ISW: Украйна не спира ударите по Туапсе - трета атака за месец

Украинските сили са нанесли нов удар по нефтопреработвателната рафинерия в руския град Туапсе в нощта срещу 28 април, като това е третата атака срещу стратегическия обект само през този месец. За това съобщава Институтът за изследване на войната (ISW), позовавайки се на украинския Генерален щаб и данни от отворени източници, предава News.bg.
Според украинската страна атаката е предизвикала сериозен пожар, а OSINT анализ показва, че са били повредени най-малко четири резервоара за съхранение на петрол.
Сателитни данни от системата на НАСА за 28 април също регистрират топлинни аномалии в северната част на рафинерията - зона, която не е била засегната при предишните удари.
Местните власти в Краснодарски край официално обявиха извънредно положение и признаха, че освен пожара е възникнал и разлив на нефт.
Руските власти първоначално твърдяха, че причината са паднали отломки от дрон, но Кремъл този път беше принуден да признае сериозността на удара.
Руският президент Владимир Путин е провел спешна среща с министъра на извънредните ситуации Александър Куренков и му е наредил незабавно да отпътува за Туапсе, за да наблюдава действията на място.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди удара, но заяви, че подробностите за пораженията са засекретени.
По данни на руската опозиционна медия Astra рафинерията вече е била спряла единствената си инсталация с капацитет 12 милиона тона годишно след предишните украински удари на 19 и 20 април.
Атаката срещу Туапсе е част от значително разширената украинска кампания срещу руската петролна, пристанищна и военна инфраструктура в Краснодарски край, включително терминали, нефтобази, помпени станции и военноморски обекти.
Според анализаторите Киев засилва натиска върху руските енергийни приходи именно в момент, когато Москва се опитва да използва глобалната енергийна криза, за да финансира войната си.
ISW прогнозира, че с нарастващото производство на украински дронове и претоварената руска противовъздушна отбрана подобни удари дълбоко в руския тил ще стават все по-чести и по-разрушителни.
4 Свободен
То друго на руснаците не им остана, освен да наблюдават!
Коментиран от #28
07:27 29.04.2026
6 Добре се е получило
Коментиран от #22
07:29 29.04.2026
9 А Института знае ли
Нито им пука, че това е екологична катастрофа в Черно Море, за гогини напред! И няма британците да го чистят.
07:32 29.04.2026
11 Ако бяха смели
До коментар #7 от "Свободен":щяха да отстелят бандерите които им бусовизираха и затриха мъжете. Има и смели де! И то доста!
07:36 29.04.2026
13 Руснаци
Егати топ ракетите имат укрите 5-години война и едни ракети не успяха да направят хахахахаха
Коментиран от #21, #24
07:40 29.04.2026
14 Последния украинец
До коментар #10 от "Хм Хм":И украинския народ ли?
И евопейските данъкопланци ли?
"Всеки народ заслужава участта си."
07:40 29.04.2026
16 Лука
До коментар #10 от "Хм Хм":Проблема не е в народа на русия ,проблем са водачите !
Коментиран от #47
07:41 29.04.2026
До коментар #18 от "Володимир Зеленски, президент":Съгласен съм, че имат нещо повече от украинските мъже хахахаха, жените щели да обръщат войната
07:44 29.04.2026
22 Кирило Буданов, разведчик
До коментар #6 от "Добре се е получило":"...Стабилен поздрав за 1 май..."
Украинските служби сме готови с изненади, фоеверки и илюминации за Деня на (по)Бедата 9-ти Май ☝️
07:45 29.04.2026
24 Елементарно Уотсън
До коментар #13 от "Руснаци":РакетитецФламинго са английски и са брандирани уж че са украински .
Коментиран от #27, #53
07:45 29.04.2026
25 Руснаци
До коментар #21 от "Мдаа":Изтегляме се на по добри позиции казват украинските военни и помагат на руснаците да стигнат до Киев хахахаха
07:45 29.04.2026
26 Руската пропаганда
До коментар #5 от "Хахахахаха":Има за цел глупака.
Коментиран от #35
07:46 29.04.2026
27 Руснаци
До коментар #24 от "Елементарно Уотсън":Още по тъжно, дори не и опитвате да си направите ракети, при 5 години война, за всичко разчитате на другите
07:47 29.04.2026
28 истината преди всичко
До коментар #4 от "Свободен":С президент Путин за когото всичко е по плана е така както е в момента т. е с такава мека рькавица като ботокса нищо добро не се очертава за в бьдеще. Вече започвам да си мисля че ако не бяха се намесили Русия в конфликта то и НАТО сьщо а шанса Донбас да се самоосвободи бе по голям.
07:48 29.04.2026
32 Здравей папагале
До коментар #21 от "Мдаа":Днес увеличи папагаленето за три дни, че вече пета година не никне пиро на дупиту.
07:49 29.04.2026
33 Владимир Путин, президент
Хитлер твърдеше същото 1945г, га американците превзеха Берлин ☝️😁
07:51 29.04.2026
35 Така е
До коментар #26 от "Руската пропаганда":Затова пропадналият и залят от фашизъм запад уцелва точно глупака за пропаганда и лъжи срещу Русия!
07:51 29.04.2026
44 Лука
До коментар #15 от "Гориил":Чиста манипулация е да се смесва всв със сегашната война,най малко защото сега фашизма е в русия .
Коментиран от #55, #57
07:57 29.04.2026
46 Дон Калверо
До коментар #21 от "Мдаа":Техеран за три минути,а? Вече два месеца и бензина гони четири лева.
07:58 29.04.2026
47 Готвача не си свьрши работата
До коментар #16 от "Лука":Докато водачите (всички до един) са от една "интересна" религия ще е така. 99% и в медиите и в управлението са с жи..... корени. Няма да споменавам кои бяха по таваните през ВСВ.
07:58 29.04.2026
48 Дядо дръмпир лекува русохили с тояга!
Коментиран от #56
07:59 29.04.2026
49 Дон Калверо
Еуропата ,като плаща на укрите да опожаряват рафинерии и петролни складове,това включено ли е в ,,Зелената сделка" ? Или всичко е ,,ала-бала " , а ние затваряме тецове,реактори , щото сме по-набожни от Папата?
08:03 29.04.2026
До коментар #24 от "Елементарно Уотсън":няма значение това, важно е да се загрузва ватата нон стоп
08:07 29.04.2026
56 Дълбоко Виждащ
До коментар #48 от "Дядо дръмпир лекува русохили с тояга!":Дядо Димитре ,заобли хубаво върха на тоягата и си я мърдай яко по чешки у прррр. делку. И много по здрави на цялата фамилия от Мишел и Механик.
08:14 29.04.2026
57 Жалко за Готвача
До коментар #44 от "Лука":И защо не продолжиш по нататьк с разсьжденията си!? Всьщност и от едната и от другата страна има фанатизирани военнолюбци или хора които не са добре с гл.... но по важното е кой ги управлява или какви "интересни" хора ги управляват. Важното е, че мераклиите за пушка приключиха и от едната и от другата страна а синовете и дьщерите на ботокса и зелю няма да воюват , т. е ситуацията е патова.
08:15 29.04.2026
