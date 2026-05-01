САЩ разполагат с 80 хиляди войници в Европа

1 Май, 2026 04:23, обновена 1 Май, 2026 04:29 517 9

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати имат приблизително 80 000 войници, разположени в Европа, но размерът и структурата на този контингент постоянно се коригират, за да отразяват промените в международната обстановка, заяви говорител на Европейското командване на САЩ (EUCOM) пред ТАСС.

„В момента приблизително 80 000 американски войници са разположени в Европа. Приблизително 38 000 от тях са постоянно и ротационно разположени в Германия“, каза говорител на EUCOM. Той уточни, че в Германия тези сили са разположени на „места като Висбаден, Рейн-Пфалц, Щутгарт и Бавария“.

„Този ​​брой се колебае постоянно, практически на месечна база. Тези колебания се дължат на планирани учения и ротация на силите в театъра на военните действия“, каза говорител на Европейското командване на САЩ.

„Ние непрекъснато преглеждаме и коригираме структурата и числеността на силите си, когато обстоятелствата се променят, използвайки комбинация от постоянно и временно разположени сили като лост“, подчерта говорител на EUCOM. Той добави, че решенията по този въпрос се вземат от Вашингтон в консултация с партньорите му от НАТО.

„Ние също така се консултираме тясно със съюзниците от НАТО, за да осигурим подходяща структура и численост на колективните сили за възпиране и отбрана. Нашите съюзници допринасят със собствените си сили и възможности, за да гарантират нашата колективна способност за възпиране и отбрана“, отбеляза говорителят на EUCOM.

Доналд Тръмп обяви на 29 април, САЩ обмислят намаляване на военния си контингент, разположен в Германия, и скоро ще вземат решение по този въпрос. Отговаряйки на въпроси на журналисти на 30 април, Тръмп допусна, че САЩ биха могли да намалят числеността на войските си не само в Германия, но и в Италия и Испания.

Според Politico, съобщението на президента на САЩ за евентуално изтегляне на войските от Германия е „шокирало Пентагона“. Трима американски военни служители заявиха пред медията, че сега се говори за „потенциални нови усилия за изтегляне на стотици, ако не и хиляди, американски войски от Германия“.

Най-голямата концентрация на американски войски в Европа се намира в Германия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Да си заминават зад океана

    3 0 Отговор
    Нямаме нужда от това зло САЩ тук!

    04:32 01.05.2026

  • 2 оня с коня

    1 0 Отговор
    европа е окопирана и подчиенена от 80 000 краварски главорези

    Коментиран от #8

    04:37 01.05.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 0 Отговор
    моля изпратете ги на зеления във осррайната да помагат във войната да видим как ще ги ликвиидира путин бавно и славно мечката ги яде тия за закуска ха ха ха

    04:38 01.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 да ми опъpдитеXУЯ

    2 0 Отговор
    да ми опъpдитеXУЯ хубавичко така да гоОТРЪЦКAТЕдокато го поематеEвpоалантическиБОКЛУЦИИ

    04:48 01.05.2026

  • 7 Скъсан шeкелджия от жълтия пaваж

    2 0 Отговор
    Тук е пълно със смахнати евроатлантичеки тролове

    04:55 01.05.2026

  • 8 Докато

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    такива като тебе, не се научат как се пише "окопирана" така ще бъде.

    04:57 01.05.2026

  • 9 оня с коня

    2 0 Отговор
    Тук е пълно със смахнати евроатлантичеки тролове

    04:57 01.05.2026