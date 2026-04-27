Путин увери Арагчи: Русия ще действа в интерес на Иран

Руският президент Владимир Путин проведе среща с иранския външен министър Абас Арагчи, съобщи Ройтерс, позовавайки се на руски информационни агенции, предава БТА.

По време на разговора Путин е заявил, че Москва се надява иранският народ да успее да премине през настоящия „труден период“ и в крайна сметка мирът да възтържествува.

Руският държавен глава е подчертал още, че Русия ще направи всичко възможно в интерес както на Иран, така и на останалите държави в региона, предаде държавната агенция РИА.