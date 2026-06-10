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Тръмп: Иран имаше шанс да подпише споразумение и да оцелее. Сега ще плати висока цена

Тръмп: Иран имаше шанс да подпише споразумение и да оцелее. Сега ще плати висока цена

10 Юни, 2026 16:26 2 991 41

  • иран-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • израел-
  • близък изток

Американският президент добави, че се доближава до това да нареди нови удари срещу иранските електроцентрали и мостове

Тръмп: Иран имаше шанс да подпише споразумение и да оцелее. Сега ще плати висока цена - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес заяви, че е отнело твърде дълго време на Техеран да договори споразумение и сега “ще платят висока цена”, след като Иран и САЩ си размениха удари в региона въпреки усилията за продължаване на преговорите, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

“Иран само преговаря и не действа”, написа Тръмп в социалните мрежи. “Отнема им твърде дълго време да договорят споразумение, което ще бъде страхотно за тях, сега ще платят висока цена!”, добави той.

В интервю за “Фокс нюз” американският президент добави, че се доближава до това да нареди нови удари срещу иранските електроцентрали и мостове, ако Техеран не пожелае да подпише споразумението.

Коментарите на Тръмп идват на фона на информация от запознат със ситуацията официален представител, който каза пред Ройтерс, че катарски преговарящи са пътували до Техеран тази сутрин в опит да финализират споразумението след консултации със САЩ.

Запитан за последните ирански удари по-рано днес срещу американски военни бази в Йордания, Кувейт и Бахрейн, които бяха нанесени в отговор на американски атаки срещу ирански цели в Ормузкия проток, Тръмп каза пред “Фокс нюз”, че Техеран е имал шанс да подпише споразумение и да оцелее, както и че той може да продължи с още удари заради бавния темп на преговорите.

Рано тази сутрин американското Централно командване на въоръжените сили (СЕНТКОМ), отговарящо за региона, обяви, че американските “самозащитни удари” срещу Иран са “изпълнени”.

Докато преговорите за дългосрочно споразумение са в застой от седмици, Тръмп многократно писа публикации в социалните медии, редувайки се да заплашва Иран с „по-нататъшни военни действия“ и да твърди, че сделката е неизбежна, отбелязва ДПА.

България нееднократно е изразявала своята позиция на безпокойство относно ядрената програма на Иран, както и ракетна програма на Техеран, чийто обсег би достигнал и Европа. Многократно сме изразявали и тревога за деструктивната роля на Иран в региона. Именно в този контекст сме силно обезпокоени от военната ескалация в региона. Наш основен приоритет е сигурността на българските граждани, се казва в позиция на българското МВнР, след като САЩ и Израел започнаха пълномащабни военни действия срещу режима в Иран.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И да си луд

    59 12 Отговор
    Не е лесно.

    Коментиран от #31

    16:29 10.06.2026

  • 2 Атом

    19 75 Отговор
    А дано . Тия иранци терористи трябва час по скоро да бъдат унищожени

    16:30 10.06.2026

  • 3 Сатана Z

    53 16 Отговор
    Тихо бе, военнопрестъпник едноух!

    16:30 10.06.2026

  • 4 Последния Софиянец

    58 15 Отговор
    Вече става за смях.

    16:31 10.06.2026

  • 5 Хи хи хи . Голям майтап !

    67 12 Отговор
    Евреите водят за носа миротвореца , правят го за смях и той стана по смешен от клоуна !!!!

    16:32 10.06.2026

  • 6 хъхъ

    49 16 Отговор
    Идиот Тръмп, Иран победи, а ти още не си го разбрал. Американските военни части да напускат региона.

    16:32 10.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Бай Дън

    50 11 Отговор
    Пак ли бе? Ма то цената е плащаме ние май! И всичко заради нескопосаната ти политика! Не забравяй утре почва световното да не ревете!

    Коментиран от #14

    16:34 10.06.2026

  • 10 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    11 44 Отговор
    Да дават урана
    Иначе Биби почва да ги бъхти

    16:34 10.06.2026

  • 11 Разбирач

    17 11 Отговор
    Дончо, викни Биби и му се извини, той ще помогне, че сте много слаби иначе

    16:35 10.06.2026

  • 12 ТРЪМП СТРАШНИИ

    13 32 Отговор
    Бомби Путин
    Бомби Иран
    Нема кой да го спре.

    16:35 10.06.2026

  • 13 Кустурица

    30 9 Отговор
    Я бре тоз от кой филм излиза та ги дрънка тея неща. :-D :-D :-D :-D :-D

    16:36 10.06.2026

  • 14 Последния Софиянец

    19 20 Отговор

    До коментар #9 от "Бай Дън":

    Имам приятел бензинджия, каза да се готвим за 3.50 нафтата

    16:36 10.06.2026

  • 15 Неразбрал

    42 5 Отговор
    Абе някои да ми обясни , защо евреискитенацисти бомбят всеки път Ливан , Иран , Газа .......когато вече уж рижавия пират казва , че ще подписват мир , тия по големи пирати ли са от него ?????????

    16:36 10.06.2026

  • 16 Сатана Z

    35 9 Отговор
    Знаете ли колко струва бензинът в Иран? 16 щатски цента след покачването на цената.

    Коментиран от #29, #30

    16:37 10.06.2026

  • 17 матю хари

    11 37 Отговор
    Зеленски: Русия имаше шанс да подпише споразумение и да оцелее. Сега ще плати висока цена.

    Коментиран от #35

    16:37 10.06.2026

  • 18 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    8 17 Отговор
    Пак ша ви БЪХТЯ
    Нема повече да ви чакам.

    16:37 10.06.2026

  • 19 Докато Израел не изчезне от картата

    37 8 Отговор
    На света , няма да има мир във близкия изток !!!

    16:38 10.06.2026

  • 20 Българин

    7 33 Отговор
    Съдбата на челмите най-после се реши. Тая вече ядреното слънце ще ги изпрати директно при Аллах. Или някъде около него.

    Коментиран от #28

    16:38 10.06.2026

  • 21 Сатана Z

    25 5 Отговор
    Още един танкер гори край бреговете на Оман. Не е ясно чий е, но е ясно, че войната с танкерите продължава.

    Тръмп заплашва Иран в социалните мрежи, че ще плати за „забавянето на сделката“. Очевидно иранските ракети са паднали някъде през нощта.

    16:41 10.06.2026

  • 22 Сатана Z

    16 4 Отговор
    Загуби на американските военновъздушни сили във войната с Иран, 28 февруари – 8 юни 2026 г.признати от Пентагона

    — 1 F-35, на стойност 110 милиона долара, ударен от иранска зенитна ракета
    — 3 F-15E, на стойност 90 милиона долара всеки, свалени над Кувейт/Иран
    — 1 A-10 — разби се по време на спасителна операция на екипажа в Иран
    — 1 AH-64, на стойност 35 милиона долара, свален от Иран над Ормузкия проток
    — 1 самолет E-3 Sentry AWACS, на стойност 700 милиона долара, унищожен по време на атака срещу летище
    — Унищожени са 2+ танкера KC-135, 7 повредени
    — Унищожени са 28 дрона MQ-9 Reaper и 1 дрон MQ-1C
    — 1 MQ-4C Triton, на стойност 250 милиона долара
    — 2 самолета MC-130J Commando II, на стойност 100 милиона долара всеки
    — 1 HH-60M хеликоптер в Ирак
    — 1 хеликоптер HH-60W повреден над Иран
    — 2 хеликоптера CH-47 Chinook на стойност 50 милиона долара всеки
    — 4 хеликоптера AH-MH Little Bird

    Коментиран от #25

    16:45 10.06.2026

  • 23 До два дни

    11 3 Отговор
    подписваме окончателно примирие, което ще е страхотно за Иран, който наистина се помоли за него. Очаквам нещо подобно до 24 часа да пусне, че нещата на борсите започват да стават леко депресиращи, особено ако им се пукне ентусиазма на някои, че центровете за данни вече ще ги мерят в стотици декари застроена площ дневно.

    16:53 10.06.2026

  • 24 Сатана Z

    24 4 Отговор
    🇮🇷🇺🇸 Иранският посланик в Москва реагира на вчерашната атака на САЩ срещу Сирик: „Дори монголите не са унищожавали водоизточници, когато са атакували градове.“

    Казем Джалали, посланик на Ислямска република Иран: „Международната общност не трябва да мълчи пред умишлените атаки на САЩ и ционисткия режим срещу градската и гражданската инфраструктура на Иран.

    Атаката срещу водохранилища и основна инфраструктура, освен че е грубо нарушение на международното хуманитарно право, представлява престъпление срещу цивилно население, извършено с намерението да се подкопае животът им в навечерието на горещия сезон.

    Сегашното варварство е безпрецедентно в историята – дори монголите не са унищожавали водоизточници, когато са атакували градове.“

    16:55 10.06.2026

  • 25 Клати Курти

    5 4 Отговор

    До коментар #22 от "Сатана Z":

    Звучи ми добре ,да продължават в същия дух !

    17:08 10.06.2026

  • 26 Хитлер....... казах !!!!!!

    18 3 Отговор
    Трябваше ми още една година иииии всичкото евреин .....на САПУН ! Нямаше да правят бели тия пакостници които ме емитират !!!!!!

    17:09 10.06.2026

  • 27 Анонимен

    18 3 Отговор
    Той си е в родината вие сте дошли от другия край на света

    17:09 10.06.2026

  • 28 оня с коня

    7 3 Отговор

    До коментар #20 от "Българин":

    Тихоо !Тихо бе тъмнолилав ,иранците имат вече ядрена бомба въпрос на време е да я тестват в пустинята !

    17:10 10.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 дааа

    3 7 Отговор

    До коментар #16 от "Сатана Z":

    бензина е 0.16$ , но хляба и водата са по 5$. Така че е време да се запитат, кое предпочитат да пият

    17:17 10.06.2026

  • 31 Кой петриханец го е казал?

    6 7 Отговор

    До коментар #1 от "И да си луд":

    "Многократно сме изразявали и тревога за деструктивната роля на Иран в региона."

    17:18 10.06.2026

  • 32 Горски

    14 4 Отговор
    В Библията пише, че евреите са били в плен на Египет и по-късно на Вавилон. Да не станат пленници за трети път, сега на Иран (Персия)? Британия е раковото образувание на света, а САЩ и Израел са метастазите. Време е планетата Земя да бъде излекувана. Отдавна държавата - терорист Израел, трябваше да бъде закрита! Ама колко са велики. Едни 5-6 милиона щели да смажат 80 милионен Иран. Че тия са нищо без американски пари и оръжие. Всяка година САЩ им дават 10 милиарда ей така, за нищо. Отделно безплатно оръжие, припаси. Едни ракети за ПВО няма да имат ако САЩ не им доставят. Сателитно разузнаване и управление, всичко е от САЩ. Нетаняху е мразен от израелци, араби и перси. В Европа също го ненавиждат. Даже Тръмп го нарече з-к. Единственото спасение за Нетаняху е войната да продължи. В същото положение е и Зеленски в Украйна.

    17:25 10.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Някой

    7 1 Отговор
    Да видим вие какво ще платите. Светът доволно потрива ръце. Ще има шамари по американци и израелци!

    17:38 10.06.2026

  • 35 Някой

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "матю хари":

    Тъпо, плоско, и най-вече - невярно.

    17:41 10.06.2026

  • 36 Баба Гошка

    7 1 Отговор
    Тоз от врат еняк съвсем изкукка. Много на сериозно се взема. Хората могат и без електроцентрали и мостове, но ОАЕтата също ще се върнат на камилитте, из срраеел и те ще го поемат и света ще се лиши от петрол газ и торрове от залива, а ТрЪмПака ще усети народната лУбофф заради цената на горивата.

    17:44 10.06.2026

  • 37 Тити

    2 1 Отговор
    За кой ли път???

    17:46 10.06.2026

  • 38 Мишел

    7 1 Отговор
    Празноглав самохвалко.
    Не очаквайте САЩ да притискат Иран, който изнася за Китай 90% от своя нефт. Китай, Русия и Северна Корея са достатъчно силни и няма да позволят на САЩ да тормозят Иран.

    17:47 10.06.2026

  • 39 смешен, по смешен, най см.

    6 1 Отговор
    тръмп

    17:49 10.06.2026

  • 40 Механик

    6 1 Отговор
    Ми те не "платиха ли сметката"? Нали беше унищожил цивилизацията им и им бе взел урана?
    Ко стана, разбираш ли?
    Малеее, пак ли ша го побеждаваш тоя Иран бе?
    Ка ти не омръзна?

    17:54 10.06.2026

  • 41 рубио

    1 0 Отговор
    Този кретен ми е безкрайно скучен вече

    18:15 10.06.2026