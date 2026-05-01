Безпощаден Тръмп: Италия е безполезна, Испания "абсолютно ужасна", Германия пропада с Мерц

1 Май, 2026 04:57, обновена 1 Май, 2026 05:10

Няма да забравим, че партньорите от НАТО не ни помогнаха в началото на войната с Иран - те пак ще постъпят така, отбеляза американският президент

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп допусна, че Вашингтон може да намали броя на военните контингенти, разположени в чужбина, не само в Германия, но и в Италия и Испания.

Репортери в Белия дом попитаха Тръмп дали би могъл да обмисли този въпрос на фона на критиките към Италия и Испания. „Да, може би“, отговори той.

„Вижте, защо да не го направя? Италия изобщо не ни е помогнала, а Испания е абсолютно ужасна, абсолютно ужасна“, добави американският лидер.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че европейските страни членки на НАТО са „създали бъркотия“ в Украйна.

Той критикува европейските членове на Северноатлантическия алианс за липсата им на подкрепа за военната операция на САЩ срещу Иран. „Ние им помогнахме с Украйна. Те създадоха бъркотия там, пълна бъркотия“, заяви американският лидер. „Украйна няма нищо общо със САЩ], ние сме разделени от океан. Но това засяга европейците“, добави американският президент.

Американският лидер отбеляза, че неговият предшественик Джо Байдън „е дал на Украйна 350 милиарда долара“. „Това е безумие. Това е една от причините конфликтът да продължава“, подчерта американският президент.

Тръмп отново обвини НАТО, че не желае да помогне на Вашингтон във военната му операция срещу Ислямската република. „Не получихме абсолютно никаква помощ от НАТО. Други страни трябваше да направят това“, каза той.

САЩ ще запомнят, че европейските страни членки от НАТО не са им се притекли на помощ във военната операция срещу Иран, отбеляза Тръмп.

„Те не бяха там, когато имахме нужда от тях. Трябва да помним това“, каза държавният глава на САЩ,

Американският лидер призна, че ситуацията може да се повтори, „ако някога възникне голям конфликт“.

Тръмп заяви, че германският канцлер Фридрих Мерц не е имал никакви аргументи в спора им относно война между САЩ и Израел с Иран.

„И той ме критикува за всички тези неща за Иран. А аз го попитах: „Бихте ли искали да видите Иран да се сдобие с ядрени оръжия?“ Той каза „не“. Аз казах: „Е, тогава предполагам, че съм прав.“ Той нямаше отговор на това“, заяви американският лидер в разговор с репортери в Белия дом, коментирайки дебата си с германския си колега. Президентът на САЩ не предостави никакви допълнителни подробности за разговора.

Тръмп е убеден, че германският канцлер Фридрих Мерц „върши ужасна работа".

"Той има проблеми с имиграцията, има проблеми с енергетиката, има проблеми от всякакъв вид“, каза президентът.

„И той има голям проблем с Украйна, защото те са в тази каша“, добави американският лидер.


САЩ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 фащ

    10 4 Отговор
    са цъфнали като кисело зеле през септеври

    05:11 01.05.2026

  • 2 баба Меца

    5 1 Отговор
    А ние ПОСЛУШКОВЦИ за спорта, окрадвани и окупирани.

    05:13 01.05.2026

  • 3 Абе то

    16 1 Отговор
    и с Иран сте разделени от океан бе филмар

    05:13 01.05.2026

  • 4 Венямин

    10 2 Отговор
    Като те точковат никой няма да се сеща за теб и глупостите ти, САЩ и НАТО са над теб, клоун такъв.

    Коментиран от #14

    05:14 01.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гост

    18 2 Отговор
    Тръмпоча надмина лудите римски императори, подобно на тях се обяви за жив бог. Печата паспорти, сече монети с лика си, обявява се за световен култ и властелин на земята. Приема сънищата си за действителност, мени настроението и мнението си на всеки 10 минути и налага света да го приема. Безпардонен е! Годините не прощават.

    Коментиран от #10, #13

    05:24 01.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Пешо

    3 2 Отговор
    Хахаха каква шега
    Тръмп се казва тя.
    Президент на Сащ е той
    Но сключва само сделки безброй
    Доларите си умножава тръмп
    Докато света гледа форест гъмп
    И който не скача е череен
    Ще бъде той дисциплиниран от краля Тръмп.
    Хахахха каква шега...
    Тръмп се оказа краля на света.

    05:29 01.05.2026

  • 10 Дръта чанта

    8 3 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    Ами ивреите са го гепали за топките и за това си мени мнението

    05:31 01.05.2026

  • 11 Всички

    7 1 Отговор
    Помним Виктория Нюланд, така, че какви ги говори тоя. Тя раздаваше корабиики и показа среден пръст на европа. А ти продължаваш като Байдън.

    05:38 01.05.2026

  • 12 Биби

    8 0 Отговор
    Гейрмания е минало тия малоумници потъват с невероятна скорост.

    05:48 01.05.2026

  • 13 Нищо ново в света

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    И Тръмп в ранчото на Епстийн изпълнявал номера на Тиберий с "рибките" на остров Капри.

    05:49 01.05.2026

  • 14 Както нато

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Венямин":

    Така и сащ са НАПЪЛНО деградирали като президента им Тр мп.

    05:50 01.05.2026

  • 15 да приключват

    1 0 Отговор
    и двамата с оня патравия ..ще направят сериозна беля накрая

    06:13 01.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Тръмп колкото

    2 0 Отговор
    И да е шашав, казва и верни неща. Всичко казано за Украйна е вярно. Е, как да им имаш вяра на тези зомбираните в Брюксел.

    06:34 01.05.2026