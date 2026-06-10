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Тръмп заплаши Иран: Ще ги атакуваме, ще ги атакуваме много здраво

Тръмп заплаши Иран: Ще ги атакуваме, ще ги атакуваме много здраво

10 Юни, 2026 20:52 888 23

  • иран-
  • израел-
  • сащ-
  • доналд тръмп

В същото време Тръмп даде да се разбере, че иска сделка, която да е по същество и да работи

Тръмп заплаши Иран: Ще ги атакуваме, ще ги атакуваме много здраво - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

САЩ ще атакуват Иран много здраво, ако не бъде постигнато мирно споразумение, каза президентът Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

В същото време, говорейки пред репортери в Белия дом, Тръмп отново заяви, че Иран ще бъде ударен днес.

"Ще ги атакуваме, ще ги атакуваме много здраво", каза той, като посочи като причина свалянето от Иран на американски хеликоптер "Апачи" над Ормузкия проток.

В същото време Тръмп даде да се разбере, че иска сделка, която да е по същество и да работи.

Иран вече се съгласи да не се стреми към сдобиване с ядрено оръжие, но трябва да подпише съответното споразумение, добави той.

Съединените щати, редица европейски държави, сред които България, и други съюзници осъдиха в съвместна декларация действията на подкрепяни от Иран групи, обвинени в заговори за убийства, отвличания и сплашване на ирански дисиденти, журналисти и представители на еврейски общности, предаде Асошиейтед прес.

"Ние сме единни в решимостта си да защитим нашите държави и граждани от тези заплахи. Иран трябва незабавно да прекрати тези действия", се казва в изявлението, публикувано днес от Държавния департамент на САЩ, съобщи Ройтерс.

Страните посочват като отговорни за подобни операции разузнаването на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, силите Кудс и иранското Министерство на разузнаването и сигурността.

В изявлението се осъжда и поредицата от атаки в Европа, за които отговорност е поела проиранска групировка.

Според подписалите декларацията държави подобни действия представляват сериозно нарушение на международните норми и на държавния суверенитет.

"Опитите за убийство, отвличане, тормоз, заплахи или други нападения срещу хора на наша територия подкопават националния суверенитет и международния правов ред. Тези действия трябва да бъдат прекратени незабавно", се посочва в текста, цитиран от Ройтерс.

Изявлението беше подкрепено по-конкретно от Албания, Австралия, Белгия, България, Канада, Чехия, Дания, Естония, Франция, Финландия, Германия, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерландия, Нова Зеландия, Северна Македония, Норвегия, Португалия и Швеция, уточнява АП.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    3 7 Отговор
    Тръмп подготвя сделка с Путин
    България излиза от ЕС и НАТО и я дава на Путин!
    В замяна Украйна влиза в ЕС и НАТО!
    Така смята, че е честно и справедливо!

    Коментиран от #14

    20:54 10.06.2026

  • 2 Възрожденец

    5 8 Отговор
    Бай ДОНЧО е наистина ВЕЛИК МИРОТВОРЕЦ.
    СЛАВА ТР ЪМП

    20:54 10.06.2026

  • 3 Йотова

    4 7 Отговор
    Да видим сега, дали Радев ще се свие като мишok с наведена главица, както направи пред милиционера Гундяев, или този път ще покаже мааалко мъжество и топки .

    Коментиран от #7

    20:56 10.06.2026

  • 4 ПОКАЖИ на ху... ЙЛО , КАК СЕ ПРАВИ ..

    5 4 Отговор
    СВО а не 13г... безпомощност!

    20:56 10.06.2026

  • 5 Санкция

    8 2 Отговор
    Пак ти се яде бой🤣

    Коментиран от #18

    20:56 10.06.2026

  • 6 оня с коня

    4 8 Отговор
    Иран се ПОДПИЧКВА с Америка,следва и логичното да хвърчат Чалми на високо,висоооко...

    20:57 10.06.2026

  • 7 Браво на Радев!

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "Йотова":

    Каза, че ще изгони американските самолети от София!

    20:58 10.06.2026

  • 8 Ами сега

    9 3 Отговор
    Тръмп се похвали с "изземване" на милиони барела ирански петрол, та благодарение на тези действия цената на петрола остава 85$ .

    В цивилизования свят това не се ли нарича пиратство ?

    21:00 10.06.2026

  • 9 Сатана Z

    11 1 Отговор
    Най Дончо не го слуша главата:
    "Опитите за убийство, отвличане, тормоз, заплахи или други нападения срещу хора на наша територия подкопават националния суверенитет и международния правов ред."

    Нерде Иран,нерде Обора?

    21:00 10.06.2026

  • 10 Д-р Фройдашки

    5 1 Отговор
    Бай Перукан рижата ,определено психически не е наред,не знам дали ще изкара мандата .

    21:02 10.06.2026

  • 11 Пази боже

    5 1 Отговор
    Болен човек, дали знае кой е?

    21:06 10.06.2026

  • 12 Да,бе

    7 0 Отговор
    Ама тъй ги атакувате,че им направихте топките на татарски кИфтета...Егати и хегемона с тоя палячо начело,бай издън поне не знаеше,че е шеф на краварника повечето време,а тоя изкърти всички мивки по всички земни кълбета.

    21:09 10.06.2026

  • 13 Ммммм

    4 1 Отговор
    Клоуна пак се изказа неподготвен

    21:11 10.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Историк

    1 0 Отговор
    Държава не може да се управлява само със заплахи, рекет и изнудване. Това недоразумение го доказа- съсипа САЩ, превърната я в Тръмпландия, съсипва света. Другото вечно заплашващо всички недоразумение е Путин. Няма как да се развива държава,където има страх и насилие.

    21:17 10.06.2026

  • 16 стоян георгиев

    4 0 Отговор
    Рижавия пак почна.сделка...няма сделка...сделка няма сделка...пълен клоун!

    21:17 10.06.2026

  • 17 Чичо Дончо

    3 0 Отговор
    пак се изпусна в памперса. Даже замириса.

    21:17 10.06.2026

  • 18 За бегачо от ГОТВАЧО

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Санкция":

    Ли думаш? 👍😄👍
    13 г. украинците ги ман дръсат барабар със жълтурете на Ким.
    Жалка история

    21:19 10.06.2026

  • 19 Убийство, отвличане, тормоз, заплахи...

    2 0 Отговор
    Кой уби 160 деца в Иран с един удар?Кой уби хиляди мирни граждани в Иран?Кой отвлече Мадуро и изби охраната му? Кой заплашва Куба, Венецуела, Гренландия, Канада,Мексико, Иран? И кой подписа от името на българите и България?

    21:20 10.06.2026

  • 20 Дзак

    0 0 Отговор
    Поне да разясни какво разбира под тези думи!

    21:21 10.06.2026

  • 21 Джихади Йово

    1 0 Отговор
    Ще атакуваш ти... гарнизонната кучка...

    Коментиран от #22

    21:22 10.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Добри

    0 0 Отговор
    Тоя не спря да изтъпява , всеки ден ново 20.
    Целия свят побърка тоя малоумник. Само като му слушам плиткоумните изказвания и се изприщвам...

    21:28 10.06.2026