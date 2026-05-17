СЗО обяви извънредна ситуация заради огнището на ебола в Конго и Уганда

Световната здравна организация (СЗО) обяви извънредна ситуация в областта на общественото здраве от международно значение заради разпространението на ебола в Демократична република Конго (ДРК) и Уганда.
СЗО съобщи, че генералният директор на организацията Тедрос Аданом Гебрейесус е преценил, че огнището на ебола, причинено от вируса Бундибугио, представлява „извънредна ситуация в областта на общественото здраве с международно значение“ (PHEIC), макар засега да не отговаря на критериите за пандемична извънредна ситуация.
Според организацията решението цели да постави съседните държави в състояние на повишена готовност и да мобилизира международна подкрепа за овладяване на заразата.
Към събота в провинция Итури в североизточната част на ДР Конго са регистрирани осем лабораторно потвърдени случая, 246 предполагаеми случая и 80 предполагаеми смъртни случая в най-малко три здравни зони, посочи СЗО. Провинцията граничи с Уганда и Южен Судан.
Организацията съобщи още, че на 15 и 16 май в столицата на Уганда Кампала са били установени два лабораторно потвърдени случая, единият от които е завършил със смърт. По данни на СЗО двамата заразени са пътували от ДР Конго и между случаите не е установена пряка връзка.
Ебола е силно заразно и животозастрашаващо вирусно заболяване, което се предава чрез физически контакт и контакт с телесни течности.
Според германския институт „Роберт Кох“ смъртността при ебола може да достигне до 90% при липса на своевременно лечение.
По време на епидемията в Западна Африка през 2014–2015 г. от заболяването загинаха над 11 000 души.
Последното огнище на ебола в ДР Конго беше регистрирано през септември миналата година, когато 45 души починаха в провинция Касаи в югозападната част на страната. Това беше 16-ата епидемия от ебола в страната от 1976 г. насам, отбелязва БТА.
2 Aлфа Вълкът
100% от нефта
90% пък от лития за батерии
100% от кобалта пак заради батерии
70% от медта
100% от въглищата
60% от алуминия
80% от строителния пясък 🤯.
Давай ковид, давай ебола, давай ханта, давай манта...
08:52 17.05.2026
3 Mими Кучева🐕🦺
08:53 17.05.2026
4 Артилерист
09:07 17.05.2026
5 Почват ни
09:13 17.05.2026
6 А правиш ли връзка,
До коментар #4 от "Артилерист":че на Боташа постави външна министърка, обслужваща C30 и gаvi?
09:15 17.05.2026
7 🏡България 🏡
09:46 17.05.2026
8 Къде е Тръмп
10:02 17.05.2026
9 Хохо Бохо
До коментар #2 от "Aлфа Вълкът":Луд си, честно. И как ще изчерпаме металите ве? На друга планета ли ще ги пратим? Аман от инбецили
Коментиран от #15, #16
10:02 17.05.2026
10 Хохо Бохо
До коментар #3 от "Mими Кучева🐕🦺":Ако видиш някой умиращ от Ебола ще си първи на иглата ако ще половината ваксина да е от наночипове. Дано не ти се на ли ага да гледаш
10:04 17.05.2026
12 Не...,
До коментар #6 от "А правиш ли връзка,":не правя такава връзка. По-скоро, когато стане дума за уреждане на министри в правителството на преден план ми излизат министрите в правителството на Гюров-Нейнски, Игнатов и тн-после юпитата на просто Киро, след тях на сглобкота на ГЕРБ, ДПС и Подмяната и накрая тези на гербаджийската шайка в правителствата на мутрата Борисов. Всички те доведоха България до това състояние, от което вонята тепърва ще се разравя още по-всестранно и надълбоко.
10:55 17.05.2026
13 Отвъд зноя на африка
10:59 17.05.2026
15 Aлфа Bълкът
До коментар #9 от "Хохо Бохо":Първо говорим за находища, второ такъв филм да претопяваш метал до безкрай няма. Ако не си учил навремето и си цвете расло в саксия, не може да ти се помогне вече чадо.
12:19 17.05.2026
16 Aлфа Bълкът
До коментар #9 от "Хохо Бохо":Още нещо, ако си мислиш, че земното ядро изхвърля мед и алуминий си по-зле отколкото предполагах.
12:23 17.05.2026
17 Зелен миризлив пор
12:29 17.05.2026
18 Ивермектин
13:26 17.05.2026