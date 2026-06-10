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Георги Тошев поема шефски пост в БНТ, Мария Цънцарова също се завръща

Георги Тошев поема шефски пост в БНТ, Мария Цънцарова също се завръща

10 Юни, 2026 07:47 2 505 43

  • георги тошев-
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  • btv

Журналистът вече около седмица разработва своя мащабен план за бъдещето на националната медия

Георги Тошев поема шефски пост в БНТ, Мария Цънцарова също се завръща - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Популярният журналист и автор на документални книги Георги Тошев, който години наред беше едно от емблематичните лица на bTV, ще бъде назначен за нов програмен директор на Българската национална телевизия (БНТ). Кандидатурата му за ключовата позиция в обществената медия вече е одобрена и предстои да бъде гласувана от Управителния съвет на телевизията, пише plovdiv24.bg.

Информацията за сериозната рокада в държавната телевизия бе предоставена от сайта Lupa.bg, позовавайки се на няколко независими свои източника. Назначението на известния журналист е одобрено от генералния директор на БНТ Милена Милотинова, която лично е отправила поканата към него. Въпреки че в Управителния съвет се е усетило известно напрежение около неговата кандидатура и някои от членовете са били категорично против, по всяка вероятност Тошев ще поеме поста.

Амбициозният план за програмни промени

Журналистът вече около седмица разработва своя мащабен план за бъдещето на националната медия. Намеренията на Георги Тошев включват ключови промени в сегашното програмно съдържание на телевизията, както и привличането на доказани и популярни имена от българския ефир в редиците на БНТ. Самият той споделя, че целта му е да се опита да наложи златните стандарти на световната медия BBC в ефира на обществената телевизия, като за целта планира да обяви конкурси за нови външни и вътрешни продукции.

Привличане на емблематични журналисти в ефира

В медийните среди се твърди, че едно от първите нови попълнения в държавната телевизия ще бъде журналистката Мария Цънцарова, която е близка приятелка на Тошев от години. Бъдещият програмен директор вече е обещал на своята колежка, че ще получи собствено обзорно предаване. То е планирано да се излъчва всяка неделя следобед, като по този начин ще влезе в директна конкуренция с утвърдените формати "120 минути" по bTV и "На фокус" с Лора Крумова по NOVA.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    46 2 Отговор
    Тюууу....... само правоверни рендерасти и ЛГБТ активистки в това БНТ...!!!???

    Коментиран от #15

    07:49 10.06.2026

  • 2 Ставай народе да ходиш на работа, че тия

    32 0 Отговор
    трябва да се издържат на нашия гръб


    Васил Филипов, шофьорът който се вряза с автомобила си в автобус от градския транспорт на "Челопешко шосе", живее със семейството си в общинско жилище. Това заяви пред БНР кметът на столичния район "Кремиковци" Лилия Донкова.

    Тя поясни, че Филипов и близките му са заживели там, след като са купили апартамент на едно от децата на втората му съпруга. По думите й от Столична община са предприети мерки по извеждането им от общинското жилище. Донкова поясни, че по доходи, семейството на Филипов отговаря на критериите за общинско жилище.
    Кметицата на Кремиковци отбеляза, че съдът не е разрешил извеждането на Филипов от общинското жилище с аргумента, че няма пречка той и близките му да живеят там, въпреки, че са купили жилище на детето си.

    Донкова добави, че администрацията е направила предложение до Столичната община за изграждане на "Челопешко шосе" на пътни неравности и на повдигнати пешеходни пътеки, както и на камери за скорост на няколко места.

    Припомняме, че НАП обяви, че започва проверка на имуществото на двамата водачи, причинили тежката катастрофа на "Челопешко шосе".

    07:50 10.06.2026

  • 3 Ужас

    39 1 Отговор
    ЛГБТ превзема националната обществената ТВ, която се издържа от данъците на хората!

    07:51 10.06.2026

  • 4 Евала

    8 13 Отговор
    на Цънцара !

    07:55 10.06.2026

  • 5 Защо ни наказваш, Господи!

    41 1 Отговор
    Защо? Тъкмо се поуспокоихме от истериите на църцата, сега пак психически тормоз!
    О, НЕ!
    Взимам сопата!

    Коментиран от #11, #26

    07:58 10.06.2026

  • 6 иван костов

    32 0 Отговор
    Цънцарова започва там, където журналистиката свършва! Нищо чудно да я вземат в БНТ! Може и агент Ивайло да привлекат.

    07:59 10.06.2026

  • 7 Аврам Ивреина

    31 1 Отговор
    Цънцарова като каква? Политкомисар може би, или отговорник по жълтите павета, защото тя журналист не е.

    08:00 10.06.2026

  • 8 Трол

    19 2 Отговор
    Колкото повече гледам БНТ, толкова повече се чудя какво не харесват хората на БТВ и на Нова.

    08:00 10.06.2026

  • 9 Бай онзи

    26 1 Отговор
    Нов бардак.......шуробаджанак!!!

    08:04 10.06.2026

  • 10 Унаги

    21 1 Отговор
    Ами да, така е.., местресите получават постове, останалите марш на борсата 😀

    08:05 10.06.2026

  • 11 Има

    20 0 Отговор

    До коментар #5 от "Защо ни наказваш, Господи!":

    и по- лесен начин. Вземаш дистанционното и изключваш телевизора. Хем и ток ще пестиш...

    Коментиран от #16

    08:08 10.06.2026

  • 12 Хмм

    12 2 Отговор
    да очакваме и кзекуции в ефир, нали костовистката милотинова е директор, всички от студентската стачка се изредиха - янкова, кошлуков, сега милотинова дето харесва обезглавяване в ефир

    08:08 10.06.2026

  • 13 Минавам само

    15 0 Отговор
    да повъpнa с кеф! 🤮🤮🤮

    08:08 10.06.2026

  • 14 име

    14 0 Отговор
    Ужас, то и без това бнова тв, босфор тв и бнт да леш, ся още по-голям леш.

    08:09 10.06.2026

  • 15 Евала

    17 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Тошев, Драго Чая, Воденичаров, Любенов - все отбрани юнаци с накривени калпаци.

    Коментиран от #20, #32

    08:10 10.06.2026

  • 16 Ами

    17 0 Отговор

    До коментар #11 от "Има":

    не е така, държавната телевизия се издържа изцяло от държавата, за да се бори против държавата и да се назначават разни телевизионни отпадъци, изхвърлени под обществен натиск

    Коментиран от #37

    08:11 10.06.2026

  • 17 хитлер

    18 1 Отговор
    С какво нашият народ заслужи да бъде тормозен от истеричната цънцърова? Моля ви не въреште тази глупост тъкмо хората си отдъхнаха от опулената и злобна мисирка.

    08:15 10.06.2026

  • 18 ЧеБурашка

    10 1 Отговор
    Тя, Марчето, е една отявлена охладена супа от свински крачета с чесън...

    08:22 10.06.2026

  • 19 Елизабет Цветанова

    4 0 Отговор
    Рано тази сутрин изпих на спиридонката битата сметана доста е вкусна. Сега започвам да уча за изпитите. Някакси повече акъл започва да ми идва като изпия млякото на някой мъж. Анита от почивка също така е учила , доцента всяка сутрин и всяка вечер е бил в нейната квартира. 🤭🤣🤭

    08:22 10.06.2026

  • 20 хер ФЛИК

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Евала":

    Ами те май никакви юнаци не са , а са си .....юнаЧКИ !

    08:26 10.06.2026

  • 21 Ха ха ха

    6 1 Отговор
    Щом се завръща Цънцарова, това означава за мен че нищо не се е променило след последните избори. Но съм сигурен, че ще дочакам момента когато ще ни уврат кратуните и ще дадем власт на Възраждане. Там са честни хора и това се вижда още преди да ги чуеш да заговорят. И каквото обещаят ще го изпълнят.

    08:29 10.06.2026

  • 22 воденМАДАГАВУР

    10 0 Отговор
    Тъкмо я забравихме тази Цънцарка , а те ни я връщат обратно ! Защо ?

    08:30 10.06.2026

  • 23 Ало - Ало.....

    9 0 Отговор
    Хайде , няма нужда !

    08:30 10.06.2026

  • 24 Уважаеми зИрители

    9 0 Отговор
    Едно лице което ви наричаше така дойде от една друга телевизия при предишното ръководство обаче и това ръководство не пада по долу и води и то ново попълнение което дано не почне да ви нарича и то драги зИрители както предишното попълнение. Защото зрителите не са зИрители. Все пак.

    08:32 10.06.2026

  • 25 в кратце

    6 0 Отговор
    Мария Цънцарова също се завръща,за да се цънцари.

    08:32 10.06.2026

  • 26 Съвет

    11 0 Отговор

    До коментар #5 от "Защо ни наказваш, Господи!":

    Просто не гледай БНТ!
    С цън мрън отвращава зрителите.

    08:33 10.06.2026

  • 27 Тартаковер

    10 0 Отговор
    Защо махнаха само Цънцарова , Йочев го оставиха ? Защото той е кротък , миловиден и неконфликтен , а тя беше изтъкана от злоба , омраза и агресия / то само към определени хора / !

    08:33 10.06.2026

  • 28 Мъж мечта

    3 0 Отговор
    Има ли още балъци които да плащат почивки на най глупавите българки 🤭🤣🤭🤣

    Коментиран от #38

    08:34 10.06.2026

  • 29 Само Питам

    8 0 Отговор
    Толкова ли се мразят , че връщат Тошев и Цънцарова ?

    Коментиран от #36

    08:34 10.06.2026

  • 30 Срам

    7 0 Отговор
    Тоя и дружката му ще окепазят БНТ !

    08:37 10.06.2026

  • 31 Очевидец

    4 0 Отговор
    Аз БНТ НЕ ГЛЕДАМ

    08:37 10.06.2026

  • 32 ХИПОтеза

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Евала":

    Как никой 0т изброените , не е намерил време да се ОЖЕНИ ? А може би и да се Омъжи / според предпочитанията де , все пак сме в новите модерно-либерални времена/ !

    08:37 10.06.2026

  • 33 Директор на Национална телевизия

    5 1 Отговор
    Трябва да се назначава от правителството. За сега нещата изглеждат безотговорни. Защото по делата ще ги познаете. Ако някой може да му хрумне да прави експерименти прави сметка какъв ръководител е.

    08:39 10.06.2026

  • 34 глоги

    1 1 Отговор
    генералнАТА директорКА на БНТ - Милена Милотинова,

    08:40 10.06.2026

  • 35 Жаба Кикерица

    6 0 Отговор
    Явно телевизията много мрази своите зрители , щом ще връща Цънцарова !

    Коментиран от #40, #42

    08:40 10.06.2026

  • 36 И двамата са

    6 0 Отговор

    До коментар #29 от "Само Питам":

    От един дол дренки. Директорката и тя. Но аз така и така не ги гледам. Няма смисъл както рекъл оня.

    08:43 10.06.2026

  • 37 И какво

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ами":

    от това. Ти избираш какво да правиш с дистанционното не само за БНТ, БТВ, НОВА ...Откакто не ги гледам кръвното ми е нормално, спя спокойно, забавлявам се и имам много време за приятни неща.

    08:44 10.06.2026

  • 38 Двуок ЦИКЛОП

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Мъж мечта":

    Ааааа , не са глупави.
    Вижте мис Бикини как успя да убеди бат Бойко да и даде къща с бутик в Барселона !
    Бихте ли я нарекли глупава ? Умела и професионална - ДА , но не и глупава. Добра почивка и кеф си уреди в испанско. ГАРАНТИРАНО от ....тиквата ли ?

    08:44 10.06.2026

  • 39 ПЪГУОШ

    1 0 Отговор
    А защо не - Цанцарката - ПРЕЗИДЕНТ ? Толкова ли сме паднали откъм човешки потенциал ?

    08:46 10.06.2026

  • 40 Ми те вече върнаха една "хубавица"

    4 0 Отговор

    До коментар #35 от "Жаба Кикерица":

    Доста дълго време я нямаше на екрана обаче пак цъфна като я видя и прехвърлям канала.

    08:46 10.06.2026

  • 41 Перо

    4 0 Отговор
    Това е най-голямата тъпотия! Джендърията е навързана като свински черва! Нали Цънцарова се хвалеше колко е велика в СУ, а сега тича към БНТ през глава! Простотията и селянията нямат край!

    08:49 10.06.2026

  • 42 Кикерица защо беше изгонена от жаба

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Жаба Кикерица":

    Националната телевизия да изтърве такова готино парче. Заради една жаба. Това е голяма тъпотия. Обаче.

    08:55 10.06.2026

  • 43 Основното нещо за един говорител е

    0 0 Отговор
    Да е красив. Защото какъв друг да е. Никой не иска да гледа грозни хора по телевизията не стига че ги гледа на улицата обаче на улицата няма как. Ето защо телевизията трябва да се ръководи от мъже за да няма некрасиви жени на екрана първото което е. Обаче те като си завиждат и край. Викат си аз не искам по красиви от мен да има на екрана и по света.

    09:03 10.06.2026