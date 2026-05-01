САЩ разполагат с 80 хиляди войници в Европа

Съединените щати имат приблизително 80 000 войници, разположени в Европа, но размерът и структурата на този контингент постоянно се коригират, за да отразяват промените в международната обстановка, заяви говорител на Европейското командване на САЩ (EUCOM) пред ТАСС.

„В момента приблизително 80 000 американски войници са разположени в Европа. Приблизително 38 000 от тях са постоянно и ротационно разположени в Германия“, каза говорител на EUCOM. Той уточни, че в Германия тези сили са разположени на „места като Висбаден, Рейн-Пфалц, Щутгарт и Бавария“.

„Този ​​брой се колебае постоянно, практически на месечна база. Тези колебания се дължат на планирани учения и ротация на силите в театъра на военните действия“, каза говорител на Европейското командване на САЩ.

„Ние непрекъснато преглеждаме и коригираме структурата и числеността на силите си, когато обстоятелствата се променят, използвайки комбинация от постоянно и временно разположени сили като лост“, подчерта говорител на EUCOM. Той добави, че решенията по този въпрос се вземат от Вашингтон в консултация с партньорите му от НАТО.

„Ние също така се консултираме тясно със съюзниците от НАТО, за да осигурим подходяща структура и численост на колективните сили за възпиране и отбрана. Нашите съюзници допринасят със собствените си сили и възможности, за да гарантират нашата колективна способност за възпиране и отбрана“, отбеляза говорителят на EUCOM.

Доналд Тръмп обяви на 29 април, САЩ обмислят намаляване на военния си контингент, разположен в Германия, и скоро ще вземат решение по този въпрос. Отговаряйки на въпроси на журналисти на 30 април, Тръмп допусна, че САЩ биха могли да намалят числеността на войските си не само в Германия, но и в Италия и Испания.

Според Politico, съобщението на президента на САЩ за евентуално изтегляне на войските от Германия е „шокирало Пентагона“. Трима американски военни служители заявиха пред медията, че сега се говори за „потенциални нови усилия за изтегляне на стотици, ако не и хиляди, американски войски от Германия“.

Най-голямата концентрация на американски войски в Европа се намира в Германия.