриха гласовете с кървавите пари от наркотици и проституция а кayна им разпъва чадър над престъпленията. Мунчо ще свърши много зловещо и лошо...
20:33 09.06.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Факти
20:35 09.06.2026
76 Прав си Анонимен (Промяна)
До коментар #39 от "Анонимен":Оставка но ще избяга с парите. Нека зимата че тогава няма да мине само с оставка както се заканват стотици хиляди в социалните мрежи. Kayна мунчо приключи дами и господа!
20:37 09.06.2026
77 Даката
20:37 09.06.2026
78 Ми то да не извира от тия складове,
До коментар #27 от "az СВО Победа 81":бе бате?! Всичко замина бадева!
20:38 09.06.2026
79 стоян георгиев
20:38 09.06.2026
80 Тези са позор!
Коментиран от #85, #101
20:40 09.06.2026
81 Госあ
20:40 09.06.2026
82 🦁ЩЩД🦁
До коментар #67 от "Ддд":Не,ние ,българите,нямаме нужда от днешните ръководства на ЕС и НАТО-жени с в.сухота и мъже с жартиери.
Коментиран от #90
20:40 09.06.2026
83 Варненец
20:40 09.06.2026
84 Ама че
20:40 09.06.2026
85 Хихихи
До коментар #80 от "Тези са позор!":Хахахахах Хахахахха! Мед ми капе от сърцето като гледам посърналите жълтопаветни дзурли 😂
20:41 09.06.2026
86 Шолц
20:42 09.06.2026
87 Лондон
Нещастнико , ние сме продавали !!!
Коментиран от #93, #100
20:42 09.06.2026
88 Другарят НАТЮвец
Коментиран от #94
20:42 09.06.2026
89 Браво
Коментиран от #102
20:43 09.06.2026
90 Факти
До коментар #82 от "🦁ЩЩД🦁":Розовите понита пета година бият мощни къчове на великия Путин.
20:43 09.06.2026
91 Виж я
20:43 09.06.2026
92 Опа
До коментар #11 от "Айляк":Не се спира, но се изгонва окупатор.
20:44 09.06.2026
93 Софиянец
До коментар #87 от "Лондон":Ич ми не е за 404! Да изчезва от картата на европа, както я няма и в учебиците по история! Това не е държава, а бивша съветска нива!
Коментиран от #99, #111
20:44 09.06.2026
94 Що не ти го
До коментар #88 от "Другарят НАТЮвец":На ма ам до йартофите на тебе.Тъ по рускоМекере,разбира ти кратунката колкото на умрел кон.България за 4г изкара 4 милиарда евро от продажба на боеприпаси.Дарихме 100 ръждиви бтр 60 бе смех после получихне обещетение от ЕС 350 милиона.Дй Проруски Снешници ше ви пумпаря заедно с майките ви дето са ви родили толко прозти.
Коментиран от #98, #132
20:46 09.06.2026
95 Стойко
20:46 09.06.2026
96 Така Така
20:47 09.06.2026
97 Ало Другаря
20:47 09.06.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Тебе пък
До коментар #93 от "Софиянец":Кой те пита беБе ве жо.Кой те пита Лешпер.
20:48 09.06.2026
100 Факти
До коментар #87 от "Лондон":Дадохме им едни стари железа, дето трябваше да ги бракуваме. Не само спестихме разходи за унищожението им, ами ЕС ни ги плати с целеви програми за въоръжаване. Оначе си продаваме в ЕС, а оръжието отива за Украйна. Оръжейните заводи носят Казанлък, Сопот и Карлово на гръб.
Коментиран от #108, #122
20:49 09.06.2026
101 България не е на мястото
До коментар #80 от "Тези са позор!":На украйна , защото България не трепа и изнасилва рускоговорящи в Донецк и Луганск през 2014 г. Гледай филма ,, Солнцепек " в ютуб.По действителни събития......
Коментиран от #106, #107
20:49 09.06.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 ФАКТ
До коментар #2 от "Да....":ЛЪЖЕШ! ПРЕМИЕРА РАДЕВ ОЩЕ В ПРЕДИЗБОРНАТА СИ ПРОГРАМА ГО Е ЗАЯВИЛ, А КАТО ВСТЪПИ В ДЛЪЖНОСТ ПРИ ГОСТУВАНЕТО СИ НА МАКРОН ГО КАЗА, В БРЮКСЕЛ СЪЩО!
Коментиран от #140
20:49 09.06.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Българин
20:50 09.06.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Хихихи
До коментар #100 от "Факти":Укро просяците да си търсят патрони от другаде! Ако имаха малко акъл щяха даже да ни благодарят, щото без оръжия зеля не може да ги завлече на сила на фронта! Панимаеш?
Коментиран от #128
20:52 09.06.2026
109 Паси
Слава Русия!
Коментиран от #115
20:53 09.06.2026
110 Абе Руските фенове
Коментиран от #116
20:53 09.06.2026
111 Факти
До коментар #93 от "Софиянец":Украйна има ресурси за трилиони евро. Те ще влязат в ЕС и ще достигнат до нас на възможно най-ниските цени. Искаш да ги подариш на Путин да ни ги продаде скъпо ли? Не си много умен. Пета година се бият в Украйна, а ти още не си разбрал защо.
Коментиран от #114
20:53 09.06.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Така Така
До коментар #26 от "Гроздан":Нищо общо няма една спимка, та той с колко хора се снима всеки ден.
20:54 09.06.2026
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Хм Хм
До коментар #11 от "Айляк":Спира се с даване на МНОГО оръжие.
20:55 09.06.2026
119 С о к а й К о к а
До коментар #114 от "Софиянец":Или си пади овцете по Обеля.
20:56 09.06.2026
120 Боян Расате
20:56 09.06.2026
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 ФАКТ
До коментар #100 от "Факти":ЛЪЖЕШ! ДИРЕКТНО ОТ ВАЗОВСКИТЕ ЗАВОДИ ИМ ПОДАРИХМЕ ТЕХНИКА И БОЕПРИПАСИ ЗА 13 МИЛИАРДА ЛЕВА. ЗЕЛЕНСКИ НИ БЛАГОДАРИ ЗА ТОВА. 1/3 ОТ ОРЪЖИЯТА ПЪРВИТЕ 6 МЕСЕЦА НА ВЪОРЪЖЕНИЕ В УКРАЙНА СА БИЛИ ОТ БЪЛГАРИЯ И 40 % ОТ ГОРИВАТА, ТОВА СА ДАННИ ОТ САМАТА УКРАЙНА.
Коментиран от #133, #137
20:56 09.06.2026
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 Иван Андрей
20:58 09.06.2026
126 Любо Жечев
20:59 09.06.2026
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 Факти
До коментар #108 от "Хихихи":Какво да кажем за русопросяците, които се молят на китайците да им вземат ресурсите под пазарна цена, защото няма на кой друг да ги продадат? Добре им беше Европа да ги храни, ама тая свърши. Сега се радват на китайското "приятелство" на ръба на оцеляването.
Коментиран от #130, #138
20:59 09.06.2026
129 Индипендънт
България не "подарява" нищо, а продаваме много: България не изпразва складовете си безвъзмездно. Напротив, родната отбранителна индустрия бележи рекордни обороти от милиарди евро именно заради засиленото търсене.
Удар по българската икономика: ВПК е един от най-големите работодатели в страната. Рискуваме съдбата на над 50-60 000 служители и милиарда евро годишен оборот (около 4% БВП). Политическото самоизолиране застрашава тези работни места.
Ще забравим ли за участие във възстановяването на Украйна. Страните, които обърнат гръб на Украйна в най-критичния момент, ще бъдат последна дупка на кавала. България доброволно се изключва от този огромен пазар и милиарди евро приходи.
Коментиран от #131, #134, #136
21:00 09.06.2026
130 Стойко
До коментар #128 от "Факти":Тия ала кая урсула тъпитии си ги заври отзад! 20 пакета санкции от великия запад не помръднаха руската икономика!
Коментиран от #139, #142
21:01 09.06.2026
131 Хихихи
До коментар #129 от "Индипендънт":Елементарна пропаганда за още по-елементарни ппдб-ли 😅
21:02 09.06.2026
132 Този коментар е премахнат от модератор.
133 Този коментар е премахнат от модератор.
134 Гост
До коментар #129 от "Индипендънт":Да правиш пари от война е пъклено дело.
Преориентирайте се към по-благородни доходи.
21:03 09.06.2026
135 Този коментар е премахнат от модератор.
136 Даааа
До коментар #129 от "Индипендънт":Индипендънт също така уточнява че България никога не е подарявала оръжие и боеприпаси на Украйна а продавала. Военните ни заводи са работели на максимален капацитет като ВМЗ "Сопот" ,"Арсенал"- Казанлък, "Архус" - Лясковец и милиарди проходи за страната. Вместо приходи сегашните популисти на власт според ежедневника предпочитат да ощетяват най уязвимите социални групи като пенсионери ,майки ,безработни ,учащи и работещи в производството. А зимата когато излвзат тези всичките, милиардите ще липсват
21:04 09.06.2026
137 Факти
До коментар #122 от "ФАКТ":Не лъжи така грозно. Продадохме им муниции и дизел. Купиха ги Полша, Румъния, Англия и САЩ, а те какво са се разбирали с Украйна не знам и не ме интересува. Оръжейната ни индустрия реализира рекордни приходи за милиарди евро. Ние печелим не само пари, а и от това, че Русия отслабва, а с това и влиянието й у нас, което винаги е било пагубно.
Коментиран от #141
21:05 09.06.2026
138 Гост
До коментар #128 от "Факти":Не ти се мисли, а?
Русия продаваше на ЕС ресурси на безценица. От там горивата бяха евтини.
Сега всичко е скъпо и Русия си продава ресурсите скъпо.
Вече и да искате да върнете руските евтини горива, Путин само ще ви се изсмее.
Коментиран от #143, #151, #155
21:06 09.06.2026
139 Този коментар е премахнат от модератор.
140 Анонимен
До коментар #103 от "ФАКТ":И затова го изгониха от там бързо бързо и никакви пари от Европа ПОЗОР оставка проруските регреси Демокрация е тук не е диктатурата на Путин
Коментиран от #152
21:08 09.06.2026
141 Гост
До коментар #137 от "Факти":Ти си като мравката, която решила да събаря слона.
С нашите количества оръжия, Украйна може бе да води битка няколко часа. Та, не си мисли, че със смешните ни количества сме отслабвали Русия
Коментиран от #146, #148
21:09 09.06.2026
142 Факти
До коментар #130 от "Стойко":Не бе, хич не я мръднаха руската икономика. Затова руската армия пета година е затънала в Донбас. Путин просто няма пари да превземе Украйна. Без всичките тия санкции войната щеше да приключи още през пролетта на 2022 г.
21:09 09.06.2026
143 Абе Глу пи сла ве
До коментар #138 от "Гост":Ти гледал ли колко НПЗ та горят в Расия.Сега руския износ е най малък укр.дронове не прощават ти къде живееш информирай се Матросов преди да си сложиш аусоуха на масата.
21:10 09.06.2026
144 Този коментар е премахнат от модератор.
145 Българин🇧🇬🇷🇺
21:11 09.06.2026
146 Факти
До коментар #141 от "Гост":В първите месеци сме дали 30% от мунициите и 40% от дизела. Без тях е щяла да падне. Ние я спасихме. Затова Кирил Петков е най-великият премиер в историята ни. След това ролята ни е незначителна. Не и за нас де - тия милиарди приходи имат значение.
21:11 09.06.2026
147 браво!!!
Коментиран от #153, #161
21:12 09.06.2026
148 Ти кога гледа
До коментар #141 от "Гост":Сводка от фронта укр.дронове не дават на ватенките да припарят.Знаеш ли 15 20 км зона на смъртта ,там който припари получава дрон в кратуната.Руското настъпление буксувас по 1300 жертви на ден.
Коментиран от #160
21:12 09.06.2026
149 ти наистина ли си толкова тъп
До коментар #3 от "Синя София":или само се правиш на такъв???
21:13 09.06.2026
150 СПРЕТЕ
И НЕЩАТА ЩЕ СЕ ОПРАВЯТ.
Коментиран от #157, #158
21:13 09.06.2026
151 Дебилий,
До коментар #138 от "Гост":ПyΤκuΗ продаваше скъпо на нас, русоробе кирливо. А цените са високи заради редкото дермо с оранжевия перчем, сенилния олгИгофренд Тръмпий...
21:14 09.06.2026
152 Този коментар е премахнат от модератор.
153 Този коментар е премахнат от модератор.
154 Анонимен
21:15 09.06.2026
155 Факти
До коментар #138 от "Гост":Руските лъжи нямат край. Отиваш на сайта на Булгаргаз и гледаш история на цените. През 2021 г. (преди войната) Путин ни продаваше газ почти 2 пъти по-скъпо, отколкото го купуваме през последните 3 години от Азербайджан. Трябваше тая война да ни отвори очите, че има по-евтини опции. Русия НИКОГА не е продавала газ с 30% отстъпка от пазарната цена в Европа, както е принудена да го прави днес в Китай. Путин се наигра зверски. Както се казва - алчен г.., глава затрива.
21:16 09.06.2026
156 Калоян Методиев бивш съветник на радев
Димитър Стоянов, министър на отбраната, обяви гръмко днес, че хванал договори за 100 млн. лева в министерството, за които имало фалшиви банкови гаранции.
🌬️След няколко часа се оказа, че това са 5 договора. Тук се дръжте да не паднете! Единият е подписан по времето на самия Димитър Стоянов като служебен министър в кабинета на Гълъб Донев. Сигналът е в прокуратурата от миналата година! Обявиха го за лъжец!
🛩️ Това е висш пилотаж. Да се самонакиснеш!
💥Не му е за първи път
да лъже публично. По време на кабинета "Петков" публикува част от документ за износ на оръжие за Украйна. Оказа се, че износът е на някакви самолетни части и е от септември 2021 г. от служебния кабинет, в който Митко беше министър.
🤡 Не му се смейте! Не му се подигравайте! Той не е виновен! Като знам, че според някои е като театрален слуга на Радев и не прави нищо без да му е наредено. Сега ще му пуска смс-и цяла нощ.
П.С .Вижте ги добре и правете изводи какво чака България
21:17 09.06.2026
157 Кои неща бе
До коментар #150 от "СПРЕТЕ":Когато ползвахме руска газ тука беше по скъпа от Германия.Анадъмо Лешпи.
21:18 09.06.2026
158 Анонимен
До коментар #150 от "СПРЕТЕ":диктатори убийци вън
21:18 09.06.2026
159 СЛОНА
ТОВА НЕ СМЕ БЪЛГАРИ НА КАРТИНКА!!!
21:20 09.06.2026
160 ти пък не се излагай
До коментар #148 от "Ти кога гледа":как 1300 жертви на ден по 13 000 на ден е по-величаещо фашистката армия на бандеровците …!
21:20 09.06.2026
161 Анонимен
До коментар #147 от "браво!!!":БКП вън червени олигарси вън не на комунягите Демокрация
21:21 09.06.2026
162 стоян георгиев
21:22 09.06.2026
163 Сатана Z
Коментиран от #164, #165, #167
21:24 09.06.2026
164 Софиянец
До коментар #163 от "Сатана Z":Затова ли Константиновка е обкръжена, а бандеровците бягат като нааасрани 😂
21:25 09.06.2026
165 Сталин
До коментар #163 от "Сатана Z":За съжаление братята ни руси са разбити и избивани 🤢🤠🥸🥶 не Европейци а рашисти са денацифицирани😂🤣😅🤯🥸
Коментиран от #168
21:25 09.06.2026
166 Хи хи
21:25 09.06.2026
167 Хихихи
До коментар #163 от "Сатана Z":Тъй, тъй и при следващата размян на трупове пак ще са 4000 укри срещу 6 руски 😅
21:26 09.06.2026
168 гост
До коментар #165 от "Сталин":Ами избиват ги но в.в путя е жив и здрав убиват обикновени раши
21:26 09.06.2026