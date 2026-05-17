СЗО обяви извънредна ситуация заради огнището на ебола в Конго и Уганда

17 Май, 2026 08:31 1 498 18

СЗО обяви извънредна ситуация заради огнището на ебола в Конго и Уганда
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Световната здравна организация (СЗО) обяви извънредна ситуация в областта на общественото здраве от международно значение заради разпространението на ебола в Демократична република Конго (ДРК) и Уганда.

СЗО съобщи, че генералният директор на организацията Тедрос Аданом Гебрейесус е преценил, че огнището на ебола, причинено от вируса Бундибугио, представлява „извънредна ситуация в областта на общественото здраве с международно значение“ (PHEIC), макар засега да не отговаря на критериите за пандемична извънредна ситуация.

Според организацията решението цели да постави съседните държави в състояние на повишена готовност и да мобилизира международна подкрепа за овладяване на заразата.

Към събота в провинция Итури в североизточната част на ДР Конго са регистрирани осем лабораторно потвърдени случая, 246 предполагаеми случая и 80 предполагаеми смъртни случая в най-малко три здравни зони, посочи СЗО. Провинцията граничи с Уганда и Южен Судан.

Организацията съобщи още, че на 15 и 16 май в столицата на Уганда Кампала са били установени два лабораторно потвърдени случая, единият от които е завършил със смърт. По данни на СЗО двамата заразени са пътували от ДР Конго и между случаите не е установена пряка връзка.

Ебола е силно заразно и животозастрашаващо вирусно заболяване, което се предава чрез физически контакт и контакт с телесни течности.

Според германския институт „Роберт Кох“ смъртността при ебола може да достигне до 90% при липса на своевременно лечение.

По време на епидемията в Западна Африка през 2014–2015 г. от заболяването загинаха над 11 000 души.

Последното огнище на ебола в ДР Конго беше регистрирано през септември миналата година, когато 45 души починаха в провинция Касаи в югозападната част на страната. Това беше 16-ата епидемия от ебола в страната от 1976 г. насам, отбелязва БТА.


Конго (Демократична Република)
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Aлфа Вълкът

    23 0 Отговор
    Много са 8млрд, 3-4 стигат. Що имало Ел коли, що ни карат това, защо ни карат онова, ами защото до края на века ще изчерпим от известните ни находища
    100% от нефта
    90% пък от лития за батерии
    100% от кобалта пак заради батерии
    70% от медта
    100% от въглищата
    60% от алуминия
    80% от строителния пясък 🤯.
    Давай ковид, давай ебола, давай ханта, давай манта...

    Коментиран от #9

    08:52 17.05.2026

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    23 0 Отговор
    Иде новата пандемия,вече са готови и ваксините!🦍🦍🦍🥳🤣👍

    Коментиран от #10

    08:53 17.05.2026

  • 4 Артилерист

    27 1 Отговор
    Струва ми се за много вероятно да има връзка на тези новини за ебола с признанието на Тулси Габард за наличието на 120 американски биолаборатории по света. Тя е шеф на американското разузнаване и може да й се вярва.40 от тези лаборатории са били в Украйна. Защо, а? Сега те пак са интернирани около Русия в Грузия, Армения, Казахстан. Те са забранени в САЩ. Досега те са работили в пълна секретност по света, но интересно защо точно сега Тулси признава за съществуването им. Не вярвам да е само заради огромните пари, които са разходвани за дейността им. По-скоро може би има някакво отрезвяване в администрацията на Тръмп за престъпленията на демократите и общо на САЩ по света...

    Коментиран от #6

    09:07 17.05.2026

  • 5 Почват ни

    22 3 Отговор
    Няколко пЛандемии, няколко войни-договорняци, икономически, финансови, продоволствени и кризи с доставките... изобщо планът им да ни занулят "адженда 2030" вече избухва с пълна сила.

    09:13 17.05.2026

  • 6 А правиш ли връзка,

    16 1 Отговор

    До коментар #4 от "Артилерист":

    че на Боташа постави външна министърка, обслужваща C30 и gаvi?

    Коментиран от #12

    09:15 17.05.2026

  • 7 🏡България 🏡

    8 0 Отговор
    Започна се от ново иде страшното нещо купон да става

    09:46 17.05.2026

  • 8 Къде е Тръмп

    8 0 Отговор
    Който е толкова загрижен за човечеството и иска нобелова награда за мир . Да прати там един самолетоносач

    10:02 17.05.2026

  • 9 Хохо Бохо

    3 6 Отговор

    До коментар #2 от "Aлфа Вълкът":

    Луд си, честно. И как ще изчерпаме металите ве? На друга планета ли ще ги пратим? Аман от инбецили

    Коментиран от #15, #16

    10:02 17.05.2026

  • 10 Хохо Бохо

    3 5 Отговор

    До коментар #3 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Ако видиш някой умиращ от Ебола ще си първи на иглата ако ще половината ваксина да е от наночипове. Дано не ти се на ли ага да гледаш

    10:04 17.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Не...,

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "А правиш ли връзка,":

    не правя такава връзка. По-скоро, когато стане дума за уреждане на министри в правителството на преден план ми излизат министрите в правителството на Гюров-Нейнски, Игнатов и тн-после юпитата на просто Киро, след тях на сглобкота на ГЕРБ, ДПС и Подмяната и накрая тези на гербаджийската шайка в правителствата на мутрата Борисов. Всички те доведоха България до това състояние, от което вонята тепърва ще се разравя още по-всестранно и надълбоко.

    10:55 17.05.2026

  • 13 Отвъд зноя на африка

    3 1 Отговор
    Няма живот

    10:59 17.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Aлфа Bълкът

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Хохо Бохо":

    Първо говорим за находища, второ такъв филм да претопяваш метал до безкрай няма. Ако не си учил навремето и си цвете расло в саксия, не може да ти се помогне вече чадо.

    12:19 17.05.2026

  • 16 Aлфа Bълкът

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Хохо Бохо":

    Още нещо, ако си мислиш, че земното ядро изхвърля мед и алуминий си по-зле отколкото предполагах.

    12:23 17.05.2026

  • 17 Зелен миризлив пор

    0 1 Отговор
    Всички пари за мен, ония да пият аспирин.

    12:29 17.05.2026

  • 18 Ивермектин

    0 1 Отговор
    Тоя път ще дразнят до 18.05.26 да се сее истерия и паника, тогава СЗО асамблея, ще мъчи пандемичното споразумение за несъгласните страни. При обявяване на пандемия, автоматично локдауни с КПП, затворени граници, глад, страх, извънредно положение и принудително ваксинации, медицинската хунта взема властта ЗАВИНАГИ. Това ще се казва Едно здраве. Но ваксините мРНК са експериментална генна терапия, която с КОВИД-19 се провали и ще се провалят, отново и отново.

    13:26 17.05.2026