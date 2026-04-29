Без танкове и ракети: Русия променя традиционния парад за 9 май

Русия ще отбележи годишнината от победата над нацистка Германия следващия месец с военен парад на Червения площад в Москва, но без демонстрация на военна техника поради „оперативната обстановка“ във войната в Украйна. Това съобщи Руското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс, предава БТА.
Парадът традиционно се провежда на 9 май - деня, в който Германия подписва капитулацията си пред Съветския съюз във Втората световна война. Тази година се отбелязват 81 години от събитието, известно в Русия като Великата отечествена война.
Това е един от най-значимите празници в руския календар, съпътстван от военни церемонии, емоционални чествания, излъчвания на филми и музикални програми, отбелязва Ройтерс.
Според Руското министерство тази година на Червения площад няма да бъде представяна военна техника. В парада ще участват само военнослужещи от военни академии и различни родове войски.
„Няма да има колона от военна техника във връзка с настоящата оперативна ситуация“, се посочва в официалното изявление.
В същото време парадът ще включва представители на стратегическите ракетни сили, въздушно-космическите сили и военноморските екипажи, както и въздушни демонстрации с прелитане на бойна авиация.
Москва продължава да представя войната в Украйна като „специална военна операция“, а според руското военно ведомство силите ѝ напредват на няколко фронта.
Мирните преговори с посредничеството на САЩ остават в застой, докато бойните действия в Украйна продължават вече повече от четири години.
3 слава на нашата освободителка русия
разгромил целия райх великия Т-34
09:44 29.04.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
09:44 29.04.2026
6 ЗАПАЗЕНА МАРКА
09:45 29.04.2026
7 оня с коня
моя дядо във берлин имал 3 тоалетни ама като видял руснаците как са дошли и се изпуснал в коридора
09:45 29.04.2026
8 ГОЛЕМ СМЕХ
димящи ушанки ли.
09:45 29.04.2026
9 Киев за 3 дни
09:45 29.04.2026
10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":искам някой копей да ми даде точна година...след хиляда години ще се празнува ли?ЛЕНДлиза?
09:46 29.04.2026
11 стоян георгиев
вечна слава на великата руска армия
има го записан във ютуб парада гледайте го
09:47 29.04.2026
13 Ха ха ха ха!
Ха ха ха ха!
09:47 29.04.2026
14 🤭🤣.... голям майтап🤭🤣
09:47 29.04.2026
15 Заучени фрази
До коментар #6 от "ЗАПАЗЕНА МАРКА":запазено от Решетников.
09:48 29.04.2026
16 Защото
09:48 29.04.2026
17 Владимир Путин, президента
09:48 29.04.2026
18 Гресирана ватенка
09:49 29.04.2026
19 Альоша на чакъл
20 Черна Котка
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Докато в Бyлгapистана празнуват турското робство като най-висша национална ценност и повод за гордост.
09:50 29.04.2026
21 Българин
09:50 29.04.2026
23 Добре че бяха ингилизите и американците.
09:50 29.04.2026
25 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #16 от "Защото":"..Руснаците в Украйна се придвижват на магарета..."
Магерета яхат магарета !!!
Руската реальност ☝️😁
09:51 29.04.2026
26 САМО ПИТАМ
До коментар #18 от "Гресирана ватенка":МАГАРЕШКИ ЛИ ХАРЕСВАШ...?
09:51 29.04.2026
27 Симеон
До коментар #14 от "🤭🤣.... голям майтап🤭🤣":На парада са връзкари и части от охраната на Путин. На фронта са бедни, редови руснаци и пандизчии.
09:52 29.04.2026
28 Т-34
До коментар #3 от "слава на нашата освободителка русия":Направен със американски суровини.
09:52 29.04.2026
29 Няма край руZкия ПОЗОР....
09:53 29.04.2026
30 Ивайло
09:53 29.04.2026
32 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #20 от "Черна Котка":лайк от мен-копеите да питат сърби, гърци..за робство
09:54 29.04.2026
33 Кирило Буданов, разведчик
До коментар #30 от "Ивайло":"...причината да няма танкове..."
Причината съм аз ☝️
09:55 29.04.2026
34 Герги
До коментар #30 от "Ивайло":Добре за последните 4..5 год може ами преди..за какъв х ..им е този парад...
09:55 29.04.2026
35 МОЧАн русофил
До коментар #19 от "Альоша на чакъл":Каква ироня? Разправяха, че донбаските миньори и руски отпускари свалили от пиедесталите и музеите стари танкове и победили ВСУ и ги прогонили от Донбас през 2014та.
09:55 29.04.2026
37 Червен кхмер
Е как так на Пабедабесия без танк Т 34.Май и те заминаха за Спец.Абасрация.
Русофилската мъка е безкрайна.
09:55 29.04.2026
38 Тц.....
До коментар #33 от "Кирило Буданов, разведчик":Нема бендзин и нафта🤣
09:56 29.04.2026
40 Поне обяснете какво е има предвид с
Или аз да обясня:
Заяото военната техника е ЛЕГИТИМНА ЦЕЛ, и по международните военни закони може да бъде атакувана. Разбира се атакуване на парад не е прието от морална гледна точка, но британските служби са оперирани от морал, пък и знаят, че Зелески на драго сърце ще се окичи със славата за подобно нещо.
Така че след като британци и другите миротворци са снабдили Зеленски с дронове и ракети с дълъг обсег, а Зеленски тръби че "сам си ги произвежда" и "изстрелва", Русия просто не иска да рискува, че британците в отчаянието си са готови на всичко!
Дамо съм ви помогнал!
09:58 29.04.2026
41 А искаха Киев за 3 дни да освободят
-;-
къде са нашите надъхани русофили, та да видими какви писаници ще им се отдадат.
А покрай парламентарните изори видях изказване на Малкия Мраз да кой бил тероризирал руснаците в Донецк и затова ыслацията започна!
Баки какви пропаднали комунисти, русофили и путлерофили имаме!
09:58 29.04.2026
42 6135
До коментар #23 от "Добре че бяха ингилизите и американците.":Този десант може да се смята за повратна точка единствено на англосаксонската история. Тогава те се присъединят на страната на ясния победител, в типичен за тях стил, за да бъдат и те "победители" и за да спрат руското настъпление и намалят бъдещето руско влияние в Западна Европа.
09:58 29.04.2026
43 То не е позор
До коментар #29 от "Няма край руZкия ПОЗОР....":То е ПОЗОРИЩЕ!
09:58 29.04.2026
45 пресмял се хърбел на щърбел
ще има двама или трима с кубинки и две знамена и толкова ще е цялата наша манифестация
10:00 29.04.2026
46 007 лиценз ту кил
До коментар #3 от "слава на нашата освободителка русия":Това на снимката е тежък танк КВ-1. Също много добра машина от началото на войната.
10:00 29.04.2026
47 И да се знае!
До коментар #42 от "6135":ВСВ я печелят САЩ,Великобритания и Лендлиза.От умрелият СССР -пушечното месо.
10:01 29.04.2026
48 Да обясня и теб ха-хо
До коментар #13 от "Ха ха ха ха!":Защото военната техника е ЛЕГИТИМНА ЦЕЛ, и по международните военни закони може да бъде атакувана. Разбира се атакуване на парад не е прието от морална гледна точка, но британските служби са оперирани от морал, пък и знаят, че Зелески на драго сърце ще се окичи със славата за подобно нещо.
Така че след като британци и другите миротворци са снабдили Зеленски с дронове и ракети с дълъг обсег, а Зеленски тръби че "сам си ги произвежда" и "изстрелва", Русия просто не иска да рискува, че британците в отчаянието си, са готови на всичко!
10:01 29.04.2026
51 ГОЛЕМ СМЕХ
Или Будьони с конницата да изцвили на Красной плошчад
Пък може и Ленин да са появи от мавзолея
Коментиран от #58
10:02 29.04.2026
52 Китай да праща керосин, нафта и бензин
До коментар #38 от "Тц.....":Тц.....
Нема бендзин и нафта🤣
-;-
Има- има, нека китайците да пращан ама от готомиет горива, щото в Четвъртия райхдали имат НПЗ-та за преработката?!?!?
Колко пропаднали са путлеристите, а и нашите активни путлерофили?
10:03 29.04.2026
54 007 лиценз ту кил
До коментар #23 от "Добре че бяха ингилизите и американците.":Наистина десантът в Нормандия през 1944 е повратна точка. Иначе е щяло да се наложи СССР да освобождава и Франция.
10:04 29.04.2026
56 Фашизма си отива
До коментар #47 от "И да се знае!":С фашистки лъжи, няма да промениш, че Русия го размаза за втори път. Но ти благодарим, че3 показваш фашизма залял запада!
10:04 29.04.2026
57 Един минус от мен
До коментар #55 от "Слава на Украйна":за славене на фашисткият режим в Украйна!
10:05 29.04.2026
58 На рашистите Сталин им е надеждата
Чапаев с Ткачанката ша го видим ли на парада.
Или Будьони с конницата да изцвили на Красной плошчад
Пък може и Ленин да са появи от мавзолея
-;-
Само в Стълин ими е надежгдата, за да се консолидират путлеристите!
А Малкия Мраз да ни обясни как Путлеристите били започнали Усрацията , заради тормоза над руското малцинство в Донбас!
Какви сънародници и изродници имаме около нас!!!!
10:06 29.04.2026
60 Нито журналистите, нито
До коментар #40 от "Поне обяснете какво е има предвид с":коментиращите соросови ботове ги интересува какво са имали предвид в Кремъл с това.
Интересува ги какво искат самите те да внушат!
10:07 29.04.2026
62 си дзън
Щели да покажат и най-новият танк Т-99ГЗ с ядрен двигател и вертикално излитане.
Щял да кацне на Червения за финал на парада.
10:09 29.04.2026
63 Сталин проведе парад
Путин за прът път в историята няма да проведе истински парад!
Изводите всеки сам си ги прави!
10:11 29.04.2026
64 То и Путин
Ще прати двойник!
10:12 29.04.2026
65 Ами браво на Путин
До коментар #63 от "Сталин проведе парад":Велик!
10:13 29.04.2026
66 ха ха ха
До коментар #6 от "ЗАПАЗЕНА МАРКА":ако украинците им ги дадат че ги прибраха преди години къде с трактори къде с комбайни посъбраха доста аи доста разпартушиниха
10:13 29.04.2026
68 ВСУ
Един за трибуната!
10:15 29.04.2026
69 На руските
До коментар #62 от "си дзън":танкове само куполите излитат вертикално заедно с крепостните вътре, след
като укрите думнат танка. Има хиляди клипове и снимки.
10:15 29.04.2026
70 Бахур
Ще го дават по Енимал Планет парада
После излиза конницата на маршал Будьони
10:16 29.04.2026
71 Нормално
До коментар #68 от "ВСУ":Терористите винаги чакат някъде да се съберат хора за атентат! Жалко за Европа, че удари дъното да е спонсор на тероризъм!
10:16 29.04.2026
72 Да да
До коментар #41 от "А искаха Киев за 3 дни да освободят":С толкова грешки трудно ти си разбира мисълта
10:17 29.04.2026
73 Герасимов
Ракетите не стигат!
10:17 29.04.2026
74 ха ха ха
До коментар #56 от "Фашизма си отива":аа не те укра не могат да размажат та фашизма
10:17 29.04.2026
75 Когато си пиян, колко ядосан да си
До коментар #6 от "ЗАПАЗЕНА МАРКА":ЗАПАЗЕНА МАРКА
1319ОТГОВОР
ТАНКОВЕТЕ И РАКЕТИТЕ ЩЕ ГИ ПОКАЖАТ НА ПАРАДА В БЕРЛИН АКО ОЩЕ МАЛКО ЯДОСАТ МЕДВЕДА
-;-
Скоро трезвената медведка не сме я чели какви изказвания дава за сутния ден.
Абе докъде стигнаха постиженията на Путлеристити по т.нар. разработване на безаналоговите оружия??????
Хитлеристите стигнаха до разработката и пробата на ФАУ-1 и 2
А путлеристите нали имаха Орешниците!
А към 1968 с товарищите щехме да сме почнали строежа на Развитото Социалистическо Общество1
10:19 29.04.2026
76 Националист
До коментар #71 от "Нормално":Терористите ще са на Красная Площадь с един прецизен удар света ще се освободи
10:19 29.04.2026