Санкциониран руски милиардер и суперяхтата му пробиха блокирания Ормузки проток

Суперяхта, свързвана със санкционирания руски олигарх Алексей Мордашов, е преминала през Ормузкия проток, показват данни за корабоплаването, цитирани от Ройтерс. Случаят я нарежда сред малкото плавателни съдове, използвали силно ограниченото трасе в условията на нарастващо напрежение между САЩ и Иран, предава News.bg.

Според платформата MarineTraffic 142-метровата яхта „Nord“, оценявана на над 500 милиона долара, е отплавала от Дубай в петък около 14:00 GMT, преминала е през протока в събота сутринта и е акостирала в Маскат в неделя рано сутринта.

Засега не е ясно как луксозният многопалубен съд е получил разрешение да премине през маршрута, след като от февруари Иран значително ограничи корабния трафик през Ормузкия проток – ключов воден път, през който традиционно преминава около една пета от световните доставки на петрол.

Представител на Мордашов е отказал коментар пред Ройтерс.

По данни от морския сектор в момента през протока преминават едва няколко кораба дневно, основно търговски, при обичайни 125 до 140 плавания на ден преди началото на войната с Иран на 28 февруари. В отговор на ескалацията САЩ са наложили блокада на иранските пристанища.

Русия и Иран поддържат дългогодишни съюзнически отношения, които през последните години се задълбочиха, включително чрез споразумение от 2025 г., разширяващо сътрудничеството в сферата на сигурността и разузнаването.

На този фон иранският външен министър Абас Арагчи е пристигнал в Русия, където се очаква да проведе среща с президента Владимир Путин, след дипломатически разговори в Пакистан и Оман през уикенда.

Мордашов не е официално посочен като собственик на „Nord“, но данни от корабни регистри и руски корпоративни източници от 2025 г. сочат, че яхтата е регистрирана през 2022 г. на руска компания, контролирана от съпругата му. Фирмата е базирана в Череповец - същия град, в който се намира и стоманодобивният гигант „Северстал“.

След началото на руската инвазия в Украйна Мордашов беше включен в санкционните списъци на САЩ и ЕС заради връзки с руския президент Владимир Путин.

Според Superyacht Times „Nord“ разполага с 20 каюти, хеликоптерна площадка, плувен басейн и подводница на борда.