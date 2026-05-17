С историческа възстановка почитат 150-ата годишнина от Бояджишкия бунт

17 Май, 2026 08:52 1 255 29

По случайност от масовото избиване е оцелял бащата на Джон Атанасов - Иван, който по-късно заминава за Америка

Снимка: БНР
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

С историческа възстановка и възпоменателна церемония днес ще бъде почетена 150-ата годишнина от Бояджишкия бунт, определян от историците като едно от най-трагичните събития в Априлската епопея.

Бунтът в село Бояджик е втората по мащаб акция в рамките на Сливенския революционен окръг, след действията на четата на Стоил войвода и Георги Дражев, оценяват историците. Бунтът започва на 11 май и завършва с избиването на над 200 души на 17 май, припомня историкът Христина Дженкова :

Започва обстрелване на селището, като най-напред ударите са насочени към черквата, където намират убежище много жени, деца и старци - повече от 200 човека. Като се разрушава черквата, те се разпръскват по уличките на селото, и вече навлиза редовната войска, заедно с башибозука, така започва едно избиване на мирното население.

По случайност от масовото избиване е оцелял бащата на Джон Атанасов - Иван, който по-късно заминава за Америка. Поклонението в памет на жертвите пред Паметника Априлец в село Бояджик ще започне в 11:00 часа, съобщиха организаторите от Община Тунджа.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 11 Ха Дано !

    5 7 Отговор
    И Тия !

    Да Станат !

    Герои !

    09:16 17.05.2026

  • 19 така е

    3 4 Отговор

    До коментар #16 от "Сайта,":

    Защото отговаря на истината !!! Кое точно не е вярно , с твоето криворазбрано чувство за гордост ?!

    Коментиран от #24

    09:58 17.05.2026

  • 20 Галина Колева

    9 5 Отговор
    В света има два народа ,които методично са избивани - ние българите и коренните народи на Америките. ПОКЛОН .

    10:02 17.05.2026

  • 23 Научи

    4 3 Отговор

    До коментар #15 от "Пецата":

    българския правопис, бе!

    10:18 17.05.2026

  • 24 Кое е

    4 3 Отговор

    До коментар #19 от "така е":

    така? Че щом си българин си мерзавец ли? Ти българин ли си?

    10:20 17.05.2026

  • 27 Якото турско "съжителство"

    14 2 Отговор
    Срещу кого в бунтът?
    Защо се разрушава черквата и избива мирното население?
    От къде и каква е тая редовната войска?
    Нищо не се разбира!
    А как иначе премълчаната и изкривена история на турския геноцид и зверства, да станат приемливи "съжителства"?!

    11:17 17.05.2026

  • 29 ОПЪЛЧЕНЦИТЕ НА ШИПКА 11 август 1877

    1 0 Отговор
    Нека носим йоще срама по челото,
    синила от бича, следи от теглото;
    нека спомен люти от дни на позор
    да висне кат облак в наший кръгозор;
    нека ни отрича исторйята, века,
    нека е трагично името ни; нека
    Беласица стара и новий Батак
    в миналото наше фърлят своя мрак;
    нека да ни сочат с присмехи обидни
    счупенте окови и дирите стидни
    по врата ни още от хомота стар;
    нека таз свобода да ни бъде дар!

    15:29 17.05.2026

