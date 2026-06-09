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Министър Стоянов: България няма да предоставя повече оръжия на украинската армия

Министър Стоянов: България няма да предоставя повече оръжия на украинската армия

9 Юни, 2026 19:54 1 811 168

  • димитър стоянов-
  • оръжия-
  • украйна

Време е да се седне на масата на преговори, време е да се търси справедлив мир, който да бъде определен от двете страни

Министър Стоянов: България няма да предоставя повече оръжия на украинската армия - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Не се предвижда България да предоставя повече оръжия на украинската армия, Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов.

Ясно вече заявихме, че войната в Украйна няма да бъде решена на бойното поле. Виждаме една позиционна война и колкото и въоръжение да се трупа, единственото, което се получава, е загуба на човешки животи, заяви Стоянов на пресконференция.

Време е да се седне на масата на преговори, време е да се търси справедлив мир, който да бъде определен от двете страни. Разбира се, ролята на Европейския съюз е изключително важна, посочи военният министър.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Да....

    24 14 Отговор
    След като полският премиер го обяви..

    Но ще не го кака Радко?
    И ще давате 5% , уж за вътрешно въоръжаване!
    Защо, бе?
    Това ли е най-:важното?!

    Коментиран от #103

    19:56 09.06.2026

  • 3 Синя София

    43 59 Отговор
    Тогава помагайте с оръжие на Путин,и без това сте негови хора

    Коментиран от #6, #14, #20, #74, #149

    19:57 09.06.2026

  • 4 Виж , бе старшика!

    60 6 Отговор
    "Мадяр „Освен човечност, това е и въпрос на самодисциплина и смирение“. Каза ги след като депутатите му си намалиха заплатите с 40% и си орязаха всички привилегии: А той си оряза своята с 50% и я замрази! Унгарските депутати ще взимат 3600 евро (без удръжки). И са с 40 човека по малко при 4 млн повече население от българските. Румънците също си на намалиха в знак на солидарност."

    А , вие?

    Коментиран от #61

    19:57 09.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Митрофаната

    55 16 Отговор

    До коментар #3 от "Синя София":

    Путин приветства решението на министър Стоянов!

    19:59 09.06.2026

  • 7 олигархчо

    67 6 Отговор
    какво става с борбата против олигархията и корупцията,че нищо не усещам!

    Коментиран от #10

    19:59 09.06.2026

  • 8 Логично

    51 9 Отговор
    то вече не нищо остана за подаряване по складовете на "армията".

    20:00 09.06.2026

  • 9 Другият произведен от Максуел

    41 8 Отговор
    Защо България ще дава 5% от БВП за превъоражаване?

    Вдигате електроенергията!
    Вие съсипвате българите!

    Коментиран от #59

    20:00 09.06.2026

  • 10 Зип0

    10 11 Отговор

    До коментар #7 от "олигархчо":

    Доскоро летеше хеликоптер с дрога сега вече не лети !

    20:01 09.06.2026

  • 11 Айляк

    26 38 Отговор
    Аферим, бре. Разгеле.
    Дано да е истина.
    С даване на оръжия война не се спира.

    Коментиран от #25, #29, #92, #118

    20:01 09.06.2026

  • 12 Данчо

    24 43 Отговор
    При Радев вече има ред и справедливост 🇧🇬

    20:02 09.06.2026

  • 13 СЗО

    35 16 Отговор
    Бавно и славно потъваме.

    20:02 09.06.2026

  • 14 🦁ЩЩД🦁

    21 7 Отговор

    До коментар #3 от "Синя София":

    Най-големият помощник на Вл.Путин на територията на България,подчертавам ,най-големият,е Синя София и нейните "политически въплъщения",няма да ги изреждам...

    20:03 09.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 И този кадър от ЦРУ/ Максуел..

    20 9 Отговор
    И този !
    Димитър Стоянов-
    Той завършва Военновъздушния колеж „Максуел“ в САЩ в периода 2010 – 2011 г..Друго образование: Преди това Стоянов завършва Математическата гимназия в Хасково, Висшето военновъздушно училище (ВВВУ) „Георги Бенковски“ и Командно-щабната академия на Военната академия „Г. С. Раковски“

    20:03 09.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 След като дадохте всичко без пари

    27 20 Отговор
    За 4 години подаряване, даже болтче не е останало в складовете. Дойде време Бо(га)ташите да изиграят и малко цирка "спираме подаръците за Зелю" за пи-ар, че нещо хич не се усеща борбата им с олигархията.

    20:05 09.06.2026

  • 20 Софиянец

    31 23 Отговор

    До коментар #3 от "Синя София":

    С удоволствие бих помогнал на братския руско народ!
    И с още по-голяма удоволствие бих гледал как с български оръжия св денацифицират евро фашисти!

    Коментиран от #28, #36

    20:06 09.06.2026

  • 21 Стойко

    27 27 Отговор
    Бравооооо! Само черни чували за бандеровците!

    20:06 09.06.2026

  • 22 Анонимен

    22 13 Отговор
    Стоянов лично ще е преговарящ с Путин нали а вземи и Радев

    20:08 09.06.2026

  • 23 Котев

    13 5 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Като маче у дирек трябва да те заблъска някой, за да ти дойде акъла

    20:08 09.06.2026

  • 24 Герги

    23 16 Отговор
    И как да стане,като Русия превземе Донбас и Украйна е в поза партер...позор сте за България...знаех че ще стане така с проруски настроени управници..

    Коментиран от #32

    20:08 09.06.2026

  • 25 един умен е казал

    17 14 Отговор

    До коментар #11 от "Айляк":

    "искаш ли мир,готви се за война"!

    20:08 09.06.2026

  • 26 Гроздан

    24 9 Отговор
    Уважаеми колеги! Българи! Много от вас пишат тук че нямат регистрации в социалните мрежи. В много публични групи в тези мрежи с регистрирани над 100 хиляди се разпростряват видеа. Няма как да ги постна тези видеа затова прикачвам само екранни снимки. Бащата на един от убийците при катастрофата от римската "бандата на калашниците" е публикувал снимка с бившия президент и сега премиер рyмен георгиев рaдев от предизборната кампания и вечерта след изборите на 19 април е написал под неговия профил " Честито господин Радев" в който "победителя" отговаря "Благодарение и на вас". Честито Българи - прогресивни сме!

    Коментиран от #113

    20:08 09.06.2026

  • 27 az СВО Победа 81

    3 12 Отговор
    Неизбежно беше....

    Коментиран от #78

    20:09 09.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 9 Отговор

    До коментар #11 от "Айляк":

    С КВО се спира?с 2 гълъба бели?

    20:09 09.06.2026

  • 30 Правилно генерал Стоянов

    27 16 Отговор
    99% от ромските гласове са за вас. 100 процента от ромите искат раша да навлезе в България за да "ни дадат да разберем" както се изразяват. Помагайте с тях на путя -
    Бащата на единия убиец от катастрофата също така е снимал един от джиповете си облепен с руското знаме и написал - "Няма България и Българи - Русия е нашата родина. Скоро ще ни освободи и ще сме ние на власт"

    Коментиран от #50, #70

    20:11 09.06.2026

  • 31 Разбрахме ви, бе, фуражки!

    27 4 Отговор
    Само ще продавате

    20:11 09.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Търново

    12 10 Отговор
    Укрите като са такива бойци, на нож да излизат 🤭

    20:14 09.06.2026

  • 34 Филип

    16 14 Отговор
    Късно е либе за китка с Рашка е свършено, а догодина след като падне и Фицо от власт и с вас, има няма два месеца как сте на власт а тези който ви гласуваха почнаха да се омърлушват

    20:14 09.06.2026

  • 35 Анонимен

    11 22 Отговор
    Браво, така трябва. Никакви оръжия за Нац..истите. И никакви пари, санкции за Украина. Тормозят Българите в Одеска област, които живеят там, преди да има тази измислена държава Крайна.

    20:14 09.06.2026

  • 36 Мунчовци

    22 8 Отговор

    До коментар #20 от "Софиянец":

    Всеки трети снаряд изстрелян от украинците по руските нашественици е произведен в България. Всеки втори гранатомет също.А 90% от тези снаряди са произведени от копейки🤣🤣24000 ватника средно фира на копейка, работеща във ВМЗ.Това означава, че България е избила най-много орки

    Коментиран от #42, #54

    20:15 09.06.2026

  • 37 Национални предатели

    19 16 Отговор
    "България няма да предоставя повече оръжия на украинската армия".

    Разбира се, че няма, не защото не искат, а защото вече нямаме никаква военна техника.
    Предателите всичко ПОДАРИХА, а не продадоха. Сега може и мЪкедонците да ни превземат.

    20:15 09.06.2026

  • 38 Кико

    8 19 Отговор
    За кво им е оръжие на бандерите? И без това потника вече го инструктират да прибира укро цирка и да сдава фронта!

    20:15 09.06.2026

  • 39 Анонимен

    10 11 Отговор
    И Европа спира парите за държавата ни бкп и регреси оставка срамите държавата ни Оставка

    Коментиран от #76

    20:15 09.06.2026

  • 40 az СВО Победа 81

    9 7 Отговор
    Прекалено малко и прекалено късно!

    Няма да ни се разминат репарациите като на всяка победена страна ...

    20:15 09.06.2026

  • 41 ?????

    10 5 Отговор
    ????
    2 hours before

    Хубаво е все пак да ни каже какво и колко сме дали досега. Има съмнения че няма вече и кой знае какво да даваме. И друго - полската схема на Корнелия също ли е изключена като вариант.

    Коментиран от #49

    20:16 09.06.2026

  • 42 Госあ

    5 11 Отговор

    До коментар #36 от "Мунчовци":

    Доста такива снаряди избухнаха в цевите на уръдията им 🤭 сещай се от колко години висят по нашите складове! Така че и ние помогнахме за денацификацията на укри 🍻

    Коментиран от #51

    20:17 09.06.2026

  • 43 АКО ИМ СПРАТ

    17 3 Отговор
    НАФТАТА ОТ ЛУКОИЛ, ВОЙНАТА СВЪРШВА СЛЕД ДВА ДНИ!

    20:17 09.06.2026

  • 44 ....

    7 10 Отговор
    Здраствуй толариш! Ты руснак ?
    -Ноооо! Я из България. Я больие руснак!

    20:18 09.06.2026

  • 45 Лицемери, жалки!

    9 9 Отговор
    Митрофанова:
    "„Румен Радев говори много внимателно и призовава за връщане към дипломацията, към прагматичен подход, но де факто, на всички международни форуми, нищо не се е променило в позициите както на външния министър, така и на дипломатите, представляващи България. Терминът „агресия на Русия“ продължава да доминира в българския език извън България, - отбеляза дипломатът."

    20:18 09.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 хаха

    16 3 Отговор
    Много важно. 99.99% така или иначе се закупува от чужди фирми и после се трансферира на Украйна.
    Балкано-ориенталските кроманьонци са смешници от класа.

    "Украински дронове с изкуствен интелект вече автономно преследват и свалят руски дронове-камикадзе „Шахед“ "

    А някакви си кроманьонци започнали да позьорстват с 40-50 годишните БТР-и от складовете на народната си милиция, които уж били пратили... за резервни части.

    ХАХАХА! Къде в А група бе кроманьонци?

    20:20 09.06.2026

  • 48 Любо Жечев

    9 15 Отговор
    Вече се вижда как ще ритаме укропи по улиците на София, и по плажовете на черноморието ни! Не ви искаме тук, хох лиии!

    20:21 09.06.2026

  • 49 Абе ти бавен ли си в главата?

    12 3 Отговор

    До коментар #41 от "?????":

    Всичко дадоха. Затова "спират".

    20:21 09.06.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 оня с коня

    11 4 Отговор
    И да уточни Стоянов:За БЕЗПЛАТНИ Подаръци от бълг. Страна към Украйна става дума,или ще забрани на Оръжейните ни Заводи да изнасят Продукцията си където намерят за Целесъобразно,като стриктно плащат Данъците си към Хазната?А има ли намерение той да се бие в гърдите като Нинова че Нито един патрон не е предоставен на Украйна,а всъщност износа си вървеше на Макс,но бяхме принудени да пълним Гушите на Прекупвачи от Полша,Сащ и т.н. вместо тия пари да влязат в Джоба на Оръжейния работник?А ЗАЩО на РЕЦИПРОЧНА ОСНОВА Стоянов не Осъди и Интензивния Оръжеен Трафик към Русия от Братските й Иран ,С.Корея,Китай/Компоненти с двойно приложение/ и т.н.- нали иска войната да приключи...поради Липса на Джепане?!

    20:21 09.06.2026

  • 53 лама Кифла

    5 5 Отговор
    да не стане пак нито един патрон не сме дали....госпожа Лъжа така каза

    20:22 09.06.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Сандо

    4 5 Отговор
    Както Нинова не снабдяваше с оръжия?Надали има наивник,който да им повярва на нашите слуги.

    20:22 09.06.2026

  • 56 az СВО Победа 81

    9 8 Отговор
    От утре всички евроатлантици ще трябва да заделят процент от заплатата си за Киев по указания на Брюксел и на Лондон! 🤣🤣🤣

    20:23 09.06.2026

  • 57 .....

    10 3 Отговор
    Това е манипулация за пред простите рашистолюби, които гласуваха за тия смешници. България никога не е "давала" оръжие на Украйна. Освен с може би малки изключения. Оръжието се продава на посредници от трети страни - те после го предоставят на Украйна. И това е известен факт още от началото на войната. Но дори и да спрат продажбите към посредници, все тая. Украйна вече отдавна е отвъд крайната необходимост от българско оръжие. Те си произвеждат достатъчно свое. Както и получават от други държави, в които на власт не са прости селски рашисти, както тук. Дори САЩ, въпреки клоунадата на Тръмп, продължават да предоставят оръжие по същата схема - САЩ на трети страни, оттам към Украйна.

    20:24 09.06.2026

  • 58 Друга е причината

    11 3 Отговор
    Двамата американски възпитаници са разбрали, че и евроцент не е влезнал от доставките за Украйна. Пари в бюджета няма щом вземат от децата и училищата.

    Коментиран от #68

    20:24 09.06.2026

  • 59 Сандо

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Другият произведен от Максуел":

    Защото това е неофициалния данък,който плаща колонията на метрополията.

    20:25 09.06.2026

  • 60 Сесесере

    7 4 Отговор
    Копеите сега се чудят да се радват ли, че вече нямало да се дават оръжия, да реват ли, че няма, какво да се дава! Ко да ги правиш, да плащат и тва е, има кой да дава!

    20:26 09.06.2026

  • 61 това си чист

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "Виж , бе старшика!":

    популизм..как ще намаля...не може така, посягаш на основи на демокрацията..

    20:26 09.06.2026

  • 62 А как

    7 3 Отговор
    ще накарате русийката да седне да преговаря

    20:26 09.06.2026

  • 63 Нека видим...

    12 9 Отговор
    Подарихте всичките щурмови самолети Су-25, подарихте всички БТРи, включително и тия от складовете на милицията, порарихте всички ПВО установки С300 с целия боекомплект ракети за тях, има сведения, че и танковете по складовете са заминали като "отпаднали по необходиност", за лекото стрелково оръжие по складовете няма нужда да споменавам... освен да почнете да подарявате от слатните Ф-16 и Страйкъри. БОКЛУЦИ ЛИЦЕМЕРНИ!

    20:26 09.06.2026

  • 64 Питане

    8 5 Отговор
    Когато БО таш /ак/ бе на друга държавна длъжност какъв диалог Зеленски проведе с него в кабинета му, та го завря в тъмното място на домашен любимец ???

    20:26 09.06.2026

  • 65 свидетел

    6 2 Отговор
    просто променяме схемата !

    20:27 09.06.2026

  • 66 Генерирай и ти мунчо

    2 7 Отговор

    До коментар #50 от "хаха":

    И пусни снимки тук на някой друг с другливите роми? Хайде чакаме да генерираш!?

    20:28 09.06.2026

  • 67 Ддд

    2 8 Отговор
    Скоро този и Радев ще разправят че нямаме нужда от НАТО и ЕС. Все пак по големите се сещаме без ЕС. Глад и немотия. Но какво ги вълнува милионерите това.

    Коментиран от #82

    20:29 09.06.2026

  • 68 оня с коня

    4 2 Отговор

    До коментар #58 от "Друга е причината":

    Така е - Причината наистина е друга но НЕ както казваш че нита Цент от Оръжейните доставки не е влязъл в Хазната от Данъци,а не е влязъл в ЛИЧНИЯ ИМ ДЖОБ!

    20:30 09.06.2026

  • 69 анонимен

    5 11 Отговор
    Крайно време беше. Нито цент повече за Украйна. България с огромен дефицит, срок на парно, вода и ток и откъде накъде ще даваме пари /оръжия за Украйна. Стига вече!

    20:30 09.06.2026

  • 70 Сигурно са генерирани с Аl

    7 2 Отговор

    До коментар #30 от "Правилно генерал Стоянов":

    Протоколите от ромските секции в 8 - хилядния квартал Ботунец а? 95 % ромска активност и над 90% за мунчо кayнa! Благодарение на престъпниците калашниците които му осигуриха гласовете с кървавите пари от наркотици и проституция а кayна им разпъва чадър над престъпленията. Мунчо ще свърши много зловещо и лошо...

    20:31 09.06.2026

  • 71 хахах

    7 6 Отговор
    ами да даваме на рашките тогава, тоя миризлив старшинка се мисли че от него зависи нещо

    20:31 09.06.2026

  • 72 Ккккк

    4 3 Отговор
    НЕКА ДА СЕ УТОЧНИ - Няма да се доставя повече от колкото сега се доставят

    20:32 09.06.2026

  • 73 мунчо

    9 3 Отговор

    До коментар #50 от "хаха":

    Протоколите от ромските секции в 8 - хилядния квартал Ботунец а? 95 % ромска активност и над 90% за мунчо кayнa! Благодарение на престъпниците калашниците които му осигуриха гласовете с кървавите пари от наркотици и проституция а кayна им разпъва чадър над престъпленията. Мунчо ще свърши много зловещо и лошо...

    20:33 09.06.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Факти

    11 3 Отговор
    Мъж бие жена на улицата, а тя вика за помощ. Радев подминава с мисълта "Не трябва да й помагам и да ескалирам ситуацията. Той ей сега ще я набие и ще настане мир".

    20:35 09.06.2026

  • 76 Прав си Анонимен (Промяна)

    6 5 Отговор

    До коментар #39 от "Анонимен":

    Оставка но ще избяга с парите. Нека зимата че тогава няма да мине само с оставка както се заканват стотици хиляди в социалните мрежи. Kayна мунчо приключи дами и господа!

    20:37 09.06.2026

  • 77 Даката

    2 5 Отговор
    Ще закриват военнте заводи явно, неможачите.

    20:37 09.06.2026

  • 78 Ми то да не извира от тия складове,

    7 1 Отговор

    До коментар #27 от "az СВО Победа 81":

    бе бате?! Всичко замина бадева!

    20:38 09.06.2026

  • 79 стоян георгиев

    5 6 Отговор
    Айде сега евроатлантическите родни боклуци вместо да реват в коментарите, да отделят 50% от евро заплатите си за Зеля 😂😂😂

    20:38 09.06.2026

  • 80 Тези са позор!

    11 6 Отговор
    Нищо добро не я чака, нито България, нито народа. Не могат и не искат да различат доброто от лошото. Какво щяха да кажат ако България беше на мястото на Украйна?

    Коментиран от #85, #101

    20:40 09.06.2026

  • 81 Госあ

    5 5 Отговор
    Евала ! Само да не се окаже като с пинизите на корнела ?

    20:40 09.06.2026

  • 82 🦁ЩЩД🦁

    4 3 Отговор

    До коментар #67 от "Ддд":

    Не,ние ,българите,нямаме нужда от днешните ръководства на ЕС и НАТО-жени с в.сухота и мъже с жартиери.

    Коментиран от #90

    20:40 09.06.2026

  • 83 Варненец

    5 3 Отговор
    Споко, бе! Украйнките сега ще се пуснат на тракия и ще заработят евраци от гастербайтерите 🤭

    20:40 09.06.2026

  • 84 Ама че

    2 4 Отговор
    Вие ще умрете от глад бе .Идете при Корнелчето и питайте как стават далавете.

    20:40 09.06.2026

  • 85 Хихихи

    6 5 Отговор

    До коментар #80 от "Тези са позор!":

    Хахахахах Хахахахха! Мед ми капе от сърцето като гледам посърналите жълтопаветни дзурли 😂

    20:41 09.06.2026

  • 86 Шолц

    4 6 Отговор
    Въй, клоуна остана без златен кенеф!

    20:42 09.06.2026

  • 87 Лондон

    7 5 Отговор
    Този белокос комуняга , може ле да ми каже кога сме продаставяли оръжие на Украйна ???
    Нещастнико , ние сме продавали !!!

    Коментиран от #93, #100

    20:42 09.06.2026

  • 88 Другарят НАТЮвец

    8 3 Отговор
    иска да каже - успешно обезоражихме най-пародойната натювска армия на света (българянската) 😂😂 Просто вече нищо не остана за подаряване на укрия.

    Коментиран от #94

    20:42 09.06.2026

  • 89 Браво

    4 8 Отговор
    Най - накрая един адекватен министър на отбраната! След недоразуменията тагаренко и позора демент - запрянчо....

    Коментиран от #102

    20:43 09.06.2026

  • 90 Факти

    4 4 Отговор

    До коментар #82 от "🦁ЩЩД🦁":

    Розовите понита пета година бият мощни къчове на великия Путин.

    20:43 09.06.2026

  • 91 Виж я

    5 1 Отговор
    гооолямата дзурла на огледалото у Вас....

    20:43 09.06.2026

  • 92 Опа

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Айляк":

    Не се спира, но се изгонва окупатор.

    20:44 09.06.2026

  • 93 Софиянец

    4 5 Отговор

    До коментар #87 от "Лондон":

    Ич ми не е за 404! Да изчезва от картата на европа, както я няма и в учебиците по история! Това не е държава, а бивша съветска нива!

    Коментиран от #99, #111

    20:44 09.06.2026

  • 94 Що не ти го

    3 7 Отговор

    До коментар #88 от "Другарят НАТЮвец":

    На ма ам до йартофите на тебе.Тъ по рускоМекере,разбира ти кратунката колкото на умрел кон.България за 4г изкара 4 милиарда евро от продажба на боеприпаси.Дарихме 100 ръждиви бтр 60 бе смех после получихне обещетение от ЕС 350 милиона.Дй Проруски Снешници ше ви пумпаря заедно с майките ви дето са ви родили толко прозти.

    Коментиран от #98, #132

    20:46 09.06.2026

  • 95 Стойко

    2 4 Отговор
    Ппдб-лите в потрес 😂😂😂 лена ще пометне, мирчев пак ще стане 300 кила, хасен ще забременее

    20:46 09.06.2026

  • 96 Така Така

    3 5 Отговор
    Браво най правилното решение!

    20:47 09.06.2026

  • 97 Ало Другаря

    4 2 Отговор
    С обратната захапка ,а ще продаваме ли както до сега за милиарди.Кажи бе Военния интелигент.

    20:47 09.06.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Тебе пък

    6 2 Отговор

    До коментар #93 от "Софиянец":

    Кой те пита беБе ве жо.Кой те пита Лешпер.

    20:48 09.06.2026

  • 100 Факти

    2 3 Отговор

    До коментар #87 от "Лондон":

    Дадохме им едни стари железа, дето трябваше да ги бракуваме. Не само спестихме разходи за унищожението им, ами ЕС ни ги плати с целеви програми за въоръжаване. Оначе си продаваме в ЕС, а оръжието отива за Украйна. Оръжейните заводи носят Казанлък, Сопот и Карлово на гръб.

    Коментиран от #108, #122

    20:49 09.06.2026

  • 101 България не е на мястото

    4 2 Отговор

    До коментар #80 от "Тези са позор!":

    На украйна , защото България не трепа и изнасилва рускоговорящи в Донецк и Луганск през 2014 г. Гледай филма ,, Солнцепек " в ютуб.По действителни събития......

    Коментиран от #106, #107

    20:49 09.06.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 ФАКТ

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "Да....":

    ЛЪЖЕШ! ПРЕМИЕРА РАДЕВ ОЩЕ В ПРЕДИЗБОРНАТА СИ ПРОГРАМА ГО Е ЗАЯВИЛ, А КАТО ВСТЪПИ В ДЛЪЖНОСТ ПРИ ГОСТУВАНЕТО СИ НА МАКРОН ГО КАЗА, В БРЮКСЕЛ СЪЩО!

    Коментиран от #140

    20:49 09.06.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Българин

    2 3 Отговор
    Най-после! Браво! Това е най-смисленото решение.Изходът на войнатс е мир.

    20:50 09.06.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Хихихи

    2 4 Отговор

    До коментар #100 от "Факти":

    Укро просяците да си търсят патрони от другаде! Ако имаха малко акъл щяха даже да ни благодарят, щото без оръжия зеля не може да ги завлече на сила на фронта! Панимаеш?

    Коментиран от #128

    20:52 09.06.2026

  • 109 Паси

    2 3 Отговор
    А така! Спрете им всички на тия неофашистки свине!
    Слава Русия!

    Коментиран от #115

    20:53 09.06.2026

  • 110 Абе Руските фенове

    4 4 Отговор
    Защо не си върнете бг.оаспортите и да ходите на хубавото в рассия.Ще ви кажа не ви изнася по добре е да лаете с паспорт на ЕС

    Коментиран от #116

    20:53 09.06.2026

  • 111 Факти

    3 4 Отговор

    До коментар #93 от "Софиянец":

    Украйна има ресурси за трилиони евро. Те ще влязат в ЕС и ще достигнат до нас на възможно най-ниските цени. Искаш да ги подариш на Путин да ни ги продаде скъпо ли? Не си много умен. Пета година се бият в Украйна, а ти още не си разбрал защо.

    Коментиран от #114

    20:53 09.06.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Така Така

    1 3 Отговор

    До коментар #26 от "Гроздан":

    Нищо общо няма една спимка, та той с колко хора се снима всеки ден.

    20:54 09.06.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Хм Хм

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Айляк":

    Спира се с даване на МНОГО оръжие.

    20:55 09.06.2026

  • 119 С о к а й К о к а

    2 2 Отговор

    До коментар #114 от "Софиянец":

    Или си пади овцете по Обеля.

    20:56 09.06.2026

  • 120 Боян Расате

    5 2 Отговор
    Браво! Слава Русия! 🇧🇬❤️🇷🇺

    20:56 09.06.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 ФАКТ

    5 3 Отговор

    До коментар #100 от "Факти":

    ЛЪЖЕШ! ДИРЕКТНО ОТ ВАЗОВСКИТЕ ЗАВОДИ ИМ ПОДАРИХМЕ ТЕХНИКА И БОЕПРИПАСИ ЗА 13 МИЛИАРДА ЛЕВА. ЗЕЛЕНСКИ НИ БЛАГОДАРИ ЗА ТОВА. 1/3 ОТ ОРЪЖИЯТА ПЪРВИТЕ 6 МЕСЕЦА НА ВЪОРЪЖЕНИЕ В УКРАЙНА СА БИЛИ ОТ БЪЛГАРИЯ И 40 % ОТ ГОРИВАТА, ТОВА СА ДАННИ ОТ САМАТА УКРАЙНА.

    Коментиран от #133, #137

    20:56 09.06.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Иван Андрей

    2 3 Отговор
    Най-накрая! А сега да изгоним и всичкото укро прасе от България! А след като Русия ги приключи да си искаме да ни възстановят парите дето сме им подарили!

    20:58 09.06.2026

  • 126 Любо Жечев

    6 1 Отговор
    Супер! Е затова гласувахме за Радев! Нищо повече за крайна, среден за урсула! България на първо място!

    20:59 09.06.2026

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Факти

    4 3 Отговор

    До коментар #108 от "Хихихи":

    Какво да кажем за русопросяците, които се молят на китайците да им вземат ресурсите под пазарна цена, защото няма на кой друг да ги продадат? Добре им беше Европа да ги храни, ама тая свърши. Сега се радват на китайското "приятелство" на ръба на оцеляването.

    Коментиран от #130, #138

    20:59 09.06.2026

  • 129 Индипендънт

    3 3 Отговор
    "Стратегическа грешка с тежки икономически последствия за България"-
    България не "подарява" нищо, а продаваме много: България не изпразва складовете си безвъзмездно. Напротив, родната отбранителна индустрия бележи рекордни обороти от милиарди евро именно заради засиленото търсене.
    Удар по българската икономика: ВПК е един от най-големите работодатели в страната. Рискуваме съдбата на над 50-60 000 служители и милиарда евро годишен оборот (около 4% БВП). Политическото самоизолиране застрашава тези работни места.
    Ще забравим ли за участие във възстановяването на Украйна. Страните, които обърнат гръб на Украйна в най-критичния момент, ще бъдат последна дупка на кавала. България доброволно се изключва от този огромен пазар и милиарди евро приходи.

    Коментиран от #131, #134, #136

    21:00 09.06.2026

  • 130 Стойко

    2 4 Отговор

    До коментар #128 от "Факти":

    Тия ала кая урсула тъпитии си ги заври отзад! 20 пакета санкции от великия запад не помръднаха руската икономика!

    Коментиран от #139, #142

    21:01 09.06.2026

  • 131 Хихихи

    2 2 Отговор

    До коментар #129 от "Индипендънт":

    Елементарна пропаганда за още по-елементарни ппдб-ли 😅

    21:02 09.06.2026

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Гост

    3 2 Отговор

    До коментар #129 от "Индипендънт":

    Да правиш пари от война е пъклено дело.
    Преориентирайте се към по-благородни доходи.

    21:03 09.06.2026

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Даааа

    3 2 Отговор

    До коментар #129 от "Индипендънт":

    Индипендънт също така уточнява че България никога не е подарявала оръжие и боеприпаси на Украйна а продавала. Военните ни заводи са работели на максимален капацитет като ВМЗ "Сопот" ,"Арсенал"- Казанлък, "Архус" - Лясковец и милиарди проходи за страната. Вместо приходи сегашните популисти на власт според ежедневника предпочитат да ощетяват най уязвимите социални групи като пенсионери ,майки ,безработни ,учащи и работещи в производството. А зимата когато излвзат тези всичките, милиардите ще липсват

    21:04 09.06.2026

  • 137 Факти

    2 1 Отговор

    До коментар #122 от "ФАКТ":

    Не лъжи така грозно. Продадохме им муниции и дизел. Купиха ги Полша, Румъния, Англия и САЩ, а те какво са се разбирали с Украйна не знам и не ме интересува. Оръжейната ни индустрия реализира рекордни приходи за милиарди евро. Ние печелим не само пари, а и от това, че Русия отслабва, а с това и влиянието й у нас, което винаги е било пагубно.

    Коментиран от #141

    21:05 09.06.2026

  • 138 Гост

    1 2 Отговор

    До коментар #128 от "Факти":

    Не ти се мисли, а?
    Русия продаваше на ЕС ресурси на безценица. От там горивата бяха евтини.
    Сега всичко е скъпо и Русия си продава ресурсите скъпо.
    Вече и да искате да върнете руските евтини горива, Путин само ще ви се изсмее.

    Коментиран от #143, #151, #155

    21:06 09.06.2026

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Анонимен

    1 2 Отговор

    До коментар #103 от "ФАКТ":

    И затова го изгониха от там бързо бързо и никакви пари от Европа ПОЗОР оставка проруските регреси Демокрация е тук не е диктатурата на Путин

    Коментиран от #152

    21:08 09.06.2026

  • 141 Гост

    0 1 Отговор

    До коментар #137 от "Факти":

    Ти си като мравката, която решила да събаря слона.
    С нашите количества оръжия, Украйна може бе да води битка няколко часа. Та, не си мисли, че със смешните ни количества сме отслабвали Русия

    Коментиран от #146, #148

    21:09 09.06.2026

  • 142 Факти

    0 1 Отговор

    До коментар #130 от "Стойко":

    Не бе, хич не я мръднаха руската икономика. Затова руската армия пета година е затънала в Донбас. Путин просто няма пари да превземе Украйна. Без всичките тия санкции войната щеше да приключи още през пролетта на 2022 г.

    21:09 09.06.2026

  • 143 Абе Глу пи сла ве

    1 3 Отговор

    До коментар #138 от "Гост":

    Ти гледал ли колко НПЗ та горят в Расия.Сега руския износ е най малък укр.дронове не прощават ти къде живееш информирай се Матросов преди да си сложиш аусоуха на масата.

    21:10 09.06.2026

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 Българин🇧🇬🇷🇺

    3 2 Отговор
    Браво Радев! Смачкай ония зелен просяк!

    21:11 09.06.2026

  • 146 Факти

    2 0 Отговор

    До коментар #141 от "Гост":

    В първите месеци сме дали 30% от мунициите и 40% от дизела. Без тях е щяла да падне. Ние я спасихме. Затова Кирил Петков е най-великият премиер в историята ни. След това ролята ни е незначителна. Не и за нас де - тия милиарди приходи имат значение.

    21:11 09.06.2026

  • 147 браво!!!

    2 3 Отговор
    ето това е добра новина и резултат от различното управление от досегашните боклуци..!

    Коментиран от #153, #161

    21:12 09.06.2026

  • 148 Ти кога гледа

    1 2 Отговор

    До коментар #141 от "Гост":

    Сводка от фронта укр.дронове не дават на ватенките да припарят.Знаеш ли 15 20 км зона на смъртта ,там който припари получава дрон в кратуната.Руското настъпление буксувас по 1300 жертви на ден.

    Коментиран от #160

    21:12 09.06.2026

  • 149 ти наистина ли си толкова тъп

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Синя София":

    или само се правиш на такъв???

    21:13 09.06.2026

  • 150 СПРЕТЕ

    2 2 Отговор
    ДА СЛУГУВАТЕ НА УРСУЛАТА И ТРЪМП
    И НЕЩАТА ЩЕ СЕ ОПРАВЯТ.

    Коментиран от #157, #158

    21:13 09.06.2026

  • 151 Дебилий,

    1 1 Отговор

    До коментар #138 от "Гост":

    ПyΤκuΗ продаваше скъпо на нас, русоробе кирливо. А цените са високи заради редкото дермо с оранжевия перчем, сенилния олгИгофренд Тръмпий...

    21:14 09.06.2026

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 154 Анонимен

    1 1 Отговор
    Оставка на проруските Оставка на проруските Оставка Тук е Европа

    21:15 09.06.2026

  • 155 Факти

    2 3 Отговор

    До коментар #138 от "Гост":

    Руските лъжи нямат край. Отиваш на сайта на Булгаргаз и гледаш история на цените. През 2021 г. (преди войната) Путин ни продаваше газ почти 2 пъти по-скъпо, отколкото го купуваме през последните 3 години от Азербайджан. Трябваше тая война да ни отвори очите, че има по-евтини опции. Русия НИКОГА не е продавала газ с 30% отстъпка от пазарната цена в Европа, както е принудена да го прави днес в Китай. Путин се наигра зверски. Както се казва - алчен г.., глава затрива.

    21:16 09.06.2026

  • 156 Калоян Методиев бивш съветник на радев

    3 1 Отговор
    И чест гост в сайта факти -

    Димитър Стоянов, министър на отбраната, обяви гръмко днес, че хванал договори за 100 млн. лева в министерството, за които имало фалшиви банкови гаранции.

    🌬️След няколко часа се оказа, че това са 5 договора. Тук се дръжте да не паднете! Единият е подписан по времето на самия Димитър Стоянов като служебен министър в кабинета на Гълъб Донев. Сигналът е в прокуратурата от миналата година! Обявиха го за лъжец!

    🛩️ Това е висш пилотаж. Да се самонакиснеш!

    💥Не му е за първи път
    да лъже публично. По време на кабинета "Петков" публикува част от документ за износ на оръжие за Украйна. Оказа се, че износът е на някакви самолетни части и е от септември 2021 г. от служебния кабинет, в който Митко беше министър.

    🤡 Не му се смейте! Не му се подигравайте! Той не е виновен! Като знам, че според някои е като театрален слуга на Радев и не прави нищо без да му е наредено. Сега ще му пуска смс-и цяла нощ.
    П.С .Вижте ги добре и правете изводи какво чака България

    21:17 09.06.2026

  • 157 Кои неща бе

    2 2 Отговор

    До коментар #150 от "СПРЕТЕ":

    Когато ползвахме руска газ тука беше по скъпа от Германия.Анадъмо Лешпи.

    21:18 09.06.2026

  • 158 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #150 от "СПРЕТЕ":

    диктатори убийци вън

    21:18 09.06.2026

  • 159 СЛОНА

    0 1 Отговор
    ДО КОГА ,ДЪРЖАВАТА НИ ЩЕ БЪДЕ МАЩЕХА ЗА ЖИВЕЕЩИТЕ БЪЛГАРИ В НЕЯ!!!
    ТОВА НЕ СМЕ БЪЛГАРИ НА КАРТИНКА!!!

    21:20 09.06.2026

  • 160 ти пък не се излагай

    1 0 Отговор

    До коментар #148 от "Ти кога гледа":

    как 1300 жертви на ден по 13 000 на ден е по-величаещо фашистката армия на бандеровците …!

    21:20 09.06.2026

  • 161 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #147 от "браво!!!":

    БКП вън червени олигарси вън не на комунягите Демокрация

    21:21 09.06.2026

  • 162 стоян георгиев

    1 2 Отговор
    🤭 мед ми капе от сърцето при такива новини, а като гледам истерясалите укро дбили направо се пръсвам от смях 😂

    21:22 09.06.2026

  • 163 Сатана Z

    1 1 Отговор
    Стоянов казва - "И без и със Българско оръжие войната е позиционна и не се вижда край",тоест раша е разбита 5 години и не може да победи. Между другото и днес 1800 рашки орки отидоха в един по добър свят.

    Коментиран от #164, #165, #167

    21:24 09.06.2026

  • 164 Софиянец

    1 1 Отговор

    До коментар #163 от "Сатана Z":

    Затова ли Константиновка е обкръжена, а бандеровците бягат като нааасрани 😂

    21:25 09.06.2026

  • 165 Сталин

    1 1 Отговор

    До коментар #163 от "Сатана Z":

    За съжаление братята ни руси са разбити и избивани 🤢🤠🥸🥶 не Европейци а рашисти са денацифицирани😂🤣😅🤯🥸

    Коментиран от #168

    21:25 09.06.2026

  • 166 Хи хи

    1 1 Отговор
    Приятно е да слушаш как реват уркофилите !! уркофили, свиквайте, така ще бъде ! Браво ГЕНЕРАЛЕ наш !!

    21:25 09.06.2026

  • 167 Хихихи

    1 1 Отговор

    До коментар #163 от "Сатана Z":

    Тъй, тъй и при следващата размян на трупове пак ще са 4000 укри срещу 6 руски 😅

    21:26 09.06.2026

  • 168 гост

    1 0 Отговор

    До коментар #165 от "Сталин":

    Ами избиват ги но в.в путя е жив и здрав убиват обикновени раши

    21:26 09.06.2026

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