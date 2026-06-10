Георги Тошев поема шефски пост в БНТ, Мария Цънцарова също се завръща

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Овен
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Телец
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Близнаци
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Рак
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Риби
Риби (20.02 - 20.03)
Сутринта е възможно да почувствате умора, по-силна чувствителност или нужда от дистанция от шумни хора и разговори. Не се натоварвайте с чужди проблеми повече, отколкото е необходимо. Денят е подходящ за спокойна работа, грижа за себе си и подреждане на приоритетите. Вечерта ще Ви донесе усещане за тишина, разбиране и вътрешен баланс.
Водолей (21.01 - 19.02)
Денят ще Ви насочи към по-практични въпроси и необходимостта да подредите определени ангажименти. Сутрешните часове могат да донесат по-сериозна атмосфера или разговор, свързан с финанси и отговорности. Избягвайте да реагирате рязко, ако някой не споделя Вашата гледна точка. Последователността ще Ви помогне повече от импулсивните решения. Вечерта носи усещане за облекчение и повече вътрешно спокойствие.
Козирог (23.12 - 20.01)
Сериозният тон на деня ще Ви бъде по-близък и разбираем от обичайното. Ще успявате да виждате ясно кое е важно и кое само разсейва вниманието Ви. Въпреки това сутринта може да донесе напрежение в разговор или забавяне на планове. Вместо да се ядосвате, приемете, че някои неща изискват повече време и уточнения. Вечерта ще Ви донесе усещане за стабилност и добре свършена работа.
Стрелец (23.11 - 22.12)
Още от сутринта може да усетите, че хората около Вас са по-чувствителни или по-трудно приемат различно мнение. Добре е да избягвате остри реакции и прибързани изводи. Денят поставя акцент върху дома, личните ангажименти и темите, които изискват повече отговорност. Ще се справите по-леко, ако не се опитвате да бързате на всяка цена. Вечерта носи по-спокойна атмосфера и възможност за приятен разговор.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Ще усещате по-силно нуждата от искреност и яснота в отношенията. Сутринта може да донесе по-сериозен разговор или тема, която изисква повече зрялост и търпение. Не е необходимо да решавате всичко веднага. Денят е подходящ за концентрация, работа и довършване на нещо важно. Вечерта постепенно ще смекчи напрежението и ще Ви помогне да се почувствате по-спокойни в емоционален план.
Везни (24.09 - 23.10)
Атмосферата днес ще изисква повече търпение и внимание към дребните подробности. Възможно е сутринта да се появи объркване в график, разговор или служебна задача. Не позволявайте на чуждо напрежение да влияе на настроението Ви. Ще се справяте най-добре, когато действате спокойно и не се опитвате да угодите на всички едновременно. Вечерта носи приятна възможност да се отпуснете и да възстановите вътрешния си баланс.
Дева (24.08 - 23.09)
Сряда ще Ви накара да обърнете повече внимание на отношенията и начина, по който се разбирате с околните. Сутрешните часове могат да донесат по-сериозни разговори или усещане, че някой е по-критичен от обикновено. Не приемайте всяка дума като лична оценка. Денят е подходящ за подреждане на задачи, довършване на работа и въвеждане на повече ред в плановете Ви. Вечерта ще Ви помогне да се почувствате по-спокойни и уверени.
Лъв (24.07 - 23.08)
Днешният ден ще Ви подтиква да бъдете по-внимателни в думите и обещанията си. Някои разговори могат да се окажат по-напрегнати, особено ако всяка страна настоява да бъде разбрана веднага. Вместо да се стремите да контролирате ситуацията, опитайте да изслушате внимателно хората около Вас. Работата ще изисква повече търпение и организираност. Вечерта носи усещане за яснота и възможност да си върнете доброто настроение.
Рак (22.06 - 23.07)
Емоционалната атмосфера около Вас ще бъде по-сериозна и ще Ви кара да се замисляте за бъдещи решения. Сутринта може да Ви натовари с повече ангажименти или с усещането, че трябва да бъдете опора за другите. Опитайте да не пренебрегвате собствените си нужди. Денят е подходящ за спокойна работа, подреждане на планове и важни разговори без излишна драматичност. Вечерта ще внесе повече мекота и вътрешно спокойствие.
Близнаци (22.05 - 21.06)
Слънцето във Вашия знак Ви дава желание за движение и общуване, но днешният ден ще изисква повече сериозност и концентрация. Възможно е сутринта да възникне объркване около среща, информация или срок. Не бързайте да отговаряте емоционално на критика или забележка. Колкото по-подредено действате, толкова по-лесно ще избегнете напрежение. Вечерта е подходяща за тиха почивка и разговор с човек, който Ви разбира добре.
Телец (21.04 - 21.05)
Днес ще оценявате спокойните хора и ясните намерения повече от шумните обещания. Възможно е сутринта да почувствате дистанция в разговор или липса на достатъчно подкрепа от човек, на когото разчитате. Вместо да се затваряте в себе си, дайте време на ситуацията да се подреди естествено. Работата ще върви най-добре, когато действате последователно и без излишно напрежение. Вечерта носи по-спокойна атмосфера и повече сигурност в отношенията.
Овен (21.03 - 20.04)
Сутрешните часове могат да Ви се сторят по-бавни или натоварени с повече отговорности от обичайното. В разговорите е добре да избягвате рязък тон, особено ако усещате, че отсрещната страна не Ви разбира веднага. Денят изисква повече търпение към детайлите и внимателно подбрани думи. Не всяко забавяне е пречка — някои ситуации просто имат нужда от време. Вечерта постепенно ще донесе усещане за облекчение и вътрешен ред.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #15
07:49 10.06.2026
2 Ставай народе да ходиш на работа, че тия
Васил Филипов, шофьорът който се вряза с автомобила си в автобус от градския транспорт на "Челопешко шосе", живее със семейството си в общинско жилище. Това заяви пред БНР кметът на столичния район "Кремиковци" Лилия Донкова.
Тя поясни, че Филипов и близките му са заживели там, след като са купили апартамент на едно от децата на втората му съпруга. По думите й от Столична община са предприети мерки по извеждането им от общинското жилище. Донкова поясни, че по доходи, семейството на Филипов отговаря на критериите за общинско жилище.
Кметицата на Кремиковци отбеляза, че съдът не е разрешил извеждането на Филипов от общинското жилище с аргумента, че няма пречка той и близките му да живеят там, въпреки, че са купили жилище на детето си.
Донкова добави, че администрацията е направила предложение до Столичната община за изграждане на "Челопешко шосе" на пътни неравности и на повдигнати пешеходни пътеки, както и на камери за скорост на няколко места.
Припомняме, че НАП обяви, че започва проверка на имуществото на двамата водачи, причинили тежката катастрофа на "Челопешко шосе".
07:50 10.06.2026
3 Ужас
07:51 10.06.2026
4 Евала
07:55 10.06.2026
5 Защо ни наказваш, Господи!
О, НЕ!
Взимам сопата!
Коментиран от #11, #26
07:58 10.06.2026
6 иван костов
07:59 10.06.2026
7 Аврам Ивреина
08:00 10.06.2026
8 Трол
08:00 10.06.2026
9 Бай онзи
08:04 10.06.2026
10 Унаги
08:05 10.06.2026
11 Има
До коментар #5 от "Защо ни наказваш, Господи!":и по- лесен начин. Вземаш дистанционното и изключваш телевизора. Хем и ток ще пестиш...
Коментиран от #16
08:08 10.06.2026
12 Хмм
08:08 10.06.2026
13 Минавам само
08:08 10.06.2026
14 име
08:09 10.06.2026
15 Евала
До коментар #1 от "Пич":Тошев, Драго Чая, Воденичаров, Любенов - все отбрани юнаци с накривени калпаци.
Коментиран от #20, #32
08:10 10.06.2026
16 Ами
До коментар #11 от "Има":не е така, държавната телевизия се издържа изцяло от държавата, за да се бори против държавата и да се назначават разни телевизионни отпадъци, изхвърлени под обществен натиск
Коментиран от #37
08:11 10.06.2026
17 хитлер
08:15 10.06.2026
18 ЧеБурашка
08:22 10.06.2026
19 Елизабет Цветанова
08:22 10.06.2026
20 хер ФЛИК
До коментар #15 от "Евала":Ами те май никакви юнаци не са , а са си .....юнаЧКИ !
08:26 10.06.2026
21 Ха ха ха
08:29 10.06.2026
22 воденМАДАГАВУР
08:30 10.06.2026
23 Ало - Ало.....
08:30 10.06.2026
24 Уважаеми зИрители
08:32 10.06.2026
25 в кратце
08:32 10.06.2026
26 Съвет
До коментар #5 от "Защо ни наказваш, Господи!":Просто не гледай БНТ!
С цън мрън отвращава зрителите.
08:33 10.06.2026
27 Тартаковер
08:33 10.06.2026
28 Мъж мечта
Коментиран от #38
08:34 10.06.2026
29 Само Питам
Коментиран от #36
08:34 10.06.2026
30 Срам
08:37 10.06.2026
31 Очевидец
08:37 10.06.2026
32 ХИПОтеза
До коментар #15 от "Евала":Как никой 0т изброените , не е намерил време да се ОЖЕНИ ? А може би и да се Омъжи / според предпочитанията де , все пак сме в новите модерно-либерални времена/ !
08:37 10.06.2026
33 Директор на Национална телевизия
08:39 10.06.2026
34 глоги
08:40 10.06.2026
35 Жаба Кикерица
Коментиран от #40, #42
08:40 10.06.2026
36 И двамата са
До коментар #29 от "Само Питам":От един дол дренки. Директорката и тя. Но аз така и така не ги гледам. Няма смисъл както рекъл оня.
08:43 10.06.2026
37 И какво
До коментар #16 от "Ами":от това. Ти избираш какво да правиш с дистанционното не само за БНТ, БТВ, НОВА ...Откакто не ги гледам кръвното ми е нормално, спя спокойно, забавлявам се и имам много време за приятни неща.
08:44 10.06.2026
38 Двуок ЦИКЛОП
До коментар #28 от "Мъж мечта":Ааааа , не са глупави.
Вижте мис Бикини как успя да убеди бат Бойко да и даде къща с бутик в Барселона !
Бихте ли я нарекли глупава ? Умела и професионална - ДА , но не и глупава. Добра почивка и кеф си уреди в испанско. ГАРАНТИРАНО от ....тиквата ли ?
08:44 10.06.2026
39 ПЪГУОШ
08:46 10.06.2026
40 Ми те вече върнаха една "хубавица"
До коментар #35 от "Жаба Кикерица":Доста дълго време я нямаше на екрана обаче пак цъфна като я видя и прехвърлям канала.
08:46 10.06.2026
41 Перо
08:49 10.06.2026
42 Кикерица защо беше изгонена от жаба
До коментар #35 от "Жаба Кикерица":Националната телевизия да изтърве такова готино парче. Заради една жаба. Това е голяма тъпотия. Обаче.
08:55 10.06.2026
43 Основното нещо за един говорител е
09:03 10.06.2026