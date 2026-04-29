ISW: Украйна не спира ударите по Туапсе - трета атака за месец
29 Април, 2026 07:13, обновена 29 Април, 2026 07:20 1 336 58

Третата атака през април е предизвикала пожар, разлив на нефт и извънредно положение, а Путин е изпратил свой министър на място

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинските сили са нанесли нов удар по нефтопреработвателната рафинерия в руския град Туапсе в нощта срещу 28 април, като това е третата атака срещу стратегическия обект само през този месец. За това съобщава Институтът за изследване на войната (ISW), позовавайки се на украинския Генерален щаб и данни от отворени източници, предава News.bg.

Според украинската страна атаката е предизвикала сериозен пожар, а OSINT анализ показва, че са били повредени най-малко четири резервоара за съхранение на петрол.

Сателитни данни от системата на НАСА за 28 април също регистрират топлинни аномалии в северната част на рафинерията - зона, която не е била засегната при предишните удари.

Местните власти в Краснодарски край официално обявиха извънредно положение и признаха, че освен пожара е възникнал и разлив на нефт.

Руските власти първоначално твърдяха, че причината са паднали отломки от дрон, но Кремъл този път беше принуден да признае сериозността на удара.

Руският президент Владимир Путин е провел спешна среща с министъра на извънредните ситуации Александър Куренков и му е наредил незабавно да отпътува за Туапсе, за да наблюдава действията на място.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди удара, но заяви, че подробностите за пораженията са засекретени.

По данни на руската опозиционна медия Astra рафинерията вече е била спряла единствената си инсталация с капацитет 12 милиона тона годишно след предишните украински удари на 19 и 20 април.

Атаката срещу Туапсе е част от значително разширената украинска кампания срещу руската петролна, пристанищна и военна инфраструктура в Краснодарски край, включително терминали, нефтобази, помпени станции и военноморски обекти.

Според анализаторите Киев засилва натиска върху руските енергийни приходи именно в момент, когато Москва се опитва да използва глобалната енергийна криза, за да финансира войната си.

ISW прогнозира, че с нарастващото производство на украински дронове и претоварената руска противовъздушна отбрана подобни удари дълбоко в руския тил ще стават все по-чести и по-разрушителни.


Украйна
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Факти

    16 12 Отговор
    ISW: Украйна не спира ударите по Туапсе - трета атака за месец и затова здраво яде дървото

    07:23 29.04.2026

  • 3 БРИТИТЕ

    14 8 Отговор
    Правят мизерии до последно

    07:26 29.04.2026

  • 4 Свободен

    13 15 Отговор
    Много ми хареса термина "да наблюдава" бедствието!
    То друго на руснаците не им остана, освен да наблюдават!

    Коментиран от #28

    07:27 29.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Добре се е получило

    12 10 Отговор
    Стабилен поздрав за 1 май.

    Коментиран от #22

    07:29 29.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 А Института знае ли

    14 5 Отговор
    какво удря Русия в отговор на това в Украйна? Или това не е интересно, защото за Украйна не им пука и никога не им е пукало.
    Както и на медиите!

    Нито им пука, че това е екологична катастрофа в Черно Море, за гогини напред! И няма британците да го чистят.

    07:32 29.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ако бяха смели

    6 3 Отговор

    До коментар #7 от "Свободен":

    щяха да отстелят бандерите които им бусовизираха и затриха мъжете. Има и смели де! И то доста!

    07:36 29.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Руснаци

    4 4 Отговор
    Украинските анализатори цитираха мрачна, реална статистика за ефективността на ударите с крилати ракети Fire Point Flamingo. Ракетите са изстрелвани 23 пъти, но само два пъти са достигали целите си. Всички останали изстрелвания са падали близо до целта или са били свалени. Това се е случило по време на атаките срещу топлоелектрическата централа в Орел, полигона Капустин Яр и завода „Промсинтез“ в Чапаевск.

    Егати топ ракетите имат укрите 5-години война и едни ракети не успяха да направят хахахахаха

    Коментиран от #21, #24

    07:40 29.04.2026

  • 14 Последния украинец

    1 3 Отговор

    До коментар #10 от "Хм Хм":

    И украинския народ ли?
    И евопейските данъкопланци ли?

    "Всеки народ заслужава участта си."

    07:40 29.04.2026

  • 15 Гориил

    9 2 Отговор
    През 1941-1942 г. в нефтопреработвателната рафинерия в Туапсе бушуват пожари след германски въздушни нападения. Противовъздушната отбрана трябва да бъде подсилена. Изправени пред почти сигурната възможност да бъдат свалени, пилотите на Луфтвафе отпускат хватката си и пренасочват атаките си към Грозни. Но дори и там, само няколко седмици по-късно, те се оказват в затруднено положение.Заводът в Туапсе е оборудван от немския концерн I.G. Farbenindustrie AG през 1928 г. Строителството е извършено от московския тръст „Химпром“. Консорциум от немски банки финансира строителството за производство и доставка на авиационен бензин за Германия. На Германия е забранено производството на бензин с Версайския договор от 1918 г.Днес Русия сама произвежда широка гама от оборудване за химическата промишленост и го изнася в десетки страни по света.

    Коментиран от #44

    07:41 29.04.2026

  • 16 Лука

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "Хм Хм":

    Проблема не е в народа на русия ,проблем са водачите !

    Коментиран от #47

    07:41 29.04.2026

  • 17 СтатиСтик

    6 2 Отговор
    Въпреки приповдигнатият тон на статията и днес отново минимум 2000 хохохола ще излетят с 200 през комините на мобилните германски крематориуми Rauch Max Pro ,разположени нa гъсто по цялата фронтова линия .Заложети на Истинското Германско качествонс традиции от славната 1943 г.,даже Израел е поръчал десетина бройки може би от сантиментални чувства.

    07:41 29.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Хахахахаха

    2 3 Отговор

    До коментар #18 от "Володимир Зеленски, президент":

    Съгласен съм, че имат нещо повече от украинските мъже хахахаха, жените щели да обръщат войната

    07:44 29.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Кирило Буданов, разведчик

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "Добре се е получило":

    "...Стабилен поздрав за 1 май..."

    Украинските служби сме готови с изненади, фоеверки и илюминации за Деня на (по)Бедата 9-ти Май ☝️

    07:45 29.04.2026

  • 23 ЗЕЛЕНИЯ ГУБИ И ОДЕСА

    2 4 Отговор
    Зарадии подобни нападения.

    07:45 29.04.2026

  • 24 Елементарно Уотсън

    4 3 Отговор

    До коментар #13 от "Руснаци":

    РакетитецФламинго са английски и са брандирани уж че са украински .

    Коментиран от #27, #53

    07:45 29.04.2026

  • 25 Руснаци

    2 3 Отговор

    До коментар #21 от "Мдаа":

    Изтегляме се на по добри позиции казват украинските военни и помагат на руснаците да стигнат до Киев хахахаха

    07:45 29.04.2026

  • 26 Руската пропаганда

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Хахахахаха":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #35

    07:46 29.04.2026

  • 27 Руснаци

    1 3 Отговор

    До коментар #24 от "Елементарно Уотсън":

    Още по тъжно, дори не и опитвате да си направите ракети, при 5 години война, за всичко разчитате на другите

    07:47 29.04.2026

  • 28 истината преди всичко

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Свободен":

    С президент Путин за когото всичко е по плана е така както е в момента т. е с такава мека рькавица като ботокса нищо добро не се очертава за в бьдеще. Вече започвам да си мисля че ако не бяха се намесили Русия в конфликта то и НАТО сьщо а шанса Донбас да се самоосвободи бе по голям.

    07:48 29.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Здравей папагале

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "Мдаа":

    Днес увеличи папагаленето за три дни, че вече пета година не никне пиро на дупиту.

    07:49 29.04.2026

  • 33 Владимир Путин, президент

    2 1 Отговор
    "...pуските власти първоначално твърдяха, че причината са паднали отломки от дрон..."

    Хитлер твърдеше същото 1945г, га американците превзеха Берлин ☝️😁

    07:51 29.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Така е

    3 3 Отговор

    До коментар #26 от "Руската пропаганда":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!

    07:51 29.04.2026

  • 36 Тити

    3 1 Отговор
    Кочината гори каква хубава новина.

    07:52 29.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 койдазнай

    1 0 Отговор
    Петролът е кръвта на войната!

    07:55 29.04.2026

  • 42 Механик

    2 0 Отговор
    Уудри яко козяка с фаража !

    07:56 29.04.2026

  • 43 Квадрат13

    1 1 Отговор
    Егати СВО-то. Важното е да се прикрива всичко от народа, партньорите да са доволни и да се рисуват червени линии.

    07:56 29.04.2026

  • 44 Лука

    1 5 Отговор

    До коментар #15 от "Гориил":

    Чиста манипулация е да се смесва всв със сегашната война,най малко защото сега фашизма е в русия .

    Коментиран от #55, #57

    07:57 29.04.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Дон Калверо

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "Мдаа":

    Техеран за три минути,а? Вече два месеца и бензина гони четири лева.

    07:58 29.04.2026

  • 47 Готвача не си свьрши работата

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Лука":

    Докато водачите (всички до един) са от една "интересна" религия ще е така. 99% и в медиите и в управлението са с жи..... корени. Няма да споменавам кои бяха по таваните през ВСВ.

    07:58 29.04.2026

  • 48 Дядо дръмпир лекува русохили с тояга!

    0 3 Отговор
    28 статии и нищо не сте списализа положението в града и замърсяването на ЧЕрно море!Положението в града е катастрофално.Още вчера имахте данни истински.Там вчера валя нефтен дъжд.Всичко е като вокеана когато се разлее петрол от петроловоз и в допълнение огромни пожари.да ви е честит 9май ,просиянци и ще видим ли войска на червения площад...не ви е страх от фламингото.само с простотия на внушения не става има си и обективна Реалност ,а тя е срещу кремъл.ще стигнете до моето предложение....КГБ ще овеси ....и така нататък

    Коментиран от #56

    07:59 29.04.2026

  • 49 Дон Калверо

    5 0 Отговор
    Абе,Укрите като искат в евросъюза, как опазват околната среда?
    Еуропата ,като плаща на укрите да опожаряват рафинерии и петролни складове,това включено ли е в ,,Зелената сделка" ? Или всичко е ,,ала-бала " , а ние затваряме тецове,реактори , щото сме по-набожни от Папата?

    08:03 29.04.2026

  • 50 Последния Софиянец

    1 3 Отговор
    Само млатене за блатарите и копейките им продажни.

    08:04 29.04.2026

  • 51 Хи хи хи

    2 1 Отговор
    Претоплена манджа от Фчера......
    да има на кво а сЪ радват усръподлогите.....

    08:05 29.04.2026

  • 52 Дон Калверо

    1 2 Отговор
    Ако продължават така укрите от втарая няма да остане нищо до лятото, а беше уж Киев за два дня!

    08:05 29.04.2026

  • 53 Дон Калверо

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "Елементарно Уотсън":

    няма значение това, важно е да се загрузва ватата нон стоп

    08:07 29.04.2026

  • 54 Браво на Русия

    3 0 Отговор
    Млати здраво фашистите и рева на тролеите е неистов.

    08:07 29.04.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Дълбоко Виждащ

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "Дядо дръмпир лекува русохили с тояга!":

    Дядо Димитре ,заобли хубаво върха на тоягата и си я мърдай яко по чешки у прррр. делку. И много по здрави на цялата фамилия от Мишел и Механик.

    08:14 29.04.2026

  • 57 Жалко за Готвача

    0 1 Отговор

    До коментар #44 от "Лука":

    И защо не продолжиш по нататьк с разсьжденията си!? Всьщност и от едната и от другата страна има фанатизирани военнолюбци или хора които не са добре с гл.... но по важното е кой ги управлява или какви "интересни" хора ги управляват. Важното е, че мераклиите за пушка приключиха и от едната и от другата страна а синовете и дьщерите на ботокса и зелю няма да воюват , т. е ситуацията е патова.

    08:15 29.04.2026

  • 58 Удрят ууукрите…

    2 0 Отговор
    с епилираните си розови бузки, хахаха

    08:16 29.04.2026

