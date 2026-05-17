Фицо: Говорих с Путин и Зеленски - не знаеш на кого да вярваш

Руско-украинският конфликт вероятно ще продължи „още доста време“, заяви словашкият премиер Роберт Фицо на среща със студенти.

„Нямам представа кога ще свърши войната в Украйна. Можете да ме питате хиляди пъти. Не знам. Говорих с руския президент Путин, след това говорих с украинския президент Зеленски. Всеки има своя история. Понякога не знаеш на кого да вярваш“, добави той.

Фицо смята, че има „огромен потенциал за все повече и повече военни конфликти“ по отношение на Иран, Куба и други страни. „Просто се надявам никой да не полудее и да не хвърли атомна бомба някъде“, добави словашкият лидер.

„Не виждам времената, пред които сме изправени днес, като особено обещаващи“, призна Фицо.

Словашкият премиер призова за ценене на мира и подчерта, че в бойните действия се случват „неща, за които дори не можем да мечтаем“.