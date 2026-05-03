The Wall Street Journal: Украинските удари по рафинерии и пристанища не водят до спад в износа на руски петрол

Украинските удари с дронове по руската петролна инфраструктура увреждат пристанища и преработвателни съоръжения, но не намаляват значително износа на петрол или приходите на Москва.

Покачването на световните цени на петрола, причинено от войната между САЩ и Иран, частично компенсира въздействието на атаките, пише The Wall Street Journal.

През последните седмици дронове многократно атакуваха руски петролни съоръжения, включително терминала Туапсе на Черно море. Според руски медии това е четвъртият подобен удар от средата на април. Видеоклипове на пожари и гъст дим разпространиха социалните медии, а местните жители се оплакаха от така наречения „черен дъжд“ с мазен слой.

Украйна съобщи и за удари по енергийни съоръжения в Перм, включително помпена станция на Транснефт. Президентът Володимир Зеленски нарече тези атаки „дългосрочни санкции“, се казва в материала.

Въпреки зрелищните разрушения, пристанищните операции често се възстановяват в рамките на дни. Както отбеляза Роналд Смит, основател на консултантската фирма Emerging Markets Oil & Gas Consulting Partners, подобни удари изглеждат мащабни, но не водят до дългосрочни смущения.

От края на март атаките засегнаха ключовите експортни пристанища Приморск и Уст-Луга на Балтийско море, както и Новоросийск на Черно море, през които преминава значителна част от руския морски износ на петрол.

„Това вече не са точкови атаки“, отбеляза Ник Колман, анализатор в лондонската консултантска фирма Prism Strategic Intelligence.

В същото време спадът в доставките от Балтийско и Черно море се компенсира от увеличените доставки през пристанища в Северния ледовит и Тихия океан. През април общият износ на руски петрол по море е възлизал на приблизително 3,5 милиона барела на ден, което е почти непроменено спрямо март и с 2% по-високо от миналата година.

Според Смит, атаките въпреки това са ограничили потенциалния растеж на износа:

„Въпреки че обемите не са намалели толкова, колкото можеше да се очаква, те не са се и увеличили.“

Най-значителният спад е регистриран в сегмента на петролните продукти: износът на мазут е спаднал с 34% през април, а на дизелово гориво - с 12%.

Покачващите се цени на петрола се превърнаха в допълнителен фактор в подкрепа на руската икономика. След избухването на конфликта около Иран, цената на суровия петрол Brent се приближи до 110 долара за барел.

Според Международната агенция по енергетика приходите на Русия от петрол и петролни продукти достигнаха 19 милиарда долара през март – почти двойно повече от февруарската цифра.

Анализаторите обаче отбелязват, че високите цени ще изискват продължително пазарно напрежение, за да имат значителен ефект.

„Това може да е повратна точка, ако цените продължат да се покачват или ситуацията се проточи“, каза Янис Клуге, изследовател в Германския институт за международни въпроси и сигурност (SWP).