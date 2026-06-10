Тръмп заплаши Иран: Ще ги атакуваме, ще ги атакуваме много здраво

САЩ ще атакуват Иран много здраво, ако не бъде постигнато мирно споразумение, каза президентът Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

В същото време, говорейки пред репортери в Белия дом, Тръмп отново заяви, че Иран ще бъде ударен днес.

"Ще ги атакуваме, ще ги атакуваме много здраво", каза той, като посочи като причина свалянето от Иран на американски хеликоптер "Апачи" над Ормузкия проток.

В същото време Тръмп даде да се разбере, че иска сделка, която да е по същество и да работи.

Иран вече се съгласи да не се стреми към сдобиване с ядрено оръжие, но трябва да подпише съответното споразумение, добави той.

Съединените щати, редица европейски държави, сред които България, и други съюзници осъдиха в съвместна декларация действията на подкрепяни от Иран групи, обвинени в заговори за убийства, отвличания и сплашване на ирански дисиденти, журналисти и представители на еврейски общности, предаде Асошиейтед прес.

"Ние сме единни в решимостта си да защитим нашите държави и граждани от тези заплахи. Иран трябва незабавно да прекрати тези действия", се казва в изявлението, публикувано днес от Държавния департамент на САЩ, съобщи Ройтерс.

Страните посочват като отговорни за подобни операции разузнаването на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, силите Кудс и иранското Министерство на разузнаването и сигурността.

В изявлението се осъжда и поредицата от атаки в Европа, за които отговорност е поела проиранска групировка.

Според подписалите декларацията държави подобни действия представляват сериозно нарушение на международните норми и на държавния суверенитет.

"Опитите за убийство, отвличане, тормоз, заплахи или други нападения срещу хора на наша територия подкопават националния суверенитет и международния правов ред. Тези действия трябва да бъдат прекратени незабавно", се посочва в текста, цитиран от Ройтерс.

Изявлението беше подкрепено по-конкретно от Албания, Австралия, Белгия, България, Канада, Чехия, Дания, Естония, Франция, Финландия, Германия, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерландия, Нова Зеландия, Северна Македония, Норвегия, Португалия и Швеция, уточнява АП.