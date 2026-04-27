16 души загинаха при удари в Украйна и Русия в неделя

Удари в Украйна, в окупирана от Русия територия и в самата Русия през последното денонощие убиха най-малко 16 души.

Това съобщиха властите на двете страни вчера, когато 40-ата годишнина от ядрената катастрофа в Чернобил предизвика нови предупреждения за рисковете от атаки край централата по време на продължаващата повече от четири години руска инвазия в съседната страна, предаде АП.

Още новини от Украйна

Президентът на Украйна Володимир Зеленски отбеляза годишнината с предупреждение, че руските атаки крият риск историята да се повтори.

„Русия отново тласка света към ръба на причинена от човека катастрофа – руско-ирански шахеди редовно летят над централата, а един от тях удари защитната обвивка миналата година“, написа той във „Фейсбук“, имайки предвид проектираните в Иран дронове, които нанасят тежки щети от началото на пълномащабната война на Москва през февруари 2022 г.

„Светът не бива да позволява този ядрен тероризъм да продължава, а най-добрият начин е да принуди Русия да спре безразсъдните си атаки“, заяви Зеленски.

Руски удари с дронове и ракети по град Днепър убиха най-малко девет души, съобщи вчера областният ръководител Олександър Ганжа.

Един мъж беше убит при украински удар с дрон по пристанищния град Севастопол, в окупирания от Русия Крим, съобщиха вчера назначените от Москва власти. Русия анексира полуострова от Украйна през 2014 г. – ход, който по-голямата част от света смята за незаконен – и го използва като пункт за разгръщане и снабдяване по време на войната.

Леонид Пасечник, назначеният от Русия губернатор на украинската Луганска област – за която Русия по-рано този месец заяви, че е поставила изцяло под контрол, твърдение, отречено от Украйна – каза, че трима души са били убити при нощен украински удар с дрон по село, след като преди това съобщи за двама убити в ранните часове на събота.

Украйна не коментира нито едно от двете нападения, които Асошиейтед Прес не можа да провери по независим начин.

По-рано жена беше убита при украинска атака с дрон срещу руската гранична Белгородска област, съобщиха местните власти.

Украинските сили нанесоха удар и по петролна рафинерия в Ярославъл, дълбоко в руска територия, съобщи Генералният щаб на Украйна. Ударите предизвикаха пожари в обекта, който преработва 15 милиона тона петрол годишно и произвежда бензин, дизелово гориво и авиационно гориво за руската армия. Русия не коментира веднага.

Украйна разработи собствени дронове с голям обсег, които могат да достигат цели на около 1500 километра навътре в Русия.

Напоследък тя ги използва срещу руски петролни обекти, докато Москва се стреми да увеличи износа си, след като администрацията на Тръмп ѝ предостави временна дерогация от санкциите, за да облекчи ограниченията в доставките. Представители в Киев се оплакват, че Русия ще използва допълнителните приходи за нови оръжия, с които да нанася още по-тежки удари по Украйна.

Рафаел Гроси, генерален директор на Международната агенция за атомна енергия, повтори тревогите на Зеленски за Чернобил при посещение в Киев, като каза, че ремонтите по повредената външна защитна обвивка на централата трябва да започнат незабавно.

Оценките на МААЕ показват, че щетите, нанесени след удар миналата година, вече са компрометирали ключова функция за безопасност на конструкцията, каза той, като предупреди, че години бездействие може да увеличат опасността за първоначалния саркофаг под нея.

Европейската банка за възстановяване и развитие заяви, че ремонтите ще изискват най-малко 500 милиона евро.

Министърът на енергетиката Денис Шмигал заяви вчера, че ангажиментите на партньорите за финансиране на ремонтите в обекта възлизат на 100 милиона евро, или 108 милиона долара. Това е в допълнение към вече договорени 30 милиона евро, или 32 милиона долара.

Руският министър на отбраната Андрей Белоусов посети Северна Корея вчера за разговори със севернокорейския лидер Ким Чен-ун за бъдещото военно сътрудничество между двете страни.

Белоусов каза, че страните са се споразумели да „преведат военното сътрудничество на устойчива, дългосрочна основа“, съобщи руската държавна новинарска агенция РИА Новости.

По време на посещението той връчи руския орден „За храброст“ на корейски военнослужещи, служили в руската Курска област, където Украйна започна изненадващо нахлуване през август 2024 г.

Ким изпрати хиляди войници и големи оръжейни доставки в подкрепа на войната на Русия срещу Украйна.