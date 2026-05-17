С историческа възстановка почитат 150-ата годишнина от Бояджишкия бунт

С историческа възстановка и възпоменателна церемония днес ще бъде почетена 150-ата годишнина от Бояджишкия бунт, определян от историците като едно от най-трагичните събития в Априлската епопея.
Бунтът в село Бояджик е втората по мащаб акция в рамките на Сливенския революционен окръг, след действията на четата на Стоил войвода и Георги Дражев, оценяват историците. Бунтът започва на 11 май и завършва с избиването на над 200 души на 17 май, припомня историкът Христина Дженкова :
Започва обстрелване на селището, като най-напред ударите са насочени към черквата, където намират убежище много жени, деца и старци - повече от 200 човека. Като се разрушава черквата, те се разпръскват по уличките на селото, и вече навлиза редовната войска, заедно с башибозука, така започва едно избиване на мирното население.
По случайност от масовото избиване е оцелял бащата на Джон Атанасов - Иван, който по-късно заминава за Америка. Поклонението в памет на жертвите пред Паметника Априлец в село Бояджик ще започне в 11:00 часа, съобщиха организаторите от Община Тунджа.
09:16 17.05.2026
29 ОПЪЛЧЕНЦИТЕ НА ШИПКА 11 август 1877
синила от бича, следи от теглото;
нека спомен люти от дни на позор
да висне кат облак в наший кръгозор;
нека ни отрича исторйята, века,
нека е трагично името ни; нека
Беласица стара и новий Батак
в миналото наше фърлят своя мрак;
нека да ни сочат с присмехи обидни
счупенте окови и дирите стидни
по врата ни още от хомота стар;
нека таз свобода да ни бъде дар!
15:29 17.05.2026