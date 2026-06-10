Тръмп: Иран имаше шанс да подпише споразумение и да оцелее. Сега ще плати висока цена

Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес заяви, че е отнело твърде дълго време на Техеран да договори споразумение и сега “ще платят висока цена”, след като Иран и САЩ си размениха удари в региона въпреки усилията за продължаване на преговорите, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
“Иран само преговаря и не действа”, написа Тръмп в социалните мрежи. “Отнема им твърде дълго време да договорят споразумение, което ще бъде страхотно за тях, сега ще платят висока цена!”, добави той.
В интервю за “Фокс нюз” американският президент добави, че се доближава до това да нареди нови удари срещу иранските електроцентрали и мостове, ако Техеран не пожелае да подпише споразумението.
Коментарите на Тръмп идват на фона на информация от запознат със ситуацията официален представител, който каза пред Ройтерс, че катарски преговарящи са пътували до Техеран тази сутрин в опит да финализират споразумението след консултации със САЩ.
Запитан за последните ирански удари по-рано днес срещу американски военни бази в Йордания, Кувейт и Бахрейн, които бяха нанесени в отговор на американски атаки срещу ирански цели в Ормузкия проток, Тръмп каза пред “Фокс нюз”, че Техеран е имал шанс да подпише споразумение и да оцелее, както и че той може да продължи с още удари заради бавния темп на преговорите.
Рано тази сутрин американското Централно командване на въоръжените сили (СЕНТКОМ), отговарящо за региона, обяви, че американските “самозащитни удари” срещу Иран са “изпълнени”.
Докато преговорите за дългосрочно споразумение са в застой от седмици, Тръмп многократно писа публикации в социалните медии, редувайки се да заплашва Иран с „по-нататъшни военни действия“ и да твърди, че сделката е неизбежна, отбелязва ДПА.
България нееднократно е изразявала своята позиция на безпокойство относно ядрената програма на Иран, както и ракетна програма на Техеран, чийто обсег би достигнал и Европа. Многократно сме изразявали и тревога за деструктивната роля на Иран в региона. Именно в този контекст сме силно обезпокоени от военната ескалация в региона. Наш основен приоритет е сигурността на българските граждани, се казва в позиция на българското МВнР, след като САЩ и Израел започнаха пълномащабни военни действия срещу режима в Иран.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И да си луд
Коментиран от #31
16:29 10.06.2026
2 Атом
16:30 10.06.2026
3 Сатана Z
16:30 10.06.2026
4 Последния Софиянец
16:31 10.06.2026
5 Хи хи хи . Голям майтап !
16:32 10.06.2026
6 хъхъ
16:32 10.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Бай Дън
Коментиран от #14
16:34 10.06.2026
10 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Иначе Биби почва да ги бъхти
16:34 10.06.2026
11 Разбирач
16:35 10.06.2026
12 ТРЪМП СТРАШНИИ
Бомби Иран
Нема кой да го спре.
16:35 10.06.2026
13 Кустурица
16:36 10.06.2026
14 Последния Софиянец
До коментар #9 от "Бай Дън":Имам приятел бензинджия, каза да се готвим за 3.50 нафтата
16:36 10.06.2026
15 Неразбрал
16:36 10.06.2026
16 Сатана Z
Коментиран от #29, #30
16:37 10.06.2026
17 матю хари
Коментиран от #35
16:37 10.06.2026
18 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Нема повече да ви чакам.
16:37 10.06.2026
19 Докато Израел не изчезне от картата
16:38 10.06.2026
20 Българин
Коментиран от #28
16:38 10.06.2026
21 Сатана Z
Тръмп заплашва Иран в социалните мрежи, че ще плати за „забавянето на сделката“. Очевидно иранските ракети са паднали някъде през нощта.
16:41 10.06.2026
22 Сатана Z
— 1 F-35, на стойност 110 милиона долара, ударен от иранска зенитна ракета
— 3 F-15E, на стойност 90 милиона долара всеки, свалени над Кувейт/Иран
— 1 A-10 — разби се по време на спасителна операция на екипажа в Иран
— 1 AH-64, на стойност 35 милиона долара, свален от Иран над Ормузкия проток
— 1 самолет E-3 Sentry AWACS, на стойност 700 милиона долара, унищожен по време на атака срещу летище
— Унищожени са 2+ танкера KC-135, 7 повредени
— Унищожени са 28 дрона MQ-9 Reaper и 1 дрон MQ-1C
— 1 MQ-4C Triton, на стойност 250 милиона долара
— 2 самолета MC-130J Commando II, на стойност 100 милиона долара всеки
— 1 HH-60M хеликоптер в Ирак
— 1 хеликоптер HH-60W повреден над Иран
— 2 хеликоптера CH-47 Chinook на стойност 50 милиона долара всеки
— 4 хеликоптера AH-MH Little Bird
Коментиран от #25
16:45 10.06.2026
23 До два дни
16:53 10.06.2026
24 Сатана Z
Казем Джалали, посланик на Ислямска република Иран: „Международната общност не трябва да мълчи пред умишлените атаки на САЩ и ционисткия режим срещу градската и гражданската инфраструктура на Иран.
Атаката срещу водохранилища и основна инфраструктура, освен че е грубо нарушение на международното хуманитарно право, представлява престъпление срещу цивилно население, извършено с намерението да се подкопае животът им в навечерието на горещия сезон.
Сегашното варварство е безпрецедентно в историята – дори монголите не са унищожавали водоизточници, когато са атакували градове.“
16:55 10.06.2026
25 Клати Курти
До коментар #22 от "Сатана Z":Звучи ми добре ,да продължават в същия дух !
17:08 10.06.2026
26 Хитлер....... казах !!!!!!
17:09 10.06.2026
27 Анонимен
17:09 10.06.2026
28 оня с коня
До коментар #20 от "Българин":Тихоо !Тихо бе тъмнолилав ,иранците имат вече ядрена бомба въпрос на време е да я тестват в пустинята !
17:10 10.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 дааа
До коментар #16 от "Сатана Z":бензина е 0.16$ , но хляба и водата са по 5$. Така че е време да се запитат, кое предпочитат да пият
17:17 10.06.2026
31 Кой петриханец го е казал?
До коментар #1 от "И да си луд":"Многократно сме изразявали и тревога за деструктивната роля на Иран в региона."
17:18 10.06.2026
32 Горски
17:25 10.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Някой
17:38 10.06.2026
35 Някой
До коментар #17 от "матю хари":Тъпо, плоско, и най-вече - невярно.
17:41 10.06.2026
36 Баба Гошка
17:44 10.06.2026
37 Тити
17:46 10.06.2026
38 Мишел
Не очаквайте САЩ да притискат Иран, който изнася за Китай 90% от своя нефт. Китай, Русия и Северна Корея са достатъчно силни и няма да позволят на САЩ да тормозят Иран.
17:47 10.06.2026
39 смешен, по смешен, най см.
17:49 10.06.2026
40 Механик
Ко стана, разбираш ли?
Малеее, пак ли ша го побеждаваш тоя Иран бе?
Ка ти не омръзна?
17:54 10.06.2026
41 рубио
18:15 10.06.2026