Тръмп заплаши Иран: Ще ги атакуваме, ще ги атакуваме много здраво

САЩ ще атакуват Иран много здраво, ако не бъде постигнато мирно споразумение, каза президентът Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
В същото време, говорейки пред репортери в Белия дом, Тръмп отново заяви, че Иран ще бъде ударен днес.
"Ще ги атакуваме, ще ги атакуваме много здраво", каза той, като посочи като причина свалянето от Иран на американски хеликоптер "Апачи" над Ормузкия проток.
В същото време Тръмп даде да се разбере, че иска сделка, която да е по същество и да работи.
Иран вече се съгласи да не се стреми към сдобиване с ядрено оръжие, но трябва да подпише съответното споразумение, добави той.
Съединените щати, редица европейски държави, сред които България, и други съюзници осъдиха в съвместна декларация действията на подкрепяни от Иран групи, обвинени в заговори за убийства, отвличания и сплашване на ирански дисиденти, журналисти и представители на еврейски общности, предаде Асошиейтед прес.
"Ние сме единни в решимостта си да защитим нашите държави и граждани от тези заплахи. Иран трябва незабавно да прекрати тези действия", се казва в изявлението, публикувано днес от Държавния департамент на САЩ, съобщи Ройтерс.
Страните посочват като отговорни за подобни операции разузнаването на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, силите Кудс и иранското Министерство на разузнаването и сигурността.
В изявлението се осъжда и поредицата от атаки в Европа, за които отговорност е поела проиранска групировка.
Според подписалите декларацията държави подобни действия представляват сериозно нарушение на международните норми и на държавния суверенитет.
"Опитите за убийство, отвличане, тормоз, заплахи или други нападения срещу хора на наша територия подкопават националния суверенитет и международния правов ред. Тези действия трябва да бъдат прекратени незабавно", се посочва в текста, цитиран от Ройтерс.
Изявлението беше подкрепено по-конкретно от Албания, Австралия, Белгия, България, Канада, Чехия, Дания, Естония, Франция, Финландия, Германия, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерландия, Нова Зеландия, Северна Македония, Норвегия, Португалия и Швеция, уточнява АП.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ганя Путинофила
България излиза от ЕС и НАТО и я дава на Путин!
В замяна Украйна влиза в ЕС и НАТО!
Така смята, че е честно и справедливо!
Коментиран от #14
20:54 10.06.2026
2 Възрожденец
СЛАВА ТР ЪМП
20:54 10.06.2026
3 Йотова
Коментиран от #7
20:56 10.06.2026
4 ПОКАЖИ на ху... ЙЛО , КАК СЕ ПРАВИ ..
20:56 10.06.2026
5 Санкция
Коментиран от #18
20:56 10.06.2026
6 оня с коня
20:57 10.06.2026
7 Браво на Радев!
До коментар #3 от "Йотова":Каза, че ще изгони американските самолети от София!
20:58 10.06.2026
8 Ами сега
В цивилизования свят това не се ли нарича пиратство ?
21:00 10.06.2026
9 Сатана Z
"Опитите за убийство, отвличане, тормоз, заплахи или други нападения срещу хора на наша територия подкопават националния суверенитет и международния правов ред."
Нерде Иран,нерде Обора?
21:00 10.06.2026
10 Д-р Фройдашки
21:02 10.06.2026
11 Пази боже
21:06 10.06.2026
12 Да,бе
21:09 10.06.2026
13 Ммммм
21:11 10.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Историк
21:17 10.06.2026
16 стоян георгиев
21:17 10.06.2026
17 Чичо Дончо
21:17 10.06.2026
18 За бегачо от ГОТВАЧО
До коментар #5 от "Санкция":Ли думаш? 👍😄👍
13 г. украинците ги ман дръсат барабар със жълтурете на Ким.
Жалка история
21:19 10.06.2026
19 Убийство, отвличане, тормоз, заплахи...
21:20 10.06.2026
20 Дзак
21:21 10.06.2026
21 Джихади Йово
Коментиран от #22
21:22 10.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Добри
Целия свят побърка тоя малоумник. Само като му слушам плиткоумните изказвания и се изприщвам...
21:28 10.06.2026