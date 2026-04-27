Путин: Русия устоя на опитите за разкол и ще продължи да се развива въпреки натиска

Руският президент Владимир Путин заяви пред Съвета на законодателите, че опитите да бъде разединено руското общество са се провалили, тъй като „не разбират Русия“, предава ТАСС, цитирана от БТА.

По думите му страната се намира пред сериозни и безпрецедентни предизвикателства, които трябва да бъдат преодолявани с единство и устойчивост, като същевременно не бива да се разчита единствено на ограничителни мерки.

„Нашата политическа система, всички власти на различни нива, включително парламентът, доказаха своята стабилност и истинска суверенност, както и готовността да защитават жизненоважните интереси на отечеството“, посочи Путин.

Той подчерта, че прекомерните административни бариери могат да забавят развитието и че законодателството трябва да бъде „гъвкаво, динамично и насочено към бъдещето“.

„Русия е вечна“, заяви още президентът, добавяйки, че обществото е отговорило на натиска и заплахите със сплотеност, а държавата - с бързи законодателни решения.

Путин отбеляза, че ако някой е смятал, че политическият плурализъм може да се превърне в слабост на страната, той е сгрешил, тъй като „не познава и не разбира Русия и нейния народ“.

По думите му законодателният процес трябва да бъде системен и насочен към реални решения, а не само към въвеждане на нови забрани и наказания, които според него са контрапродуктивни.

Той допълни, че предстоящите избори в Русия трябва да се проведат при стриктно спазване на закона, така че резултатите да бъдат прозрачни и да отразяват волята на гражданите.

„Това е важно винаги, но в настоящата ситуация е особено важно, защото създава стабилна основа за властта и вземането на навременни решения в интерес на народа“, заяви Путин.