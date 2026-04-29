Русия и Украйна продължават обстрела на граждански обекти, съобщава се за загинали и ранени цивилни

В нощта срещу 29 април и през предходното денонощие бе съобщено за серия от удари, засегнали цивилни обекти и инфраструктура както в Украйна, така и в Русия.
Руските сили продължиха кампанията си с използване на дронове и ракети срещу украински населени места:
При атака с дронове срещу Одеса бяха поразени жилищни сгради, хотел и леки автомобили в различни части на града. Има съобщения за ранени цивилни.
В резултат на продължителни удари в района на Днипро бе съобщено за жертви сред цивилното население, включително деца.
Съобщава се за масирани атаки срещу гражданска и енергийна инфраструктура, като само в рамките на едно денонощие руските сили са изстреляли над 120 дрона към Украйна.
В Запорожка област са регистрирани стотици удари по десетки населени места, довели до жертви.
Украинските сили засилиха атаките си срещу обекти на руска територия, като руските власти съобщават за нарастващ брой удари по гражданска инфраструктура:
Дронове атакуваха вчера петролна рафинерия и пристанищен терминал в град Туапсе, на Черноморското крайбрежие в Краснодарския край, за трети път в рамките на месеца. Предизвикан бе мащабен пожар, като местните власти наредиха евакуация на жители в близост до обекта.
В Ярославъл бе съобщено за пожар в стратегически важната рафинерия в града след въздушен удар.
Руски официални лица съобщиха четирима убити цивилни при украински удари в Белгородска и Брянска области, включително семейство, чийто автомобил е бил ударен директно от дрон в село Бобрава.
Регистрирани са атаки с дронове срещу енергийни и логистични обекти, като са въведени ограничения на летищата в Краснодар, Геленджик и Сочи.
Владимир Путин заяви в изявление, излъчено на 28 април, че атаките срещу гражданска инфраструктура в Русия стават все по-чести. От своя страна Украйна подчертава, че поразява енергийни обекти, за да намали способността на Русия да финансира войната.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
27 Трол
07:50 29.04.2026
28 Тоя номер не минава
Да обстрелва добре, но когато се предизвиква екологична катастрофа в Черно Море, което затворено море - е съвсем различно нещо!
Дори не украинци го правят това, а британци! А на тях за Черно Море не им пука. Знаейки и, че суетната артистична душичка на Зельо няма да откаже да си го припише за своя "победа". А какво се случва с украинците след това, не му пука и на него.
Коментиран от #29
07:54 29.04.2026
29 Коронни нагличански номера
До коментар #28 от "Тоя номер не минава":Други да им опират пешкирите с гадостите!
А Черно Море с години ще е нефтена локва.
07:59 29.04.2026