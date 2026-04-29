Без танкове и ракети: Русия променя традиционния парад за 9 май

29 Април, 2026 09:40, обновена 29 Април, 2026 09:43 949 76

Червеният площад ще отбележи 81 години от победата над нацистка Германия без традиционната демонстрация на бронетехника заради войната в Украйна

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия ще отбележи годишнината от победата над нацистка Германия следващия месец с военен парад на Червения площад в Москва, но без демонстрация на военна техника поради „оперативната обстановка“ във войната в Украйна. Това съобщи Руското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс, предава БТА.

Парадът традиционно се провежда на 9 май - деня, в който Германия подписва капитулацията си пред Съветския съюз във Втората световна война. Тази година се отбелязват 81 години от събитието, известно в Русия като Великата отечествена война.

Това е един от най-значимите празници в руския календар, съпътстван от военни церемонии, емоционални чествания, излъчвания на филми и музикални програми, отбелязва Ройтерс.

Според Руското министерство тази година на Червения площад няма да бъде представяна военна техника. В парада ще участват само военнослужещи от военни академии и различни родове войски.

„Няма да има колона от военна техника във връзка с настоящата оперативна ситуация“, се посочва в официалното изявление.

В същото време парадът ще включва представители на стратегическите ракетни сили, въздушно-космическите сили и военноморските екипажи, както и въздушни демонстрации с прелитане на бойна авиация.

Москва продължава да представя войната в Украйна като „специална военна операция“, а според руското военно ведомство силите ѝ напредват на няколко фронта.

Мирните преговори с посредничеството на САЩ остават в застой, докато бойните действия в Украйна продължават вече повече от четири години.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдада...

    30 7 Отговор
    Е па те им свършиха. Откъде повече?

    09:43 29.04.2026

  • 2 гост

    22 7 Отговор
    абе имат си още, но може гориво да не стига

    09:44 29.04.2026

  • 3 слава на нашата освободителка русия

    17 15 Отговор
    важното е легендарния Т-34 да е там!


    разгромил целия райх великия Т-34

    Коментиран от #28, #46

    09:44 29.04.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    20 11 Отговор
    абе...тая 2 СВ война докога ще се празнува от блатото?

    Коментиран от #10, #20

    09:44 29.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ЗАПАЗЕНА МАРКА

    15 24 Отговор
    ТАНКОВЕТЕ И РАКЕТИТЕ ЩЕ ГИ ПОКАЖАТ НА ПАРАДА В БЕРЛИН АКО ОЩЕ МАЛКО ЯДОСАТ МЕДВЕДА

    Коментиран от #15, #66, #75

    09:45 29.04.2026

  • 7 оня с коня

    7 8 Отговор
    верно ли с крастави магарета превзели берлин ?

    моя дядо във берлин имал 3 тоалетни ама като видял руснаците как са дошли и се изпуснал в коридора

    09:45 29.04.2026

  • 8 ГОЛЕМ СМЕХ

    20 7 Отговор
    Е кво ша ни показват тогава...
    димящи ушанки ли.

    09:45 29.04.2026

  • 9 Киев за 3 дни

    15 8 Отговор
    Палячовци,сър!!!

    09:45 29.04.2026

  • 10 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 7 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    искам някой копей да ми даде точна година...след хиляда години ще се празнува ли?ЛЕНДлиза?

    09:46 29.04.2026

  • 11 стоян георгиев

    8 14 Отговор
    помните ли че русия направи парад и във берлин ?

    вечна слава на великата руска армия

    има го записан във ютуб парада гледайте го

    09:47 29.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ха ха ха ха!

    13 4 Отговор
    Русофилниците дето се бъзикат, че Русия останала без танкове и ракети и биела НАТО с лопати, се оказаха прави.


    Ха ха ха ха!

    Коментиран от #48

    09:47 29.04.2026

  • 14 🤭🤣.... голям майтап🤭🤣

    15 6 Отговор
    Ми то не останаха танкове и ракети🤭, от къде да ги вземат?, те да не извират, обаче личен състав са намерили, ще дефилират мобилни групи по двама, трима, на магарета и велосипеди, а Зеленски им е обещал да изпрати дронове🤣, нали и те са от победителите.

    Коментиран от #27

    09:47 29.04.2026

  • 15 Заучени фрази

    8 4 Отговор

    До коментар #6 от "ЗАПАЗЕНА МАРКА":

    запазено от Решетников.

    09:48 29.04.2026

  • 16 Защото

    11 4 Отговор
    Няма нито танкове нито никаква техника. Руснаците в Украйна се придвижват на магарета.

    Коментиран от #25

    09:48 29.04.2026

  • 17 Владимир Путин, президента

    8 6 Отговор
    Без танкове, без ракети, без връзки на абувките и с оранжев кастюм. Весел парад ще бъде, а как xopoшо, помпозно почна всичко преди ПЯТЬ года ☝️😁

    09:48 29.04.2026

  • 18 Гресирана ватенка

    10 5 Отговор
    Магарета ще има ли 😁😁😁

    Коментиран от #26

    09:49 29.04.2026

  • 19 Альоша на чакъл

    11 5 Отговор
    12 хиляди руски танка бяха унищожени на фронта, а не видяхме нито един Армата. Защо така? Изгребаха дори танковете от музеите, а Арматата така и не се появи на бойното поле? Да не излезе, че на Хаяско Ефенди армията е парадна мбохохо.

    Коментиран от #35

    09:49 29.04.2026

  • 20 Черна Котка

    6 5 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Докато в Бyлгapистана празнуват турското робство като най-висша национална ценност и повод за гордост.

    Коментиран от #32

    09:50 29.04.2026

  • 21 Българин

    5 8 Отговор
    Русия е миролюбива държава и няма нужда да демонстрира военна техника и оръжия!
    За това и парада ще е просто празник, на който хората да се забавляват!

    09:50 29.04.2026

  • 22 Един

    6 2 Отговор
    Украйна ги демилитаризира.

    09:50 29.04.2026

  • 23 Добре че бяха ингилизите и американците.

    9 5 Отговор
    Десантът в Нормандия (6 юни 1944 г.), известен като Денят „Д“, е повратна точка през Втората световна война, откривайки ключовия Втори фронт в Европа. Чрез операция „Овърлорд“, над 150 000 съюзнически войници от САЩ, Великобритания и Канада дебаркират във Франция, преодолявайки Атлантическия вал. Това налага нацистка Германия да воюва на два фронта, ускорявайки нейното поражение.

    Коментиран от #42, #54

    09:50 29.04.2026

  • 24 Демилитаризацията на фашистите

    5 1 Отговор
    Проработи

    09:50 29.04.2026

  • 25 Майор Деянов, на всеки километър

    7 4 Отговор

    До коментар #16 от "Защото":

    "..Руснаците в Украйна се придвижват на магарета..."

    Магерета яхат магарета !!!
    Руската реальност ☝️😁

    09:51 29.04.2026

  • 26 САМО ПИТАМ

    3 3 Отговор

    До коментар #18 от "Гресирана ватенка":

    МАГАРЕШКИ ЛИ ХАРЕСВАШ...?

    09:51 29.04.2026

  • 27 Симеон

    9 3 Отговор

    До коментар #14 от "🤭🤣.... голям майтап🤭🤣":

    На парада са връзкари и части от охраната на Путин. На фронта са бедни, редови руснаци и пандизчии.

    09:52 29.04.2026

  • 28 Т-34

    7 7 Отговор

    До коментар #3 от "слава на нашата освободителка русия":

    Направен със американски суровини.

    09:52 29.04.2026

  • 29 Няма край руZкия ПОЗОР....

    8 4 Отговор
    ...Руския позор достигна Апогея ☝️

    Коментиран от #43

    09:53 29.04.2026

  • 30 Ивайло

    4 8 Отговор
    Всъщност причината е, че в Русия всяка година има критика защо техниката дефилира по паради вместо да се праща на фронта. Приказките как им били свършили танковете са смешни и нелепи

    Коментиран от #33, #34

    09:53 29.04.2026

  • 31 Фикри

    8 1 Отговор
    Това е индикатор, че там нещо не е наред. Винаги, до сега, са правили грандиозни паради ...

    09:53 29.04.2026

  • 32 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 2 Отговор

    До коментар #20 от "Черна Котка":

    лайк от мен-копеите да питат сърби, гърци..за робство

    09:54 29.04.2026

  • 33 Кирило Буданов, разведчик

    7 2 Отговор

    До коментар #30 от "Ивайло":

    "...причината да няма танкове..."

    Причината съм аз ☝️

    Коментиран от #38

    09:55 29.04.2026

  • 34 Герги

    4 1 Отговор

    До коментар #30 от "Ивайло":

    Добре за последните 4..5 год може ами преди..за какъв х ..им е този парад...

    09:55 29.04.2026

  • 35 МОЧАн русофил

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "Альоша на чакъл":

    Каква ироня? Разправяха, че донбаските миньори и руски отпускари свалили от пиедесталите и музеите стари танкове и победили ВСУ и ги прогонили от Донбас през 2014та.

    09:55 29.04.2026

  • 36 провинциалист

    4 5 Отговор
    При нас този ефект беше постигнат без война, само с демокрация.

    09:55 29.04.2026

  • 37 Червен кхмер

    7 1 Отговор
    Ха ха Целият свят видя, че "вторая" е само парадна .
    Е как так на Пабедабесия без танк Т 34.Май и те заминаха за Спец.Абасрация.
    Русофилската мъка е безкрайна.

    09:55 29.04.2026

  • 38 Тц.....

    5 0 Отговор

    До коментар #33 от "Кирило Буданов, разведчик":

    Нема бендзин и нафта🤣

    Коментиран от #52

    09:56 29.04.2026

  • 39 🤔..............

    5 0 Отговор
    А "Безсмертний полк" ще марширува ли по "красная площад", или и там не останаха безсмъртници🤔.

    09:58 29.04.2026

  • 40 Поне обяснете какво е има предвид с

    2 4 Отговор
    "без демонстрация на военна техника поради „оперативната обстановка“

    Или аз да обясня:
    Заяото военната техника е ЛЕГИТИМНА ЦЕЛ, и по международните военни закони може да бъде атакувана. Разбира се атакуване на парад не е прието от морална гледна точка, но британските служби са оперирани от морал, пък и знаят, че Зелески на драго сърце ще се окичи със славата за подобно нещо.
    Така че след като британци и другите миротворци са снабдили Зеленски с дронове и ракети с дълъг обсег, а Зеленски тръби че "сам си ги произвежда" и "изстрелва", Русия просто не иска да рискува, че британците в отчаянието си са готови на всичко!

    Дамо съм ви помогнал!

    Коментиран от #60

    09:58 29.04.2026

  • 41 А искаха Киев за 3 дни да освободят

    4 0 Отговор
    Русия ще отбележи годишнината от победата над нацистка Германия следващия месец с военен парад на Червения площад в Москва, но без демонстрация на военна техника поради „оперативната обстановка“ във войната в Украйна. Това съобщи Руското министерство на отбраната,
    -;-
    къде са нашите надъхани русофили, та да видими какви писаници ще им се отдадат.

    А покрай парламентарните изори видях изказване на Малкия Мраз да кой бил тероризирал руснаците в Донецк и затова ыслацията започна!
    Баки какви пропаднали комунисти, русофили и путлерофили имаме!

    Коментиран от #72

    09:58 29.04.2026

  • 42 6135

    1 4 Отговор

    До коментар #23 от "Добре че бяха ингилизите и американците.":

    Този десант може да се смята за повратна точка единствено на англосаксонската история. Тогава те се присъединят на страната на ясния победител, в типичен за тях стил, за да бъдат и те "победители" и за да спрат руското настъпление и намалят бъдещето руско влияние в Западна Европа.

    Коментиран от #47

    09:58 29.04.2026

  • 43 То не е позор

    5 0 Отговор

    До коментар #29 от "Няма край руZкия ПОЗОР....":

    То е ПОЗОРИЩЕ!

    09:58 29.04.2026

  • 44 Тодар Живков

    6 0 Отговор
    Има ли другари по-гламаво племе от руските комунисти?Еми има другари! Това са българските комунисти.

    10:00 29.04.2026

  • 45 пресмял се хърбел на щърбел

    3 1 Отговор
    продажници кажете наще шакпари със какво ще манифестират? и магарета няма ха ха ха

    ще има двама или трима с кубинки и две знамена и толкова ще е цялата наша манифестация

    10:00 29.04.2026

  • 46 007 лиценз ту кил

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "слава на нашата освободителка русия":

    Това на снимката е тежък танк КВ-1. Също много добра машина от началото на войната.

    10:00 29.04.2026

  • 47 И да се знае!

    6 0 Отговор

    До коментар #42 от "6135":

    ВСВ я печелят САЩ,Великобритания и Лендлиза.От умрелият СССР -пушечното месо.

    Коментиран от #56

    10:01 29.04.2026

  • 48 Да обясня и теб ха-хо

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ха ха ха ха!":

    Защото военната техника е ЛЕГИТИМНА ЦЕЛ, и по международните военни закони може да бъде атакувана. Разбира се атакуване на парад не е прието от морална гледна точка, но британските служби са оперирани от морал, пък и знаят, че Зелески на драго сърце ще се окичи със славата за подобно нещо.
    Така че след като британци и другите миротворци са снабдили Зеленски с дронове и ракети с дълъг обсег, а Зеленски тръби че "сам си ги произвежда" и "изстрелва", Русия просто не иска да рискува, че британците в отчаянието си, са готови на всичко!

    10:01 29.04.2026

  • 49 Р. Р. Боташенко

    1 1 Отговор
    Щом като нямат танкове и ракети аз ще им изпратя Гълъб Донев...

    10:02 29.04.2026

  • 50 Добре де

    4 0 Отговор
    Руснаците ще празнуват ден победа ,а нашите копейки какво ше празнуват ,или пак ще държат средния

    Коментиран от #67

    10:02 29.04.2026

  • 51 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 2 Отговор
    Чапаев с Ткачанката ша го видим ли на парада.
    Или Будьони с конницата да изцвили на Красной плошчад
    Пък може и Ленин да са появи от мавзолея

    Коментиран от #58

    10:02 29.04.2026

  • 52 Китай да праща керосин, нафта и бензин

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "Тц.....":

    Тц.....
    10ОТГОВОР
    До коментар 33 от "Кирило Буданов, разведчик":

    Нема бендзин и нафта🤣
    -;-
    Има- има, нека китайците да пращан ама от готомиет горива, щото в Четвъртия райхдали имат НПЗ-та за преработката?!?!?

    Колко пропаднали са путлеристите, а и нашите активни путлерофили?

    10:03 29.04.2026

  • 53 Т. Живков....

    3 0 Отговор
    Руската армия е едно недоносче!

    10:03 29.04.2026

  • 54 007 лиценз ту кил

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "Добре че бяха ингилизите и американците.":

    Наистина десантът в Нормандия през 1944 е повратна точка. Иначе е щяло да се наложи СССР да освобождава и Франция.

    10:04 29.04.2026

  • 55 Слава на Украйна

    4 2 Отговор
    Парада ще е в метрото , щото ще присъстват украински дронове иначе

    Коментиран от #57

    10:04 29.04.2026

  • 56 Фашизма си отива

    1 3 Отговор

    До коментар #47 от "И да се знае!":

    С фашистки лъжи, няма да промениш, че Русия го размаза за втори път. Но ти благодарим, че3 показваш фашизма залял запада!

    Коментиран от #74

    10:04 29.04.2026

  • 57 Един минус от мен

    2 3 Отговор

    До коментар #55 от "Слава на Украйна":

    за славене на фашисткият режим в Украйна!

    Коментиран от #61

    10:05 29.04.2026

  • 58 На рашистите Сталин им е надеждата

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    ГОЛЕМ СМЕХ
    00ОТГОВОР
    Чапаев с Ткачанката ша го видим ли на парада.
    Или Будьони с конницата да изцвили на Красной плошчад
    Пък може и Ленин да са появи от мавзолея
    -;-
    Само в Стълин ими е надежгдата, за да се консолидират путлеристите!

    А Малкия Мраз да ни обясни как Путлеристите били започнали Усрацията , заради тормоза над руското малцинство в Донбас!

    Какви сънародници и изродници имаме около нас!!!!

    10:06 29.04.2026

  • 59 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 1 Отговор
    Демилитаризацията на Путин върви към....ДЕПУТИНИЗАЦИЯ

    10:06 29.04.2026

  • 60 Нито журналистите, нито

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "Поне обяснете какво е има предвид с":

    коментиращите соросови ботове ги интересува какво са имали предвид в Кремъл с това.
    Интересува ги какво искат самите те да внушат!

    10:07 29.04.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 си дзън

    4 0 Отговор
    Парадът - само кашици бе. С магарета, мотоциклети и АТВ - как на фронте бе. Хахахаха.
    Щели да покажат и най-новият танк Т-99ГЗ с ядрен двигател и вертикално излитане.
    Щял да кацне на Червения за финал на парада.

    Коментиран от #69

    10:09 29.04.2026

  • 63 Сталин проведе парад

    4 1 Отговор
    когато немците бяха пред Москва!

    Путин за прът път в историята няма да проведе истински парад!

    Изводите всеки сам си ги прави!

    Коментиран от #65

    10:11 29.04.2026

  • 64 То и Путин

    2 0 Отговор
    няма да присъства.

    Ще прати двойник!

    10:12 29.04.2026

  • 65 Ами браво на Путин

    0 1 Отговор

    До коментар #63 от "Сталин проведе парад":

    Велик!

    10:13 29.04.2026

  • 66 ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "ЗАПАЗЕНА МАРКА":

    ако украинците им ги дадат че ги прибраха преди години къде с трактори къде с комбайни посъбраха доста аи доста разпартушиниха

    10:13 29.04.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 ВСУ

    5 0 Отговор
    приготвили сме няколко Дълги Нептуна за парада.

    Един за трибуната!

    Коментиран от #71

    10:15 29.04.2026

  • 69 На руските

    4 0 Отговор

    До коментар #62 от "си дзън":

    танкове само куполите излитат вертикално заедно с крепостните вътре, след
    като укрите думнат танка. Има хиляди клипове и снимки.

    10:15 29.04.2026

  • 70 Бахур

    4 0 Отговор
    Магаретата ще покажат ли и камилите .
    Ще го дават по Енимал Планет парада
    После излиза конницата на маршал Будьони

    10:16 29.04.2026

  • 71 Нормално

    0 3 Отговор

    До коментар #68 от "ВСУ":

    Терористите винаги чакат някъде да се съберат хора за атентат! Жалко за Европа, че удари дъното да е спонсор на тероризъм!

    Коментиран от #76

    10:16 29.04.2026

  • 72 Да да

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "А искаха Киев за 3 дни да освободят":

    С толкова грешки трудно ти си разбира мисълта

    10:17 29.04.2026

  • 73 Герасимов

    4 0 Отговор
    Ми то танкове не останаха!

    Ракетите не стигат!

    10:17 29.04.2026

  • 74 ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Фашизма си отива":

    аа не те укра не могат да размажат та фашизма

    10:17 29.04.2026

  • 75 Когато си пиян, колко ядосан да си

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "ЗАПАЗЕНА МАРКА":

    ЗАПАЗЕНА МАРКА
    1319ОТГОВОР
    ТАНКОВЕТЕ И РАКЕТИТЕ ЩЕ ГИ ПОКАЖАТ НА ПАРАДА В БЕРЛИН АКО ОЩЕ МАЛКО ЯДОСАТ МЕДВЕДА
    -;-
    Скоро трезвената медведка не сме я чели какви изказвания дава за сутния ден.

    Абе докъде стигнаха постиженията на Путлеристити по т.нар. разработване на безаналоговите оружия??????

    Хитлеристите стигнаха до разработката и пробата на ФАУ-1 и 2
    А путлеристите нали имаха Орешниците!

    А към 1968 с товарищите щехме да сме почнали строежа на Развитото Социалистическо Общество1

    10:19 29.04.2026

  • 76 Националист

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "Нормално":

    Терористите ще са на Красная Площадь с един прецизен удар света ще се освободи

    10:19 29.04.2026

