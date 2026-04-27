Путин: Русия устоя на опитите за разкол и ще продължи да се развива въпреки натиска

27 Април, 2026 18:53, обновена 27 Април, 2026 18:56 798 104

Руският президент заяви, че политическата система е доказала своята устойчивост и призова за по-гъвкаво законодателство

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин заяви пред Съвета на законодателите, че опитите да бъде разединено руското общество са се провалили, тъй като „не разбират Русия“, предава ТАСС, цитирана от БТА.

По думите му страната се намира пред сериозни и безпрецедентни предизвикателства, които трябва да бъдат преодолявани с единство и устойчивост, като същевременно не бива да се разчита единствено на ограничителни мерки.

„Нашата политическа система, всички власти на различни нива, включително парламентът, доказаха своята стабилност и истинска суверенност, както и готовността да защитават жизненоважните интереси на отечеството“, посочи Путин.

Той подчерта, че прекомерните административни бариери могат да забавят развитието и че законодателството трябва да бъде „гъвкаво, динамично и насочено към бъдещето“.

„Русия е вечна“, заяви още президентът, добавяйки, че обществото е отговорило на натиска и заплахите със сплотеност, а държавата - с бързи законодателни решения.

Путин отбеляза, че ако някой е смятал, че политическият плурализъм може да се превърне в слабост на страната, той е сгрешил, тъй като „не познава и не разбира Русия и нейния народ“.

По думите му законодателният процес трябва да бъде системен и насочен към реални решения, а не само към въвеждане на нови забрани и наказания, които според него са контрапродуктивни.

Той допълни, че предстоящите избори в Русия трябва да се проведат при стриктно спазване на закона, така че резултатите да бъдат прозрачни и да отразяват волята на гражданите.

„Това е важно винаги, но в настоящата ситуация е особено важно, защото създава стабилна основа за властта и вземането на навременни решения в интерес на народа“, заяви Путин.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    19 18 Отговор
    Русия развива само погребалният бизнес напоследък.

    Коментиран от #14, #22, #86

    18:57 27.04.2026

  • 2 Пуратино 🤥🤥

    18 17 Отговор
    Всеки път когато иzлъже za нещо му порастват токчетата

    Коментиран от #7, #19

    18:59 27.04.2026

  • 3 Хмм

    12 14 Отговор
    по време на война руснаците се обединяват, за това пише още Бисмарк, който е работил като дипломат в Русия преди да стане канцлер

    Коментиран от #8, #11, #65

    19:00 27.04.2026

  • 4 НЕМОЖАЧи.ру

    18 18 Отговор
    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация деолимпиядизация демъдуризация деиранизация деБлогеризация депопулация деИнтерНЕТефикация

    Коментиран от #99

    19:00 27.04.2026

  • 5 ру БЛАТА

    10 21 Отговор
    Раша винаги печели а мужиците и тйотките винаги ГУБЯТ

    19:00 27.04.2026

  • 6 Горски

    15 17 Отговор
    Според cocoснята само руснаците търпят огромни загуби, щото настъпвали. Удобно пропускат да обяснят съобщенията, които слушаме редовно, от началото на годината, за митични бандераски контранастъпи, а и други преди това. Уж само руснаците гинели кото настъпвали и бандерите нямало как да им събират труповете. Излиза, че или бандерите лъжат за контранастъпите и само отстъпват, или цифрите за 1000 чувала спярмо 50тина руски са съвсем верни при бандераските контранастъпи.

    Коментиран от #29, #41

    19:01 27.04.2026

  • 7 На зеления клоун 🤡

    13 9 Отговор

    До коментар #2 от "Пуратино 🤥🤥":

    нали?
    Виждаме клиповете с токчета и жартиери свири на 0рг.@.н с 0рг
    @.на си.....без ръце.

    Коментиран от #27, #75

    19:02 27.04.2026

  • 8 си дзън

    16 15 Отговор

    До коментар #3 от "Хмм":

    Руските олигарси се обединяват с бедните руснаци само ... в гробищата.

    Коментиран от #15

    19:02 27.04.2026

  • 9 БУНКЕРНИЯ КАШИК

    11 14 Отговор
    Искаше Движуха.

    Ами Ето ти Движуха

    Скучно ли ти е Вече ?

    Преди 2022 Година
    Нямаше никакъв Натиск ..

    Забрави ли бре КАШИК?

    19:03 27.04.2026

  • 10 Копейки

    12 15 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец - ще превземе Киев, до 2 месеца - ще превземе Европа.

    Коментиран от #20

    19:03 27.04.2026

  • 11 дядя дръмпир налива разум с тояга ..

    11 14 Отговор

    До коментар #3 от "Хмм":

    пусъо ,станал на холограма като хомейни и си хортували двамцата при кабзоня....

    19:04 27.04.2026

  • 12 Маша Шекерова

    11 15 Отговор
    Многоходовия психопат е изперкал напълно.

    19:04 27.04.2026

  • 13 ИЗНЕРВЕН ЦЕНТАК

    13 10 Отговор
    Газ пикая от тази новина.

    19:04 27.04.2026

  • 14 Над 1000

    9 17 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Нови КЛАДБИЩА

    Има в Русия .

    Къде ли умират толкова много Путерасти?

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #26

    19:04 27.04.2026

  • 15 Атина Палада

    14 9 Отговор

    До коментар #8 от "си дзън":

    А американските олигарси къде се обединяват с бедните американци? На тротоарите в кашоните ли?

    Коментиран от #34, #40

    19:06 27.04.2026

  • 16 Многоходовото

    8 14 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай

    19:07 27.04.2026

  • 17 ВЕЛИКА РУСИЯ

    12 7 Отговор
    КОЯТО ОБИЧАМ.

    19:07 27.04.2026

  • 18 Мдаа!🤔

    14 8 Отговор
    Всички русофоби са синове на Калушев!

    Коментиран от #21, #84

    19:07 27.04.2026

  • 19 Щеше да звучиш остроумно

    15 8 Отговор

    До коментар #2 от "Пуратино 🤥🤥":

    ако Зелко не бе по-нисък от Путин и нямаше видео с него на дамски обувки с токчета, в еротично бельо

    19:07 27.04.2026

  • 20 Атина Палада

    14 9 Отговор

    До коментар #10 от "Копейки":

    И за какво му е на Путин Европа? Да й връща дълговете ли? Европа освен дългове,друго няма! Не съм чула до сега някой да има желание да връща чужди дългове!

    19:09 27.04.2026

  • 21 Ти като си

    4 12 Отговор

    До коментар #18 от "Мдаа!🤔":

    Син на Киркоров
    Проблем ли е ?

    19:09 27.04.2026

  • 22 Не е бизнес. Хладилните тирове

    11 6 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    дето ги праща претъпкани до украинската граница са безплатна услуга, на украинските семейства

    19:11 27.04.2026

  • 23 Кривоверен алкаш

    6 10 Отговор
    е как няма да са стабилни...Цар Путин командва парада и всички други слушат и изпълняват...Демокрацията на Кремъл...

    19:11 27.04.2026

  • 24 Нафиркан Пацан

    6 10 Отговор
    Другаре
    Къде има Одеколон ,
    Че моя свърши .

    А още ми се Фирка .

    19:11 27.04.2026

  • 25 БРИТАНСКИ ПЕДОФИЛ

    11 5 Отговор
    От години правим мизерии на Русия, но изядохме дървото.

    Коментиран от #48

    19:12 27.04.2026

  • 26 Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    9 6 Отговор

    До коментар #14 от "Над 1000":

    Задачка: 5 (пет) милиона урки са обърнали копитата, "безследно изчезнали" и осакатени! В 0крайна са останали 18 млн. урки. Колко от тях са годни за военна служба?
    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #39, #49

    19:12 27.04.2026

  • 27 хаха🤣

    8 11 Отговор

    До коментар #7 от "На зеления клоун 🤡":

    остави го зеления, ами дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол🤣 фалира Рашка, на крепостните им спряха нета и сега ги подготвят за глад и купонна система по севернокорейски модел 🤣

    Коментиран от #32, #44

    19:12 27.04.2026

  • 28 ОЛЕЛЕЕЕ

    3 5 Отговор
    Сега юдите ще ни спрат траншовете.

    19:14 27.04.2026

  • 29 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    8 10 Отговор

    До коментар #6 от "Горски":

    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    Коментиран от #37

    19:14 27.04.2026

  • 30 Крепостен на Хартиената мечка

    8 11 Отговор
    Защо живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея???

    Коментиран от #33

    19:14 27.04.2026

  • 31 ЧАКАЙ ЧАКАЙ ПУТИНЕ

    9 9 Отговор
    А не само към въвеждане на нови ЗАБРАНИ и НАКАЗАНИЯ


    Ами Пусни им Интернета на

    Блатните Пияндурници

    Защо забрани Интернета

    Бре Путине ?

    Това не е ли

    ЗАБРАНА И НАКАЗАНИЕ

    ЗА РУСНАЦИТЕ?

    19:15 27.04.2026

  • 32 🤣😂🤣😂🤣

    9 6 Отговор

    До коментар #27 от "хаха🤣":

    остави го дядо Вовчик, ами наркомана съвсем изпусна нещата от контрол🤣 фалира 404, на всукрепостните им спряха тока и сега ги подготвят за глад и купонна система по папуаски модел 🤣

    19:15 27.04.2026

  • 33 Защото

    5 9 Отговор

    До коментар #30 от "Крепостен на Хартиената мечка":

    Си Имат ТРУПИН

    ЗАТОВА.

    19:16 27.04.2026

  • 34 си дзън

    7 8 Отговор

    До коментар #15 от "Атина Палада":

    Руското обединение е уникално, безаналогово и както всичко руско резултатът
    винаги отива в земята.

    19:16 27.04.2026

  • 35 Констатация

    6 8 Отговор
    Признавам, Путинския Олигархат е Форма на НеоКрепостническо управление!!! Но, не съм съгласен че то е консулидирало руското общество, напротив, тъкмо обратното, но Старчето откъде да знае, то не ползва интернет, просто не умее... и живее в илюзорния свят на Докладите на хитрите си и крадливи чиновници! - ПС - Форбс: За периода от 2022 г. до 2026 г., руските Милиардери (в Долари) от 85 са станали 155. Не е смешно, а Ужасно!!!!

    19:16 27.04.2026

  • 36 Брях

    4 7 Отговор
    Нещо за посетителите на Кобзон не казА ли?

    19:16 27.04.2026

  • 37 Хахаха!🎺🥳😀

    8 5 Отговор

    До коментар #29 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":

    Никаква капитулация! Тотално унищожение до последния 0краинец! Последния да спусне бариерата на границата!

    Коментиран от #93

    19:16 27.04.2026

  • 38 ДА КАЖА НА БАНДЕРИТЕ

    9 5 Отговор
    Окраина отдавна е фалирала и капитулирала.

    19:17 27.04.2026

  • 39 Верно ли

    5 10 Отговор

    До коментар #26 от "Хахахахаха хахахахаха хахахахаха":

    Затова ли
    Вече 5 та Година
    Кабзончиците
    Се търкалят в Украйна

    Защото вече няма Украинци ?

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    19:18 27.04.2026

  • 40 Гресирана ватенка

    4 8 Отговор

    До коментар #15 от "Атина Палада":

    Това не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш в гаса 😁

    19:18 27.04.2026

  • 41 Питащ

    8 9 Отговор

    До коментар #6 от "Горски":

    При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара за война и фалира за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?

    Коментиран от #56

    19:18 27.04.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 А ГДЕ

    8 5 Отговор
    Кая Калас??

    19:19 27.04.2026

  • 44 Не ги мисли руснаците

    9 5 Отговор

    До коментар #27 от "хаха🤣":

    Преди товариха от икономическия тигър Украйна порцеланови тоалетни на танковете си. Но сега когато Украйна съвсем се разви, товарят вече златни тоалетни.

    19:19 27.04.2026

  • 45 Интересно

    7 7 Отговор
    Когато последния украинец хлопне бариерата и избяга в Полша, какви коментари ще четем?

    19:19 27.04.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Те и СССР бяха вечни

    6 7 Отговор
    пък после изчезнаха безследно

    19:20 27.04.2026

  • 48 Запознат

    8 7 Отговор

    До коментар #25 от "БРИТАНСКИ ПЕДОФИЛ":

    Минимална работна заплата в Русия 137,22 евро.В Папуа Нова Гвинея е по-висока.

    Коментиран от #60, #64

    19:20 27.04.2026

  • 49 Ха-ха

    6 5 Отговор

    До коментар #26 от "Хахахахаха хахахахаха хахахахаха":

    Според тези данни излиза, че убитите руснаци са 35 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    19:21 27.04.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 ЗОВ

    8 3 Отговор
    Путин е Господ Бог!

    Коментиран от #66

    19:23 27.04.2026

  • 54 БГ БАНДЕРИТЕ

    9 4 Отговор
    Ще присъстват на откриването на паметника на Екатерина Велика в Одеса.

    19:23 27.04.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 1 трилион долара ???

    6 2 Отговор

    До коментар #41 от "Питащ":

    Сметни колко струва земя колкото България при цена 1000€ на декар. Едни от най-плодородните земеделски земи в света. Подземните богатства в Донбас. Крим.

    Коментиран от #71

    19:24 27.04.2026

  • 57 Ко стаа бе руски боклуци?

    6 8 Отговор
    Превзехте ли тоя Киев че ми омръзнА тая работа?

    Коментиран от #68

    19:25 27.04.2026

  • 58 Любо

    7 4 Отговор

    До коментар #50 от "А МОЧАТА?":

    моча ще го възстановяват Денков, Василев и Нейнски, сега купуват материалите, а Борисов и Пеевски ще бъркат бетона и ще чукат камъните.
    Осигурили сме им раирано работно облекло.
    Тагарев ще се грижи за дисциплината, а Гюров ще ги забавлява по прашки.

    Коментиран от #61, #63

    19:26 27.04.2026

  • 59 БЕСНИТЕ

    9 5 Отговор

    До коментар #50 от "А МОЧАТА?":

    Добре че на разрушихте Александър Невски. Неразумни бандьорци.

    19:26 27.04.2026

  • 60 Запознат

    6 4 Отговор

    До коментар #48 от "Запознат":

    В РФ валутата се нарича рубла. Евро е в Германия и нейните колонии.

    Коментиран от #78

    19:26 27.04.2026

  • 61 ЩЕКА 🤡🤩

    4 6 Отговор

    До коментар #58 от "Любо":

    Ще ще ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ 🤩🤡🍌🍌

    Коментиран от #97

    19:27 27.04.2026

  • 62 Путине, Путине...

    5 8 Отговор
    Натовско оръжие бомби Русия.
    Засрами се.

    19:28 27.04.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 ЯВНО СИ ЗАПОЗНАТ

    7 3 Отговор

    До коментар #48 от "Запознат":

    Ако посетиш бритите и си между 1-3 годинки ще те имат. Класата Епщайн педофилите.

    19:28 27.04.2026

  • 65 Ъхммм

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Хмм":

    Имал е предвид оБедняват

    19:28 27.04.2026

  • 66 Ами Налапай му

    2 7 Отговор

    До коментар #53 от "ЗОВ":

    Дъртата Краставицата

    Щом е Господ

    Хахахахаха хахахахаха .

    Русофилките ги можете тези неща.

    19:29 27.04.2026

  • 67 Дзак

    3 3 Отговор
    Правото винаги устоява!

    Коментиран от #74

    19:29 27.04.2026

  • 68 Орк на тротинетка 🧌🛴

    2 6 Отговор

    До коментар #57 от "Ко стаа бе руски боклуци?":

    Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..

    19:29 27.04.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Погачи

    3 5 Отговор
    Айде бе кво направихте бе?!?!🤬🤬 мухлясаха ПУгачите докато ви чакаме!!!🤬🤬🤬 ТРЪГВАМЕ СИ!

    19:29 27.04.2026

  • 71 Русия, ако сега спре войната,

    3 7 Отговор

    До коментар #56 от "1 трилион долара ???":

    ще регистрира огромна загуба. 1 кв.км земя ще й струва 15 000 000 долара, това е много голямо прецакване. При това не е сигурно дали ще може да запази тези две области ДНР частично и ЛНР

    19:29 27.04.2026

  • 72 !!!?

    4 6 Отговор
    Какъв разкол в путлериският ГУЛАГ бе...само някой да помръдне и го няма !!!

    19:29 27.04.2026

  • 73 ЩЕ ЗАПАЛЯ СВЕЩ В АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ

    7 4 Отговор
    За победата на славяните над юдобритите.

    19:31 27.04.2026

  • 74 Факт

    0 2 Отговор

    До коментар #67 от "Дзак":

    Вижда се какво представляват претенденти кандидат мутри, цинично безполови!

    19:31 27.04.2026

  • 75 Розовото пони Путин 🦄

    3 8 Отговор

    До коментар #7 от "На зеления клоун 🤡":

    Аз по принцип си ходя на токчета, а с жартиери - само в бункера🦄👬😂

    19:31 27.04.2026

  • 76 Един

    4 7 Отговор
    Развиват се назад, искат да върнат СССР, спряха нета, ограничават свободите и т.н.

    19:31 27.04.2026

  • 77 Миризлив руски палячо-крепостен

    5 6 Отговор
    На нас Путин ни каза, че като победим, живота ни ще стане прекрасен и ще станем много богати!

    19:31 27.04.2026

  • 78 Тц,тц,тц 😂😂😂

    4 7 Отговор

    До коментар #60 от "Запознат":

    Навсякъде по света можеш да пазаруваш с долари и евро.Ако извадиш рубли може и да те понабият🤣

    19:31 27.04.2026

  • 79 Глас от бункера

    3 2 Отговор
    Герасимов превзе ли Купянск?

    19:33 27.04.2026

  • 80 През октомврийската революция

    7 0 Отговор
    Бялата армия бяга с кораби от Крим в България. Варненци, печете погачи и варете бъчви с ракия! Посрещайте бандеровците от Одеса във Варна!

    19:34 27.04.2026

  • 81 Хардлайнер

    3 5 Отговор
    Путинчо, тези думи вървяха преди СBО - то! Сега вече познаваме русия! Каква сплотеност в държава без опозиция и демокрация! Всичко е изнacилване! Много руснаци са против войната, дори и да ги е страх да го кажат на глас! Ти по скоро казваш тези слова за героичния украински народ!

    19:35 27.04.2026

  • 82 Смех с ватенки

    4 4 Отговор
    Чяп за каца не става нито от съветският съюз на Путин, нито от руснаците, нито от войската им,нито от копейките.

    Коментиран от #94

    19:35 27.04.2026

  • 83 Пасивен Кремълски охлюв -Ботокс педофил

    4 4 Отговор
    Наистина успях да устоя на напъна, снощи в бункера отново при мен бяха откраднатите украински малки момченца, проблема е, че още ме болят задните части!

    19:36 27.04.2026

  • 84 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров😂

    2 3 Отговор

    До коментар #18 от "Мдаа!🤔":

    На нас ни казаха да сме многоходови и загадъчни в Украйна и затова сме 5 год.в Донецк, ще влезем в Киев през 2045 год 😂

    19:37 27.04.2026

  • 85 Мдаа

    3 2 Отговор
    Най-мъдрият, най-интелигентния и силен политик на планетата без съмнение е Путин ! Скоро надали ще има друг подобен.
    Неслучайно масово интервюираните на запад хора желаят човек като него да управлява и техните държави.

    Мдаа....

    Коментиран от #89, #98

    19:38 27.04.2026

  • 86 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    да,бая нови уср@ински гробища запълни

    Коментиран от #88

    19:39 27.04.2026

  • 87 НАТО се смее на руските оръфляци

    3 4 Отговор
    🇺🇦 ВСУ са отблъснали руzките окупатори и са очистили района от Zомбита източно от Рай-Олександривка, Донецка област.
    Тия ги буат навсякъде ,в Мали ,в Украйна навсякъде

    Коментиран от #101

    19:39 27.04.2026

  • 88 Я пъ тоа

    3 4 Отговор

    До коментар #86 от "някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺":

    Руските гробища са много повече

    19:39 27.04.2026

  • 89 Дзак

    1 1 Отговор

    До коментар #85 от "Мдаа":

    А тук един човек изнасилил жена си! Направил си група по интереси.

    Коментиран от #95

    19:40 27.04.2026

  • 90 Минавам само да кажа

    1 5 Отговор
    Русия е кенеФФ, а копейките нужници.

    19:40 27.04.2026

  • 91 Каруцар

    0 2 Отговор
    На фотото. Замъглена е снимката! Какъв е тоя чернозем на заден план! Да не е едната кoнска сила! Аз откога го търса!

    19:40 27.04.2026

  • 92 венсеремос

    4 3 Отговор
    РУСИЯ е НАЙ-СИЛНАТА СТРАНА в СВЕТА!!! 4 ИКОНОМИКА в СВЕТА.ПОБЕДИ ИЗВЕРГА ХИТЛЕР САМА ,ЗАЕДНО с ПЪРВА БЪЛГАРСКА АРМИЯ на 9 Май 1945/46 година РУСКАТА /ЧЕРВЕНАТА АРМИЯ РАЗВЯ РУСКОТО ЗНАМЕ над Райхстага.Ликвидира Хитлер и нацизма.Чуфитите бяха освободени от лагерите от Червената Армия.И7Русия и Наша Освободителка от 500 години Турско Робство.Моят Родин Град Нова Загора е изпепелен от извергите турци да основи.Изнасилени са женит и посечени на дръвника мъжете.А, двамата православни свещници и българските момчета от 6 до 12 годишна възраст са изнасилени от извергите турци отзад.За сведение на нечетящото младо поколение Ердоган е престъпната група убийци-Сивите вълци.Турция и същата еничарска държава-неграмотни, агресивни, убийци-нищо не се е променило в Турция.Колкото до българските предатели от Герб, ИТН, ППДБ, СДС, ДъПъСъ-Пеевски, те искат да провалят ПБ и Румен Радев.Няма да успеят.А, зелената еуглена охрйанявана от МИ5 и МИ6 ще бъде ТАНАТОС заедно с Ми5 и Ми6.Напред с Румен Радев.Напред с Путин и Русия!!!

    Коментиран от #102

    19:41 27.04.2026

  • 93 Много е късно за капитулация.

    4 3 Отговор

    До коментар #37 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Русия фатално пропусна момента, февруари 2022. Ако Путин, беше успял тогава да направи един светкавичен преврат, можеше да смени в властта в Киев, с проруска такава, каквато е и целта на СВО. На този етап, каквото и да направи Русия, за нея има само негативи и загуби, а не реална полза и резултати. На практика, шансът Украйна да бъде под политическото влияние на Москва е равен точно на 0. А всички останали варианти са равносилни на загуба за Русия. В момента Русия е в капан, няма нито един полезен ход.

    Коментиран от #100

    19:41 27.04.2026

  • 94 Казал

    3 2 Отговор

    До коментар #82 от "Смех с ватенки":

    Помашкият помак чиито прабаби обслужваха турците.

    19:41 27.04.2026

  • 95 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #89 от "Дзак":

    Насилниците не уважават пола. Те уважават властта. Затова всички са безполезни!

    19:42 27.04.2026

  • 96 Екатерина великата починала

    2 3 Отговор
    След съвкупление с кон.
    Руски ценности.

    19:42 27.04.2026

  • 97 да питам

    2 4 Отговор

    До коментар #61 от "ЩЕКА 🤡🤩":

    верно ли Русия започнала да разпродава всичко в държавата на половин цена, -50% промоция ?

    19:43 27.04.2026

  • 98 ...

    1 2 Отговор

    До коментар #85 от "Мдаа":

    Путин действа точно като агент на МИ6 и ЦРУ и върши перфектно работата на врага, по фалирането и унищожаването на Русия.

    19:44 27.04.2026

  • 99 изнемогването

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "НЕМОЖАЧи.ру":

    на русофобските тролчета е по-мощно от всякога,явно пак се испари някой натовски батальон или партия с оръжия и дрончета🤣🤣🤣

    19:44 27.04.2026

  • 100 Ха ХаХа

    3 2 Отговор

    До коментар #93 от "Много е късно за капитулация.":

    Тангото е бавно но винаги актуално тъпунгер.
    12% редовна армия прати Путин в Украйна.
    ВСУ 3 пъти изгуби състава си.
    3000000 са при Шушкевич

    Коментиран от #103

    19:44 27.04.2026

  • 101 по скимтенето ви

    2 0 Отговор

    До коментар #87 от "НАТО се смее на руските оръфляци":

    си личи че е обратното 🤣🤣🤣

    19:45 27.04.2026

  • 102 Русия фалира, за каква икономика

    1 1 Отговор

    До коментар #92 от "венсеремос":

    бълнувате :) Разпродава Държавния си резерв.

    19:46 27.04.2026

  • 103 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌

    0 0 Отговор

    До коментар #100 от "Ха ХаХа":

    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    19:47 27.04.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

