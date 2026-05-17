С историческа възстановка почитат 150-ата годишнина от Бояджишкия бунт

С историческа възстановка и възпоменателна церемония днес ще бъде почетена 150-ата годишнина от Бояджишкия бунт, определян от историците като едно от най-трагичните събития в Априлската епопея.

Бунтът в село Бояджик е втората по мащаб акция в рамките на Сливенския революционен окръг, след действията на четата на Стоил войвода и Георги Дражев, оценяват историците. Бунтът започва на 11 май и завършва с избиването на над 200 души на 17 май, припомня историкът Христина Дженкова :

Започва обстрелване на селището, като най-напред ударите са насочени към черквата, където намират убежище много жени, деца и старци - повече от 200 човека. Като се разрушава черквата, те се разпръскват по уличките на селото, и вече навлиза редовната войска, заедно с башибозука, така започва едно избиване на мирното население.

По случайност от масовото избиване е оцелял бащата на Джон Атанасов - Иван, който по-късно заминава за Америка. Поклонението в памет на жертвите пред Паметника Априлец в село Бояджик ще започне в 11:00 часа, съобщиха организаторите от Община Тунджа.