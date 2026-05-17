Водолаз загина на Малдивите в опит да намери телата на италиански туристи

17 Май, 2026 08:42

Общо петима италианци загинаха при инцидента в четвъртък тази седмица, но засега само едно тяло е било намерено

Водолаз загина на Малдивите в опит да намери телата на италиански туристи
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Водолаз спасител изгуби живота си на Малдивите в опит да намери телата на италиански туристи, които се удавиха по време на гмуркане, съобщиха местни медии, цитирани от ДПА.

Водолазът, който е бил част от националните сили за отбрана на Малдивите, е загинал в опит да намери четирите тела на туристите в подводна пещера на атола Вааву, предаде АНСА, като се позова на местни медии.

Общо петима италианци загинаха при инцидента в четвъртък тази седмица, но засега само едно тяло е било намерено.

Местните власти разследват точната причина на инцидента, която на този етап остава неизвестна, както и обстоятелствата, довели до смъртта на туристите, пише БТА.

Италианското министерство на външните работи съобщи, че петчленната група, която е включвала морски биолог и инструктор по гмуркане, е изследвала пещерна система, състояща се от множество камери, свързани помежду си с тесни проходи на дълбочина от близо 50 метра.

Медии посочват, че на групата ѝ е било разрешено да се гмурка само на дълбочина до 30 метра.

На Малдивите се изисква специално разрешение за гмуркания на по-голяма дълбочина. Предполага се, че групата не е получила такова разрешение, отбелязва ДПА.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Изкушението !

    4 4 Отговор
    Да станеш Герой !

    Коментиран от #4

    08:48 17.05.2026

  • 2 О, няма край мисирщината...

    4 0 Отговор
    и това е "новина" от вчера.

    08:51 17.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Изкушението

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Изкушението !":

    да вземеш парите , геройството е безплатно и в наши дни не важи..!

    09:17 17.05.2026

  • 5 Пришелец

    2 2 Отговор
    В тая стая троловете липсват,защото не е все едно да си пред клавиатурата и да се намираш в екстремни условия.За съжаление нещо,което изглежда лесно и достижимо на пръв поглед изисква много задълбочена подготовка,задължително и психологическа.
    "Морето много дава и много взема".Светла им памет!

    10:05 17.05.2026

  • 6 Владимир Путин, президент

    3 4 Отговор
    Въпроса който сегодня ме тревожи, где е прехваленото ру3ко ПВО, прехвалените ТОР, С-500, С-550, С-600 ? Нощес украинците съвсем спокойно разбомбиха Масква с трима убити и над 30 ранени. Кой ще прекрати това БЕЗОБРАЗИЕ ? 😁

    10:21 17.05.2026

  • 7 Владимир Путин, президент

    3 2 Отговор
    A зильоннная лягушка жива...

    10:42 17.05.2026