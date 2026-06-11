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Мощен взрив на улица в Южен Китай уби седем души

Мощен взрив на улица в Южен Китай уби седем души

11 Юни, 2026 05:33, обновена 11 Юни, 2026 05:45 662 0

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Ранените при неизяснения инцидент са 17

Мощен взрив на улица в Южен Китай уби седем души - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

При експлозията в автономния район Гуанси-Джуан в Южен Китай загинаха 7 души, а 17 други бяха ранени в ранните часове на 11 юни, предаде Xinhua.

Експлозията е избухнала в 01:40 ч. местно време в четвъртък през нощта на улица в околия Син'ан, която е под административното управление на град Гуилин. Местната полиция официално потвърди смъртта на 7 души. 17 души са хоспитализирани за медицинска помощ. Според медицинските власти няма опасност за живота на нито един от ранените. Други граждани с леки повърхностни наранявания са получили медицинска грижа на място и са настанени в безопасни зони.

На мястото незабавно са пристигнали ръководителите на местната власт от Гуилин и околия Син'ан. Сформиран е съвместен екип за спешна помощ, включващ полиция, пожарна, здравни служители и служби за управление на извънредни ситуации.

Спасителите са приключили четири пълни кръга от подробни издирвателни операции на терена.

Властите и разследващите органи категорично са изключили теч или повреда в газопреносната мрежа като причина за инцидента. Официалното разследване от страна на органите за обществена сигурност продължава, за да се установи точната причина и източник на мощния взрив.

Няма данни за пострадали или загинали български граждани при експлозията.

Българското присъствие в този конкретен регион е изключително ограничено. България няма самостоятелно консулство или посолство на територията на провинция Гуанси. Административно и консулски, автономният район Гуанси-Джуан попада изцяло под юрисдикцията на Посолството на Република България в Пекин.

Официалната статистика за българската диаспора в Китай показва, че по-голямата част от сънародниците ни са съсредоточени в големите икономически центрове като Пекин и Шанхай. В Гуанси-Джуан липсва организирана българска общност. Възможно е в региона да пребивават единични български граждани с цел туризъм, бизнес или висше образование, особено предвид факта, че до края на 2026 г. притежателите на обикновени паспорти могат да влизат в Китай безвизово за престой до 30 дни.


Китай
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