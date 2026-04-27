Санкциониран руски милиардер и суперяхтата му пробиха блокирания Ормузки проток

27 Април, 2026 17:52, обновена 27 Април, 2026 17:57 749 13

  • суперяхта-
  • санкциониран-
  • милиардер-
  • ормузки проток-
  • русия

142-метровият плавателен съд Nord е засечен в стратегическия маршрут на фона на напрежението между САЩ и Иран

Снимка: shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Суперяхта, свързвана със санкционирания руски олигарх Алексей Мордашов, е преминала през Ормузкия проток, показват данни за корабоплаването, цитирани от Ройтерс. Случаят я нарежда сред малкото плавателни съдове, използвали силно ограниченото трасе в условията на нарастващо напрежение между САЩ и Иран, предава News.bg.

Според платформата MarineTraffic 142-метровата яхта „Nord“, оценявана на над 500 милиона долара, е отплавала от Дубай в петък около 14:00 GMT, преминала е през протока в събота сутринта и е акостирала в Маскат в неделя рано сутринта.

Засега не е ясно как луксозният многопалубен съд е получил разрешение да премине през маршрута, след като от февруари Иран значително ограничи корабния трафик през Ормузкия проток – ключов воден път, през който традиционно преминава около една пета от световните доставки на петрол.

Представител на Мордашов е отказал коментар пред Ройтерс.

По данни от морския сектор в момента през протока преминават едва няколко кораба дневно, основно търговски, при обичайни 125 до 140 плавания на ден преди началото на войната с Иран на 28 февруари. В отговор на ескалацията САЩ са наложили блокада на иранските пристанища.

Русия и Иран поддържат дългогодишни съюзнически отношения, които през последните години се задълбочиха, включително чрез споразумение от 2025 г., разширяващо сътрудничеството в сферата на сигурността и разузнаването.

На този фон иранският външен министър Абас Арагчи е пристигнал в Русия, където се очаква да проведе среща с президента Владимир Путин, след дипломатически разговори в Пакистан и Оман през уикенда.

Мордашов не е официално посочен като собственик на „Nord“, но данни от корабни регистри и руски корпоративни източници от 2025 г. сочат, че яхтата е регистрирана през 2022 г. на руска компания, контролирана от съпругата му. Фирмата е базирана в Череповец - същия град, в който се намира и стоманодобивният гигант „Северстал“.

След началото на руската инвазия в Украйна Мордашов беше включен в санкционните списъци на САЩ и ЕС заради връзки с руския президент Владимир Путин.

Според Superyacht Times „Nord“ разполага с 20 каюти, хеликоптерна площадка, плувен басейн и подводница на борда.


  • 1 павела митова

    7 0 Отговор
    JТой и шиши санциониран но самолетите му джиткат без проблем дори си бузи дуловската кене-фка в полет

    17:59 27.04.2026

  • 2 Мнение

    7 0 Отговор
    Очевидно ние сме санкционираните, а не руския милиардер.

    17:59 27.04.2026

  • 3 Амиии

    5 1 Отговор
    Забраната важи само за бандата на Епщайн, другите си минават, какво толкова странно има?

    17:59 27.04.2026

  • 4 шиши

    4 1 Отговор
    кой ще го спре - рижавия мишок... да бе да ,колкото мене е спрял хахаха хохохо

    18:02 27.04.2026

  • 5 Хахахаааааа

    2 0 Отговор
    Цирк краварски е номер едно.целия свят се превива от смях,нека шоуто да продължава

    18:03 27.04.2026

  • 6 УдоМача

    4 2 Отговор
    Теа па... Разрешение. Руснаците могат да си ходят навсякъде по света без да им трябва разрешение! Извоювали са си го!!

    18:03 27.04.2026

  • 7 Архимандрисандрит Бибиян

    1 0 Отговор
    Добре каде Ромсiа нема я земат у ЕС. Шо у ЕС ли е,за назе нема остане кво да си земеме за нас си од савецките гепачи! Че тръгнат с некои титаници да одат у арапско.

    18:03 27.04.2026

  • 8 .....

    0 0 Отговор
    Е те тва е комунизъм в действие😂😂

    18:03 27.04.2026

  • 9 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор
    Блокадата на САЩ е при Оман слоя залив...
    Чакаме да мине оттам

    18:04 27.04.2026

  • 10 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Минават и испански ,къде и какъв е проблема ???? И Чой е пролива ,да бре на Ротшилд

    18:05 27.04.2026

  • 11 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор
    Блокадата на САЩ е при.оманския залив.
    Там чакат яхтата с нетърпение.

    18:06 27.04.2026

  • 12 Горски

    1 0 Отговор
    Така или иначе, ще има сделка! И тя ще бъде по лоша за САЩ и Израел, отколкото беше ситуацията преди войната! А "моралните" им щети ще са слабо казано - огромни! Три военни кораба на Китай са в Ормузкия проток и показно го отпушиха от американската блокада , която бе също от три кораба. Китайският военен флот е по голям, по -модерен и по-силен от този на САЩ. Той е причината, че САЩ вероятно няма да посмеят да блокират повече протока. Китай да влиза в протока и да си съпровожда корабите друг избор няма, ако се повредят и другите самолетоносачи трудно ще им бъде на американците но лесно на света. Всъщност света стана заложник на еди крадци на нефт и газ. В Европа са Украйна а в глобален аспект тези които ограничават със санкции всичките. Не само Китай, а и целия свят страда от мераците на Нетаняху и лобито в САЩ. А Китай, най-малко защото си има Русия за съсед. И пак ще е най-конкурентно способен. Китай никога няма да остави Иран в ръчичките им. А и иранците днес са на посещение в Москва. Ако Израел и САЩ пак опитат и Иран спази обещанието си да занули шейховете, не 1/5, а 1/3 ще изчезне снабдяването с горива, торове, хелий и т.н.

    18:06 27.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

