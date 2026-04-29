ISW: Украйна не спира ударите по Туапсе - трета атака за месец

Украинските сили са нанесли нов удар по нефтопреработвателната рафинерия в руския град Туапсе в нощта срещу 28 април, като това е третата атака срещу стратегическия обект само през този месец. За това съобщава Институтът за изследване на войната (ISW), позовавайки се на украинския Генерален щаб и данни от отворени източници, предава News.bg.

Според украинската страна атаката е предизвикала сериозен пожар, а OSINT анализ показва, че са били повредени най-малко четири резервоара за съхранение на петрол.

Сателитни данни от системата на НАСА за 28 април също регистрират топлинни аномалии в северната част на рафинерията - зона, която не е била засегната при предишните удари.

Местните власти в Краснодарски край официално обявиха извънредно положение и признаха, че освен пожара е възникнал и разлив на нефт.

Руските власти първоначално твърдяха, че причината са паднали отломки от дрон, но Кремъл този път беше принуден да признае сериозността на удара.

Руският президент Владимир Путин е провел спешна среща с министъра на извънредните ситуации Александър Куренков и му е наредил незабавно да отпътува за Туапсе, за да наблюдава действията на място.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди удара, но заяви, че подробностите за пораженията са засекретени.

По данни на руската опозиционна медия Astra рафинерията вече е била спряла единствената си инсталация с капацитет 12 милиона тона годишно след предишните украински удари на 19 и 20 април.

Атаката срещу Туапсе е част от значително разширената украинска кампания срещу руската петролна, пристанищна и военна инфраструктура в Краснодарски край, включително терминали, нефтобази, помпени станции и военноморски обекти.

Според анализаторите Киев засилва натиска върху руските енергийни приходи именно в момент, когато Москва се опитва да използва глобалната енергийна криза, за да финансира войната си.

ISW прогнозира, че с нарастващото производство на украински дронове и претоварената руска противовъздушна отбрана подобни удари дълбоко в руския тил ще стават все по-чести и по-разрушителни.