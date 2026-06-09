Министър Стоянов: България няма да предоставя повече оръжия на украинската армия

Не се предвижда България да предоставя повече оръжия на украинската армия, Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов.

Ясно вече заявихме, че войната в Украйна няма да бъде решена на бойното поле. Виждаме една позиционна война и колкото и въоръжение да се трупа, единственото, което се получава, е загуба на човешки животи, заяви Стоянов на пресконференция.

Време е да се седне на масата на преговори, време е да се търси справедлив мир, който да бъде определен от двете страни. Разбира се, ролята на Европейския съюз е изключително важна, посочи военният министър.