Без танкове и ракети: Русия променя традиционния парад за 9 май

Русия ще отбележи годишнината от победата над нацистка Германия следващия месец с военен парад на Червения площад в Москва, но без демонстрация на военна техника поради „оперативната обстановка“ във войната в Украйна. Това съобщи Руското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс, предава БТА.

Парадът традиционно се провежда на 9 май - деня, в който Германия подписва капитулацията си пред Съветския съюз във Втората световна война. Тази година се отбелязват 81 години от събитието, известно в Русия като Великата отечествена война.

Това е един от най-значимите празници в руския календар, съпътстван от военни церемонии, емоционални чествания, излъчвания на филми и музикални програми, отбелязва Ройтерс.

Според Руското министерство тази година на Червения площад няма да бъде представяна военна техника. В парада ще участват само военнослужещи от военни академии и различни родове войски.

„Няма да има колона от военна техника във връзка с настоящата оперативна ситуация“, се посочва в официалното изявление.

В същото време парадът ще включва представители на стратегическите ракетни сили, въздушно-космическите сили и военноморските екипажи, както и въздушни демонстрации с прелитане на бойна авиация.

Москва продължава да представя войната в Украйна като „специална военна операция“, а според руското военно ведомство силите ѝ напредват на няколко фронта.

Мирните преговори с посредничеството на САЩ остават в застой, докато бойните действия в Украйна продължават вече повече от четири години.