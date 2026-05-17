Фицо: Говорих с Путин и Зеленски - не знаеш на кого да вярваш

17 Май, 2026 07:04, обновена 17 Май, 2026 07:14 7 179 177

Всеки има своя версия, заяви словашкият премиер

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руско-украинският конфликт вероятно ще продължи „още доста време“, заяви словашкият премиер Роберт Фицо на среща със студенти.

„Нямам представа кога ще свърши войната в Украйна. Можете да ме питате хиляди пъти. Не знам. Говорих с руския президент Путин, след това говорих с украинския президент Зеленски. Всеки има своя история. Понякога не знаеш на кого да вярваш“, добави той.

Фицо смята, че има „огромен потенциал за все повече и повече военни конфликти“ по отношение на Иран, Куба и други страни. „Просто се надявам никой да не полудее и да не хвърли атомна бомба някъде“, добави словашкият лидер.

„Не виждам времената, пред които сме изправени днес, като особено обещаващи“, призна Фицо.

Словашкият премиер призова за ценене на мира и подчерта, че в бойните действия се случват „неща, за които дори не можем да мечтаем“.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 име

    112 55 Отговор
    Щом бандерите, родната coроcня, мъpcyла и микрон реват, значи денацифицирането на киевската хунта върви добре!

    Коментиран от #5, #31, #81, #85, #87, #99, #124

    07:19 17.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хайде бе

    98 39 Отговор
    Всички факти говорят срещу хранения от Сащ-НАТО киевски фашистки режим.

    Коментиран от #66, #95

    07:21 17.05.2026

  • 5 Марко Рубио

    37 80 Отговор

    До коментар #2 от "име":

    Русия дава на месец по 15-20 хиляди убити.Именно убиете,не ранени.

    Коментиран от #9, #32, #84, #170

    07:21 17.05.2026

  • 6 Бързо забрави кои го гръмнаха

    56 25 Отговор
    страшна муpвa излезе и тоя

    07:24 17.05.2026

  • 7 Когато хвърлиха

    84 32 Отговор
    Атома, ВСВ приключи бързо. И Путин трябваше да направи този номер.
    p.s. Снощи на Евровизия укрите не ни дадоха и една точка. Гадове.

    Коментиран от #116, #117

    07:26 17.05.2026

  • 8 Кой ли е...

    46 59 Отговор
    Лъжеца и фашист?!?
    " Само луд може да повярва,че нашата Армия ще нападне Независима Украйна.Западните служби лъжат "! 18. 02. 22
    " Това не е Война а ТРИДНЕВЕН Блицкриг. СВО. Няма да анексираме чужди територии, ние си имаме достатъчно! "
    Е тва е ИСТИНАТА

    Коментиран от #19, #39

    07:29 17.05.2026

  • 9 Интересна лъжа

    62 27 Отговор

    До коментар #5 от "Марко Рубио":

    При положение че нямат ракети и боеприпаси и постоянния рев на Кървавия клоун за подаръци, интересно с какво насилствено мобилизираните укри нанасят такива поражения! Доказано от сателитите, киевските гробища се увеличават с по 30-40000 ежемесечно...

    Коментиран от #15, #18

    07:31 17.05.2026

  • 10 асенчо

    65 27 Отговор
    Защо ли не се сети за донбаските дечица избивани от Киев и одеските погроми още през 2014г ?

    Коментиран от #16

    07:32 17.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Иван

    40 51 Отговор
    Е как на кого да вярваш. На путин разбира се. Те не са нападнали Украйна. Украйна нападна русия и искаше за три дни да стигне Москва.

    Коментиран от #78

    07:33 17.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Българин

    29 59 Отговор
    Не знаел на кого да вярва - ами да вярва на сгресора и убиеца Путлер.

    07:36 17.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Механик

    18 36 Отговор

    До коментар #10 от "асенчо":

    Това от оная Пияната ли го прихвана? По добре слушай какво казват участниците в е тия опорки -- Готвача, Вагнер, Менделсон, КГБ гир КИН и..те така.
    Иначе изглеждаш.. Мало умен
    👍😄

    07:37 17.05.2026

  • 17 Извод

    39 12 Отговор
    Москва не вярва на сълзи !

    07:38 17.05.2026

  • 18 гру гайтанджиева

    19 41 Отговор

    До коментар #9 от "Интересна лъжа":

    Руски фейкове колега.В Петербург след разширяването се намира най-големият крематориум в Европа.Що ли?
    Що чак в Тюмен откриват нови гробища?

    07:40 17.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Артилерист

    36 22 Отговор
    Фицо отговорил дипломатично на висше учащите се млади хора, но истинския отговор е в това, че въпреки пречките които се опитаха да му погодят успя да стигне навреме до Москва за ПАРАДА НА ПОБЕДАТА...

    Коментиран от #23, #28, #67, #100

    07:47 17.05.2026

  • 22 За робство и свободата

    21 32 Отговор
    Преди повече от век болшевишките терористи убиха или прогониха от Русия цвета на руската култура. Един от оцелелите беше Николай Бердяев, който написа,,За робство и свободата,,. Когато някой не може или не иска да разбере разликата между едното и другото, няма какво да се коментира.

    Коментиран от #35, #80

    07:56 17.05.2026

  • 23 НИЩО подобно

    25 31 Отговор

    До коментар #21 от "Артилерист":

    Пен ДЕЛ! Фицката НЕ БЕШЕ на трибуната при монголяците! Факт.
    Срещна се с Пиздоглазия ху ЙЛО след г.. ЕЙ Парадо
    АааааааХахахаха
    Само 2 кюмюра от Зимбабве и Еритрея...уважиха Пен ДЕЛА, ..2 държави и половина!
    АааааааХахахаха
    Ама нема се сдухваш, Лепилар
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #49

    08:01 17.05.2026

  • 24 Пич

    38 25 Отговор
    На Зеления лъжлив просяк наркоман никога не трябва да се вярва!!! Лъже като всички наркомани, докато изнася покъщнината!!!

    Коментиран от #26, #129

    08:02 17.05.2026

  • 25 Хмм

    12 12 Отговор
    Добре възпитаният човек е уважаван и си говори с всички

    08:03 17.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Фицо към Орбан

    24 23 Отговор
    Орбане
    Разбра ли ,
    Путин спрял да лъже ?

    Орбан Втрещен:

    Аааааааа

    Кога е Погребението?

    08:04 17.05.2026

  • 28 А Къде Беше

    17 26 Отговор

    До коментар #21 от "Артилерист":

    Фицо на
    ПАРАДА НА ПОЗОРА

    Бре ЧЕРВЕН ПАРЦАЛ ?

    ЗАЩО СЕ ПОКРИ
    КАТО БИТ ПЕЕЕЕЕ .......ст

    Коментиран от #36

    08:06 17.05.2026

  • 29 Оттук, оттам

    19 8 Отговор
    Хлъзгаво змийче, използвач. На него как да вярваш? За срещата със студенти кой плаща за да видим накъде се е врътнал.

    08:07 17.05.2026

  • 30 Фактите говорят

    19 26 Отговор
    Само луд може да повярва,че ше нападнем Независима УКРАЙНА. Това са предварително планирани военни учения!" Ху.. йло - 18. 02. 22
    Само след 5 ДНИ,.. монголите нахлуха от 4 посоки /фронта.. в Украйна

    Коментиран от #43

    08:09 17.05.2026

  • 31 МНОГО ДОБРЕ

    20 20 Отговор

    До коментар #2 от "име":

    Върви ДВИЖУХАТА
    Тече 5Та година

    А РУСКИТЕ ПИЯНДУРНИЦИ
    ОЩЕ СЕ ТЪРКЯЛАТ ПО
    КЛАДБИЩЕТО
    В УКРАЙНА

    ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    08:09 17.05.2026

  • 32 Казиното в Хавана

    23 11 Отговор

    До коментар #5 от "Марко Рубио":

    Рубио да си пили зъбите за Куба, само да не ги изпили, ще се окаже, че ги счупи.

    08:10 17.05.2026

  • 33 Дзак

    19 8 Отговор
    Вероятно студентите трябва да си зададат някои въпроси. Поне на времето не слугувахме на никого.

    08:10 17.05.2026

  • 34 Пич

    4 4 Отговор

    До коментар #26 от "Така е ПИЧ ко":

    Всеки има право да е праззз по конституция!!! Вкл.и ком.8 !!!

    08:10 17.05.2026

  • 35 Да знайш

    21 12 Отговор

    До коментар #22 от "За робство и свободата":

    С безкрайните си войни (за 250 години не са воювали само 6!) Сащ донесоха "свобода и демокрация" на десетки милиони убити и стотици милиони емигранти, бягащи от войните им. Останалото е лъжа и пропаганда!

    Коментиран от #37

    08:12 17.05.2026

  • 36 Берлин, 1945, Капитулацията

    28 15 Отговор

    До коментар #28 от "А Къде Беше":

    Генерал Кайтел към маршал Жуков, сочейки към американките, британските и френските представители: "И тези ли са победители"?

    08:18 17.05.2026

  • 37 Така е

    10 9 Отговор

    До коментар #35 от "Да знайш":

    Можем да съберем жертвите на националсоциализма и комунизма - Хитлер, Ленин,Сталин, Мао,Пол Пот и сие ,които прокламираха един по- хуманен нов свят или и те са лъжи.

    08:19 17.05.2026

  • 38 Олга

    24 12 Отговор
    Вярвайте на надрусания. Мендел - бившата му прессекретар разказва как в 2022 в Стамбул във връзка с преговорите той раздразнен поиска от от обкръжението си пропаганда в стил на Йозеф Геббельс и, че му трябват хиляди глави за тази работа. Както виждаме намерил нужен брой, дори и чужди медии му помагат.

    08:20 17.05.2026

  • 39 Я пак!

    20 14 Отговор

    До коментар #8 от "Кой ли е...":

    Разбира се само луд можеше да си помисли, че Русия ще нападне НЕЗАВИСИМА Украйна. Но лудите решиха че Русия лъже и тръгнаха да я вкарват в НАТО за да я бранят, като настанят базите си в Крим.

    Разбира се, че СВО не започна за теритотии! Пример за това е, след как след бързата капитулация на Киев, Русия предложи мирен договор, без териториални претенции. Почти подписан договор със съгласието на Украйна и самия Зеленски. Но някой и тогава излъга Русия
    .
    Е тва е Истината.

    Коментиран от #54

    08:24 17.05.2026

  • 40 Само предлагам

    11 5 Отговор
    Ами вярвай си на оная работа С мотаняк

    08:25 17.05.2026

  • 41 Майор Деянов, на всеки километър

    9 8 Отговор
    Най-сетне нормален политик, обективно изказване. Нека оставим нещата на Природата , Еволюцията и Дарвин. Те най-добре си знаят и вършат работата. Като пример неандарталеца с голямата дубина ☝️

    08:35 17.05.2026

  • 42 Историк

    23 26 Отговор
    Фактите са най-важни за истината. Когато има отказ от истината,се вярва на лъжата. Факт е, че Путин нападна вероломно и без повод Украйна, факт е, че Путин търси винаги друг виновен за неговите престъпления ,факт е, че НАТО се разшири с Швеция и Финландия заради агресията му, факт е, че единствено той може да спре войната,която започна,за 1 ден. Факт е,че Путин започна още през 2014 г. ходготовка за агресия срещу Украйна с изфабрикувани поводи. Факт е, че лъжците по света отричат истината- Путин е агресор, Зеленски гордо и смело защитава Украйна и украинците проявяват нечувана храброст да пазят свободата на Родината си. Тази война е абсолютно ненужна жестокост и геноцид в сърцето на Европа, доказваща каква огромна заплаха за мира е империята на злото Русия.

    Коментиран от #48, #58, #83, #88, #90, #94

    08:36 17.05.2026

  • 43 Я пак за фактите

    19 11 Отговор

    До коментар #30 от "Фактите говорят":

    Разбира се само луд можеше да си помисли, че Русия ще нападне НЕЗАВИСИМА Украйна. Но лудите казаха, че Русия "лъже" и тръгнаха да вкарват Украйна в НАТО, за да я бранят, като настанят базите си в Крим. После пък принудиха Зеленски да откаже почти подписан договор за мир в Истанбул.

    08:38 17.05.2026

  • 44 Само питам

    22 13 Отговор
    На какво трябва да се вярва ?
    Бомбиха ли бандерите Донбас 8 години ?!!
    А бомбите с фосфор срещу мирно население ??
    А загиналите деца ?!!
    За справка да питат Надежда Савченко .....

    Коментиран от #47

    08:39 17.05.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 шмицу

    1 2 Отговор
    наведи се и ще разбереш от вовковците ти е приятел

    08:39 17.05.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 ха ха ха ... колоездач неграмотен...

    26 10 Отговор

    До коментар #42 от "Историк":

    Защо пескачаш годините ?
    Укрите тръгнаха ли насила да сменят имената на всички в Украйна ? Забраниха ли на Руснаците да говорят езика си ?
    Малтретираха ли рускоговорящото население ?
    Измислиха ли изкуствения език - Мова ...

    Коментиран от #113

    08:42 17.05.2026

  • 49 А защо

    20 7 Отговор

    До коментар #23 от "НИЩО подобно":

    са тези възклицания, обиди и изкуствен ентусиазъм? Защо не кажеш нещо за перспективата, като как виждаш докъде ще стигне самата Европа с помощта за войната чрез Украйна, как според теб се развива България и добре ли е, че така често се теглят заеми и тн.

    08:43 17.05.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 копейка с чалма

    15 13 Отговор
    Вярвай в 1968г.
    Руснаците пак ще дофтасат
    пияни да ви освобождават.

    08:44 17.05.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Тия от хранилката Сорос

    8 7 Отговор

    До коментар #39 от "Я пак!":

    не са си измислили сами тези хитринки! Те толкова акъл нямат! Но пък на филантропа такива му трябват. И няма да спрат да повтарят спуснатото им.

    08:45 17.05.2026

  • 55 Васил

    15 20 Отговор
    Явно Фицо е доста тъп не може 50 държави да подкрепят Украйна а видиш ли Словакия се чудела на кой да вярва да не би Зеленски да е нападнал рашистката кочина????

    Коментиран от #57

    08:46 17.05.2026

  • 56 козляците оръфляци са пак на линия

    10 9 Отговор
    И какво защитават ? На баба си корумпираните гащи !

    Коментиран от #141

    08:46 17.05.2026

  • 57 ха ха ха ...

    6 5 Отговор

    До коментар #55 от "Васил":

    Миленчу , ти ли ги шляпаш тия простотии бе афторе ?

    08:47 17.05.2026

  • 58 Миролюб Войнов, историк

    12 15 Отговор

    До коментар #42 от "Историк":

    "...Путин започна още през 2014 г. подготовката.."

    Здравствуй колега.
    Факт е, че Украйна за 8 години наистина направи чудо и тайно успя да се подготви за война, построи бастиони, докато Русийката милата живееше в паралелната вселена на Розавите пони, което и доведе до сегашната руска катастрофа. За щастие на целия Свят. Преди ПЯТЬ года бях за Русия, но колкото повече време минаваше, толкоз повече лъсваше неприятната правда че Русия е едно прогнило нацистко образувание, което няма място в днешната История. От двете злини Украйна е по-малкото ☝️

    08:51 17.05.2026

  • 59 Дако

    19 10 Отговор
    Всеки месец всеки плаща по-високи сметки,защото се връткаме около украйната,а тук просячето на Зеля тръгнало да пита,на кой,колко са му удължали.Е от къде държавата има пари да плаща хотелите на украинците?Отиваш на бензиноснанцията сипваш гориво и акциза отива да се плащащ помощи и хотели.Сега като няма пари се теглят заеми!Кой ще ги връща пак ние нали.А от къде?От такса водомер,такса електромер и такса на въздуха ще сложат!

    Коментиран от #61

    08:51 17.05.2026

  • 60 Така е

    11 15 Отговор
    Путин иска насила да направи щастливи всичките си съседи - грузинци,чеченци,украинци. Е с последните не му се получи. Не всички харесват руский мир. Явно попадне на костелив орех и ще си счупи зъбите, колкото и да работи пропагандата за него.

    Коментиран от #65

    08:53 17.05.2026

  • 61 Руснак без крак...

    13 21 Отговор

    До коментар #59 от "Дако":

    Който не храни украинската армия в Украйна, ще храни руската армия в двора си. Запомни го ☝️

    Коментиран от #62, #64, #93

    08:54 17.05.2026

  • 62 тук

    5 10 Отговор

    До коментар #61 от "Руснак без крак...":

    Някакво украинско куку си говори с някой за някакави ко.пейки :):)

    08:55 17.05.2026

  • 63 Бг гражданин

    9 5 Отговор
    Украинските служби с оня атентат му оправиха мисленето! Така стана и с Тръмп! Пред " винкело всички са равни" - пернишка поговорка!

    08:55 17.05.2026

  • 64 читате

    11 11 Отговор

    До коментар #61 от "Руснак без крак...":

    Украинския тролей не знае,че окупация има само,ако има постоянно военно присъствие,а такова има сега американско?

    Коментиран от #76

    08:56 17.05.2026

  • 65 баба Пена

    16 14 Отговор

    До коментар #60 от "Така е":

    Само тежко болни БГ шизофашяги могат да подкрепят украинските спинозни!!!

    Коментиран от #101

    08:57 17.05.2026

  • 66 Фактите показват, че разийката

    12 12 Отговор

    До коментар #4 от "Хайде бе":

    с настоящите темпове, може и да "постигне първоначално поставените цели" след 200 години, при условие, че не се разпадне преди това.
    За последните 100 години, 2 държави са се разпаднали на тази територия - руска империя и ссср.

    Коментиран от #71

    08:58 17.05.2026

  • 67 Иван

    11 8 Отговор

    До коментар #21 от "Артилерист":

    То пък един парад, гола вода

    Коментиран от #128

    08:58 17.05.2026

  • 68 исторически

    16 11 Отговор
    Соростаци показаха,какви слуги са.Защо Паметника на Съветската Армия в Норвегия не го питат,а тук едно украинско комплексарче дошло да чупи пръсти и да врели-некипели

    Коментиран от #70

    08:58 17.05.2026

  • 69 Бурундук

    15 10 Отговор
    Жалък рубладжийски глупак

    08:58 17.05.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 ха ха ха ...

    21 12 Отговор

    До коментар #66 от "Фактите показват, че разийката":

    Къде видя разпада на Русия ??...То Соломон Паси от 35 години го чака тоя разпад ...Даже книга написа , ама няма да го дочака ...
    Ходи при него да чакате двамата ....

    09:00 17.05.2026

  • 72 от къде ви намират неграмотни козляци

    19 11 Отговор

    До коментар #70 от "Антируснак":

    Паметникът на съветската армия в Норвегия, известен като Освободителният паметник (на норвежки: Frigjøringsmonumentet), се намира в град Киркенес, в най-северната част на страната. Той е издигнат през 1945 г. в чест на Червената армия, която освобождава района от нацистка окупация през есента на 1944 г.

    09:01 17.05.2026

  • 73 млад евроатлантик

    11 7 Отговор
    Да подкрепим Украйна с един мощен прайд

    09:03 17.05.2026

  • 74 колко сме велики само ...

    23 13 Отговор
    Рязането на Паметника на Съветската армия по никакъв начин не нанася каквато и да е вреда на Русия. Този акт само показва варварщината на българите, какъв дивак е българина, колко нецивилизован и примитивен народ са българите. Русия ги освободи и им подари държавата България, после още веднъж спаси държавата България от изчезване през ВСВ, а българите започнаха война с умрели руснаци, които са се жертвали за освобождението на България. Дали има по-големи подлеци и мерзавци от българите?

    Коментиран от #79, #102

    09:04 17.05.2026

  • 75 пътник

    5 2 Отговор
    Ако си човек,т.е. имаш акъл да поставиш "тогата" над "меча", ще разбереш "на кого да вярваш".

    09:06 17.05.2026

  • 76 Руснак без крак...

    15 22 Отговор

    До коментар #64 от "читате":

    Навсякъде където цари Американска "окупация" народа процъфтява - Италия, Германия, Полша, Южна Корея, Япония, Филипините, Тайван, Израел, Катар. Там където има руска дружба и стратегическо партьорство има Югославия, Либия, Афганистан, Иран, Ирак, Сирия, Венецуела, Куба - всите еталон за руска "помощ" и "просперитет" ☝️

    09:08 17.05.2026

  • 77 Умрял руснак

    12 12 Отговор
    Много сме и ще ставаме все повече...

    09:09 17.05.2026

  • 78 ежко

    4 3 Отговор

    До коментар #12 от "Иван":

    Ех клко сте елементарни,чак ме кефите:)

    Коментиран от #146

    09:11 17.05.2026

  • 79 До рубладжийското нищожество

    15 17 Отговор

    До коментар #74 от "колко сме велики само ...":

    1.У нас съветската армия бе ОКУПАТОР, а не асвабадител.
    2.Присъствоето на тези негодници доведе до установяване на гнусния комунистически тоталитаризъм с концентрационните лагери, убийствата бе съд, икономическа катастрофа и пр.
    3.В скапаната съветската армия армия руснаците бяха ПОЛОВИНАТА, защо другите 14 народи не се вълнуват от нашата миризлива моча?!
    Москалите всичко общо крадат само за себе си, вкл и историята на другите ...

    Коментиран от #89, #96

    09:15 17.05.2026

  • 80 Миролюб Войнов, историк

    12 15 Отговор

    До коментар #22 от "За робство и свободата":

    ".. болшевишките терористи убиха или прогониха от Русия цвета на руската култура.."

    В Русия никога не е имало култура, цвят.
    От 10 века Русия е символ на Тъмно Средновековие и изостаналост !!! Иронично че СССР пръв полетя в Космоса и доказа че Земята и кръгла, а Русия си остана в блатата и "плоската земя" ☝️

    09:15 17.05.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Миленеееееее, от чиии пръсти

    7 5 Отговор
    смукна тая простотия та я изтръска тук бре? Нещо написано, ама съдържание и смисъл никакви. Пълна трагедия.

    09:24 17.05.2026

  • 83 Олга

    12 6 Отговор

    До коментар #42 от "Историк":

    Ало, Хитлер също имал факти,че в Русия живее непълноценен народ и няма право да владее богата територия, а сега това не добитото семе порасна в нова генерация с расова теория,че руснаците няма право да живеят на Украйна и ще бъдат лишени от всички права и ще бъдат унищожени. И ТОЗИ ФАКТ пак ще остане в история като черно петно благодарение на Русия и Путин.Не играй със фактите. ще загубиш пак като носител на ксенофобията

    09:28 17.05.2026

  • 84 мале

    10 6 Отговор

    До коментар #5 от "Марко Рубио":

    Тогава Украйна дава на месец около 100 000!

    Или си сбъркал числата, или войната съвсем скоро ще свърши, щото идва реда на последния украинец

    09:32 17.05.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Така ли

    5 11 Отговор
    Вярвай на очите си и на историята. Вижда се кой в какви земи е нахлул и завладява. И в историята може да се види също. Америка, Русия и Китай трябва да бъдат държани отговорни за своята агресия по света.

    Коментиран от #97

    09:34 17.05.2026

  • 87 Както

    11 7 Отговор

    До коментар #2 от "име":

    Москва също трябва да бъде деимпериализирана, като се започне от диктатора Путин, който пося лъжата за българската азбука. Лъжа, която се повтаря и днес от руските дипломати тролове.

    09:36 17.05.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Грешно мислиш и пишеш.

    18 5 Отговор

    До коментар #79 от "До рубладжийското нищожество":

    Не те зная на колко години си, но написаното от теб е невярно, тенденциозно и глупаво. След 1945 г в България се установи почти еднопартийна власт, закрепена и в конституцията. Това е модел. Той беше ефективен и разви страната ни много силно. Във всички области. Виж статистиката. Виж и сегашния Китай. Тук липсваше 5% безработица и по сериозни права за частна дейност, освен тогавашния указ 56 мисля. И лакомията на дъртаците в Политбюро. И Стоян Марков от тях. От къде мислите, че са парите му за палата в Лондон и старта на Спад Русев - тогава негов шофьор, а сега велик бизнесмен тук. И в интерес на прикриване на кражбата на милиони, а може би и милиарди, се създаде този погром, за радост на такива като теб. И продължава. Сега очите на народа са вперени в Радев с надежда. Като че ли трябва да му се даде време 6 - 12 месеца, да го видим какво ще прави. Дано оправдае надеждите.
    А боклуците и преди 1990 г и след това са си все боклуци. Жалкото е, че обществото се обоклучва непрекъснато и тотално. Вижте БНТ и другите, вижте предаванията във филмовите канали на Виваком - над 50% криминални филми, по цял ден. За изграждане на нови хора, антибългари.
    Бъди здрав!

    Коментиран от #92

    09:39 17.05.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 среднощен

    9 7 Отговор
    „..."Просто се надявам никой да не полудее и да не хвърли атомна бомба някъде“, добави словашкият лидер...";

    Без коментар...

    09:50 17.05.2026

  • 92 ГУБИШ СИ ВРЕМЕТО

    5 10 Отговор

    До коментар #89 от "Грешно мислиш и пишеш.":

    КОМЕНТИРАШ ЗОМБИРАН ДЕБИЛ
    СЪЩИЯ КАТО БАНДЕР.....АСИТЕ НА ФРОНТА
    НО ПОС.....РАН И СТРАХЛИВ
    ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ИМА ЕДНО РЕШЕНИЕ ЗА ТАКИВА
    СЪЩОТО КАТО ТОВА НА ФРОНТА

    09:50 17.05.2026

  • 93 А ТИ КОЛКО ПРАТИ

    11 6 Отговор

    До коментар #61 от "Руснак без крак...":

    ЗА ВСУ БЕ ПРОШЛЕК МИЗЕРЕН
    МЪЧИШ СЕ ДА МИ БЪРКАШ В ДЖОБА ЛИ БЕ УТАЙКО
    НА ТАКИВА КАТО ТЕБЕ ША ТЕЯБВА ДА ИМ СЕ НАТРОШАТ МАЗНИТЕ КРАДЛИВИ РЪЧИЧКИ

    Коментиран от #163, #165

    09:57 17.05.2026

  • 94 Олга

    8 6 Отговор

    До коментар #42 от "Историк":

    Да ти напомня още един факт:Официални отношения на БГ и Трети райх били отношения на стратегическо военно-политически съюз от март 1941 г, Носталгираш?

    Коментиран от #125, #144

    09:59 17.05.2026

  • 95 Така либе

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "Хайде бе":

    Ти откъде знаеш какво е факт?

    10:00 17.05.2026

  • 96 ха ха ха ...

    18 7 Отговор

    До коментар #79 от "До рубладжийското нищожество":

    Колко Руски бази имаше в България и къде ?!
    А колко американски има сега ??
    Да не говорим че ако не бяха Руснаците , още щяхме да плащаме репарации и половината ни територия да я няма !!!!

    Коментиран от #107, #145, #155

    10:01 17.05.2026

  • 97 Само питам

    12 7 Отговор

    До коментар #86 от "Така ли":

    Хунтата дето лови хората по улицата , какви права има над тая територия ?!!

    Коментиран от #103

    10:03 17.05.2026

  • 98 да питам

    8 10 Отговор
    верно ли Русия е била изгонена и от Евровизия ?

    10:04 17.05.2026

  • 99 да питам

    6 15 Отговор

    До коментар #2 от "име":

    верно ли Русия е фалирала и разпродава всичко в държавата на половин цена, -50% промоция ?

    Коментиран от #105, #108

    10:05 17.05.2026

  • 100 Старшинкааа

    8 16 Отговор

    До коментар #21 от "Артилерист":

    Фицо не беше на парада,страхуваше се от украинските дрронове. Но по важното е че Зеленски издаде указ за разрешаване провеждането на парада.

    Коментиран от #109

    10:06 17.05.2026

  • 101 Само баба

    6 6 Отговор

    До коментар #65 от "баба Пена":

    Само баба може да се научи,когато идват с оръжия да и завладеят дома

    10:08 17.05.2026

  • 102 Пръдльовции

    5 10 Отговор

    До коментар #74 от "колко сме велики само ...":

    Четете добре историята,но не тази написана по времето на соца!

    Коментиран от #104

    10:08 17.05.2026

  • 103 И аз питам

    9 12 Отговор

    До коментар #97 от "Само питам":

    Тези които защитават интересите на чужда държава,която обяви страната ни за неприятелска,как да ги наричаме?

    Коментиран от #106

    10:13 17.05.2026

  • 104 да бе читателю...

    13 8 Отговор

    До коментар #102 от "Пръдльовции":

    Ако не бяха руснаците , още щяхме да плащаме репарации и половината ни територия да я няма ....

    10:14 17.05.2026

  • 105 ВЯРНО Е

    12 5 Отговор

    До коментар #99 от "да питам":

    ДАЖЕ НЕ НА 50% А НА ПРАВО ПОДАРЯВА
    ОСНОВНО БАНДЕ.....РАСКА МЪР...ША

    10:15 17.05.2026

  • 106 Само питам

    21 6 Отговор

    До коментар #103 от "И аз питам":

    Чии чужди интереси ? Ти кои интереси защитаваш например ? На една хунта дето "набира " доброволци от улицата ?!
    Ами защо не заминеш доброволец тогава ?
    Преди никога не е имало Руска база в България !
    Сега има четири Американски !!
    Защо са тук ?!

    Коментиран от #114, #151

    10:16 17.05.2026

  • 107 Историк

    12 17 Отговор

    До коментар #96 от "ха ха ха ...":

    Това е резултата от промиването на мозъците. България цялата беше военна база на СССР и цялото командване на армията беше подчинено на Кремъл, българската армия беше съветска и на въоръжение и на подчинение и затова участва в потушаването на въстанията срещу Кремъл в Унгария, Чехословакия, Полша. Тодор Живков 2 пъти искаше да предаде България на СССР и това е вашия герой, национален предател. Георги Димитров беше съветски гражданин ,министър председател на България, обслужващ Сталин и предал България, предизвикал гражданската война ,наречена септемврийско антифашистко въстание 1923 г.и създател на Македония, откъснал българската плът и земя и тероризирал българските родолюбци в Пиринска Македония.

    Коментиран от #110, #112, #120

    10:17 17.05.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 НА ВЪОРОС

    7 8 Отговор

    До коментар #100 от "Старшинкааа":

    КЪМ РУСКИ ЩУРМОВИК КАКВО ИМА В СТРОШЕНА БАНД......РОВСКА КРА...ТУНА ОТГОВОРА БИЛ ЧЕ НЕ ЗНАЕ АМА СМЪРДЯЛО НА ВКИСНАТО

    Коментиран от #149

    10:19 17.05.2026

  • 110 ха ха ха ... тъ пу н ге р ...

    14 10 Отговор

    До коментар #107 от "Историк":

    Ако не бяха руснаците , още щяхме да плащаме репарации ..
    и половината ни територия нямаше да я има ...
    Нашите ходиха да се молят на Сталин да ни защити ...

    Коментиран от #118

    10:19 17.05.2026

  • 111 Ти ли не знаеш, маймунко мининка?

    6 13 Отговор
    Путин те държи за фабержетата и не смееш да вдишаш без разрешене.

    10:20 17.05.2026

  • 112 ЗДРАСТИ ОТРЕ....ПКО

    8 8 Отговор

    До коментар #107 от "Историк":

    Я ДА МА СВЕТНЕШ КОЛКО БЪЛГАРСКИ МОМЧЕТА ЗАГИНАХА В АФГАНИСТАН
    И КОЛКО В КАМБОДЖА И ИРАК
    СЪС ЗОМБИРАНА МЪР....ША ПРЕГОВОРИ НЕ СЕ ВОДЯТ

    10:24 17.05.2026

  • 113 Удавил си се в пропагандата

    2 6 Отговор

    До коментар #48 от "ха ха ха ... колоездач неграмотен...":

    Удавил си се в пропагандата, нещастливецо.

    10:25 17.05.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 гадател

    1 2 Отговор
    На никой, толкова са подли всички.

    10:32 17.05.2026

  • 116 Гадове и крадци

    5 3 Отговор

    До коментар #7 от "Когато хвърлиха":

    И рекорда на Стефка Костадинова откраднаха гадовете!

    10:33 17.05.2026

  • 117 Факти

    9 8 Отговор

    До коментар #7 от "Когато хвърлиха":

    Путин не можер да хвръли атом. Господарите му от Китай и Америка не му позволяват.

    Коментиран от #119

    10:36 17.05.2026

  • 118 Рублевка

    11 11 Отговор

    До коментар #110 от "ха ха ха ... тъ пу н ге р ...":

    Сталин ни защити, а Георги Димитров и Трайчо Костов го прецакаха с цената на тютюна и му казаха, че е приятел, но сиренето е с пари. На Хитлер не смеехме да гъкнем.

    10:37 17.05.2026

  • 119 Рублевка

    7 11 Отговор

    До коментар #117 от "Факти":

    Путин ще се скрие в бункера и ще удари САЩ и Китай, ако се репчат. Атом има за целия свят. Ще оцелеят само тия на островите в Тихия океан, поречията на Амазонка, Конго и великите сибирски реки. А също в подземните градове за богоизбрани.

    Коментиран от #123, #148

    10:42 17.05.2026

  • 120 Бунга ранга

    8 9 Отговор

    До коментар #107 от "Историк":

    Почитателите на Сталин и Георги Димитров могат да бъдат само истински българофоби. На които в устата винаги им е Русия е велика, но никога няма да кажат България е велика!

    Коментиран от #122, #176

    10:42 17.05.2026

  • 121 КОЛЬО ПАРЪМА

    6 10 Отговор
    Фицо ти си Предател фурнаджийска Лопата си ти отивай при наркомана нямаш работа повече с Русия.

    10:45 17.05.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Терорист

    5 12 Отговор

    До коментар #119 от "Рублевка":

    Тази партенка не минава вече. Какво като имат оръжия. Не могат да се преборят с хората. Видя се с Иран. Америка колкото и да бомбардират. Накрая се оцапаха. Така и Русия ще се оцапат. Държавите трябва да намерят начини за възпиране на държави, щати, федерации, които тероризират останалите. Като Америка, Русия, Израел и Китай.

    Коментиран от #133

    10:51 17.05.2026

  • 124 хаха🤣

    5 16 Отговор

    До коментар #2 от "име":

    остави ги бандерите, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол🤣 фалира Рашка, на крепостните им спряха нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по северно корейски модел🤣

    Коментиран от #127

    10:53 17.05.2026

  • 125 Историк

    8 9 Отговор

    До коментар #94 от "Олга":

    Чугунената глава с една гънка в мозъка, свързана с Кремъл, няма как да разбере нищо друго,освен натъпканото от руската антибългарска пропаганда .

    Коментиран от #159

    10:53 17.05.2026

  • 126 всичко е ясно

    4 5 Отговор
    Путин ще прилага същата вярност и отношение както на ес към Русия.

    10:56 17.05.2026

  • 127 име

    8 6 Отговор

    До коментар #124 от "хаха🤣":

    Стоенчо, ти ли си, бе?! Дето от 2014 чакаш Рашка да фалира до няколко месеца. Ай стига, бе, да не би да минаха тия няколко месеца!

    10:58 17.05.2026

  • 128 да питам

    6 10 Отговор

    До коментар #67 от "Иван":

    А крайцера Мацква изплува ли, явно не, иначе можеха да го боядисат в червено и да бъде водещ флагман на парада ?

    10:59 17.05.2026

  • 129 Уффф

    4 7 Отговор

    До коментар #24 от "Пич":

    то пък защото Путин не е просяк, даже е по-голям просяк от Зеленския. Пълзеше по килимчето пред Ким, Пълзеше пред аятолаха, пълзеше и продължава да пълзи пред Тръмп

    10:59 17.05.2026

  • 130 Рублевка

    8 7 Отговор
    Атомната подводница тип "Борей" по три години се крие под ледовете дълбоко в океана и чака денят Х. С ракетен залп да унищожи основните градове на един континент. Радиацията, прекъснатите комуникации и гладът ще свършат останалото. Ще оцелеят само живеещите сред природата в джунглите и около великите сибирски реки. И богоизбраните в подземните градове. Нашата цивилизация ще изчезне и ще бъде забравена.

    Коментиран от #161

    11:00 17.05.2026

  • 131 Мишел

    5 7 Отговор
    Тази нощ е било ударено в предградие на Москва, руско предприятие, което се намира под американски санкци. Става въпрос за АО "Ангстрем". Заводът разработва и произвежда полупроводници - от транзистори до съвременни микроконтролери и микропроцесори.

    11:01 17.05.2026

  • 132 Фицо, Фицо

    6 2 Отговор
    Ами изобщо не е труден избора. Спомни си 1968 и тогава ще ти се изясни картинката.

    11:04 17.05.2026

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Архивите говорят

    3 7 Отговор
    Ватикана отвори архивите, Истанбул също,а Москва кога? Има неща, за които пропагандата мълчи. Има документи,които не са за публикуване,защото...

    Коментиран от #135

    11:09 17.05.2026

  • 135 Рублевка

    5 5 Отговор

    До коментар #134 от "Архивите говорят":

    Москва вече беше отворила архивите по времето на Горбачов и Елцин. САЩ никога.
    Нека САЩ да отворят архивите за глада през Великата депресия и милионите умрели от глад, за трудовите концлагери в САЩ, както СССР отвори архивите за голодомора и ГУЛАГ.

    Коментиран от #138

    11:15 17.05.2026

  • 136 Пияна украинка с два ножа

    4 5 Отговор
    Нека дядо Вовчик хвърля атома по Украйна. Аз съм вече във Варна и ще ви коля.

    11:18 17.05.2026

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Целият държавен архив

    5 4 Отговор

    До коментар #135 от "Рублевка":

    Държавния архив на България до 1944 е в Русия и не желаят да го върнат
    Да имаше известно време прозорец в Русия,но вече е затворен и отново засекретен.

    Коментиран от #139

    11:21 17.05.2026

  • 139 Рублевка

    4 3 Отговор

    До коментар #138 от "Целият държавен архив":

    Ще ти отговоря защо. Защото СДС използва архива за пропаганда и изнудване на останалите живи наследници. Нямам информация, дали не позволяват на учени да го изследват. Най-вероятно позволяват да се чете, копира, но не и да се изнасят документи. Ако архива е нужен на България, може да го копира.

    Коментиран от #143

    11:27 17.05.2026

  • 140 га та

    0 1 Отговор

    До коментар #53 от "уточнение":

    глосих ни рива а квичеши

    11:28 17.05.2026

  • 141 ткопейка

    3 1 Отговор

    До коментар #56 от "козляците оръфляци са пак на линия":

    на баати на$$раните шалфари

    Коментиран от #142

    11:29 17.05.2026

  • 142 Бягай в джамията!

    2 4 Отговор

    До коментар #141 от "ткопейка":

    Раздават красиви копринени шалвари, фесове и чалми.

    11:33 17.05.2026

  • 143 Интересно

    4 2 Отговор

    До коментар #139 от "Рублевка":

    Интересно ми е след като е наша държавна собственост,как нашия голям брат,решава че може да го конфискува и да се прави на неразбиращ ,че това не е негова собственост и трябва да бъде върнат.

    Коментиран от #150, #154

    11:37 17.05.2026

  • 144 Ихууууу

    6 1 Отговор

    До коментар #94 от "Олга":

    И ние да ти припомним!Сталин и Хитлер бяха съюзници.

    11:43 17.05.2026

  • 145 Не можем са сравняваме

    5 3 Отговор

    До коментар #96 от "ха ха ха ...":

    САЩ и Русия. САЩ са мощен гигант, а Русия е бедна малка мишка, няма как да си позволи да има бази като САЩ, които имат над 800 бази.

    11:44 17.05.2026

  • 146 Бежко

    2 0 Отговор

    До коментар #78 от "ежко":

    Колко си първобитен изобщо никого не кефиш:)

    11:45 17.05.2026

  • 147 Ветеран

    3 2 Отговор
    Проблемът с конфискацията на държавния архив ми напомни,за още по- драстична форма на конфискация. Русия задържа 91 тона злато на Румъния от1916г,и 510 тона на Испания. Естествено за да го съхраняват по- добре...Изобщо едни грижовни,безкористни братя,които винаги даряват ли даряват...

    11:46 17.05.2026

  • 148 Пръдльовкааа

    3 4 Отговор

    До коментар #119 от "Рублевка":

    Недей да се ежиш,Путин сви гарда,а ти продължаваш да се клещиш!

    Коментиран от #153

    11:49 17.05.2026

  • 149 Дърт пръдльоооИ

    1 2 Отговор

    До коментар #109 от "НА ВЪОРОС":

    ИДИ НА ОЧЕН ЛЕКАР. А И НА КОГО МУ ПУКА КАКВО БИЛ КАЗАЛ РУСКИ ЩУРМОВАК.ТЕ НЕПРЕКЪСНАТО РАЗМИВАТ СВЕТА С НЕУМЕНИЯТА СИ.КАК Е ВЪЗМОЖНО СЪЩИЯ ДА СЕ БРАНИ ОТ ДРОН С ПРИКЛАДА НА АВТОМАТА

    11:55 17.05.2026

  • 150 Рублевка

    3 5 Отговор

    До коментар #143 от "Интересно":

    Ние сме били по него време врагове, както и сега. Окупирали сме съюзниците на Великобритания и СССР, Гърция и Македония. Обявили сме война на съюзниците на антихитлериската коалиция. Чърчил е искал въобще да бъдем заличени като държава и територията да бъде поделена между Гърция, Турция и Югославия.

    Коментиран от #152, #157

    11:56 17.05.2026

  • 151 ПАК ПИТАМ

    4 2 Отговор

    До коментар #106 от "Само питам":

    ЗАЩО ПУБЛИЧНО ЗАЩИТАВАШ ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЪРЖАВА,КОЯТО НИ ОБЯВИ ЗА НЕПРИЯТЕЛСКА?? КОЙ(КОЯ) СИ ТИ ??

    Коментиран от #177

    12:01 17.05.2026

  • 152 Така е

    4 4 Отговор

    До коментар #150 от "Рублевка":

    Ние сме били съюзници, който през 1959 г им плащаме с 26 тона злато останало от цар Борис,а не с чушки и домати,както ни убеждаваше пропагандата,след това 1964 г им даваме и останалото злато,като оставаме с 2 тона. Слава Богу,че архивите на БНБ не са конфискувани. Така че Бай Тошо от страх им се предлага за 16 република....

    Коментиран от #156

    12:01 17.05.2026

  • 153 Нищо не е свил Путин

    1 5 Отговор

    До коментар #148 от "Пръдльовкааа":

    Искаше само Крим, а получи и Донбас. Ще излезе от войната и ще остави нас и покрайнината да плащаме заеми во веки веков!

    Коментиран от #158

    12:02 17.05.2026

  • 154 Ха ха ха ха

    4 4 Отговор

    До коментар #143 от "Интересно":

    Има ли нещо което Русия да не е откраднала от някъде?

    12:05 17.05.2026

  • 155 Бууухахахаха

    4 2 Отговор

    До коментар #96 от "ха ха ха ...":

    Цялата България беше буфер и база на сесесерето.........хи хи хи хи хи хи.............

    12:07 17.05.2026

  • 156 Рублевка

    4 3 Отговор

    До коментар #152 от "Така е":

    Били сме съюзници на хитлеристката коалиция и окупатори на Гърция и Македония. СЪЮЗНИЦИ НА ХИТЛЕР! Платили сме репарации на Гърция и за индустриализацията на България. След освобождението от хитлеристите, Георги Димитров иска да прави федерация с Югославия, защото жена му е сръбкиня, а Трайчо Костов завишава цената на тютюна за СССР. Затова Димитров е отровен, а Костов осъден и разстрелян. Винаги сме предавали своите съюзници.

    12:10 17.05.2026

  • 157 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 158 Пръдльовкааа

    4 6 Отговор

    До коментар #153 от "Нищо не е свил Путин":

    Путин ще види Донбас на куков ден през най кривия макарон на планетата.Русия няма пари да плаща репарации,но ще плаща с територии!!

    12:14 17.05.2026

  • 159 Даун.

    0 4 Отговор

    До коментар #125 от "Историк":

    Нали обичаш факти? За каква пропаганда говориш за котото и да било.Това е само ФАКТ.Внимавай с фактите.Ти си историк както аз съм английска кралица.Няма смисъл да се занимава с теб.

    12:15 17.05.2026

  • 160 Къде

    5 3 Отговор
    Къде Чърчил е говорил или писал,че иска да ни заличи. Посочи реч,писмо ден, час. Защото пропагандата използва лъжи,истини и полуистини... Тя борави с чувства и внушения.

    12:16 17.05.2026

  • 161 Ехааааа

    4 4 Отговор

    До коментар #130 от "Рублевка":

    Отново плашилките в действие,което означава,че края на Русия е близо!

    Коментиран от #171

    12:24 17.05.2026

  • 162 Е как

    4 5 Отговор
    Е когато ти опрат пистолет в главата и те принуждават да изпълняваш чужда воля, можем ли да говорим за голям брат и за съюзник.? Когато изпращаш армията на царство България да се бие с хитлеристите до Клагенфурт,а си разквартирувал три години твоята и грабиш на поразия,ударил си едно рамо на 200,300 шумкари да вземат властта си голям брат и съюзник.

    12:26 17.05.2026

  • 163 Ехееее

    1 2 Отговор

    До коментар #93 от "А ТИ КОЛКО ПРАТИ":

    КАТО ТИ БРЪКНАТ В ДЖОБА НА БОСИЯ ЦЪРВУЛИТЕ ЛИ ЩЕ ВЗЕМАТ?

    Коментиран от #175

    12:26 17.05.2026

  • 164 Павел Пенев

    6 4 Отговор
    Много просто, вярвай на Урсула и викай ура!

    12:27 17.05.2026

  • 165 Сельооо залупен

    2 0 Отговор

    До коментар #93 от "А ТИ КОЛКО ПРАТИ":

    А да те дундуркат не искаш ли?

    Коментиран от #174

    12:28 17.05.2026

  • 166 ха ха

    1 1 Отговор
    на държавните ръководители не им е работата да вярват , а да знаят , за това имат пълчища служители и служби на огромни заплати , и ако служителите дават негодна информация значи не служат на народа си а на чужди или лични интереси и трябва да бъдат своевременно отстранени

    13:20 17.05.2026

  • 167 Олга

    2 0 Отговор
    По повод спора за “тонове” злато изпланено на Русия.
    От архива на БГ : Твърдението, че Княжество България е платила 10 млн. КНИЖНИ рубли на Русия окупационни разходи след Освобождението е вярно. Руските войска стояли в БГ опрделенно времи за поддържане на реда и за изграждане на държавни институциите

    13:33 17.05.2026

  • 168 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 169 Мадуро

    2 2 Отговор
    Не вярвай на агресора човече ,утре и ти ще бъдеш унищожен ,ако си еденица различна от Европа

    15:35 17.05.2026

  • 170 Мадуро

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Марко Рубио":

    Да се утроят дано ,с божията воля и волята на НАТО

    15:37 17.05.2026

  • 171 Ху Фан

    1 0 Отговор

    До коментар #161 от "Ехааааа":

    Да пукне дано,като голяма умряла крава .

    15:44 17.05.2026

  • 172 Фица

    2 0 Отговор
    Ти не си Радев. за това нищо не си разбрал за икономията на положението

    15:55 17.05.2026

  • 173 ОЛга

    0 1 Отговор
    Олга ти сигурно не знаеш че са изплатени 2 милиона златни франка на тръгване,1878г за Окупационните войски Понеже в Княжеството още нямало левове "Книжни" в БНБ. Пише го в Строители на съвременна България" Те, БСП то не четат книги, но знаят че от 9. сеп. 1944г до 17ноември 1947.г Царство България не е било окупирано от Съветската армия - освободителка.

    16:08 17.05.2026

  • 174 НАЛИ СХВАНА

    2 0 Отговор

    До коментар #165 от "Сельооо залупен":

    ДЕАКТИВИРАМЕ САМО МАЗНИТЕ КРАДЛИВИ СОРОСОИДНИ РЪЧИЧКИ
    АМА ОЦАПАНИТЕ С ШОКОЛАД УСТЕНЦА ША ТИ ГИ ОСТАВИМ
    ЗА ДА СЛУШАМЕ КВИЧЕНЕТО ТИ

    16:27 17.05.2026

  • 175 РАЗБРАХ

    2 0 Отговор

    До коментар #163 от "Ехееее":

    НИЩО НЕ СИ ПРАТИЛ
    ГОДИНИ ЦИЦАШ ОТ НПОТО АМА НЕ ПУСКАШ АВАНТА
    АЙДЕ ДА ТИ Е СЛАДЪК СОРОСКИЯ ШОКОЛАД
    И ГЪЛТАЙ ЧИ СМЪРДИ

    16:32 17.05.2026

  • 176 Така е

    0 3 Отговор

    До коментар #120 от "Бунга ранга":

    Истинският русофил обича Русия. Не го интересува България.

    16:51 17.05.2026

  • 177 РУСИЯ ОБЯВИ ЗА НЕПРИЯТЕЛИ

    2 0 Отговор

    До коментар #151 от "ПАК ПИТАМ":

    ШЕПАТА СОРОСОИДНИ СОФИИСКИ БОК..ЛУЦИ
    И ТОВА Е ТОЧНО ТАКА
    НО ВИЕ КВО ОБЩО ИМАТЕ С БЪЛГАРИЯ
    ЯЖТЕ ЕВРЕЙСКИ ШОКОЛАД И ГЛЕЙТЕ ДА НЕ ХВАНЕТЕ ДИАБЕТ
    А И ОЩЕ НЕЩО
    ВСЕКИ НАРОД Е ДЛЪЖЕН САМ ДА ЧИСТИ МЪР.....ШАТА СИ

    17:46 17.05.2026