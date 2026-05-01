Безпощаден Тръмп: Италия е безполезна, Испания "абсолютно ужасна", Германия пропада с Мерц

Президентът на САЩ Доналд Тръмп допусна, че Вашингтон може да намали броя на военните контингенти, разположени в чужбина, не само в Германия, но и в Италия и Испания.

Репортери в Белия дом попитаха Тръмп дали би могъл да обмисли този въпрос на фона на критиките към Италия и Испания. „Да, може би“, отговори той.

„Вижте, защо да не го направя? Италия изобщо не ни е помогнала, а Испания е абсолютно ужасна, абсолютно ужасна“, добави американският лидер.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че европейските страни членки на НАТО са „създали бъркотия“ в Украйна.

Той критикува европейските членове на Северноатлантическия алианс за липсата им на подкрепа за военната операция на САЩ срещу Иран. „Ние им помогнахме с Украйна. Те създадоха бъркотия там, пълна бъркотия“, заяви американският лидер. „Украйна няма нищо общо със САЩ], ние сме разделени от океан. Но това засяга европейците“, добави американският президент.

Американският лидер отбеляза, че неговият предшественик Джо Байдън „е дал на Украйна 350 милиарда долара“. „Това е безумие. Това е една от причините конфликтът да продължава“, подчерта американският президент.

Тръмп отново обвини НАТО, че не желае да помогне на Вашингтон във военната му операция срещу Ислямската република. „Не получихме абсолютно никаква помощ от НАТО. Други страни трябваше да направят това“, каза той.

САЩ ще запомнят, че европейските страни членки от НАТО не са им се притекли на помощ във военната операция срещу Иран, отбеляза Тръмп.

„Те не бяха там, когато имахме нужда от тях. Трябва да помним това“, каза държавният глава на САЩ,

Американският лидер призна, че ситуацията може да се повтори, „ако някога възникне голям конфликт“.

Тръмп заяви, че германският канцлер Фридрих Мерц не е имал никакви аргументи в спора им относно война между САЩ и Израел с Иран.

„И той ме критикува за всички тези неща за Иран. А аз го попитах: „Бихте ли искали да видите Иран да се сдобие с ядрени оръжия?“ Той каза „не“. Аз казах: „Е, тогава предполагам, че съм прав.“ Той нямаше отговор на това“, заяви американският лидер в разговор с репортери в Белия дом, коментирайки дебата си с германския си колега. Президентът на САЩ не предостави никакви допълнителни подробности за разговора.

Тръмп е убеден, че германският канцлер Фридрих Мерц „върши ужасна работа".

"Той има проблеми с имиграцията, има проблеми с енергетиката, има проблеми от всякакъв вид“, каза президентът.

„И той има голям проблем с Украйна, защото те са в тази каша“, добави американският лидер.